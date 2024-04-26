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Новости Помощь Украине
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Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot, - Остин

Переговори про надання Україні Patriot

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин рассказал о ходе переговоров по поставке Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается Patriot и того, что мы сможем сделать в будущем, то это еще нужно увидеть. Но я могу сказать, что мы продолжаем работать над этим очень серьезно. Все страны, которые имеют Patriot, безусловно, ценят этот потенциал, но я думаю, что в будущем мы сможем, надеюсь, работать с рядом стран над созданием дополнительного потенциала Patriot, - сказал Остин на пресс-конференции после 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

По словам главы Пентагона, в последние несколько дней он разговаривал "один на один" с некоторыми из европейских коллег, обсуждая этот и другие вопросы. В частности, Остин отметил, что США будут продолжать работать над темой ПВО, а также подчеркнул, что Украина нуждается не только в системах Patriot.

"Я хотел бы отметить, что им нужны не только Patriot. Им нужны другие типы систем и ракет. Поэтому я бы предостерег всех нас от того, чтобы делать Patriot панацеей. Я бы сказал, что именно интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, как мы уже много раз говорили, действительно изменит ситуацию", - заявил Остин.

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Кроме того, он отметил, что есть и другие средства, в которых нуждается Украина, и над поиском которых продолжается работа. "И возможно, мы сможем получить их для украинцев немного быстрее, но эта работа продолжается", - добавил глава Пентагона.

Автор: 

ПВО (2705) США (26381) Остин Ллойд (420) Patriot (263)


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Топ комментарии
+2
У Украины есть оружие Судного дня / Руки прочь от Героя Украины Романа Червинского // №727 Юрий Швец
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26.04.2024 22:14
+1
так они к петриотам приготовились бот и что ?
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27.04.2024 00:38
+1
Сам ти чмоня. Поважаю Бутусова і Швеця теж. Оба говорять правильні речі.
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27.04.2024 00:56
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У Украины есть оружие Судного дня / Руки прочь от Героя Украины Романа Червинского // №727 Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I
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26.04.2024 22:14 Ответить
Знову КДБ-шного Чмоню тягнуть на Цензор.
Ви на віщо це ніщо тут рекламуєте?
Ще напишіть - що ворожка сказала, чи "мольфар Петро"...
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26.04.2024 22:43 Ответить
Сам ти чмоня. Поважаю Бутусова і Швеця теж. Оба говорять правильні речі.
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27.04.2024 00:56 Ответить
Поважаєте КДБ-шне ніщо?
КДБ-шник говорить "правильні речі" 🤣
Не кличте Бутусова собі у адвокати, жертва вербування КДБ-шного Чмоні.
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27.04.2024 01:13 Ответить
Нам, українцям, потрібно все : і ППО, і Петріоти, і кацапів розбити на всіх напрямках, і звільнити наші землі, і ... багато ще чого. Допоможіть нам ! Не залишайте нас сам на сам з ворогом ! Крім зброї нам потрібні ваші ЗБРОЙНІ СИЛИ. Які не по зубах москалям. Гуртом й вовка бити легше ! З півночі, з заходу.
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26.04.2024 22:24 Ответить
тупым, которые во время войны - выбрали кремлевского Осла в президенты - очень тяжело помогать
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27.04.2024 00:37 Ответить
Мабуть ви забули про Хоук. Йього досі модернізують.
Для тутешніх " експертів" Вікіпедія вам в поміч
Звісно якщо щось розумієте в ППО та ПРО
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26.04.2024 22:39 Ответить
а от зараз мені Остін нагадав відбулавлевного криворогатого чмиря невігласа з вечірними відосами.
всі знають, що Україні потрібно.
може якось пошвидше, шановні пани?
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26.04.2024 22:29 Ответить
Ось цьому дядькові можна вірити.
Може хтось з наших ' експертів" йього почує?
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26.04.2024 22:34 Ответить
Тут все просто, без патріот Україна не зможе збивати носії Кабів, не зможе збивати носії Кабів РФ виб'є всю нашу піхоту з укріплень... впевнений, що Остін це бачить, якщо питання з носіями Кабів не буде закрите найближчим часом фронт посиплеться...
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26.04.2024 22:46 Ответить
Problemu kabov resit F-16.Patriot pocemu nedajut mojio mnenije sto im neponravilos sto Patriot toskali po vsemu frontu,takoje nedolzno bit.A jesli jest takyje mysli u glavnokondajucego prikryt skazem Charkov,eto uze nesmesno.
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26.04.2024 22:54 Ответить
Дуже сподіваюсь..., але думаю РФ мала час добре приготуватись до F16 і для неї вони не стануть несподіванкою.
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26.04.2024 23:15 Ответить
так они к петриотам приготовились бот и что ?
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27.04.2024 00:38 Ответить
Було б супер, якби Штати встановили б в нас Aegis Ashore-це найкраща система протиракетної оборони в світі!
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26.04.2024 22:48 Ответить
А ще краще зірку смерті проти кацапів
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26.04.2024 22:52 Ответить
трі
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26.04.2024 23:00 Ответить
Початок 2025.... феєрія зникла..... всі кричать дайте ще... знову нам нічого не дають.... а де наше.... а наше там же
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26.04.2024 23:03 Ответить
Говорити гарно вміє, от тільки проблема в реалізації сказаного, оскільки допомоги замало і надана запізно
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26.04.2024 23:24 Ответить
а ты какого ублюдка во власть выбрал ? не зарано?
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27.04.2024 00:40 Ответить
У вас два роки було, щоб забезпечити Україну засобами ППО. Ви навіть ті ж петріоти не хотіли нам давати, бо вважали, що ми не зможемо з ними впоратися:

Прессекретар Пентагону Пет Райдер каже про надзвичайну складність цієї системи. За його словами, для управління та обслуговування таких ЗРК потрібен висококваліфікований персонал.

"Жодна з цих систем не функціонує за принципом "увімкни та працюй". Не можна просто відправити їх на поле бою і почати використовувати", - зазначає Райдер.
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27.04.2024 10:15 Ответить
 
 