Три человека погибли и четверо получили ранения вследствие обстрела Удачного на Донетчине, - ОВА
25 апреля вследствие обстрела россиянами поселка Удачное в Донецкой области погибли три человека и еще четверо получили ранения.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"3 погибших и 4 раненых - такова ситуация в Удачном по состоянию на 18:00", - сообщил руководитель ОВА.
По его словам, россияне нанесли удар по поселку сегодня в обед. Повреждены админздание, заведение культуры, кафе и около 20 частных домов.
Как информировал Цензор.НЕТ, российские военные в очередной раз атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией.
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