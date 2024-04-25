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Новости Война
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Непременным условием безопасности Европы является то, чтобы Россия не выиграла войну, - Макрон

Макрон: Умовою безпеки Європи є те, щоб РФ не виграла війну

Необходимым условием безопасности в Европе является то, чтобы РФ не выиграла войну против Украины.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Университете Сорбонна в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Условия безопасности Европы

"Непременным условием нашей безопасности является то, чтобы Россия не выиграла агрессивной войны, которую она ведет в Украине. Я полностью принимаю выбор, который сделал в Париже 26 февраля, чтобы восстановить стратегическую неопределенность", - сказал Макрон.

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Президент Франции подчеркнул, что именно Украина является предпосылкой европейской безопасности.

"Есть ли у нас какие-то ограничения? Нет. И поэтому мы должны быть надежными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия", - акцентировал французский лидер.

Новая парадигма обороны Европы

Макрон призвал Европу создать новую парадигму для надежной обороны континента. По его мнению, оборону Европы необходимо наполнить "реальным содержанием", ведь это является условием восстановления общей системы безопасности.

"Означает ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Или путем увеличения наших оборонных возможностей, и если да, то каких именно? Безусловно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я буду приглашать всех наших партнеров к развитию этой европейской оборонной инициативы", - отметил французский президент.

Отметим, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Автор: 

безопасность (1101) Макрон (1295)


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Топ комментарии
+8
А може все ж таки, щоб Україна перемогла?
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25.04.2024 17:19
+7
Не "не виграла",а "програла".коли вже це дойде до всього світу
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25.04.2024 17:16
+3
Ага,забезпечити безпеку Європи тілами українців.Заліза можна швидко наклепать,а солдата виростить?
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25.04.2024 17:26
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Не "не виграла",а "програла".коли вже це дойде до всього світу
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25.04.2024 17:16 Ответить
А може вони вкурсі і їм так вигідно ?

Не до них же ракети літають, і не їх солдати гинуть. Дають невеликий пайок, щоб Україна була на плаву ...
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25.04.2024 18:04 Ответить
А може все ж таки, щоб Україна перемогла?
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25.04.2024 17:19 Ответить
Та ні. Риторику вони непомітно поміняли давно.
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25.04.2024 20:17 Ответить
Ага,забезпечити безпеку Європи тілами українців.Заліза можна швидко наклепать,а солдата виростить?
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25.04.2024 17:26 Ответить
Це не ігри, щоб була нічія, або перемогла дружба.
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25.04.2024 17:27 Ответить
Так точно,кеп !!!
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25.04.2024 17:36 Ответить
Гарна логiка!
Щоб не виграла!
А чому не, щоб програла?
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25.04.2024 17:36 Ответить
А є точне означення виграшу Украіни? Дійти до кордонів 1991 року? Чи якесь інше? В 2023 році було таке означення. Можливо, в цьому році воно змінилося.
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25.04.2024 18:32 Ответить
Макрон, певно, з кимось заклався, що ніколи не замовкне.
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25.04.2024 17:36 Ответить
Зверху новина від бульбофюрера про те що в Белораше кацапи розмістили десятки ядерних ракет, а тут "найближчими місяцями Я запрошуватиму всіх...." Хайпує на цей війні кожен кого більш за все політичне крісло бентежить.
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25.04.2024 17:40 Ответить
Победа Украины и полная капитуляция агрессора! Вот так должен говорить Макрон. СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.04.2024 18:33 Ответить
 
 