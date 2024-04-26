Эффективно бороться против российской пропаганды можно и без введения военной цензуры, - "слуга народа" Потураев

Украине стоит выстроить эффективную информационную оборону, чтобы не вводить военную цензуру.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українське радіо".

"Я на самом деле считаю, что мы совсем не исчерпали всех инструментов и возможностей эффективно бороться с москалями без введения военной цензуры. Хотя предполагаю, что если нам не удастся построить эффективную информационную оборону, то придется думать о более радикальных решениях. Но убежден, что время для этого еще не пришло", - пояснил парламентарий.

По словам Потураева, необходимо привлекать внимание общества к опасностям в интернете, и прежде всего - на платформах совместного доступа к информации, где контент не модерируется, как в Telegram.

"Сейчас мы сфокусированы на тех каналах, которые нас просто атакуют, пытаясь подорвать наше общественное единство, нашу устойчивость и так далее. Но там есть и такие вещи, которые не менее криминальны с точки зрения законов любой демократической страны. И я считаю, что на самом деле украинское общество не осознает этих опасностей достаточно. Потому что охват Телеграмом почти 80% украинцев говорит сам за себя - это очень опасные показатели", - добавил он.

Ранее нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что ошибкой президента Владимира Зеленского было то, что он оставил в Украине демократию. По ее словам, нужна военная цензура.

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