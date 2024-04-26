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Китай и США должны взять на себя ответственность за мир в мире, - Си Цзиньпин. ФОТО

Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны вести себя как великие державы и взять на себя ответственность за поддержание стабильности и мира в мире.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Я всегда считал, что большая страна должна вести себя как большая страна, иметь ум и ответственность большой страны. Китай и Соединенные Штаты должны подать пример такого поведения и взять на себя ответственность за мир во всем мире и способствовать глобальному единству", - сказал Си.

Зустріч Ентоні Блінкена та лидера Китаю Сі Цзіньпіна

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Он отметил, что во время встречи с президентом Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре прошлого года они предложили пять принципов двусторонних отношений, среди которых правильное понимание друг друга, совместное урегулирование разногласий и общая ответственность великих держав, взаимовыгодное сотрудничество и содействие обменам между людьми.

"Когда основные принципы установлены, другие проблемы будет легче решать. Китай готов сотрудничать, но сотрудничество должно быть двусторонним. Мы не боимся конкуренции, только конкуренция должна быть направлена на общий прогресс, а не игрой с нулевой суммой", - сказал лидер Китая.

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По его словам, обе страны могут иметь своих друзей и партнеров, но не нацеливаться друг на друга и не противостоять и не вредить друг другу.

"Китай рад видеть уверенные, открытые и процветающие Соединенные Штаты и надеется, что США также смогут воспринимать развитие Китая в позитивном свете", - подытожил Си.

Зустріч Ентоні Блінкена та лидера Китаю Сі Цзіньпіна

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Блинкен, согласно сообщению МИД КНР, отметил положительные сдвиги в сотрудничестве между двумя странами после ноябрьского саммита лидеров в Сан-Франциско и отметил, что современный мир сталкивается со многими сложными вызовами, которые требуют взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем.

"Во время моего визита в Китай американцы из всех слоев общества надеются увидеть улучшение американо-китайских отношений", - сказал он, добавив, что США не стремятся к новой холодной войне или противостоянию с Китаем и надеются на поддержание постоянной связи.

Автор: 

Китай (2910) США (26381) Си Цзиньпин (279) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+19
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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26.04.2024 16:02
+15
китай багато про себе думає
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26.04.2024 16:01
+12
смєхдєржаву- бензоколонку вже й в х*й не ставлять👏
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26.04.2024 16:07
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Правила форума Совет форумчан
китай багато про себе думає
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26.04.2024 16:01 Ответить
правильне розуміння один одного, спільне врегулювання розбіжностей і спільна відповідальність великих держав, взаємовигідна співпраця та сприяння обмінам між людьми
.... з метою промислового шпіонажу
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26.04.2024 16:25 Ответить
китай просто має піти в сраку разом із московитами!!!
І настане на землі мир і процвітання.
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26.04.2024 16:45 Ответить
китайчіна будує нову велику китайську стіну
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26.04.2024 20:21 Ответить
Чайна хоче закріплення статуса рішали
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26.04.2024 16:02 Ответить
Тоді нехай приборкають кацапів, доведуть свою спроможність керувати.
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26.04.2024 16:57 Ответить
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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26.04.2024 16:02 Ответить
Сци *** Чай має взяти відповідальність на себе. Та я сам можу так заявить ...
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26.04.2024 16:18 Ответить
до того ж він вдягнутий не по формі.
ось як має виглядати великий китаєць

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26.04.2024 16:31 Ответить
Слова-то правильні, але Китай для цього нічого не робить...
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26.04.2024 16:04 Ответить
Правильність визначення слова "правильний" є визначальним для всієї риторики китайських лицемірів. Бо китайський диктатор вважає одне "правильним", ***** - інше. І всі ці ліцемірні покидьки клали з пробором на права людини, продовжуючи "правильно" створювати на території своїх країн концтабори та вбиваючи в них сотні тисяч і мільйони тих, хто не так виглядає, не так молиться, не так говорить.

Одне слово - кінчені комуняки.
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26.04.2024 16:52 Ответить
смєхдєржаву- бензоколонку вже й в х*й не ставлять👏
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26.04.2024 16:07 Ответить
США+Китай это почти половина всего ВВП мира. бензоколонка меньше 2%
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26.04.2024 16:32 Ответить
так китай свого сібіру не забере , потрібно ставати на сторону коаліції і ******* *****
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26.04.2024 16:07 Ответить
чайники і так рулять світом. Тількт їх світ це паРаша, Кімченірія, колгосп Лукашенко та деякі афріканські людожери. Борони Боже, опинитися у цьому таборі.
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26.04.2024 16:08 Ответить
Щось у чайни очі дуже вузькі, заплющені! Мабуть побачив, що йомо з рашкою тупик!
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26.04.2024 16:09 Ответить
Так берите и загоняйте рашку в свое стойло, откуда она выползла.
И будет мир и будет неповадно другим по всему миру заниматься подобным.
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26.04.2024 16:10 Ответить
Комуністичний Китай - такий собі "Дон Барзіні", без згоди якого не діють його сцікливі, кровожерливі сателіти в особі раші та ірану.
Боротися з ним мають ті, хто його вигодував.
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26.04.2024 16:10 Ответить
І шо? - тепер Китаи випише рашці люлєи - за те шо напала на Украіну і в Світі немає стабільності
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26.04.2024 16:11 Ответить
В світогляді лицемірних кінчених жовтопиких комуняк - вільна Україна не є "правильною" і повинна погодитись беззастережно на будь-які вимоги *****.

