На юге пока нет признаков формирования наступательных группировок войск РФ, - ОК "Південь"
Сейчас украинские военные не фиксируют признаков создания наступательных группировок российской армии на Южном направлении.
Об этом рассказал спикер Оперативного командования "Південь" Дмитрий Плетенчук во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне пытаются нанести максимальный ущерб Херсонской, Одесской, Николаевской областям.
"Это и Херсонщина, и Николаевщина, чьи южные окраины периодически страдают от применения дронов и обстрелов с Кинбурна, это и Одесса, которую атакуют с применением также и ракетного оружия", - отметил Плетенчук.
"Враг преследует цели уничтожения инфраструктуры, не оставляет попыток поиска и уничтожения мест дислокации военных подразделений... Результаты уничтожения дронов очень высокие. Результаты работы по ракетному вооружению - хуже. Чувствуется проблема нехватки комплексов ПВО", - рассказал спикер.
По его словам, россияне увеличили количество авиации и разведдронов в акватории Черного моря. Таким образом враг пытается компенсировать невозможность выхода в море флота.
"В акватории Черного моря присутствует вражеская авиация, это разные типы самолетов, начиная от последних моделей Су, заканчивая МиГами, АНами, даже есть устаревшие БЭ-12. Так враг пытается компенсировать невозможность выхода в море. Также отсутствие кораблей они компенсируют мобильными пусковыми установками", - резюмировал Плетенчук.
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2023-03-27 15:06
"Але щодо півдня, ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки..."