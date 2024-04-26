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Новости Война
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Путин может закончить войну в Украине через пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу, - Сикорский

Путін може поздвонити Шойгу

Чтобы закончить войну в Украине, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно лишь позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу с приказом вывести войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом во время выступления в польском Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что сценарий окончания войны, который поддерживает Польша, - восстановление международно признанных границ Украины.

"Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского", - подчеркнул Сикорский.

И добавил, что российскому диктатору Путину достаточно позвонить Шойгу и приказать вывести все войска из Украины, чтобы завершить войну.

"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", - сказал Сикорский.

Напомним, Сикорский заявил, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр подчеркнул на украинском языке, что Львов и другие регионы государства - это Украина.

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Автор: 

путин (31203) Сикорский (399) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+8
Добрый Шубин
Сегодня мне хотелось бы напомнить вате за что они воюют.

Начать нужно с начала, с 2014 года. Славянск. (…звісно, спочатку Крим, але у даному випадку не будемо прискіпуватись, тут думка щодо причин) Почему именно Славянск? В этом городе не было ни ключевых военных объектов, ни стратегических предприятий, ни хранилищ с крупными суммами денег, бриллиантов и золотых слитков.
За несколько лет до начала войны мне предлагали принять участие в проекте по разработке Юзовского месторождения сланцевого газа. И Славянск - центр этого месторождения. Совпадение? 👇👇👇
По подтвержденным данным (без доп изысканий) на тот момент это месторождение оценивалось в 3,6 трлн м3. Таким образом, если бы Украина увеличила добычу на 15-20 млрд м3, то перешла бы в лигу экспортеров. Причем, на очень сильной позиции - ГТС Украины кацапам отжать не удалось, а себестоимость добычи - гораздо меньше, чем у ваты. Что создавало глобальную угрозу Газмясу, плюс свежепостроенный на то время «Северный поток-1» мог остаться памятником дебилизма руководства Газмяса.
Первая добыча на внутренний рынок должна была стартовать в 2015 году. А вот через 4-5 лет - выход на рынок ЕС. На тот момент Газмясу и так изрядно поплохело от американского СПГ, ибо СПГ-революцию они успешно проспали. А там еще подпирал Азербайджан. Украина могла окончательно добить Газмяс, причем - наглухо. Ведь злопамятные Украинцы помнили все попытки (…нетрадиційно орієнтованих…) накрутить газовые долги и отжать Украинскую ГТС. А унижаться до партнерских отношений Газмяс не привык. Кроме того, 5 ноября 2013 г Chevron и Надра Олесская подписали соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа на Олесском участке на Западной Украине. Компания Chevron планировала вложить в этот проект 25 млрд долларов.
И тогда Газмяз попадал бы в зависимость от благосклонности Украины на газовом рынке.
***
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26.04.2024 07:03
+7
А країни НАТО можуть зупинити війну в Україні за три місяці.І про це,мені здається,знають і вони самі,і путін.(якщо,звичайно,не все буде развороване слугами)
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26.04.2024 06:52
+3
Путин своей манией величия создал кучу тупиковых проблем для всех сторон,так что не удивлюсь если до конца лета его окружение поможет ему склеить лапти.Иначе дальше ситуация выйдет из под контроля кремлевской братвы.
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26.04.2024 07:06
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Правила форума Совет форумчан
А країни НАТО можуть зупинити війну в Україні за три місяці.І про це,мені здається,знають і вони самі,і путін.(якщо,звичайно,не все буде развороване слугами)
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26.04.2024 06:52 Ответить
Добрый Шубин
Сегодня мне хотелось бы напомнить вате за что они воюют.

