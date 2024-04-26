Китай предупредил Блинкена об "отрицательных факторах" в отношениях из-за РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится с визитом в Пекине, о росте проблем в отношениях из-за того, что США угрожают Пекину санкциями за поддержку России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще нарастают", - сказал Ван И на совместной с Блинкеном пресс-конференции.

Госсекретарь США в ответ подчеркнул необходимость диалога, назвав двусторонние отношения с Китаем "важнейшими".

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"Я с нетерпением жду, чтобы в этих дискуссиях было очень четко, очень прямо сказано о сферах, в которых мы имеем разногласия, и о позиции Соединенных Штатов", - сказал он.

Ожидается, что Блинкен также встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, однако официально ни одна сторона еще не подтвердила такие переговоры.

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Что США думают об отношениях Китая и РФ?

Ранее сообщалось, что одна из целей визита Блинкена в Китай - убедить Пекин надавить на компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Постпред США в НАТО Джулианна Смит утверждает, что Китай уже выбрал свою сторону в войне РФ против Украины и больше не может претендовать на нейтральность.

Генсек НАТО Столтенберг предупреждает, что если Китай хочет наладить с Западом хорошие отношения, то должен прекратить поддержку РФ.

Тем временем президент России Путин заявил, что в мае поедет с визитом в Китай.