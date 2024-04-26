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Новости Помощь Украине
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В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на 6 млрд дол.

Новий пакет військової допомоги від США для України

В Министерстве обороны США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как отмечается, пакет помощи предоставлен через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.

Новый пакет помощи для Украины на 6 млрд долларов будет включать:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;
  • оборудование и системы противодействия БПЛА;
  • боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением;
  • многофункциональные радары;
  • противоартиллерийские радары;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 152 мм;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma (UAS);
  • тактические автомобили для буксировки вооружения и техники;
  • взрывчатые боеприпасы;
  • компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и других возможностей;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;
  • вспомогательные элементы и поддержка для обучения, технического обслуживания и деятельности по поддержке.

Читайте также: Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд

Напоминаем, это уже второй пакет помощи от США за последние несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

Автор: 

Пентагон (1446) помощь (7758) США (26381)


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Топ комментарии
+32
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26.04.2024 21:50
+17
Сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину про подолаємо бідність. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 21:58
+9
Але ж в новині вказано, що допомога в межах ініціативи USAI.
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26.04.2024 21:53
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Дуже хочеться вірити, що цей пакет вже, принаймі, в аеропорту в Жешуві
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26.04.2024 21:49 Ответить
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26.04.2024 21:50 Ответить
І в дупу для симетрії
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26.04.2024 22:18 Ответить
Але ж в новині вказано, що допомога в межах ініціативи USAI.
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26.04.2024 21:53 Ответить
та все-одно, яка ініціатива; головне, що зброя почала надходити. Шкода тільки, що так пізно...
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26.04.2024 21:57 Ответить
Ця зброя поступить лише через кілька років...
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26.04.2024 22:02 Ответить
ну, не кілька років, а рік+, а так все вірно, а я помилявся.
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26.04.2024 22:07 Ответить
Мобілізація і відповідно ротація зірвані. Якщо зброя надійде, то хто нею буде воювати...
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26.04.2024 22:11 Ответить
Друже Нагорняк, мобілізація цивільних бідних чоловіків триває уже 3-й рік без зупину, практично усі чоловіки в тилу в країні переодіті у військове і знаходяться під муштрою єрмозеленінської фсбшної групіровки і справно плотять комірне. У США стільки зброї немає, скільки намобілізовано українських безправних поневолених чоловіків. Якщо не знайдеться кому нею воювати, вас обов'язково запросять. Так що особливо не переживайте
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27.04.2024 02:41 Ответить
ага, вибачте, розібрався. Зараз на 5-му дивлюся Голос Америки, там Юля Ярмоленко все пояснила: це щойно ЄрЗе уклали контракти з виробниками зброї в США по ініціативі USAI з-за фінансування з дербюджету США, і на протязі року, плюс/мінс, ця виготовлена зброя буде надходити до нас прямо від них.
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26.04.2024 22:06 Ответить
Добре, що розібрались!

А ще добре, що ці 6 млрд. не входять в ті 13,7 млрд, які голосувались в сенаті, а доповнюють їх!

Коротше кажучи - рсні пзда!
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26.04.2024 22:49 Ответить
Може все таки право укладати "контракти з виробниками зброї в США по ініціативі USAI" має міноборони США

"і на протязі року, плюс/мінс, ця виготовлена зброя буде надходити до нас прямо від них" - так як в пакеті в основному **********, то теоретично може через рік надійти, якщо контракти будуть укладені на зараз, а не на майбутній період.

не зрозуміло, чому маючи ці 6млрд рік тому, контракти уклали тільки сьогодні.
якщо це **********, то за рік якраз би виготовили...

По програмі USAI ні за раз, ні раніше майже немає техніки,
замовлено тільки M777 та Himars, котрі загалом складають 550млн від замовлень на 12.3млрд
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26.04.2024 22:55 Ответить
Такі ж контракти укладали ще навесні 2022 року після підписання сумнозвісного лендлізу зі строком виконання на 6міс.
Схоже що в США або хочуть затягнути цю війну якомога довше, або стратегічно мислити хоча б на крок уперед просто не вміють.
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27.04.2024 02:46 Ответить
Цей пакет віртуальний, а щоб він став реальним потрібно щоб Пентагон спочатку уклав контракти з виробниками, а ті виготовили це озброєння і тільки тоді років через два-три він буде в Жешуві. Доречі американці ще не на всі гроші уклали контракти з пакетів допомоги оголошених в грудні 2022 - січні 2023 років.
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26.04.2024 23:05 Ответить
Розпіарені GLSDB виявилися лайном.кацапське РЕБ глушить.
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26.04.2024 21:50 Ответить
я б теж змінив на українські аналоги!
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26.04.2024 21:56 Ответить
Та все лайно, кроме бмп-1. Сдаваться надо?
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26.04.2024 23:20 Ответить
та зуй їм, постріляємо ще...
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26.04.2024 23:32 Ответить
Це ти написав.Бредлі мрап хамві хаймарси тощо дуже добре зарекомендували себе на фронті на рахунок glsdb нажаль вона ефективна була лише проти талібів
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27.04.2024 11:58 Ответить
шо б там хто і скільки не надавав - незмінний буба,
це нескінченна війна.
так кому потрібна війна?
все щє Порошенку?
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26.04.2024 21:51 Ответить
якщо на 10му році війни ти ще не зрозумів кому потрібна війна, то хто тобі лікар?
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26.04.2024 22:05 Ответить
Воно хворе та ще й на дотації. Цей непотріб тут сидить розганяти зраду...
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26.04.2024 22:11 Ответить
до беззелення, як і до бессовковості лікив щє не знайдено...
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26.04.2024 22:16 Ответить
позаховався трохи,
тіпа буйний патріот, за третім каментом?
ай яй яй
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26.04.2024 23:12 Ответить
клован-лікар!...
тебе хтось питав мені щось пояснювати?
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26.04.2024 22:12 Ответить
Але все це спочатку треба зробити. А на це підуть роки. Тут і зараз ми можемо розраховувати лише на канал PDA. А це макисмум 7.8 мільярди доларів.
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26.04.2024 21:55 Ответить
Ні. 12, 1 витратили, залишилось 11.
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26.04.2024 22:03 Ответить
Це Ви як рахували?
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26.04.2024 22:04 Ответить
До тих 4, що залишилися з 2022/23 додали ще ці 7,8? Так не факт, що байден ті 4 віддасть.
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26.04.2024 22:06 Ответить
Факт що можна добавити 1.6млрд по FMF

