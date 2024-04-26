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В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на 6 млрд дол.
В Министерстве обороны США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Как отмечается, пакет помощи предоставлен через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.
Новый пакет помощи для Украины на 6 млрд долларов будет включать:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;
- оборудование и системы противодействия БПЛА;
- боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением;
- многофункциональные радары;
- противоартиллерийские радары;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 152 мм;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные авиационные системы Switchblade и Puma (UAS);
- тактические автомобили для буксировки вооружения и техники;
- взрывчатые боеприпасы;
- компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и других возможностей;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию;
- вспомогательные элементы и поддержка для обучения, технического обслуживания и деятельности по поддержке.
Напоминаем, это уже второй пакет помощи от США за последние несколько дней. 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.
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А ще добре, що ці 6 млрд. не входять в ті 13,7 млрд, які голосувались в сенаті, а доповнюють їх!
Коротше кажучи - рсні пзда!
"і на протязі року, плюс/мінс, ця виготовлена зброя буде надходити до нас прямо від них" - так як в пакеті в основному **********, то теоретично може через рік надійти, якщо контракти будуть укладені на зараз, а не на майбутній період.
не зрозуміло, чому маючи ці 6млрд рік тому, контракти уклали тільки сьогодні.
якщо це **********, то за рік якраз би виготовили...
По програмі USAI ні за раз, ні раніше майже немає техніки,
замовлено тільки M777 та Himars, котрі загалом складають 550млн від замовлень на 12.3млрд
Схоже що в США або хочуть затягнути цю війну якомога довше, або стратегічно мислити хоча б на крок уперед просто не вміють.
це нескінченна війна.
так кому потрібна війна?
все щє Порошенку?
тіпа буйний патріот, за третім каментом?
ай яй яй
тебе хтось питав мені щось пояснювати?
Проте не факт, що 7.8млрд всі підуть на Україну
Закон надає право допомогати любій країні в рамках PDA,
в прийнятому варіанті не вказано, що 7.8 виключно для України
Не факт, що "не забуде" підписати до 1 жовтня 2024
В кращому випадку: 7.8 + 1.6 + 4.2 = 13.6млрд
21 вік. Наразі вирішує все ******* зброя, а не кількість м'яса. Наприклад, при наступі, - F-16 просто випалюють усе м'ясо разом з техникою - ракетами; а вже потім йде піхота та знищує ті крихти, що ще залишилися. Все. Фініш. Або Петріоти - якщо вони є, то врятують якесь місто чи важливі об'єкти інфраструктури, а якщо Петріотів - нема, то ніякі "татари або поляки" не вже допоможуть, - будуть руїни. Чи узяти, наприклад, - дальнобійні Атакамси в достатній кількості, - якщо вони є, то незабаром москалі тікатимуть, бо орковська логістика та військові штаби будуть зруйновано; це не тільки "кримський міст" тощо.
Наскільки мені відомо, я лише перший крок навмисно не описав але наступні кроки - описав правильно.