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Новости Война
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Эффективно бороться против российской пропаганды можно и без введения военной цензуры, - "слуга народа" Потураев

потураев,микита,потураєв

Украине стоит выстроить эффективную информационную оборону, чтобы не вводить военную цензуру.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українське радіо".

"Я на самом деле считаю, что мы совсем не исчерпали всех инструментов и возможностей эффективно бороться с москалями без введения военной цензуры. Хотя предполагаю, что если нам не удастся построить эффективную информационную оборону, то придется думать о более радикальных решениях. Но убежден, что время для этого еще не пришло", - пояснил парламентарий.

По словам Потураева, необходимо привлекать внимание общества к опасностям в интернете, и прежде всего - на платформах совместного доступа к информации, где контент не модерируется, как в Telegram.

"Сейчас мы сфокусированы на тех каналах, которые нас просто атакуют, пытаясь подорвать наше общественное единство, нашу устойчивость и так далее. Но там есть и такие вещи, которые не менее криминальны с точки зрения законов любой демократической страны. И я считаю, что на самом деле украинское общество не осознает этих опасностей достаточно. Потому что охват Телеграмом почти 80% украинцев говорит сам за себя - это очень опасные показатели", - добавил он.

Ранее нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что ошибкой президента Владимира Зеленского было то, что он оставил в Украине демократию. По ее словам, нужна военная цензура.

Читайте также: "Закручивание гаек", огосударствление экономики и усиление цензуры: украинские хакеры узнали, что будет с Россией после выборов, - СМИ. ДОКУМЕНТЫ

Автор: 

цензура (1337) Потураев (150)


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Топ комментарии
+5
Про воєну цензуру - та, можливо, і потрібно запровадити.
А от політичну цензуру, за яку Держдеп дорікає - він не бачить.
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26.04.2024 11:21
+4
Слуги щось активізувалися з "цензурою та демократією"...
Схоже готують щось типу "законів 16 січня"...бо скоро 21 травня...
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26.04.2024 11:27
+4
Воєнна цензура - не на часі, а от політична - та за милу душу!
Хоча повинно було б бути навпаки.
Але як же тоді прославляти найвеличнішого пабєдуна і стирати з пам'яті "гуппі" всі етапи і прізвища "потужних підготунів" до вторгнення?
До тез з творів Дж. Оруела лишилось ще трохи...
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26.04.2024 12:42
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Якщо всіх знищити або хоча б пересадити то і цензура не потрібна.
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26.04.2024 11:11 Ответить
Яке розумне лице в цього придурка
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26.04.2024 11:11 Ответить
Та в більшості «слуг» ох#йтворьонниє ліца!
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26.04.2024 11:30 Ответить
та ні, він не придурок. Він - типовий політичний циннік. https://prm.ua/vi-vsi-nihto-zmi-oprilyudnili-spich-lektora-slugi-narodu-v-truskavtsi/ Це саме він виголошував цю промову в Трускавці "Ви всі - ніхто" .
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26.04.2024 11:54 Ответить
А про ракетные атаки и пуски будем из газет узнавать или смс-ок? ))
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26.04.2024 11:13 Ответить
Переважна більшість українців споживає новини із соціальних мереж, але найчастіше українці використовують кілька видів медіа. Так, новини дізнаються з соцмереж 63% людей, лише 19% - виключно з них. З телебачення - 48% респондентів і лише 8% - виключно з нього. Інші джерела - радіо та друковані видання - разом використовують лише 20% українців.
Для слуг . Це інфа за 21 рік. Чи ви думаєте, що єпломарафон все вирішить? І його дивляться? 🤡
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26.04.2024 11:18 Ответить
Про воєну цензуру - та, можливо, і потрібно запровадити.
А от політичну цензуру, за яку Держдеп дорікає - він не бачить.
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26.04.2024 11:21 Ответить
А хто може чітко визначити різницю між ними ?
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26.04.2024 11:48 Ответить
відрізняють, усі адекватні (той же Держдеп) - тільки не адепт слуг уродів та ЄрЗе.
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26.04.2024 11:59 Ответить
Держдеп є цілком неадекватною установою, що він ясно усім показує своїм ніжним ставленням до Московщини, Ірану, Китаю та перешкоджанням Україні в її боротьбі.
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26.04.2024 12:11 Ответить
ще один приклад зебілізму: "недобачання" фактів допомоги Україні з боку США (зокрема, правлячої там політичної сили); допомоги, можливо, і недостатньої за обсягом, але найбільшої в світі, десь з половину з усієї отриманої.
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26.04.2024 12:24 Ответить
Ще один приклад інфантилізму: недобачання фактів допомоги Московщині з боку США останні кілька десятків років, включно з останніми двома - ця допомога була в тисячі разів більша за допомогу, надану Україні. Навіть зараз США дуже хвилюються, аби ми не завдали шкоди власне Московщині, натомість руйнування наших міст та сіл вони сприймають як цілком прийнятне явище.
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30.04.2024 11:18 Ответить
Все просто - кожен , хто зараз гавкає на українську владу однозначно працює на ворога !
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26.04.2024 12:16 Ответить
от-от, характерний приклад зебілізму.
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26.04.2024 12:18 Ответить
Слуги щось активізувалися з "цензурою та демократією"...
Схоже готують щось типу "законів 16 січня"...бо скоро 21 травня...
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26.04.2024 11:27 Ответить
Впевнено йдемо до штампів Північної Кореї...
🤔🤔🤔
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26.04.2024 11:32 Ответить
З його слів складається враження, що в нас ще НЕМАЄ "воєнної цензури".
Мабуть він гадає, що "воєнна цензура" це "Великій Фаервол" та сексот на кожній кухні?
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26.04.2024 11:40 Ответить
Це ж казав козявочник юрчишин. До чогось готуються, щоб не було альтернативних джерел інфи, окрім хуцпафону?
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26.04.2024 12:10 Ответить
Давно вже треба обмежити доступ насєлєнія до соцмереж.
Порох свого часу це не зрозумів, то може, Зєля це зробить.
Демократія і "свобода слова" - це зло, це широко відкриті двері для московських виродків в наш інфопростір.
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26.04.2024 12:12 Ответить
А як Вам таке

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Працівників зможуть звільняти за те, що вони не повідомили про родичів Які залишилися на тимчасово окупованій території - ВРУ прийняла закон

Harn

@harn1972

В совку при складі біографії треба було зазначати були ви чи ваші рідні під окупацією Нациською Німетчиною під час 2 світової
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26.04.2024 12:13 Ответить
Воєнна цензура - не на часі, а от політична - та за милу душу!
Хоча повинно було б бути навпаки.
Але як же тоді прославляти найвеличнішого пабєдуна і стирати з пам'яті "гуппі" всі етапи і прізвища "потужних підготунів" до вторгнення?
До тез з творів Дж. Оруела лишилось ще трохи...
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26.04.2024 12:42 Ответить
Когда уже закончится не качественный кокс.
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26.04.2024 13:14 Ответить
Воєнна цензура - це означає що про військові дії розповідають військові яки мають добре знати - про що можна казати, а про що - ні. Військова цензура означає що - жодна арахамія з подоляками не повинна робити селфі на Яворівському полігоні...
На думку зелених ригів "воєнна цензура" - це затикання ротів тим хто не хвалить ригівську антимайданну владу.
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26.04.2024 16:56 Ответить
 
 