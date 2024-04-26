Заявления представителей белорусских властей о якобы находящихся в украинских больницах террористах следует воспринимать как ИПСО, - СБУ

В Службе безопасности Украины призывают воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.

"СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку РФ.

В то же время наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности. Поэтому и специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно действий, предусмотренными протоколами", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы.



"Отдельно подчеркиваем: представителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну России, стоит понять простую вещь - люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в Кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления.



Белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором", - добавили в СБУ.

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