Переправщики мужчин в Польшу разоблачены на Волыни, за "услуги" брали от 3 до 9 тыс. дол., - ГПСУ
На Волыни пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин в Польшу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Правоохранители установили, что трое жителей Владимирского района организовали "путешествие" за рубеж для шестерых граждан Украины. Правонарушителей недавно задержали на польском берегу реки Западный Буг и передали украинской стороне. За незаконное пересечение переправщики брали с мужчин от 3000 до 9000 долларов.
В результате проведенных обысков у фигурантов правоохранители изъяли: резиновую лодку, гидрокостюмы, средства связи, денежные средства, транспортное средство, которым лиц доставляли к границе, и другие предметы, указывающие на противоправную деятельность волынян.
На днях трем фигурантам объявлены подозрения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Майже як у пісні:
"То бєрєг лєвий нужен ім то бєрєг правий"
Бо самі вони ж немічні, ЖДУНИ оті з Волині!?
А жінки їх, кидалися під колеса, працівникам з ТЦК та вищали перед ними, на камери для вісників у Тік-Тоц ….
На поглинон их 2 мес и на фронт.