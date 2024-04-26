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Заявления представителей белорусских властей о якобы находящихся в украинских больницах террористах следует воспринимать как ИПСО, - СБУ

сбу

В Службе безопасности Украины призывают воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.

"СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку РФ.

В то же время наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности. Поэтому и специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно  действий, предусмотренными протоколами", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы.

"Отдельно подчеркиваем: представителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну России, стоит понять простую вещь - люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в Кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления.

Белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором", - добавили в СБУ.

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Автор: 

Беларусь (7886) больница (1436) СБУ (19851)


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Топ комментарии
+10
СБУ повинна заявити, що за наявної інформації на Мозирському НПЗ розташована база кацапських шахедів і ракетних комплексів, які обстрілюють Україну!
І хай евакуюють той НПЗ.....
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26.04.2024 20:42
+8
Якась жалюгідна відповідь бульбожопим колхозним вафлістам на погрози вдарити по лікарням.
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26.04.2024 20:14
+6
якби у тих співробітників сбу були мізки в голові, то вони мали б попередити такі заяви та запобігти євакуації післяопераційних дітей з лікарні... моя дитина була в цій лікарні 2 тижні тому і я не бачив там жодної дорослої людини в військовому однострої.... наші ж сбушникі реагують на все посфактум тому що за кришеванням бізнесу не вистачає часу на прямі обов*язки.
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26.04.2024 20:09
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Правила форума Совет форумчан
якби у тих співробітників сбу були мізки в голові, то вони мали б попередити такі заяви та запобігти євакуації післяопераційних дітей з лікарні... моя дитина була в цій лікарні 2 тижні тому і я не бачив там жодної дорослої людини в військовому однострої.... наші ж сбушникі реагують на все посфактум тому що за кришеванням бізнесу не вистачає часу на прямі обов*язки.
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26.04.2024 20:09 Ответить
Якась жалюгідна відповідь бульбожопим колхозним вафлістам на погрози вдарити по лікарням.
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26.04.2024 20:14 Ответить
бульбофюлер відпрацьовує під кацапнячю балалайку.
але за того картопляного іпсо 2 лікарні евакуюють в Києві,
одна дитячя, бо всі розуміють, кацапня це викорастає і саме то тих лікарнях може прилетіти.
уявляєте собі почюття паціентів, їхніх родичів та персоналу за вонючого прикацапленого рота?
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26.04.2024 20:15 Ответить
Яка білоруська влада,кацапські холуї,привиті Супутником та позбавились здорового глузду.
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26.04.2024 20:16 Ответить
Картофєльний фюрєр та його оточення самі є справжніми терористами...
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26.04.2024 20:16 Ответить
І на кого це ІПСО розраховане - на прихильників русского міра? Так там уже все давно заІПСОване. А для справжнього українця бульботіння схибленого бульбаша - це просто прояв чергового загострення шизофренії!
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26.04.2024 20:24 Ответить
Як самозванному, повелів воєнний злочиненець на сходці, глаголити по написаному, так воно і белькотить… Так, і ЯкунОвощ белькотів, поки не почав, втрачати осіб з родини… Нюра Герман, може пояснити!!
А їм так, побажали МАТУСІ, загиблих Героїв Небесної Сотні!!
Карма…
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26.04.2024 20:26 Ответить
СБУ повинна заявити, що за наявної інформації на Мозирському НПЗ розташована база кацапських шахедів і ракетних комплексів, які обстрілюють Україну!
І хай евакуюють той НПЗ.....
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26.04.2024 20:42 Ответить
Це бл не іпсо,а офіційна заява ************ представника влади. Відкрита погроза терористичного акту проти хворих дітей , а ви бл тільки оце змогли з себе видавити?
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26.04.2024 21:17 Ответить
По суті заявленого: в міжнародних конвенціях чітко визначено - статус захищеного міжнародним гуманітарним правом медичного об"єкту може буть знятий лише за наявності використання його у воєнних цілях Це розміщення зброї *********** та особового складу військових частин При цьому противник зобов"язаний попередить про те що йому відомі дані порушення і запропонувать їх усунуть У випадку відмови - може нанести удар Але це може буть зроблено лише за наявності стану війни А Україна з БРСР не воює! До того ж - навіть "супертерористи" які перебувають там у якості хворих чи поранених - не позбавляють цього статусу медичний заклад
Тобто це - "пукання у повітря"
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27.04.2024 03:10 Ответить
Для цих зелених потвор інформація про наступ теж була ІПСО. Півроку фаберже чухали
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27.04.2024 08:27 Ответить
Якщо то було ІПСО, незрозуміло проти кого, то оця ялова заява тільки його посилила...
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26.04.2024 21:36 Ответить
Нигде в мире в больнице нет так много террористов как в кремлёвке
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26.04.2024 21:52 Ответить
Та де ж вони бачили, на бєлоруzzії - Українські лікарні???
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26.04.2024 22:44 Ответить
Последователей бульба фюрера ,... надо в под хвост дохлому ослу засунуть . Здесь тоже самое что и гебельс тв.ру.
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27.04.2024 03:47 Ответить
Щось забагато за останній час десь з середини 2024року я чую це "ІПСО".Спочатку це було в інформаційних соц.мережах(всі зашквари влади-це рос.іпсо).Потім ротом блазня вкинуте "майдан-3" готує росія.Травля придворними шавками єрмака Залужного.Убрали.Зараз почали травити опозіцію(погрози) .Беспредєл ментів(з "ухилянтами)-зараз ментів в відосиках нема(з'явились п'яні тцк).Перетасовка в "зе-правительстве".Тупо лишають громадян за кордоном дер.послуг,під гаслом "справедливість".Істерія на "марафоні" гламурних вояк "воювать будут всі".Проталківаніє шавкамі банковой "діктатури".Знову под крики "іпсо"хочуть блокувати "телегу",тік-ток.І увага!!!ЮТУБ.
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27.04.2024 05:59 Ответить
це ж до якого ступеня тупорилою людиною треба бути, щоб для неї знадобилося ціле роз"яснення цілого сбу не вірити прокацапському бульбопиз...дьожу
чи це "ну миж мали щось ляпнути" від сбу?
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27.04.2024 09:48 Ответить
 
 