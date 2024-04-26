США выделяют 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, - Остин
Министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я рад объявить сегодня о выделении дополнительных $6 млрд в рамках нашей Security Assistance Initiative. Это позволит нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности. Это самый большой пакет помощи в сфере безопасности, который мы выделили на сегодня", - заявил Остин на пресс-конференции после 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
По словам главы Пентагона, в пакет помощи войдут критически важные ракеты для украинских систем ПВО Patriot и NASAMS, дополнительные системы борьбы с беспилотниками и вспомогательное оборудование, а также "значительное количество" артиллерийских боеприпасов и боеприпасов класса "воздух-земля", техническое обслуживание и поддержка.
"Таким образом, объявления, сделанные на этой неделе, отмечают неизменную приверженность Америки делу обороны Украины", - подчеркнул Остин.
Напоминаем, это уже второй пакет помощи от США за последние несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в сфере безопасности и обороны на 1 млрд долларов.
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https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони за 15 січня 2024 - вказує, що залишок по програмі USAI 6.6млрд,
останні контракти заключили рік тому в квітні 2023
Це не передача зброї, а просто заключення контрактів на виготовлення в майбутньому, плюс термін виготовлення, доставка...
Але, відповідно, це означає, що завтра ця зброя не буде поставлена, а лише тоді, як буде виготовлена.
Тому уточню - ці 6 млрд. не входять до 13,7 млрд., це додатково до 13,7 млрд.
Міноборони станом на 15 січня 2024 використало 12.3млрд
Новий пакет влив 13.7млрд
Міноборони використало 6млрд
Залишок: 14.3млрд
До 30 вересня 2025 року, треба заключити контракти, що не було зроблено з 6.6млрд до сьогодні за 2022-2023 роки
Виготовлення може бути заплановано через декілька років, плюс термін виготовлення, плюс доставка
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