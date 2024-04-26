Повторными атаками по гражданскому населению в Украине россияне подражают своим действиям в Сирии, - представитель США в ОБСЕ Ганвей

Российские войска применяли повторные авиационные и ракетные удары по гражданскому населению в Сирии, а теперь следуют этому в Украине.

Об этом заявил временно поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Тимоти Ганвей во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я хотел бы сосредоточиться на вероятных сообщениях о том, что российские военные наносят повторные удары в Украине по гражданскому населению, в том числе - по парамедикам и лицам, прибывающим, чтобы помочь жертвам первого удара. Российское правительство следует своему примеру в Сирии, где оно совершило десятки таких авиаударов, в результате которых погибли гражданские, сотрудники экстренных служб и гуманитарные работники", - отметил Ганвей.

Он напомнил, что в отчете Московского механизма ОБСЕ 2022 года эксперты отметили "четкие закономерности нарушения международного гуманитарного права российскими войсками во время ведения боевых действий".

Отдельно рассматривались повторные атаки на гражданское население, в частности удар "Калибром" 1 марта 2022 года по площади Свободы перед Харьковской ОГА.

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"Через 5-7 минут после прибытия спасателей произошел второй удар аналогичной ракетой, которая попала в здание. Это означает, что спасатели и раненые в результате первой атаки были намеренно выбраны мишенью", - заявил Ганвей.

Он рассказал, что с тех пор появились доказательства того, что Россия убила более 90 медицинских работников, полицейских и пожарных и ранила почти 350 гражданских лиц по всей Украине, используя эту тактику.

"Вызывает беспокойство тот факт, что Россия все чаще использует этот тип атак. Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что в течение последних недель наблюдается "особенно тревожная картина" таких ударов. Только в марте и апреле в результате повторных атак России, направленных против тех, кто первыми реагирует на чрезвычайные ситуации, погибло около 30 спасателей в Одессе, Харькове и Запорожье, а более 20 получили ранения", - сказал представитель США.

Ганвей подчеркнул, что нарушения международного гуманитарного права российскими войсками не должны оставаться безнаказанными, и кампания России против гражданского населения Украины должна быть остановлена.

Как сообщал Цензор.НЕТ , 25 апреля российские войска обстреляли Балаклею на Харьковщине, в результате чего пострадали 11 человек.

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