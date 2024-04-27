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Новости Война
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Нейтралитет, уменьшить численность ВСУ, исключение Крыма: Обнародованы детали мирного соглашения, которое Украина и РФ могли подписать в 2022 году

Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі у березні 2022 року

Немецкое издание Die Welt обнародовало информацию о мирном соглашении, которое Украина и Россия намеревались подписать в начале полномасштабной войны. Условия были прописаны в проекте договора на 17 страницах. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества вооруженных сил, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории, включая Крым, должны были остаться за Москвой. Россияне хотели заставить Украину сдаться путем переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Документ, содержащий условия сделки, находится в распоряжении издания.

Так, условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года.

Лишь несколько пунктов остались несогласованными, их должны были обсудить лично российский диктатор Владимир Путин и президент Владимир Зеленский на саммите, но этого так и не произошло.

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Россия требовала нейтралитета

Издание отмечает, что сразу после начала войны российская и украинская сторона начали переговоры между собой о прекращении боевых действий. Москва пыталась заставить Киев сдаться путем переговоров.

Одним из главных обязательств Украины, в соответствии с соглашением, должен был бы быть постоянный нейтралитет: никакого членства в военных союзах, прежде всего - НАТО. В то же время прямого запрета на вступление Украины в Евросоюз в документе нет.

Украина должна была согласиться никогда не "получать, не производить и не покупать" ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в страну и не предоставлять доступ к своей военной инфраструктуре, включая аэродромы и морские порты, любой другой стране.

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Кроме того, Киев должен был воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах.

Что обещала взамен Россия?

В ответ оккупанты обещали больше не нападать на Украину.

Россия соглашалась, что она сама, США, Великобритания, Франция и Китай могут предоставить Украине комплексные гарантии безопасности. Украина также хотела внести в список этих гарантов Турцию, а Россия - Беларусь.

В статье 5 проекта договора Киев и Москва согласовали механизм, напоминающий положение о помощи НАТО.

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Согласно этим гарантиям, в случае "вооруженного нападения на Украину" эти страны должны поддержать Украину в праве на самооборону в течение трех дней в форме совместных действий или отдельных полномочий стран-гарантов. Все государства должны были бы подписать и ратифицировать соглашение.

Таким образом обе стороны разработали механизм, который существенно отличается от Будапештского меморандума 1994 года. На тот момент Россия уже заверила Украину в территориальной целостности. Западные государства обещали Киеву поддержку в случае нападения, но не гарантировали ее.

Однако гарантии безопасности, которые рассматривались весной 2022 года, требовали бы одобрения США, Китая, Великобритании и Франции на втором этапе. Однако первой целью участников переговоров в Стамбуле было создать единство между Киевом и Москвой, чтобы использовать текст как основу для многосторонних переговоров.

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Оккупированные территории остаются за Россией

Крым и порт Севастополь должны были быть исключены из гарантий безопасности. Тем самым Киев фактически передавал России контроль над полуостровом.

Что касается Донбасса, то остается непонятным, какая именно часть региона не была бы включена в положение о гарантиях безопасности. Россияне настаивали, чтобы Путин и Зеленский лично определили границы на востоке - этот вариант Украина отвергла.

Со своей стороны, Украина якобы соглашалась уступить те территории, которые Россия уже оккупировала с 2014 года.

Die Welt со ссылкой на двух участников переговоров с украинской стороны пишет, что Россия демонстрировала готовность вывести войска из Украины, но не из Донбасса и Крыма. Путин и Зеленский должны были персонально согласовать детали вывода - участники переговоров ожидали, что это произойдет в апреле 2022 года.

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Россия требовала, чтобы в случае нападения все государства-гаранты соглашались активировать механизм помощи. Это дало бы Москве право вето для преодоления защитного механизма. Кроме того, Москва отклонила украинское требование о том, чтобы страны-гаранты могли создать над Украиной бесполетную зону в случае нападения.

Численность украинской армии и уничтожение авиации после войны

Также нерешенным остался вопрос численности украинской армии в будущем. Киев частично ответил на требования России по демилитаризации.

Москва требовала сократить украинскую армию до 85 тысяч солдат - сейчас там служит около миллиона. Украина предложила численность войск в 250 тысяч солдат.

Разошлись мнения и по количеству военной техники. Россия требовала сократить количество танков до 342, а Киев хотел оставить до 800. Украина хотела сократить количество бронетехники до 2400 единиц, а Россия требовала оставить лишь 1029 единиц.

