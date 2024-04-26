"Несколько дней, если не раньше", - Пентагон рассказал, когда Украина получит первые партии вооружений

Министерство обороны США уже начало процесс доставки в Украину вооружений и ожидает, что первые партии, в том числе снаряды, поступят в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там (в Украине. – Ред.) через несколько дней, если не раньше", - отметил представитель оборонного ведомства США.

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Он добавил, что некоторые вооружения будут доставлены срочно, на транспортировку других уйдет немного больше времени.

"Но когда речь идет о важнейших компонентах, таких как боеприпасы, мы уже начали процесс снабжения", - уточнил Райдер.

Как сообщалось, в среду США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине общей стоимостью $1 млрд.