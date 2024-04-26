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Китай предупредил Блинкена об "отрицательных факторах" в отношениях из-за РФ

Китай попереджає США про проблеми у стосунках через РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, который сейчас находится с визитом в Пекине, о росте проблем в отношениях из-за того, что США угрожают Пекину санкциями за поддержку России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще нарастают", - сказал Ван И на совместной с Блинкеном пресс-конференции.

Госсекретарь США в ответ подчеркнул необходимость диалога, назвав двусторонние отношения с Китаем "важнейшими".

Также читайте: Путин заявил, что в мае поедет в Китай

"Я с нетерпением жду, чтобы в этих дискуссиях было очень четко, очень прямо сказано о сферах, в которых мы имеем разногласия, и о позиции Соединенных Штатов", - сказал он.

Ожидается, что Блинкен также встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, однако официально ни одна сторона еще не подтвердила такие переговоры.

Читайте также: Если Китай хочет наладить хорошие отношения с Западом, ему нужно перестать поддерживать Россию, - Столтенберг

Что США думают об отношениях Китая и РФ?

Ранее сообщалось, что одна из целей визита Блинкена в Китай - убедить Пекин надавить на компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Постпред США в НАТО Джулианна Смит утверждает, что Китай уже выбрал свою сторону в войне РФ против Украины и больше не может претендовать на нейтральность.

Генсек НАТО Столтенберг предупреждает, что если Китай хочет наладить с Западом хорошие отношения, то должен прекратить поддержку РФ.

Тем временем президент России Путин заявил, что в мае поедет с визитом в Китай.

Автор: 

Китай (2910) россия (95352) США (26381) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+7
ну, жовтожопі отримали те, що хотіли: провідні країни спішать з ними про щось домовитись. а китайці сидять і чекають, поки сторони виснажать одна одну під красиві потужні заяви про мир і необхідність діалогу. наступні 200 років будуть ерою китаю. на жаль.
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26.04.2024 10:00
+6
китайці знахабніли через те що америка довго соплі жувала з допогомою Україні - тепер пожинають плоди
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26.04.2024 10:15
+6
Амеріка сама виростила цього китайського монстра, а тапер бігає та умовляє його.
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26.04.2024 10:20
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Правила форума Совет форумчан
ну, жовтожопі отримали те, що хотіли: провідні країни спішать з ними про щось домовитись. а китайці сидять і чекають, поки сторони виснажать одна одну під красиві потужні заяви про мир і необхідність діалогу. наступні 200 років будуть ерою китаю. на жаль.
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26.04.2024 10:00 Ответить
Ванга... млять... на 200 років.
Тупішої маячні з 2019 року не чув
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26.04.2024 10:20 Ответить
Ех,от би Китай неочікувано жорстко попер проти мордорців тупих!Ото б були кацапи здивовані!!!
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26.04.2024 10:00 Ответить
Не переживайте, так и будет. Там бетонка с 2 метра толщиной уже проложена до кацапграницы, чтобы в одностороннем порядке, бо с той стороны бордера - одни кацапские епеня, доблесные китайские воины, смогли доставить к мордору впритык, в кратчайшие сроки, пусковые баллистические установки и отыграть на них по цапорылии польку-бз.ычку.
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26.04.2024 10:08 Ответить
Ви це самі вирішили,чи вам хтось сказав????
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26.04.2024 10:14 Ответить
На разі їм це не потрібно, орки повністю під ними... поставляють їм ресурси дешевше ринку і за юані які Китай сам друкує ... фактично за буси....

напад на рашу обвалить світові ринки, ну і ЯО ...