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Стороны также не договорились и об артиллерийских орудиях. Россия хотела оставить Украине 519 - Украина настаивала на 1900. Россияне требовали, чтобы у Украины осталось 96 РСЗО с максимальной дальностью 40 км - украинская сторона хотела иметь 600 единиц с дальностью до 280 км.

Количество украинских минометов, согласно российским планам, должно было быть сокращено до 147 - Украина хотела иметь до 1080. Требованием россиян по противотанковым ракетам было 333 единицы - Украина хотела оставить 2000.

Кроме того, Россия требовала уничтожить украинскую авиацию. Москва требовала оставить 102 истребителя и 35 вертолетов, Киев настаивал на 160 самолетах и 144 вертолетах. По российским представлениям военных кораблей должно быть два, по украинским - восемь.

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По мнению немецких журналистов, проект договора показывает, насколько Украина и Россия были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года. Но после многообещающего саммита в Стамбуле Москва выдвинула следующие требования, на которые Киев не согласился.

Дополнительные требования России в отношении русского языка

Также Россия требовала сделать русский язык вторым государственным в Украине, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Также Киев должен был законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм". Эти требования Украина отвергла.

Со ссылкой на нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, Die Welt пишет, что весной 2022 года к договору был серьезный интерес, но когда Россию отбросили от Киева, она заявила, что хочет сосредоточиться на завоевании востока Украины.

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"Это была лучшая сделка, которую мы могли иметь", - цитируют авторы материала неназванного члена украинской делегации.

Немецкое издание считает, что даже после более двух лет войны эта сделка все еще выглядит выгодной в ретроспективе.

"Украина уже несколько месяцев держит оборону и несет большие потери. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас. Если бы война была закончена примерно через два месяца после ее начала, это спасло бы бесчисленное количество человеческих жизней", - пишет Die Welt.

Почему не состоялась встреча Зеленского и Путина

Издание добавляет, что депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который был в делегации на переговорах, заявил, почему встреча президентов Украины и России не состоялась.

Все якобы из-за тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который во время приезда в Киев 9 апреля 2022 года говорил, что Лондон "ничего не будет подписывать" с Путиным и Украина должна бороться.

Впоследствии британский политик опроверг этот тезис. Однако в материале указывается, что предложение предоставления гарантий безопасности с участием России провалилось на этом этапе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не заинтересован в переговорах, а хочет воспользоваться нехваткой оборонных средств в Украине, - Госдеп

Автор: 

россия (95352) соглашение (1301) Украина (44912) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+68
Ось для цього і проштовхувала рашка Бубочку і обсирала Пороха! Щоб не підготуватись до вторгнення і щвиденько здатись!
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27.04.2024 08:57
+58
Нехай нікого це не вводить в оману. Через кілька місяців після офіційного підписання цієї "угоди" русня знайшла б якийсь привід і знов вдерлася б до України. Тим більше, що західні країни нам гарантій безпеки не надавали.
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27.04.2024 08:55
+50
100%
Тих договорів про дружбу і про кордони було підписано декілька. І що це дало? Нічого.
А тут основні принципи, це зменшення армії, для подальшо окупації.
Привід би кацапи знайшли.
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27.04.2024 08:59
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"Якби війна була закінчена приблизно через два місяці після її початку, це врятувало б незліченну кількість людських життів", - пише Die Welt. " - як-би партнерны не жевали сопли в постоянной обеспокоенности и давали вовремя ВСЕ то, что их попросят для сопротивления, война б закончилась и жертв было б больше только у раши. p.s. лицемерные кОзлы, про какие договоренности с пу может идти речь, если он эти-же договоренности постоянно нарушал
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27.04.2024 09:26 Ответить
що західні партнери дали все що треба Україні для захисту зе-сцарю і посумісництву н*ркомиану треба перестати грати найвеличнішо, непомильного сцаря та повернути демократію в Україні, насамперед звільнити дермака, татарова та решта кацапську фсб шоблу з ж ОПи прі3.14здента, повернути в національний Т2 телеефір опозиційні телеканали 5-тий, Прямий, Еспресо та закрити зе-телелохотрон !!!

