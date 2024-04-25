Три человека погибли и четверо получили ранения вследствие обстрела Удачного на Донетчине, - ОВА

25 апреля вследствие обстрела россиянами поселка Удачное в Донецкой области погибли три человека и еще четверо получили ранения.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"3 погибших и 4 раненых - такова ситуация в Удачном по состоянию на 18:00", - сообщил руководитель ОВА.

По его словам, россияне нанесли удар по поселку сегодня в обед. Повреждены админздание, заведение культуры, кафе и около 20 частных домов.

Как информировал Цензор.НЕТ, российские военные в очередной раз атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией.

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