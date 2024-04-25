Зеленский провел заседание Ставки: защита объектов, ситуация на фронте, производство вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский провел 25 апреля заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Провел Ставку. Сегодня основной вопрос - защита.

Был большой и подробный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по прикрытию жизненно необходимых для страны объектов - не только энергетических, но и социальных, в сфере безопасности, транспортных, объектов обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", - сообщил Зеленский.

Другие вопросы, которые обсуждались на Ставке, - ситуация на фронте и производство оружия.

"Также получили сводку с фронта. Основные направления, наши действия и вероятные действия врага, обеспечение войск всем необходимым.

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Третий вопрос - контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", - отметил президент.