Тож ніяких "люлєй" засрашці комуняки ті не "випишуть". А, максимум, з-за санкційного тиску США на сам китай - обмежать "офіційну" допомого засрашці і будуть брехати у вічі всім щодо будь-яких обсягів "неофіційної" та не перешкоджатимуть будь-яким товарним обсягам контрабанди принаймні товарів подвійного призначення.
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26.04.2024 16:56 Ответить
Прикольно тут буде якщо США погодяться. Ось сміху буде, а я говорив ще тоді, а я писав ще раніше.Усі, хто гнали на Китай заберуть свої слова назад, як і у випадку, якщо Трамп буде Президентом США)
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26.04.2024 16:11 Ответить
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26.04.2024 16:13 Ответить
Жовтий ху@ло,як завжди,видав гучний пук в воздух,але рятувати ху@ляндію не припинить.
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26.04.2024 16:13 Ответить
нема друзів нема ворогів...- е споконвічні інтереси....
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26.04.2024 16:14 Ответить
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26.04.2024 16:15 Ответить
Пусть Китай о принципах ООН вспомнит, даст ****..ей своей шестерке кацапии, чтобы она убралась с Украины, тогда можно будет верить, что хочет мира
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26.04.2024 16:16 Ответить
А оце, кітайське, чого до вартового демократії у Саіті примазується?
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26.04.2024 16:18 Ответить
А відколи комуняки стали вілікімі і дімакратами? ?
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26.04.2024 16:22 Ответить
З тих пір як почала сповільнюватись їхня економіка.І почали переноситись виробництва в сусідні з Китаєм країни
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26.04.2024 17:07 Ответить
курс на применшення ролі США в світі придумав кісінджер

тепер китай хоче переселити половину китайців в США та Європу, і все навколо зробити китаєм - ніяк за це не воюючи, просто лякаючи всіх своїм мільйярдом душ

бо скільки американців захоче жити в китаю ? ну хіба що стівен сігал. отакий "обмін людьми"
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26.04.2024 16:22 Ответить
поки що Китай відповідальний за війну в Україні, котру рашистський- куйло кровопивця української крові і вбивця українського народу ніколи б не розпочинав .якщо б не мав запевнення китайозів в тому,що вони не протів ційєї війни в Україні .Брехливі потвори...
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26.04.2024 16:29 Ответить
майже стьоб над росією ""Я завжди вважав, що велика країна має поводитися як велика країна, мати розум і відповідальність великої країни"...
хоча це просто слова, а не справи

Справи
республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").

зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
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26.04.2024 16:39 Ответить
На пу та зе вже ніхто не сподівється. Цей Твікс дуже добре почуває під час війни
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26.04.2024 16:42 Ответить
Вот поэтому,китай и хочет напасть на Тайвань...Как хло...Ради мира во всем мире.Ипанутые узкие что одни,что другие...
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26.04.2024 16:51 Ответить
Тайвань один з найбільших виробників чипів, помоєму після США,
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26.04.2024 19:31 Ответить
Тьфу гидота.
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26.04.2024 16:54 Ответить
Циничная демагогия.
Не нужно обращать внимание на слова китайце - нужно смотреть на их дела.
А их дела - спонсорство международного терроризма.
Нужно прекращать все переговоры с террористами и х спонсорами.
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26.04.2024 16:57 Ответить
Ой, так войны Китая с штатами не будет?! А кацап так надеялся, так мечта
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26.04.2024 16:58 Ответить
Стара система міжнародної безпеки майже зруйнована, її інституції недостаньо ефективні, не відповідають ******** вимогам і відновленню не підлягають.
Побудувати нову, реально дієздатну, ефективну систему міжнародної безпеки без участі Китаю мабуть буде неможливо.
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26.04.2024 16:59 Ответить
To quote Kissinger, empires have no interest in operating within an international system; they aspire to be the international system.
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26.04.2024 17:05 Ответить
Запобіжні механізми проти зазіхань імперій на поглинання імперією повинні бути вбудовані у нову систему міжнародної безпеки.
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26.04.2024 17:21 Ответить
Це означає ми будемо допомагати кацапам, а Америка не повинна запроваджувати санкції проти нас, от такі ми хитродупі
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26.04.2024 17:23 Ответить
А чого ж і ні,Китай не хай свої війська відправляє в рашу,а США в Україну!
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26.04.2024 17:47 Ответить
У Китая на первом плане процветание своей страны,а у США процветание рыночных отношений для всех стран мира, через государственные институты каждой отдельно взятой страны.А это можно добиться в демократических обществах.И на сегодня это главное противоречие между Китаем и США.Китай сильно изменился за последнии 20 лет.И есть большая вероятность,что через лет 30-40 он уйдёт от авторитаризма.Приходится сожалеть,что наша сегодняшняя власть стремится к авторитаризму не теряя при этом свою совковость.
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26.04.2024 17:48 Ответить
то хай беруть хто ж проти курмть
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26.04.2024 18:02 Ответить
Оце так витер ноги таваріщ Сі об свого молодшого партнера Путіна....Русня ж невтомлюється кричати що вони міровая дєржава і центр сіли але Сі думає не так...Цікаво,коли гідроцефал Дімон трошки протверезіє він і Китаю пообіцяє апокаліпсис,чи знову піде в запой?
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26.04.2024 18:18 Ответить
Це заявляє той, який "із-поли" надає вій ськову і економічну допомогу Московії!
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26.04.2024 18:56 Ответить
Якщо всі китайці разом стрибнуть в океан, цунамі змиє Нью-Йорк. Затопим Америку!

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26.04.2024 19:18 Ответить
А, ну всьо, китайози вже пропозицію США зробили. Поділити світ між собою. А усяка шелупонь, типу ***** - йде лісом.
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27.04.2024 01:06 Ответить
 
 