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Три человека погибли и четверо получили ранения вследствие обстрела Удачного на Донетчине, - ОВА

Росіяни вкотре атакували Донеччину

25 апреля вследствие обстрела россиянами поселка Удачное в Донецкой области погибли три человека и еще четверо получили ранения.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"3 погибших и 4 раненых - такова ситуация в Удачном по состоянию на 18:00", - сообщил руководитель ОВА.

По его словам, россияне нанесли удар по поселку сегодня в обед. Повреждены админздание, заведение культуры, кафе и около 20 частных домов.

Как информировал Цензор.НЕТ, российские военные в очередной раз атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией.

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Троє людей загинуло та четверо зазнали поранень, внаслідок обстрілу Удачного на Донеччині

Вмотивуйте необхідність коми!
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25.04.2024 19:31 Ответить
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25.04.2024 19:43 Ответить
Гнати цього президента і цих новопризначених "полководців", що не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни. Це "керівництво дає безкарно нищити країну, Армію і готує до капітуляції. У відставку і на нари!
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26.04.2024 08:27 Ответить
 
 