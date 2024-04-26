Войска РФ сосредотачивают свои усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, – ОСГВ "Хортица"

Российские оккупанты пытаются обойти Часов Яр по флангам через другие населенные пункты.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Планы войск РФ

"Враг сосредоточивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, взятия населенного пункта Часов Яр, создания там условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение", - отметил спикер.

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Он отметил, что за последние 7 дней никаких успехов российские оккупанты не имели.

"Они любой ценой пытаются взять село Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы зайти в Часовой Яр. Активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Часов Яр", - добавил Волошин.

Пытаясь выровнять линию обороны и линию боевого соприкосновения, отметил спикер ОСГВ "Хортица", российские оккупанты дополнительно безуспешно штурмуют Андреевку и Клещиевку.

"В районе Клещиевки было замечено увеличение личного состава вражеской армии", - отметил Волошин.

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Часовояровское направление

Больше всего штурмов на Часовояровском направлении, по его словам, было проведено за эти сутки неподалеку Белогоровки.

"Там противник перегруппировывается, подвозит боекомплекты, пытается разминировать наши заминированные территории. Однако ему это не удается. Наши воины сдерживают врага", - сказал спикер.

При этом у врага, по его словам, больше снарядов, он превосходит численностью своей армии, не жалеет ни свое вооружение, ни свою технику.