Зеленский провел заседание Ставки: защита объектов, ситуация на фронте, производство вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский провел 25 апреля заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Провел Ставку. Сегодня основной вопрос - защита.
Был большой и подробный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по прикрытию жизненно необходимых для страны объектов - не только энергетических, но и социальных, в сфере безопасности, транспортных, объектов обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", - сообщил Зеленский.
Другие вопросы, которые обсуждались на Ставке, - ситуация на фронте и производство оружия.
"Также получили сводку с фронта. Основные направления, наши действия и вероятные действия врага, обеспечение войск всем необходимым.
Третий вопрос - контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", - отметил президент.
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Як результат, вирок отримала держава. Зараз вона стікає кров'ю...
Нет. Я не знаю того или иного коррупционера по имени-отчеству. Зато я поддерживаю связь со многими торговцами оружием по всему миру. Каким образом? Понятия не имею. Просто со временем оказалось, что тот или иной читатель моих книг имеет дело с оружием и боеприпасами.
И вот, за последние два-три месяца не один, не два, а как минимум три из них рассказали мне точно такую же историю. На международном рынке имеется (по-прежнему) достаточно оружия и боеприпасов для пополнения запасов ЗСУ. Не в ЕС и/или США: где-то еще.
И что самое важное: люди, о которых идет речь, могут их поставлять. Но: после всего негативного опыта последних двух лет ни один из них даже не думает о том, чтобы снова связаться с Киевом и/или какими-либо украинскими властями.
Почему?
Потому что, по их опыту, это бессмысленно. Как только они это делают, первое, что они слышат в ответ, - это: какова будет «доля получателя»? То есть сколько они готовы заплатить украинскому чиновнику и/или сотруднику ЗСУ, ответственному за заключение сделки с ними.
Хуже всего то, что даже если они доставят товар, они никогда не знают, получат ли они деньги.
Следствие?
Вместо этого они работают с контактами в ЕС. Это медленный, бесконечно утомительный процесс: регулярно им требуется 3-6 месяцев, чтобы заключить одну сделку на «еще 1000 или около того АКМов, 2 миллиона пуль калибра 7,62 мм или 5000 минометных мин». Но это работает, и они всегда могут быть уверены: им заплатят за их товары и услуги....
Том Купер
Я теж на "Черную каракатицу"