нах ... нападати чим довше у нас буде тривати війна тим більше китайці будуть робити мирну експансію в рашу... і тим більше орки будуть залежні від них та будуть їх забезпечувати бесплатними ресурсами
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26.04.2024 10:16 Ответить
А ще зебуїни подолають корупцію і Україна стане Новим Едемом
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26.04.2024 10:22 Ответить
І при чому тут поліція,коли корову блискавкою вбило????
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26.04.2024 10:26 Ответить
Щоб був офіційний висновок, що саме блискавкою вбило... щоб власник міг виплати від страхової отримати.
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26.04.2024 10:31 Ответить
Вибачте, але ви трошки тупий, якщо не зрозуміли, чому саме такий був коментар.
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26.04.2024 10:32 Ответить
Муйло, сдохни до мая. АМИНЬ !!!
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26.04.2024 10:02 Ответить
Китаю на двох стільцях не всидіти. Або нормальні відносини з США, або підтримка рф. В другому випадку санкції
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26.04.2024 10:02 Ответить
Їм дуже хочеться на обох.Бо з мордору йде дешевий ресурс,а в мордор всілякий ширпотреб а в США і Європу йдуть товари вже більш високої якості.
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26.04.2024 10:17 Ответить
Саша ти правий сто відсотків,там в китаї дуже погані діла з економікою,все хорошо тільки на бумагах,так шо ще не вечір,жовторотім ще аукниться.
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26.04.2024 10:48 Ответить
китайці знахабніли через те що америка довго соплі жувала з допогомою Україні - тепер пожинають плоди
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26.04.2024 10:15 Ответить
американцям нажаль вигідна поставка до китайців дешевих ресурсів з раші... тому що більшість їх виробництва в Азії.... це як міліардні прибутки дає так і стримує інфляцію в штатах...

нагадаю вам що одразу при приході до влади деми зняли додаткові мита на китайські товари які ввів Трамп .... мотивували інфляцією та дефіцитом товарів
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26.04.2024 10:19 Ответить
Китаю немає куди діватися, бо весь хлам який вони випускають, купується Штатами і Європою. Не продадуть цей хлам - не буде грошей на розвиток Китаю. Тут у Блінкена сильна позиція для переговорів. А у Китаю тільки понти, яким вони навчилися у путіна.
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26.04.2024 10:18 Ответить
Захід почав пепеносити виробництва до сусідів Китаю.В Індію,наприклад.І в Китаю починається плавний пердимонокль.Бо Індія й так противник Китаю.А тепер стане розвиватись як і Китай 30 років тому.І між ними є територіальні суперечки.І сутички бувають,рукопашні в основному,але все одно напруга там немала
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26.04.2024 10:23 Ответить
Амеріка сама виростила цього китайського монстра, а тапер бігає та умовляє його.
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26.04.2024 10:20 Ответить
стратегічної вигоди підтримки московіі для китаю немає , навіщо тоді неможу зрозуміти
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26.04.2024 10:23 Ответить
Ідеологічна стратегічна вигода.
Тоталітарні системи.
Але якщо сша та європа нормально натиснуть, а не будуть просити, то зламають цю підтримку.
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26.04.2024 10:28 Ответить
Стратегічна підтримка рф і Китая мають одноршдні цілі.Стати монополістами у світі.Але у кожного з них цього не вийде.А ось воювати і дружити між собою вони не будуть.Їх об'єднує лише авторітарно правління країнами і боротьба з демократією в своїх країнах. А вот відбудова монополій у них різна.У рф-теріторіі, у Китая - рабочі дешеві руки.Ці дві країни руйнують розвиток людства.Це зло такеж,як фашізм.В рф злоякісна пухлина зросла до розміру явища рашизма(новий фашизм),а у Китая ні.Тому що він від Запада отримав технології виобництва товарів,которий весь світ у них купує.І у рф і Китаю нема розвитку єкономіки.РФ на 60-67 місці,а Китай в восьмидесятниках останні 10років.
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26.04.2024 13:44 Ответить
Більшого негативу як нищення українських міст і вбивства українців я не бачу.
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26.04.2024 10:25 Ответить
вивід інвестицій з террористичного китаю найкращє питання, через 10 років китайці знову горобців ловити будуть
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26.04.2024 10:33 Ответить
Узкоглазые обезьяны должны ответить за поддержку рашистов.
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26.04.2024 10:34 Ответить
Нахер их предупреждать в 1001 раз - только терять время.
За это время они вооружают РФ для убийств украинцев.
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26.04.2024 10:36 Ответить
Чомусь немає масових закликів від топ-блохєрів, пересічних громадян України не купувати товари китайського виробництва, відкритого союзника Мордору.
За відмову від польських товари гвалт стояв до неба.
Ето_другоє?
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26.04.2024 10:53 Ответить
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26.04.2024 11:13 Ответить
 
 