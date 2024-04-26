Китай предупредил Блинкена об "отрицательных факторах" в отношениях из-за РФ
Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится с визитом в Пекине, о росте проблем в отношениях из-за того, что США угрожают Пекину санкциями за поддержку России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще нарастают", - сказал Ван И на совместной с Блинкеном пресс-конференции.
Госсекретарь США в ответ подчеркнул необходимость диалога, назвав двусторонние отношения с Китаем "важнейшими".
"Я с нетерпением жду, чтобы в этих дискуссиях было очень четко, очень прямо сказано о сферах, в которых мы имеем разногласия, и о позиции Соединенных Штатов", - сказал он.
Ожидается, что Блинкен также встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, однако официально ни одна сторона еще не подтвердила такие переговоры.
Что США думают об отношениях Китая и РФ?
Ранее сообщалось, что одна из целей визита Блинкена в Китай - убедить Пекин надавить на компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.
Постпред США в НАТО Джулианна Смит утверждает, что Китай уже выбрал свою сторону в войне РФ против Украины и больше не может претендовать на нейтральность.
Генсек НАТО Столтенберг предупреждает, что если Китай хочет наладить с Западом хорошие отношения, то должен прекратить поддержку РФ.
Тем временем президент России Путин заявил, что в мае поедет с визитом в Китай.
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Тупішої маячні з 2019 року не чув
напад на рашу обвалить світові ринки, ну і ЯО ...
нах ... нападати чим довше у нас буде тривати війна тим більше китайці будуть робити мирну експансію в рашу... і тим більше орки будуть залежні від них та будуть їх забезпечувати бесплатними ресурсами
нагадаю вам що одразу при приході до влади деми зняли додаткові мита на китайські товари які ввів Трамп .... мотивували інфляцією та дефіцитом товарів
Тоталітарні системи.
Але якщо сша та європа нормально натиснуть, а не будуть просити, то зламають цю підтримку.
За это время они вооружают РФ для убийств украинцев.
За відмову від польських товари гвалт стояв до неба.
Ето_другоє?