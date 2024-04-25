РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости
3 167 11

Переправщики мужчин в Польшу разоблачены на Волыни, за "услуги" брали от 3 до 9 тыс. дол., - ГПСУ

Обшук у волинян, які переправляли чоловіків через кордон

На Волыни пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин в Польшу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Правоохранители установили, что трое жителей Владимирского района организовали "путешествие" за рубеж для шестерых граждан Украины. Правонарушителей недавно задержали на польском берегу реки Западный Буг и передали украинской стороне. За незаконное пересечение переправщики брали с мужчин от 3000 до 9000 долларов.

В результате проведенных обысков у фигурантов правоохранители изъяли: резиновую лодку, гидрокостюмы, средства связи, денежные средства, транспортное средство, которым лиц доставляли к границе, и другие предметы, указывающие на противоправную деятельность волынян.

На днях трем фигурантам объявлены подозрения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Смотрите также: Мужчина пытался на надувном матрасе форсировать Днестр, чтобы попасть в Молдову. ВИДЕО

Автор: 

Волынь (975) Госпогранслужба (6370) уклонисты (801)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Що,знову?! Знову знедолені,тендітні квіточки ,яким Україна нічого не дала,на останні гроші тікають? Вони готові навіть втопитися в Тисині,тільки б не бачити страшних воєнкомів з їх огидними повістками.... Куди дивиться Хьюмен Райт Воч????!!!
показать весь комментарий
25.04.2024 18:35
+2
Ого! - поляки затримали - це шось новеньке
показать весь комментарий
25.04.2024 17:32
+2
Це ці суки формували батальйон Монако?
показать весь комментарий
25.04.2024 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого! - поляки затримали - це шось новеньке
показать весь комментарий
25.04.2024 17:32 Ответить
С 90-х и в 2 тысячных часто ездили со Львова, с женой в шацкий район за грибами с ночевками. Там граница с поляндией проходит по реке З. Буг. В районе сел Адамчуки, Грабово, где мы останавливались, до реки метров 300 и сколько раз не выходили к речке во время сбора грибов, ни разу не видели наших погранцов, а польских на том берегу -постоянно, иногда здоровались с ними ( ширина Буга в том месте 5-7 метров).
показать весь комментарий
25.04.2024 18:06 Ответить
затримали наші СБУшніки, а за для гарної картинки пишуть що поляки...
показать весь комментарий
25.04.2024 20:13 Ответить
Це ці суки формували батальйон Монако?
показать весь комментарий
25.04.2024 17:38 Ответить
Правопорушників нещодавно затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні.
Майже як у пісні:
"То бєрєг лєвий нужен ім то бєрєг правий"
показать весь комментарий
25.04.2024 17:43 Ответить
Оце бабло тpaтять невідомо на що. Хіба вполовину менше не буде достатньо "забронюватися" в будь-якому нашому районному ТЦК?
показать весь комментарий
25.04.2024 17:44 Ответить
Не всі мають відповідні знайомства, а пропонувати напряму бояться через можливість підстави. Крім того, багато хто хоче просто виїхати куди подалі з ЗЕкраїни, бо не бачать тут майбутнього.
показать весь комментарий
25.04.2024 18:27 Ответить
Мабуть, вони, гроші так заробляли, щоб притулі на супутник задонатити хотіли, мабуть??
Бо самі вони ж немічні, ЖДУНИ оті з Волині!?
А жінки їх, кидалися під колеса, працівникам з ТЦК та вищали перед ними, на камери для вісників у Тік-Тоц ….
показать весь комментарий
25.04.2024 17:48 Ответить
Що,знову?! Знову знедолені,тендітні квіточки ,яким Україна нічого не дала,на останні гроші тікають? Вони готові навіть втопитися в Тисині,тільки б не бачити страшних воєнкомів з їх огидними повістками.... Куди дивиться Хьюмен Райт Воч????!!!
показать весь комментарий
25.04.2024 18:35 Ответить
Ось цим "чоловіка" в спідницях дійсно требо хвилюватися за депортацію з Польші прямо у військову частину -- чистити галюни .
показать весь комментарий
25.04.2024 18:36 Ответить
Та прям готовые ДРГ и ССО!
На поглинон их 2 мес и на фронт.
показать весь комментарий
25.04.2024 19:02 Ответить
 
 