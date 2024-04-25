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Новости Война
2 014 37

Зеленский провел заседание Ставки: защита объектов, ситуация на фронте, производство вооружения

Зеленський провів засідання Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел 25 апреля заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Провел Ставку. Сегодня основной вопрос - защита.

Был большой и подробный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по прикрытию жизненно необходимых для страны объектов - не только энергетических, но и социальных, в сфере безопасности, транспортных, объектов обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", - сообщил Зеленский.

Другие вопросы, которые обсуждались на Ставке, - ситуация на фронте и производство оружия.

"Также получили сводку с фронта. Основные направления, наши действия и вероятные действия врага, обеспечение войск всем необходимым.

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Третий вопрос - контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", - отметил президент.

Автор: 

Зеленский (20210) Ставка (125)


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Топ комментарии
+15
Після відставки Залужного суцільні пройоби та відступи.де та ****** безугла?
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25.04.2024 18:20
+14
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25.04.2024 18:26
+13
Прям как сталин. Наш вождь! Отец народов. Величайший лидер современности! За Владимира Александровича! Слава Украине!
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25.04.2024 18:20
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Прям как сталин. Наш вождь! Отец народов. Величайший лидер современности! За Владимира Александровича! Слава Украине!
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25.04.2024 18:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)
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25.04.2024 18:22 Ответить
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25.04.2024 18:26 Ответить
👏
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25.04.2024 20:27 Ответить
Гарний сарказм!))) Вошь народа!
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25.04.2024 18:33 Ответить
Булаб це нормальна ставка цього гундосого півня в перші ж дні прмдушили
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25.04.2024 20:05 Ответить
Після відставки Залужного суцільні пройоби та відступи.де та ****** безугла?
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25.04.2024 18:20 Ответить
За*упа невиноватая, ее дерьмак надро*ил.
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25.04.2024 18:24 Ответить
На фронті кацапський прорив 115 бригада не змогла втримати кацапів в Очеретино тому 47-ма сьогодні змушена була залишити Бердичів та Семенівку.кацапи обходили їх з флангу.
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25.04.2024 18:46 Ответить
Бердичі,клята розкладка
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25.04.2024 18:47 Ответить
Все так и должно было быть после снятия Залужного, я в этом ни минуты не сомневался и написал 9 -го февраля другану в ватцапе - это писец.
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25.04.2024 19:20 Ответить
Судячи з того як часто зелупа проводить ставки, схоже йому там встановили нову розважальну систему (IFE), таку саму, як на його літаку в 2023р... Щоб здитиніла гнусава нікчема могла бавитись, поки дорослі дядьки проміж собою спілкуються щодо ситуації на фронті.
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25.04.2024 18:30 Ответить
Хіба мама винувата , що дитина дурнувата?
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25.04.2024 18:37 Ответить
самокритика?
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25.04.2024 19:05 Ответить
Віриш в альтернативну геніальність гундосика, чи він ще навчиться?
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25.04.2024 20:24 Ответить
Провів Ставку. Невеличка перерва на доклад до ФСБ, тепер щось розкажу і вам....
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25.04.2024 18:37 Ответить
Швиденько доклад в ФСБ, доки нічого не забув. З цим там строго...
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25.04.2024 18:55 Ответить
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25.04.2024 18:39 Ответить
напаливон
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25.04.2024 18:41 Ответить
Про шошлики шось було? Адже скоро майскіє!
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25.04.2024 18:48 Ответить
Тупоголовий османський віслюк!!! Щоб ти здохло, недолуге!!!! Залужний - наш Президент!!
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25.04.2024 18:51 Ответить
А по суті щось говорили?
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25.04.2024 18:52 Ответить
Скоро перше травня - обговорювали шашлики, пивасик та розважальну програму на природі.
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25.04.2024 18:56 Ответить
Краще не проводив би ?
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25.04.2024 18:59 Ответить
Треба було, козлик зелений, 5 років назад проводити засідання про випуск зброї! А ви, колаборанти, все просрали...
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25.04.2024 19:13 Ответить
Свое, награбленное, они не просрали, а Украина - то таке...
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25.04.2024 19:24 Ответить
Фатальная ошибка генерала Сергея Кривоноса, который перекрыл взлетело-посадочную полосу одного известного аэропорта, через который клоун планировал бегство.
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25.04.2024 19:25 Ответить
: "Я ваш вирок".

Як результат, вирок отримала держава. Зараз вона стікає кров'ю...
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25.04.2024 19:27 Ответить
Это подводит меня к следующей теме, вызванной вопросом, который я получил из Украины несколько дней назад: в частности, речь шла о коррупции в ЗСУ.

Нет. Я не знаю того или иного коррупционера по имени-отчеству. Зато я поддерживаю связь со многими торговцами оружием по всему миру. Каким образом? Понятия не имею. Просто со временем оказалось, что тот или иной читатель моих книг имеет дело с оружием и боеприпасами.

И вот, за последние два-три месяца не один, не два, а как минимум три из них рассказали мне точно такую же историю. На международном рынке имеется (по-прежнему) достаточно оружия и боеприпасов для пополнения запасов ЗСУ. Не в ЕС и/или США: где-то еще.

И что самое важное: люди, о которых идет речь, могут их поставлять. Но: после всего негативного опыта последних двух лет ни один из них даже не думает о том, чтобы снова связаться с Киевом и/или какими-либо украинскими властями.

Почему?

Потому что, по их опыту, это бессмысленно. Как только они это делают, первое, что они слышат в ответ, - это: какова будет «доля получателя»? То есть сколько они готовы заплатить украинскому чиновнику и/или сотруднику ЗСУ, ответственному за заключение сделки с ними.

Хуже всего то, что даже если они доставят товар, они никогда не знают, получат ли они деньги.

Следствие?

Вместо этого они работают с контактами в ЕС. Это медленный, бесконечно утомительный процесс: регулярно им требуется 3-6 месяцев, чтобы заключить одну сделку на «еще 1000 или около того АКМов, 2 миллиона пуль калибра 7,62 мм или 5000 минометных мин». Но это работает, и они всегда могут быть уверены: им заплатят за их товары и услуги....

Том Купер
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25.04.2024 19:40 Ответить
"Ставлю на Черную каракатицу!!!"
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25.04.2024 19:41 Ответить
Ставка 1 : 10 ?
Я теж на "Черную каракатицу"
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25.04.2024 19:46 Ответить
Сьогодні провів засідання Ставки: вставання Сонця о 5.40.
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25.04.2024 20:07 Ответить
Сонце в 5.36 завтра, ставка в холосту....
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25.04.2024 21:54 Ответить
пятирічна "зелна" словесна 3,14стьож без без будь якої конкрети .вказує на те.що в Україні при владі "зелені аферисти" котрі торгують Україною з куйлом, заробляючи і на смерті українського народу.Де у світі ,в якого президента можна почути подібний набір слів.в котрому немає конкретних цифр про виконані плани, або конкретних цифр про заплановане ,що потрібно виконати???
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25.04.2024 20:15 Ответить
Шо це чмо могло провести, якщо воно безтолкове від народження. Дешевий самопіар обкуреного муфлона.
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25.04.2024 21:26 Ответить
Ну, а який практичний результат з усіх цих посиденьок?
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25.04.2024 23:35 Ответить
Бубон готуйся 21 травня не за горами.
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02.05.2024 19:13 Ответить
 
 