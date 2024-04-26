В течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Авдеевском направлении, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 793 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Нанес авиационные удары по городу Сумы и в районах населенных пунктов Волфино Сумской области; Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово и Водяное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хреновка, Елино, Гута-Студенецкая, Лубяное и Бучки Черниговской области; Прогресс, Стариково, Белополье и Беловоды Сумской области.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное и Глушковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны и южнее Заречного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спорное и Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Мемрик Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское и Соловьево Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковéевка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Угледар Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток при поддержке авиации совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Томарино Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Токаревка Херсонской области.

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Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 складу материально-технических средств противника.