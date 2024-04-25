РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9855 посетителей онлайн
Новости
2 517 19

Российские оккупанты, вернувшиеся из Украины, за два года убили и покалечили в РФ более 200 человек, - росСМИ

Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб

За два года число пострадавших от рук военных РФ, вернувшихся в Россию из Украины, превысило две сотни, из них более 100 человек погибли, остальные получили тяжелые травмы.

Это подсчитала "Верстка", изучив сообщения СМИ и данные судов, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнаружили, что за два года преступления, в результате которых погибли или получили увечья, в РФ совершили 91 помилованный за участие в войне против Украины зэк и 84 военнослужащих РФ, участвовавших в войне в Украине.

Смотрите также: "Герой СВО" застрелил бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга. ВИДЕО камер наблюдения

Злочини з людськими жертвами, скоєні російськими окупантами, які повернулися до Росії.
Преступления с человеческими жертвами, совершенные российскими оккупантами, которые вернулись в Россию.

В частности, за последние два года российские оккупанты, вернувшиеся с войны в Украине, совершили как минимум 84 преступления с человеческими жертвами, в том числе 55 убийств, жертвами которых стали 76 человек, 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых погибло 18 человек, 9 нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть 11 человек.

Наиболее "распространенным" преступлением с погибшими и пострадавшими стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Российские оккупанты, вернувшиеся с войны в Украину, совершили как минимум 87 таких преступлений, в результате которых 18 человек погибли и еще 70 серьезно пострадали.

Причем, как выяснили журналисты, из 45 помилованных зэков, которые воевали в Украине и которые снова убили, рецидивистами оказалось по меньшей мере 24 человека.

Читайте также: В России закрывают две колонии, потому что почти всех зэков отправили на войну в Украину

Большинство преступлений имеют бытовой мотив или происходят из-за употребления спиртного. Во время совместного распития алкоголя российские оккупанты, которые вернулись с войны в Украине, нападают на своих знакомых, соседей или случайных людей. Чаще всего под смертельной угрозой находятся и их родственники.

Из 134 опубликованных приговоров, которые проанализировали журналисты, в двух третях судьи учли как смягчающее обстоятельство участие в войне. Также в 42 случаях суды учитывали "противоправное поведение потерпевших" как смягчающее обстоятельство.

Ранее в Госдуме РФ призвали россиян не бояться зеков, которые вернулись с войны в Украине:"Возвращается весьма и весьма небольшой процент".

Автор: 

армия РФ (19035) россия (95352) убийство (6476) зэки (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Мало! Як как Експерт так считаю.! Больше Скреп, больше треша и угара
показать весь комментарий
25.04.2024 18:51
+3
Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб

Файний початок!
показать весь комментарий
25.04.2024 18:54
+3
Мало! На жаль, мало!
показать весь комментарий
25.04.2024 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало! Як как Експерт так считаю.! Больше Скреп, больше треша и угара
показать весь комментарий
25.04.2024 18:51 Ответить
Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб

Файний початок!
показать весь комментарий
25.04.2024 18:54 Ответить
Свои люди !
показать весь комментарий
25.04.2024 18:57 Ответить
Мало! На жаль, мало!
показать весь комментарий
25.04.2024 18:58 Ответить
Яка сумна новина...
показать весь комментарий
25.04.2024 18:58 Ответить
мало! катастрофічно мало!
показать весь комментарий
25.04.2024 18:58 Ответить
Щось мало, але буде більше...
показать весь комментарий
25.04.2024 18:59 Ответить
В рамках статистической погрешности. Ниочём. Хотелось бы тыщ 500, но тут видимо ЗСУ отстреливают особо буйных.
показать весь комментарий
25.04.2024 18:59 Ответить
Нічого дивного. Просто звірі ще більше озвірли.
показать весь комментарий
25.04.2024 19:01 Ответить
Чим вони незадоволені ті Кацапи? То ж їх "мальчікі" повернулись.
показать весь комментарий
25.04.2024 19:15 Ответить
Шось вони слабо розіишлися - могли б вже тисяч 20 завалити
показать весь комментарий
25.04.2024 19:16 Ответить
Банда Черная кошка в 1946 году а дохлом Совке была не одна... их было тысячи... капитан Жеглов и Вова Шарапов,всего лишь отмазки от той старой старой сраной эпохи бедности
показать весь комментарий
25.04.2024 19:17 Ответить
До 200 000 ще трудитися й трудитися.
показать весь комментарий
25.04.2024 19:18 Ответить
це ніщо для московіі
показать весь комментарий
25.04.2024 19:22 Ответить
Це новини? Це гівно, а не новини! Чому я і інші в Україні повинні перейматися цією Х У Й Н Ь О Ю ?!?
показать весь комментарий
25.04.2024 19:23 Ответить
Даже мало!
показать весь комментарий
25.04.2024 19:52 Ответить
Мало, есть над чем поработать!
показать весь комментарий
25.04.2024 20:07 Ответить
Дуже мало. Мальчікі недопрацьовують.
показать весь комментарий
25.04.2024 20:50 Ответить
Мало.
показать весь комментарий
26.04.2024 00:37 Ответить
 
 