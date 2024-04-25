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Новости Война
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На юге пока нет признаков формирования наступательных группировок войск РФ, - ОК "Південь"

Російська армія

Сейчас украинские военные не фиксируют признаков создания наступательных группировок российской армии на Южном направлении.

Об этом рассказал спикер Оперативного командования "Південь" Дмитрий Плетенчук во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне пытаются нанести максимальный ущерб Херсонской, Одесской, Николаевской областям.

"Это и Херсонщина, и Николаевщина, чьи южные окраины периодически страдают от применения дронов и обстрелов с Кинбурна, это и Одесса, которую атакуют с применением также и ракетного оружия", - отметил Плетенчук.

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"Враг преследует цели уничтожения инфраструктуры, не оставляет попыток поиска и уничтожения мест дислокации военных подразделений... Результаты уничтожения дронов очень высокие. Результаты работы по ракетному вооружению - хуже. Чувствуется проблема нехватки комплексов ПВО", - рассказал спикер.

По его словам, россияне увеличили количество авиации и разведдронов в акватории Черного моря. Таким образом враг пытается компенсировать невозможность выхода в море флота.

"В акватории Черного моря присутствует вражеская авиация, это разные типы самолетов, начиная от последних моделей Су, заканчивая МиГами, АНами, даже есть устаревшие БЭ-12. Так враг пытается компенсировать невозможность выхода в море. Также отсутствие кораблей они компенсируют мобильными пусковыми установками", - резюмировал Плетенчук.

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Автор: 

армия РФ (19035) Плетенчук Дмитрий (161)


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Так Резніков казав за два дні до вторгнення 22.02.22 року , тільки про Північ
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25.04.2024 16:54 Ответить
Ну ящо немає ознак, то навіщо про це говорити?
Бо є сумний досвід - напередодні широкомасштабного вторгнення теж з кожної праски влада кричала про відсутність ознак!
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25.04.2024 16:55 Ответить
Бомбы НАТО взорвали компункт РФ. Враг трепещет перед ATACMS
https://www.youtube.com/watch?v=pWH30hGIU
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25.04.2024 16:56 Ответить
То ж "жарим шашлыки"?
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25.04.2024 17:00 Ответить
Погано)Треба побачити ознаки і місце,бо туди ж мають атакамси полетіти?)
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25.04.2024 17:06 Ответить
Це ми вже чули не раз, нажаль
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25.04.2024 17:10 Ответить
Муженко про стрімкий наступ росіян у перші дні війни, їхні нинішні резерви і шкоду надмірного оптимізму

2023-03-27 15:06

"Але щодо півдня, ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки..."
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25.04.2024 17:19 Ответить
 
 