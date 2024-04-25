Переправщики мужчин в Польшу разоблачены на Волыни, за "услуги" брали от 3 до 9 тыс. дол., - ГПСУ

На Волыни пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин в Польшу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Правоохранители установили, что трое жителей Владимирского района организовали "путешествие" за рубеж для шестерых граждан Украины. Правонарушителей недавно задержали на польском берегу реки Западный Буг и передали украинской стороне. За незаконное пересечение переправщики брали с мужчин от 3000 до 9000 долларов.

В результате проведенных обысков у фигурантов правоохранители изъяли: резиновую лодку, гидрокостюмы, средства связи, денежные средства, транспортное средство, которым лиц доставляли к границе, и другие предметы, указывающие на противоправную деятельность волынян.

На днях трем фигурантам объявлены подозрения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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