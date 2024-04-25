Российские оккупанты, вернувшиеся из Украины, за два года убили и покалечили в РФ более 200 человек, - росСМИ

За два года число пострадавших от рук военных РФ, вернувшихся в Россию из Украины, превысило две сотни, из них более 100 человек погибли, остальные получили тяжелые травмы.

Это подсчитала "Верстка", изучив сообщения СМИ и данные судов, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнаружили, что за два года преступления, в результате которых погибли или получили увечья, в РФ совершили 91 помилованный за участие в войне против Украины зэк и 84 военнослужащих РФ, участвовавших в войне в Украине.

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Преступления с человеческими жертвами, совершенные российскими оккупантами, которые вернулись в Россию.

В частности, за последние два года российские оккупанты, вернувшиеся с войны в Украине, совершили как минимум 84 преступления с человеческими жертвами, в том числе 55 убийств, жертвами которых стали 76 человек, 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых погибло 18 человек, 9 нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть 11 человек.

Наиболее "распространенным" преступлением с погибшими и пострадавшими стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Российские оккупанты, вернувшиеся с войны в Украину, совершили как минимум 87 таких преступлений, в результате которых 18 человек погибли и еще 70 серьезно пострадали.

Причем, как выяснили журналисты, из 45 помилованных зэков, которые воевали в Украине и которые снова убили, рецидивистами оказалось по меньшей мере 24 человека.

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Большинство преступлений имеют бытовой мотив или происходят из-за употребления спиртного. Во время совместного распития алкоголя российские оккупанты, которые вернулись с войны в Украине, нападают на своих знакомых, соседей или случайных людей. Чаще всего под смертельной угрозой находятся и их родственники.

Из 134 опубликованных приговоров, которые проанализировали журналисты, в двух третях судьи учли как смягчающее обстоятельство участие в войне. Также в 42 случаях суды учитывали "противоправное поведение потерпевших" как смягчающее обстоятельство.

Ранее в Госдуме РФ призвали россиян не бояться зеков, которые вернулись с войны в Украине:"Возвращается весьма и весьма небольшой процент".