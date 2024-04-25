На юге пока нет признаков формирования наступательных группировок войск РФ, - ОК "Південь"

Сейчас украинские военные не фиксируют признаков создания наступательных группировок российской армии на Южном направлении.

Об этом рассказал спикер Оперативного командования "Південь" Дмитрий Плетенчук во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне пытаются нанести максимальный ущерб Херсонской, Одесской, Николаевской областям.

"Это и Херсонщина, и Николаевщина, чьи южные окраины периодически страдают от применения дронов и обстрелов с Кинбурна, это и Одесса, которую атакуют с применением также и ракетного оружия", - отметил Плетенчук.

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"Враг преследует цели уничтожения инфраструктуры, не оставляет попыток поиска и уничтожения мест дислокации военных подразделений... Результаты уничтожения дронов очень высокие. Результаты работы по ракетному вооружению - хуже. Чувствуется проблема нехватки комплексов ПВО", - рассказал спикер.

По его словам, россияне увеличили количество авиации и разведдронов в акватории Черного моря. Таким образом враг пытается компенсировать невозможность выхода в море флота.

"В акватории Черного моря присутствует вражеская авиация, это разные типы самолетов, начиная от последних моделей Су, заканчивая МиГами, АНами, даже есть устаревшие БЭ-12. Так враг пытается компенсировать невозможность выхода в море. Также отсутствие кораблей они компенсируют мобильными пусковыми установками", - резюмировал Плетенчук.

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