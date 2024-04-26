Китай и США должны взять на себя ответственность за мир в мире, - Си Цзиньпин. ФОТО
Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны вести себя как великие державы и взять на себя ответственность за поддержание стабильности и мира в мире.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
"Я всегда считал, что большая страна должна вести себя как большая страна, иметь ум и ответственность большой страны. Китай и Соединенные Штаты должны подать пример такого поведения и взять на себя ответственность за мир во всем мире и способствовать глобальному единству", - сказал Си.
Он отметил, что во время встречи с президентом Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре прошлого года они предложили пять принципов двусторонних отношений, среди которых правильное понимание друг друга, совместное урегулирование разногласий и общая ответственность великих держав, взаимовыгодное сотрудничество и содействие обменам между людьми.
"Когда основные принципы установлены, другие проблемы будет легче решать. Китай готов сотрудничать, но сотрудничество должно быть двусторонним. Мы не боимся конкуренции, только конкуренция должна быть направлена на общий прогресс, а не игрой с нулевой суммой", - сказал лидер Китая.
По его словам, обе страны могут иметь своих друзей и партнеров, но не нацеливаться друг на друга и не противостоять и не вредить друг другу.
"Китай рад видеть уверенные, открытые и процветающие Соединенные Штаты и надеется, что США также смогут воспринимать развитие Китая в позитивном свете", - подытожил Си.
Блинкен, согласно сообщению МИД КНР, отметил положительные сдвиги в сотрудничестве между двумя странами после ноябрьского саммита лидеров в Сан-Франциско и отметил, что современный мир сталкивается со многими сложными вызовами, которые требуют взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем.
"Во время моего визита в Китай американцы из всех слоев общества надеются увидеть улучшение американо-китайских отношений", - сказал он, добавив, что США не стремятся к новой холодной войне или противостоянию с Китаем и надеются на поддержание постоянной связи.
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.... з метою промислового шпіонажу
І настане на землі мир і процвітання.
ось як має виглядати великий китаєць
Одне слово - кінчені комуняки.
И будет мир и будет неповадно другим по всему миру заниматься подобным.
Боротися з ним мають ті, хто його вигодував.
Тож ніяких "люлєй" засрашці комуняки ті не "випишуть". А, максимум, з-за санкційного тиску США на сам китай - обмежать "офіційну" допомого засрашці і будуть брехати у вічі всім щодо будь-яких обсягів "неофіційної" та не перешкоджатимуть будь-яким товарним обсягам контрабанди принаймні товарів подвійного призначення.
тепер китай хоче переселити половину китайців в США та Європу, і все навколо зробити китаєм - ніяк за це не воюючи, просто лякаючи всіх своїм мільйярдом душ
бо скільки американців захоче жити в китаю ? ну хіба що стівен сігал. отакий "обмін людьми"
хоча це просто слова, а не справи
Справи
республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Не нужно обращать внимание на слова китайце - нужно смотреть на их дела.
А их дела - спонсорство международного терроризма.
Нужно прекращать все переговоры с террористами и х спонсорами.
Побудувати нову, реально дієздатну, ефективну систему міжнародної безпеки без участі Китаю мабуть буде неможливо.