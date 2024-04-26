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Новости Помощь Украине
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США выделяют 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины, - Остин

Глава Пентагону Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин объявил о выделении дополнительных 6 млрд долларов на пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рад объявить сегодня о выделении дополнительных $6 млрд в рамках нашей Security Assistance Initiative. Это позволит нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности. Это самый большой пакет помощи в сфере безопасности, который мы выделили на сегодня", - заявил Остин на пресс-конференции после 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

По словам главы Пентагона, в пакет помощи войдут критически важные ракеты для украинских систем ПВО Patriot и NASAMS, дополнительные системы борьбы с беспилотниками и вспомогательное оборудование, а также "значительное количество" артиллерийских боеприпасов и боеприпасов класса "воздух-земля", техническое обслуживание и поддержка.

"Таким образом, объявления, сделанные на этой неделе, отмечают неизменную приверженность Америки делу обороны Украины", - подчеркнул Остин.

Читайте также: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд

Напоминаем, это уже второй пакет помощи от США за последние несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в сфере безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

Автор: 

Пентагон (1446) помощь (7758) США (26381) Остин Ллойд (420) Рамштайн (132)


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Топ комментарии
+12
там тільки зброя виробництва США.... хоббіткам з опи та мамі римі нічого не світить тому й не стрибає вава від радості
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26.04.2024 20:38
+11
Прошу - тільки ЗБРОЮ! Кошти точно с3.14здять!
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26.04.2024 20:35
+4
Це до тих, котрі не видали в 2022-2023 роках

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони за 15 січня 2024 - вказує, що залишок по програмі USAI 6.6млрд,
останні контракти заключили рік тому в квітні 2023

Це не передача зброї, а просто заключення контрактів на виготовлення в майбутньому, плюс термін виготовлення, доставка...
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26.04.2024 21:07
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Правила форума Совет форумчан
Прошу - тільки ЗБРОЮ! Кошти точно с3.14здять!
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26.04.2024 20:35 Ответить
там тільки зброя виробництва США.... хоббіткам з опи та мамі римі нічого не світить тому й не стрибає вава від радості
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26.04.2024 20:38 Ответить
Остін - пбілів-
Перестав стояти осторонь-

А сказав-
Мочи дебілів...
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26.04.2024 21:23 Ответить
"Кошти точно с3.14здять" і, навіть, більше, ніж виділять союзники, але власні державні!
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26.04.2024 20:40 Ответить
Це до тих 60? Тоді круто!
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26.04.2024 20:38 Ответить
Це до тих, котрі не видали в 2022-2023 роках

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони за 15 січня 2024 - вказує, що залишок по програмі USAI 6.6млрд,
останні контракти заключили рік тому в квітні 2023

Це не передача зброї, а просто заключення контрактів на виготовлення в майбутньому, плюс термін виготовлення, доставка...
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26.04.2024 21:07 Ответить
Коли вже зброя діиде -- бо сунуться шо дурні
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26.04.2024 20:42 Ответить
God Bless America
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26.04.2024 20:44 Ответить
Загальна вартість пакету сягає $6 млрд. Підписаний Джо Байденом у середу закон передбачає $13.7 млрд коштів за програмою USAI до 30 вересня 2025 року. Тобто цей пакет використовує майже половину виділених для цієї програми коштів.
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26.04.2024 20:50 Ответить
6 млрд. поза цієї суми в $13.7 млрд. - вони виділяються не на постачання зі складів Пентагону, а на виробництво нової зброї!

Але, відповідно, це означає, що завтра ця зброя не буде поставлена, а лише тоді, як буде виготовлена.
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26.04.2024 21:11 Ответить
Так, це я і мав на увазі.
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26.04.2024 21:12 Ответить
Видно, я неправільно зрозумів, що Ви маєте на увазі.

Тому уточню - ці 6 млрд. не входять до 13,7 млрд., це додатково до 13,7 млрд.
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26.04.2024 21:16 Ответить
Конгрес в 2022-2023 влив коштів на 18.9млрд
Міноборони станом на 15 січня 2024 використало 12.3млрд
Новий пакет влив 13.7млрд
Міноборони використало 6млрд

Залишок: 14.3млрд

До 30 вересня 2025 року, треба заключити контракти, що не було зроблено з 6.6млрд до сьогодні за 2022-2023 роки
Виготовлення може бути заплановано через декілька років, плюс термін виготовлення, плюс доставка
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26.04.2024 21:13 Ответить
Ну, а кто тут криком кричал, что США "предали Украину" ?
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26.04.2024 21:03 Ответить
С декабря 2023 по апрель 2024 включительно, не передать не единого патрона - это и есть "перевернём небо и землю, чтобы обеспечить оборонные потребности Украины" ?
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27.04.2024 06:59 Ответить
Насправді США надає ракети для систем ППО Patriot і NASAMS росії, а ми так, просто служба доставки...
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26.04.2024 21:11 Ответить
Канденция зелёного закнчиваетися 20 мая. Нравится или нет, выборы или нет но это факт

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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26.04.2024 21:12 Ответить
Да, кацапам поручили разгонять эту тему
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26.04.2024 21:24 Ответить
Читай Конституцию!
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26.04.2024 21:26 Ответить
Кацап, во время войны выборы не проводятся.
А ты идёшь в спам
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26.04.2024 21:28 Ответить
Есть ограничение во времени, возможно Стефанчук или и.о. У зеле уже всё. При чём здесь выборы?
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26.04.2024 21:30 Ответить
Кстати кацапы не сильно эту тему множат, что наводит на мысль что с зелей и ермаком всё договорено. На всякий случай *****, гандон штопанный это всё двойни путина
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26.04.2024 21:29 Ответить
Если шо у меня хорошее юридическое образование, а Зеля с 20 мая идёт на отдых
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26.04.2024 21:35 Ответить
Молодці США, не зупиняйтеся!!! Ще б кілька батарей петріот, і побільше ******** F-16!!!
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26.04.2024 21:13 Ответить
деньги не надо, остин. только патронами. разворуют
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26.04.2024 21:52 Ответить
Дякуємо. Щосили. Знову сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину про подолаємо бідність. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Це ЗНАВ ЗАЛУЖНИЙ, але не сказав, бо тоді його дЄрмак з'їв би без горілки ! Він озвучив про зупинку наступу ЗСУ. Що Зеленському вкрай не сподобалось. То як казати про НЕЗДАТНІСТЬ наших ЗСУ самостійно розгромити московію? Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Більш нікому. Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 22:03 Ответить
ДАВАЙТЕ СТРАТИМО ПУТІНА НА СТАДІОНІ США )))
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26.04.2024 22:49 Ответить
Не 61 а 7.2 миллиарда , здесь вас запутывают (дождем чисел ).
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27.04.2024 03:50 Ответить
Україні знадобиться час до 2026 або 2027 року, щоб розпочати новий контрнаступ, пише The Economist.
Водночас прорив ЗСУ може відбутися лише за умови збереження та посилення масштабної підтримки з боку Заходу, зазначає видання, додаючи, що "впевненості в цьому немає".

Настрої в Україні все ще напрочуд зухвалі та неcкорeні. Нещодавнє опитування показало, що 73 відсотки населення готові «терпіти стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти перемоги».
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27.04.2024 06:00 Ответить
а сколько выделяет беня хозяин Оманского Нарика укравший 5,5 млрд. баксов с боголюбовым через офшоры 95 квартала и пинчук зятек кучмы с ахметовым через каналы которых обожествляют четырежды уклониста и малоПИД,,,,роса ????
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27.04.2024 07:54 Ответить
 
 