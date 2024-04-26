В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на 6 млрд дол.

В Министерстве обороны США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как отмечается, пакет помощи предоставлен через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.

Новый пакет помощи для Украины на 6 млрд долларов будет включать:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;

оборудование и системы противодействия БПЛА;

боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением;

многофункциональные радары;

противоартиллерийские радары;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 152 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma (UAS);

тактические автомобили для буксировки вооружения и техники;

взрывчатые боеприпасы;

компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и других возможностей;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;

вспомогательные элементы и поддержка для обучения, технического обслуживания и деятельности по поддержке.

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Напоминаем, это уже второй пакет помощи от США за последние несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.