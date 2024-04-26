Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot, - Остин

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин рассказал о ходе переговоров по поставке Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается Patriot и того, что мы сможем сделать в будущем, то это еще нужно увидеть. Но я могу сказать, что мы продолжаем работать над этим очень серьезно. Все страны, которые имеют Patriot, безусловно, ценят этот потенциал, но я думаю, что в будущем мы сможем, надеюсь, работать с рядом стран над созданием дополнительного потенциала Patriot, - сказал Остин на пресс-конференции после 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

По словам главы Пентагона, в последние несколько дней он разговаривал "один на один" с некоторыми из европейских коллег, обсуждая этот и другие вопросы. В частности, Остин отметил, что США будут продолжать работать над темой ПВО, а также подчеркнул, что Украина нуждается не только в системах Patriot.

"Я хотел бы отметить, что им нужны не только Patriot. Им нужны другие типы систем и ракет. Поэтому я бы предостерег всех нас от того, чтобы делать Patriot панацеей. Я бы сказал, что именно интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, как мы уже много раз говорили, действительно изменит ситуацию", - заявил Остин.

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Кроме того, он отметил, что есть и другие средства, в которых нуждается Украина, и над поиском которых продолжается работа. "И возможно, мы сможем получить их для украинцев немного быстрее, но эта работа продолжается", - добавил глава Пентагона.