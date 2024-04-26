Путин может закончить войну в Украине через пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу, - Сикорский

Чтобы закончить войну в Украине, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно лишь позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу с приказом вывести войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом во время выступления в польском Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что сценарий окончания войны, который поддерживает Польша, - восстановление международно признанных границ Украины.

"Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского", - подчеркнул Сикорский.

И добавил, что российскому диктатору Путину достаточно позвонить Шойгу и приказать вывести все войска из Украины, чтобы завершить войну.

"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", - сказал Сикорский.

Напомним, Сикорский заявил, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр подчеркнул на украинском языке, что Львов и другие регионы государства - это Украина.

Читайте также: Европарламент призвал не признавать результаты "выборов" Путина в России