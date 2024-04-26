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Новости Война
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Войска РФ сосредотачивают свои усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, – ОСГВ "Хортица"

Війська РФ зосереджують свої зусилля для прориву оборони ЗСУ західніше Бахмута

Российские оккупанты пытаются обойти Часов Яр по флангам через другие населенные пункты.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Планы войск РФ

"Враг сосредоточивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, взятия населенного пункта Часов Яр, создания там условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение", - отметил спикер.

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Он отметил, что за последние 7 дней никаких успехов российские оккупанты не имели.

"Они любой ценой пытаются взять село Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы зайти в Часовой Яр. Активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Часов Яр", - добавил Волошин.

Пытаясь выровнять линию обороны и линию боевого соприкосновения, отметил спикер ОСГВ "Хортица", российские оккупанты дополнительно безуспешно штурмуют Андреевку и Клещиевку.

"В районе Клещиевки было замечено увеличение личного состава вражеской армии", - отметил Волошин.

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Часовояровское направление

Больше всего штурмов на Часовояровском направлении, по его словам, было проведено за эти сутки неподалеку Белогоровки.

"Там противник перегруппировывается, подвозит боекомплекты, пытается разминировать наши заминированные территории. Однако ему это не удается. Наши воины сдерживают врага", - сказал спикер.

При этом у врага, по его словам, больше снарядов, он превосходит численностью своей армии, не жалеет ни свое вооружение, ни свою технику.

Автор: 

Часов Яр (310)


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Топ комментарии
+10
Під керівництвом Зе все литить у прірву
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26.04.2024 18:10
+7
Просырский просрал Очеретино. Что дальше просрет?
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26.04.2024 18:03
+7
Не просрав, а здав...
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26.04.2024 18:12
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Просырский просрал Очеретино. Что дальше просрет?
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26.04.2024 18:03 Ответить
Не просрав, а здав...
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26.04.2024 18:12 Ответить
своїм папє і мамє на день побєдобєсія зробить подарунок у вигляді зданого ще одного населеного пункту. ось тільки якого?
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26.04.2024 18:15 Ответить
Під керівництвом Зе все литить у прірву
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26.04.2024 18:10 Ответить
Всі вже знають, що зєля - російський шипигун. Так неначасіж!!!
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26.04.2024 18:36 Ответить
конечно неначаси. шашлычки на носу
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26.04.2024 19:21 Ответить
Хотілось би заперечить, але так воно й виглядає.
Плюс жодних спроб перерубати клешні. В Очеретино кацапи зайшли смужкою вісімсот метрів....
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26.04.2024 18:23 Ответить
це п*зда, панове
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26.04.2024 19:05 Ответить
и сырский и зельский будут отвечать и сидеть в тюрьме за предательство деваться все равно некуда
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26.04.2024 18:48 Ответить
Блазень вже більше ніж місяць як із "правильним" Головкомом стабілізували фронт, та плани на "контрнаступ" готують...
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26.04.2024 18:23 Ответить
Щось про вирівнювання фронту я вже чув коли справи були під Бахмутом і Авдієвкою. Потім скажуть: та там все вщент, нема чого тримати, йдемо звідти.... І так я розумію дойдуть до Дніпра.
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26.04.2024 22:24 Ответить
 
 