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27.04.2024 09:43 Ответить
Ну так ответь тогда, если у рашки все так хорошо, чего же она тогда клянчит оружие у Китая, ирана и северной кореи?
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27.04.2024 12:28 Ответить
Фактически капитуляция, гарантии безопасности от Федерастии особенно умиляют. Дай бог здоровья Джонсону.
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27.04.2024 09:28 Ответить
Да, он спас всю Украину!
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27.04.2024 12:03 Ответить
Х*й вам свинорилим п*дарам
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27.04.2024 09:30 Ответить
Окупанти пообіцяли більше не нападати на Україну,але умови прописані в проекті договору якраз передбачали всі передумови для нападу,а обіцянки расеян не варті паперу на якому написані.
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27.04.2024 09:33 Ответить
Це ще Бісмарк казав!
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27.04.2024 12:20 Ответить
Всі обговорюють нюанси угоди і т.д. У мене інше питання : як взагалі можна було вести переговори з країною, яка здійснила проти тебе збройну агресію і вбиває твоїх громадян, окупувала частину твоєї території ???
Яке нафіг «попереднє узгодження тексту» ???
Що за угода, яка суперечить базовим питанням суверенітету країни (територія, незалежна зовнішня політика, визначення розміру збройних сил на власний розсуд) ???

Це називається юридичним терміном державна зрада. Так, злочин не було доведено до завершення, але наше кримінальне право передбачає кримінальну відповідальність і за замах, і навіть за готування до злочину.

Аналогічні претензії не лише до стамбульських проектів / переговорів, але і до т.з. Мінських угод Порошенко. Там взагалі без парламенту і ратифікації щось було підписано. Мотивували, що то не міжнародний договір, а політичне комюніке. Але яке нафіг політичне, якщо стосується війни і миру, територіального устрою, суверенітету у внутрішніх / зовнішніх справах ??? Мотивувати, що це нібито «військова хитрість», аби час виграти - звучить, як спроба відмазки.

Зараз спільний ворог, тому недоречно влаштовувати внутрішні чвари, але після війни і Перемоги (вірю в неї), я би вважав доречним поставити питання про розслідування ймовірних ознак державної зради в діях обох владних команд - і Порошенко, і Зеленського.
Обидва зробили і багато правильних речей для оборони країни, питань немає, але це не знімає відповідальності за неправильні - за них треба буде поставити питання про персональну відповідальність.

Хвала Богу хоч зараз є формалізована у вигляді Указу Президента заборона ведення переговорів з режимом путіна. Але чому до того домовлялися з ворогом ? Плюючи на Конституцію …
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27.04.2024 09:38 Ответить
Це були сепаратні переговори про умови капітуляції! Не маю сумніву, що це було доведено Єрмаком до відома Зеленського - "Вовчик- так треба!"
Думаю, що не узгодили персональну зустріч Зеленського і Путіна для узгодження лінії отдаванія земель Вовчик забздел сексуальної наруги від охорони Путіна мабуть і вирішив тікати. А тут бац - росіян відбили від Київа. Значіть пожівьом, забагатієм у своїй сторонці і назбираєи більше у валізи для повернення у Землю Обетованну. Та й не дуже хотілося відмовлятися від італійських і англійських хатиночок... Стрьомно було, але осмілився ще повоювати українськими дурачками зі зброєю...
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27.04.2024 09:56 Ответить
Та не вирішував ніхто тікати . . . Хотів би тікати - втік би у перші години / дні, коли все висіло "на волоску". А Стамбул - то вже було через місяць, коли вже стало зрозуміло, що ніяких "Київ за 3 дні" не буде. Так що не треба провокації вкидати.
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28.04.2024 05:25 Ответить
Сподіваюсь, що дискутую не з самим паном Єрмаком під вашим ніком. А тому можу впевненно сказати - ваші здогадки проти моїх! Судячи з нарцизності нашего Главвеличного - він приймає рішення тікати по пять раз на день, але візити пана Єрмака трохи змінюють його плани і він зостається грати героя, з надією втекти завтра.
Скоріше за все Коломойський дав команду з Буковелі "Стоять до конца!", бо йому тікати нікуди, а кацапи йому припомнять його оферту 2014 року - 10 тисяч зелених за полоненого кацапа.
Хоча - це теж витвір затьмареного розуму старого пенсіонера. Але за мою версію говорить те, що я ще не курив травку - зранку тільки віскі!
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28.04.2024 09:04 Ответить
Коломойський в СІЗО СБУ, а не в Буковелі. На днях йому продовжували строк тримання під вартою, був репортаж з залу судових засідань, сидів у клітці.
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28.04.2024 22:29 Ответить
Значит опасно ему стало в Буковелю да и на охране решил сэкономить! Видать опасается Игорь Валерьевич шо "выкрадут неизвестные" и продадут американцам, за три Пэтриота - один Зеленскому, один Ермаку и один будет сопровождать Квартал 95...
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29.04.2024 07:31 Ответить
Так ЗЕлена шмаркля мріяла, і про це кукурікали з кожного утюга, заглянути в тухес ***** і вилизати його.
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27.04.2024 15:22 Ответить
виключити з заброньованих
інвалідів і багатосімейників і от вона і є 5 колонна!
вони ж самі себе оприлюднили - мусора і кловани!
як можна цього не бачити?
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27.04.2024 09:51 Ответить
Цей договір виглядить як підготовка до наступної війни. Максимально обезоружить ВСУ, щоб при наступному вторгненні не було шансів зупинити орду.
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27.04.2024 09:53 Ответить
Навіть уваги не звертайте на оці цифри по танках і т.п.,це не головне. Ось головна бомба, яку погодив Арахамія - Росія вимагала, щоб у разі нападу всі держави-гаранти погоджувалися активувати механізм допомоги. Це дало б Москві право вето для подолання захисного механізму. та
Україна також хотіла внести до списку цих гарантів Туреччину, а Росія - Білорусь.
Далі все просто,Росія за пару місяців-півроку краще готується до "Київ за 3 дні", оголошує, що в Буковелі роблять ядерну зброю, а Бл*дорусь блокує питання допомоги Україні. В все. На Заході формально мають змогу не надати допомогу, адже "вето", на яке погодилась фактично Україна.
Це не мирний договір - це план легкого захоплення країни. І українська мирна делегація, це погодила! Не Червінський має зараз сидіти за гратами, зовсім не Червінський....
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27.04.2024 09:53 Ответить
Золоті слова. Але ж тут всі дуже розумні. І помірковані. Як на форумі ботів виявляти, то вони з усією параноїдальною потугою це роблять. А як у реальному житті треба щось рішуче зробити, то стоять розгублено і чухають потилиці. Як ось у цій новині:

