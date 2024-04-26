Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot, - Остин
Министр обороны США Ллойд Дж. Остин рассказал о ходе переговоров по поставке Украине дополнительных систем ПВО Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается Patriot и того, что мы сможем сделать в будущем, то это еще нужно увидеть. Но я могу сказать, что мы продолжаем работать над этим очень серьезно. Все страны, которые имеют Patriot, безусловно, ценят этот потенциал, но я думаю, что в будущем мы сможем, надеюсь, работать с рядом стран над созданием дополнительного потенциала Patriot, - сказал Остин на пресс-конференции после 21-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
По словам главы Пентагона, в последние несколько дней он разговаривал "один на один" с некоторыми из европейских коллег, обсуждая этот и другие вопросы. В частности, Остин отметил, что США будут продолжать работать над темой ПВО, а также подчеркнул, что Украина нуждается не только в системах Patriot.
"Я хотел бы отметить, что им нужны не только Patriot. Им нужны другие типы систем и ракет. Поэтому я бы предостерег всех нас от того, чтобы делать Patriot панацеей. Я бы сказал, что именно интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, как мы уже много раз говорили, действительно изменит ситуацию", - заявил Остин.
Кроме того, он отметил, что есть и другие средства, в которых нуждается Украина, и над поиском которых продолжается работа. "И возможно, мы сможем получить их для украинцев немного быстрее, но эта работа продолжается", - добавил глава Пентагона.
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Ви на віщо це ніщо тут рекламуєте?
Ще напишіть - що ворожка сказала, чи "мольфар Петро"...
КДБ-шник говорить "правильні речі" 🤣
Не кличте Бутусова собі у адвокати, жертва вербування КДБ-шного Чмоні.
Для тутешніх " експертів" Вікіпедія вам в поміч
Звісно якщо щось розумієте в ППО та ПРО
всі знають, що Україні потрібно.
може якось пошвидше, шановні пани?
Може хтось з наших ' експертів" йього почує?
Прессекретар Пентагону Пет Райдер каже про надзвичайну складність цієї системи. За його словами, для управління та обслуговування таких ЗРК потрібен висококваліфікований персонал.
"Жодна з цих систем не функціонує за принципом "увімкни та працюй". Не можна просто відправити їх на поле бою і почати використовувати", - зазначає Райдер.