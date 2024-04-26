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Новости Помощь Украине
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"Несколько дней, если не раньше", - Пентагон рассказал, когда Украина получит первые партии вооружений

Кілька днів, якщо не раніше: коли прийде допомога від США

Министерство обороны США уже начало процесс доставки в Украину вооружений и ожидает, что первые партии, в том числе снаряды, поступят в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там (в Украине. – Ред.) через несколько дней, если не раньше", - отметил представитель оборонного ведомства США.

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Он добавил, что некоторые вооружения будут доставлены срочно, на транспортировку других уйдет немного больше времени.

"Но когда речь идет о важнейших компонентах, таких как боеприпасы, мы уже начали процесс снабжения", - уточнил Райдер.

Как сообщалось, в среду США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине общей стоимостью $1 млрд.

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1446)


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Цапи недаром в залізяку цілили
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26.04.2024 00:02 Ответить
Интересное заявление. Что может быть "раньше чем несколько дней"? Только несколько часов. Кацапам приготовиться.
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26.04.2024 00:19 Ответить
Червінський: що далі? Шахта чи поле: де безпечніше? | M& Мs
https://www.youtube.com/watch?v=ex-YJa3w9YU
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26.04.2024 00:24 Ответить
Поки кацапи не вмиються кровавою юшкою в Україні - спокою Заходу не буде.

Разом 3.14демо рашістских окупантів!
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26.04.2024 00:19 Ответить
Що по Вашому означає кривава юшка для кацапів???Загибель ще сотень тисяч кацапчиків?Та їм це байдуже.Знищення тисяч штук техніки? Так в цього сміття багато!
Тільки нічні килимові бомбардування по містах росії можуть щось змінити.Але цього не буде.ЯЗ...
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26.04.2024 10:13 Ответить
Зєлі з єрмаком лишається тільки вчасно здати координати складів.
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26.04.2024 04:28 Ответить
⚡️США готують для ЗСУ найбільший пакет в історії у рамках програми USAI на загальну суму 6 мільярдів доларів, - Politico
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26.04.2024 06:24 Ответить
а где 54 миллиарда ?
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26.04.2024 06:25 Ответить
Байден украл и положил в рос банк
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26.04.2024 12:59 Ответить
 
 