США выделяют 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, - Остин

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рад объявить сегодня о выделении дополнительных $6 млрд в рамках нашей Security Assistance Initiative. Это позволит нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности. Это самый большой пакет помощи в сфере безопасности, который мы выделили на сегодня", - заявил Остин на пресс-конференции после 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

По словам главы Пентагона, в пакет помощи войдут критически важные ракеты для украинских систем ПВО Patriot и NASAMS, дополнительные системы борьбы с беспилотниками и вспомогательное оборудование, а также "значительное количество" артиллерийских боеприпасов и боеприпасов класса "воздух-земля", техническое обслуживание и поддержка.

"Таким образом, объявления, сделанные на этой неделе, отмечают неизменную приверженность Америки делу обороны Украины", - подчеркнул Остин.

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Напоминаем, это уже второй пакет помощи от США за последние несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в сфере безопасности и обороны на 1 млрд долларов.