Путин может закончить войну в Украине через пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу, - Сикорский
Чтобы закончить войну в Украине, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно лишь позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу с приказом вывести войска.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом во время выступления в польском Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Он подчеркнул, что сценарий окончания войны, который поддерживает Польша, - восстановление международно признанных границ Украины.
"Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского", - подчеркнул Сикорский.
И добавил, что российскому диктатору Путину достаточно позвонить Шойгу и приказать вывести все войска из Украины, чтобы завершить войну.
"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", - сказал Сикорский.
Напомним, Сикорский заявил, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр подчеркнул на украинском языке, что Львов и другие регионы государства - это Украина.
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Сегодня мне хотелось бы напомнить вате за что они воюют.
Начать нужно с начала, с 2014 года. Славянск. (…звісно, спочатку Крим, але у даному випадку не будемо прискіпуватись, тут думка щодо причин) Почему именно Славянск? В этом городе не было ни ключевых военных объектов, ни стратегических предприятий, ни хранилищ с крупными суммами денег, бриллиантов и золотых слитков.
За несколько лет до начала войны мне предлагали принять участие в проекте по разработке Юзовского месторождения сланцевого газа. И Славянск - центр этого месторождения. Совпадение? 👇👇👇
По подтвержденным данным (без доп изысканий) на тот момент это месторождение оценивалось в 3,6 трлн м3. Таким образом, если бы Украина увеличила добычу на 15-20 млрд м3, то перешла бы в лигу экспортеров. Причем, на очень сильной позиции - ГТС Украины кацапам отжать не удалось, а себестоимость добычи - гораздо меньше, чем у ваты. Что создавало глобальную угрозу Газмясу, плюс свежепостроенный на то время «Северный поток-1» мог остаться памятником дебилизма руководства Газмяса.
Первая добыча на внутренний рынок должна была стартовать в 2015 году. А вот через 4-5 лет - выход на рынок ЕС. На тот момент Газмясу и так изрядно поплохело от американского СПГ, ибо СПГ-революцию они успешно проспали. А там еще подпирал Азербайджан. Украина могла окончательно добить Газмяс, причем - наглухо. Ведь злопамятные Украинцы помнили все попытки (…нетрадиційно орієнтованих…) накрутить газовые долги и отжать Украинскую ГТС. А унижаться до партнерских отношений Газмяс не привык. Кроме того, 5 ноября 2013 г Chevron и Надра Олесская подписали соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа на Олесском участке на Западной Украине. Компания Chevron планировала вложить в этот проект 25 млрд долларов.
И тогда Газмяз попадал бы в зависимость от благосклонности Украины на газовом рынке.
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скаженілого пса, що рве криваву тушу уже не зупинять накази господаря - лише застерлити пса
Цю війну путін уже НЕ контролює
Більше того - путін уже не потрібен для цієї війни і навіть гальмує її
кофейнімівіні ...
"мі всє умрем"?
а баба ванга - агент кгб - не більше
Швейцария может семь раз поместиться на территории Тюменской области. Но не хочет"))
просто зараз це все МАКСИМАЛЬНО широко поширюється у інтернеті
не більше того
так що винний в потопах - недодєланий "чебурнет"
Думаю путіна замінять на більш молодого та більш бєспредельного "зігующего молодчика" - тіпа шамана
шаман на посту презідєнта дозволить ВСЕ - ось що тепер потрібно кацапам - ВСЕ МАКСИМАЛЬНО ОП БЕСПРЕДЕЛУ
Друже, навіть двійники стільки не живуть
Прийми неминуче - пуйло - ЄДИНА скрепа на якій тримається росія від АБСОЛЮТНОЇ анархії