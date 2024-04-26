Эффективно бороться против российской пропаганды можно и без введения военной цензуры, - "слуга народа" Потураев
Украине стоит выстроить эффективную информационную оборону, чтобы не вводить военную цензуру.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українське радіо".
"Я на самом деле считаю, что мы совсем не исчерпали всех инструментов и возможностей эффективно бороться с москалями без введения военной цензуры. Хотя предполагаю, что если нам не удастся построить эффективную информационную оборону, то придется думать о более радикальных решениях. Но убежден, что время для этого еще не пришло", - пояснил парламентарий.
По словам Потураева, необходимо привлекать внимание общества к опасностям в интернете, и прежде всего - на платформах совместного доступа к информации, где контент не модерируется, как в Telegram.
"Сейчас мы сфокусированы на тех каналах, которые нас просто атакуют, пытаясь подорвать наше общественное единство, нашу устойчивость и так далее. Но там есть и такие вещи, которые не менее криминальны с точки зрения законов любой демократической страны. И я считаю, что на самом деле украинское общество не осознает этих опасностей достаточно. Потому что охват Телеграмом почти 80% украинцев говорит сам за себя - это очень опасные показатели", - добавил он.
Ранее нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что ошибкой президента Владимира Зеленского было то, что он оставил в Украине демократию. По ее словам, нужна военная цензура.
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Для слуг . Це інфа за 21 рік. Чи ви думаєте, що єпломарафон все вирішить? І його дивляться? 🤡
А от політичну цензуру, за яку Держдеп дорікає - він не бачить.
Схоже готують щось типу "законів 16 січня"...бо скоро 21 травня...
🤔🤔🤔
Мабуть він гадає, що "воєнна цензура" це "Великій Фаервол" та сексот на кожній кухні?
Порох свого часу це не зрозумів, то може, Зєля це зробить.
Демократія і "свобода слова" - це зло, це широко відкриті двері для московських виродків в наш інфопростір.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Працівників зможуть звільняти за те, що вони не повідомили про родичів Які залишилися на тимчасово окупованій території - ВРУ прийняла закон
Harn
@harn1972
В совку при складі біографії треба було зазначати були ви чи ваші рідні під окупацією Нациською Німетчиною під час 2 світової
Хоча повинно було б бути навпаки.
Але як же тоді прославляти найвеличнішого пабєдуна і стирати з пам'яті "гуппі" всі етапи і прізвища "потужних підготунів" до вторгнення?
До тез з творів Дж. Оруела лишилось ще трохи...
На думку зелених ригів "воєнна цензура" - це затикання ротів тим хто не хвалить ригівську антимайданну владу.