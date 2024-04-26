"Несколько дней, если не раньше", - Пентагон рассказал, когда Украина получит первые партии вооружений
Министерство обороны США уже начало процесс доставки в Украину вооружений и ожидает, что первые партии, в том числе снаряды, поступят в ближайшее время.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там (в Украине. – Ред.) через несколько дней, если не раньше", - отметил представитель оборонного ведомства США.
Он добавил, что некоторые вооружения будут доставлены срочно, на транспортировку других уйдет немного больше времени.
"Но когда речь идет о важнейших компонентах, таких как боеприпасы, мы уже начали процесс снабжения", - уточнил Райдер.
Как сообщалось, в среду США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине общей стоимостью $1 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=ex-YJa3w9YU
Разом 3.14демо рашістских окупантів!
Тільки нічні килимові бомбардування по містах росії можуть щось змінити.Але цього не буде.ЯЗ...