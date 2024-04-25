Непременным условием безопасности Европы является то, чтобы Россия не выиграла войну, - Макрон

Необходимым условием безопасности в Европе является то, чтобы РФ не выиграла войну против Украины.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Университете Сорбонна в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Условия безопасности Европы

"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивной войны, которую она ведет в Украине. Я полностью принимаю выбор, который сделал в Париже 26 февраля, чтобы восстановить стратегическую неопределенность", - сказал Макрон.

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Президент Франции подчеркнул, что именно Украина является предпосылкой европейской безопасности.

"Есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть надежными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия", - акцентировал французский лидер.

Новая парадигма обороны Европы

Макрон призвал Европу создать новую парадигму для надежной обороны континента. По его мнению, оборону Европы необходимо наполнить "реальным содержанием", ведь это является условием восстановления общей системы безопасности.

"Означает ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Или путем увеличения наших оборонных возможностей, и если да, то каких именно? Безусловно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я буду приглашать всех наших партнеров к развитию этой европейской оборонной инициативы", - отметил французский президент.

Отметим, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.