Начать нужно с начала, с 2014 года. Славянск. (…звісно, спочатку Крим, але у даному випадку не будемо прискіпуватись, тут думка щодо причин) Почему именно Славянск? В этом городе не было ни ключевых военных объектов, ни стратегических предприятий, ни хранилищ с крупными суммами денег, бриллиантов и золотых слитков.
За несколько лет до начала войны мне предлагали принять участие в проекте по разработке Юзовского месторождения сланцевого газа. И Славянск - центр этого месторождения. Совпадение? 👇👇👇
По подтвержденным данным (без доп изысканий) на тот момент это месторождение оценивалось в 3,6 трлн м3. Таким образом, если бы Украина увеличила добычу на 15-20 млрд м3, то перешла бы в лигу экспортеров. Причем, на очень сильной позиции - ГТС Украины кацапам отжать не удалось, а себестоимость добычи - гораздо меньше, чем у ваты. Что создавало глобальную угрозу Газмясу, плюс свежепостроенный на то время «Северный поток-1» мог остаться памятником дебилизма руководства Газмяса.
Первая добыча на внутренний рынок должна была стартовать в 2015 году. А вот через 4-5 лет - выход на рынок ЕС. На тот момент Газмясу и так изрядно поплохело от американского СПГ, ибо СПГ-революцию они успешно проспали. А там еще подпирал Азербайджан. Украина могла окончательно добить Газмяс, причем - наглухо. Ведь злопамятные Украинцы помнили все попытки (…нетрадиційно орієнтованих…) накрутить газовые долги и отжать Украинскую ГТС. А унижаться до партнерских отношений Газмяс не привык. Кроме того, 5 ноября 2013 г Chevron и Надра Олесская подписали соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа на Олесском участке на Западной Украине. Компания Chevron планировала вложить в этот проект 25 млрд долларов.
И тогда Газмяз попадал бы в зависимость от благосклонности Украины на газовом рынке.
***
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26.04.2024 07:03 Ответить
https://t.me/Dobriy_Shubin_Donetsk_ukr/22036 https://t.me/Dobriy_Shubin_Donetsk_ukr/22036

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26.04.2024 07:05 Ответить
не можуть.
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26.04.2024 07:10 Ответить
щоб змогти, треба захотіти...
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26.04.2024 08:51 Ответить
Сікорський ДУЖЕ сильно помиляється - що притаманна полякам
скаженілого пса, що рве криваву тушу уже не зупинять накази господаря - лише застерлити пса
Цю війну путін уже НЕ контролює
Більше того - путін уже не потрібен для цієї війни і навіть гальмує її
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26.04.2024 13:16 Ответить
Путин своей манией величия создал кучу тупиковых проблем для всех сторон,так что не удивлюсь если до конца лета его окружение поможет ему склеить лапти.Иначе дальше ситуация выйдет из под контроля кремлевской братвы.
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26.04.2024 07:06 Ответить
Думаете, на вилы поднимут?
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26.04.2024 07:13 Ответить
Но кагбэ там ни было, придерживается утреннего моциона по муйлуше: путин, сдохни, путин, сдохни, путин, сдохни. АМИНЬ !!!
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26.04.2024 07:15 Ответить
Ні, тихесенько придушать, або новичка дадуть скуштувати. А потім скажуть, що так і було)
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26.04.2024 10:05 Ответить
кажуть що дімка кісельов помандрував до кабдзона при звістці про чергову воєнну допомогу партнерів Україні.
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26.04.2024 07:20 Ответить
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26.04.2024 07:23 Ответить
бАданга вангує на кофейні мівіні ...
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26.04.2024 08:18 Ответить
А що по-твоєму мав казати Буданов?
"мі всє умрем"?
а баба ванга - агент кгб - не більше
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26.04.2024 13:18 Ответить
Дуда може розблокувати рух на кордоні з Україною одним дзвінком, але чомусь цього навмисно не робить! Чи є у цьому загадка! Думаю, що нема!
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26.04.2024 07:23 Ответить
а толку? як в тому анекдоті: "