Проте не факт, що 7.8млрд всі підуть на Україну
Закон надає право допомогати любій країні в рамках PDA,
в прийнятому варіанті не вказано, що 7.8 виключно для України
Не факт, що "не забуде" підписати до 1 жовтня 2024

В кращому випадку: 7.8 + 1.6 + 4.2 = 13.6млрд
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26.04.2024 23:00 Ответить
Сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину про подолаємо бідність. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 21:58 Ответить
Найкращий союзник України, це природні катастрофи на кацапії. Те, що природа робить в кацапії, називається другим фронтом. З таким союзником, можна й кацапію перемогати
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26.04.2024 23:01 Ответить
На другому фронті які втрати противника ? Чи тільки підтоплення дачних селищ та авто ? Заводи ВПК горять ? НПЗ вибухають ?
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26.04.2024 23:14 Ответить
І що ти сказати то хотів?
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26.04.2024 23:10 Ответить
Гутен морген!
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26.04.2024 23:16 Ответить
= Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків =
21 вік. Наразі вирішує все ******* зброя, а не кількість м'яса. Наприклад, при наступі, - F-16 просто випалюють усе м'ясо разом з техникою - ракетами; а вже потім йде піхота та знищує ті крихти, що ще залишилися. Все. Фініш. Або Петріоти - якщо вони є, то врятують якесь місто чи важливі об'єкти інфраструктури, а якщо Петріотів - нема, то ніякі "татари або поляки" не вже допоможуть, - будуть руїни. Чи узяти, наприклад, - дальнобійні Атакамси в достатній кількості, - якщо вони є, то незабаром москалі тікатимуть, бо орковська логістика та військові штаби будуть зруйновано; це не тільки "кримський міст" тощо.
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26.04.2024 23:49 Ответить
Ви явно помиляєтесь. Кількість м'яса на війні прямо вирішує долю країни: чим більше його буде знищено, виселено за її межі, тим надійніша гарантія, що країна впаде під ворожим натиском в тилу.
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27.04.2024 02:56 Ответить
Та невже? То розкажіть про будь-які або про ******* стратегії військ НАТО на полі бою в останніх війнах військ НАТО, якщо Ви не помиляєтесь.
Наскільки мені відомо, я лише перший крок навмисно не описав але наступні кроки - описав правильно.
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30.04.2024 22:32 Ответить
Хіба я написав щось проти вашої тактики? Читайте уважніше
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01.05.2024 14:44 Ответить
Це не моя тактика, а натовська.
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01.05.2024 20:23 Ответить
Не будет в Украине Легиона (который, кстати числом менее 8 тысяч, включая писарей и психологов) и не будет других иностранных войск. Не надо себя обманывать. Будет долгая и кровавая война, в которой победой будет сохранение Украины как государства. Ну или можно сдаться, конечно. бо раньше сами кацапию не побеждали, это серьезный аргумент.
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26.04.2024 23:28 Ответить
Україна тому і досі Україна ...шо перемагала завжди ворогів загарбників ...друге питання якого х..я вони лізуть вже тисячі років кожні 80-90 років ...! Так сьогодні США допомагають...але навіщьо було нас роздягати , перед кремлівським ворогом 25 років потому ! ?
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26.04.2024 22:16 Ответить
Начинается песня о главном *****. А навищо было выбирать себе сцыкретара КПУ в президенты? Тоже, США заставили?
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26.04.2024 23:29 Ответить
Вивчайте історію , та читайте принаймі Віктора Суворова , це вам допоможе ...
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26.04.2024 23:34 Ответить
Певчіє птіци не відпочивають
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27.04.2024 02:59 Ответить
А де Бредлі ?
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26.04.2024 22:37 Ответить
Купер?
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26.04.2024 22:37 Ответить
По живем-побачимо.
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26.04.2024 22:51 Ответить
Україні потрібна артилерія! Багато стволів! Але давно нічого не дають
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26.04.2024 23:11 Ответить
Це вони для русні постійно розкривають зміст?Може вже пора засекретити номенклатуру поставок і розказувати про неї тоді, коли ця зброя вже буде працювати на фронті?
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26.04.2024 23:57 Ответить
а де 7-8 гамівних сорочок для 5-6 менеджерів і завхозу із "херпіду"?
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27.04.2024 04:26 Ответить
USAI - це канал, яким замовлення розміщуються на оборонних підприємствах США. Вони не сказали лише, що ці замовлення плануються на найближчі 10 років.
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27.04.2024 10:30 Ответить
 
 