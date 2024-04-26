Китай и США должны взять на себя ответственность за мир в мире, - Си Цзиньпин. ФОТО

Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай и Соединенные Штаты должны вести себя как великие державы и взять на себя ответственность за поддержание стабильности и мира в мире.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Я всегда считал, что большая страна должна вести себя как большая страна, иметь ум и ответственность большой страны. Китай и Соединенные Штаты должны подать пример такого поведения и взять на себя ответственность за мир во всем мире и способствовать глобальному единству", - сказал Си.

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Он отметил, что во время встречи с президентом Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре прошлого года они предложили пять принципов двусторонних отношений, среди которых правильное понимание друг друга, совместное урегулирование разногласий и общая ответственность великих держав, взаимовыгодное сотрудничество и содействие обменам между людьми.

"Когда основные принципы установлены, другие проблемы будет легче решать. Китай готов сотрудничать, но сотрудничество должно быть двусторонним. Мы не боимся конкуренции, только конкуренция должна быть направлена на общий прогресс, а не игрой с нулевой суммой", - сказал лидер Китая.

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По его словам, обе страны могут иметь своих друзей и партнеров, но не нацеливаться друг на друга и не противостоять и не вредить друг другу.

"Китай рад видеть уверенные, открытые и процветающие Соединенные Штаты и надеется, что США также смогут воспринимать развитие Китая в позитивном свете", - подытожил Си.

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Блинкен, согласно сообщению МИД КНР, отметил положительные сдвиги в сотрудничестве между двумя странами после ноябрьского саммита лидеров в Сан-Франциско и отметил, что современный мир сталкивается со многими сложными вызовами, которые требуют взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем.

"Во время моего визита в Китай американцы из всех слоев общества надеются увидеть улучшение американо-китайских отношений", - сказал он, добавив, что США не стремятся к новой холодной войне или противостоянию с Китаем и надеются на поддержание постоянной связи.