Швейцария может семь раз поместиться на территории Тюменской области. Но не хочет"))
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26.04.2024 07:27 Ответить
може набагато швидше...
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26.04.2024 07:37 Ответить
сейчас этого делать точно не будет
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26.04.2024 07:51 Ответить
Нє можіт бить,ета парашенку вигадна вайна (вазєлєнкій)
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26.04.2024 07:54 Ответить
І "вишенька на тортик" - генпрокурор Росії встановив - "Кто винават в наваднениях па Рассии! "Гидрологи! Вовремя не далажили абстановку!" (Саме цікаве - при Путіні система гідрологічних спостережень в Росії була похєрєна повністю У Мінсєльхоза її відібрали - зосередили все в одному інституті А йому не дали грошей В результаті купа гідрологічних станцій була ліквідована а люди звільнені А тепер "винна невістка"! Так само у нас винуватили Міністерство Оборони України та президента у "поганому збереженні *********** на складах" - в той час як Верховна Рада не давала коштів на утримання цих баз та обладнання їх укриттями)
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26.04.2024 08:05 Ответить
катаклізми на кацапії ставалися ЗАВЖДИ і навіть в більших масштабах
просто зараз це все МАКСИМАЛЬНО широко поширюється у інтернеті
не більше того
так що винний в потопах - недодєланий "чебурнет"
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26.04.2024 13:21 Ответить
з того ж таки дзвінка путін може почати війну проти Прибалтики чи Польщі. і варто то не забувати нашим любим друзям
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26.04.2024 08:39 Ответить
потрібен не "кінець війни в Україні", а поразка росії раз і назавжди, остаточно без шмарклів і стогону
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26.04.2024 09:00 Ответить
щоб виграти війну, треба відправити на парашу біженцями 73% виборців зелєка. й вони за короткий час зруйнують її зсередини. не вірите? а ви спробуйте! )))
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26.04.2024 09:06 Ответить
В том и проблема, что уже Путин уже не может закончить войну в Украине за пять минут. Кацапы ему это не простят, закидают камнями, столько погибших, покалеченных, порваны все экономические связи с цивилизованным миром. И пока Россия существует, как государство все равно будет угроза войны. Поэтому нужна смерть путина физическая, политическая, как Гитлера, чтобы можно было все на него свернуть. И необходимо расчленить России на отдельные независимы государства и лучше всего, чтобы эти государства еще воевали между собой.
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26.04.2024 09:28 Ответить
Як він подзвонить з холодильника?
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26.04.2024 10:40 Ответить
Створюй команду в КВН - ти лутьший
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26.04.2024 13:22 Ответить
А крайнім хто буде? Хто буде крайнім ? Х.....вважає себе потерпілим, така в нього легенда для бабуїнів. Він просто сколихнув в потомків Чингізхана кровожадность. Великі та дрібні орди і раби із Золотого Кольца будуть і далі бити в бубен.
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26.04.2024 10:44 Ответить
Проблєма в тому , що ***** потрібна ця війна - і не важливо який буде результат ! Доки йде війна - ***** залишається при владі , а тому війна мусить тривати вічно !
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26.04.2024 12:14 Ответить
Війна вже НЕ належить путіну
Думаю путіна замінять на більш молодого та більш бєспредельного "зігующего молодчика" - тіпа шамана
шаман на посту презідєнта дозволить ВСЕ - ось що тепер потрібно кацапам - ВСЕ МАКСИМАЛЬНО ОП БЕСПРЕДЕЛУ
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26.04.2024 13:24 Ответить
Ніхто його ніколи не замінить . ***** - центр , баланс рівноваги ... Якщо його не стане - почнеться війна всіх проти всіх ... І він це розуміє , бо таку чичтему він 25 років і вибудовував ... І всі це розуміють - отже і розхитувати човна ніхто не хоче
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26.04.2024 13:31 Ответить
То ти вважаєш куйло буде жити як Моїсей - 1000 років?
Друже, навіть двійники стільки не живуть
Прийми неминуче - пуйло - ЄДИНА скрепа на якій тримається росія від АБСОЛЮТНОЇ анархії
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26.04.2024 13:36 Ответить
 
 