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27.04.2024 10:05 Ответить
Це так але не треба ідеалізовувати західних союзничків, якщо почитати історію 20 століття до виявляється США і Британія були ще тими виродками і не раз зраджували своїх союзників
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27.04.2024 10:36 Ответить
А якщо поглянути в 18 століття......
По перше, будьте реалістом і орієнтуйтесь, в першу чергу на ********** та на майбутнє.
По друге, не всі розуміють, але в кожної нормальної країни є власні інтереси. І все. Якщо вони співпадають з інтересами інших, то це чудово - приклад НАТО та ЄС., якщо ні..... то "джентльмен хазяїн свого слова - захотів дав, захотів забрав". І потрібно працювати над тим, щоб інтереси Заходу завжди співпадали з українськими. В ********* світі це в основному економічні інтереси. Поки на Заході будуть зацікавлені в українському ринку, в інвестиціях і т.п., вони будуть захищати і Україну. Але якщо влада України буде гнобити іноземних інвесторів, їх будуть "кидати" і т.п., то результат буде закономірний.
По третє, є і політично-військові інтереси Заходу. В Україні вони демонструють світові (КНР в першу чергу), що готові зупинити диктатури. Зрадити - значить показати що злякались і програли. Цього вони точно робити не збираються.
Тому дійсно не потрібно їх ідеалізувати, але і вважати, що там тільки і мріють зрадити Україну, теж не варто.
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27.04.2024 11:07 Ответить
Ну чому історія вона як дзеркало все показує і минулі гріхи наших союзників теж, це дуже важливо і те що в кожної країни свої інтереси це не означає, що це є виправданням для несправедливості або зради або інших речей, в кожного свої інтереси переважно говорять, коли хочуть закрити очі на діяльність зла. А тепер до 20 століття всю промисловість СРСР будували США лівак Рузвельт винний в тому що в СРСР провели індустріалізацію, саме США допомагали СРСР в той час коли український народ гинув від голоду. Тобто саме США вскормили цього монстра давайте згадаємо. Давайте згадаємо що США і Британія після Другої світової віддали всю центральну-східну Європу в окупацію совку, давайте згадаємо що один з винуватців другої світової війни СРСР так і не був покараний. Ідемо далі США кинули свого союзника південний В'єтнам вивели війська і дозволили комуністам окупувати цю країну. США і Британія не допомогли уряду Чана Кайші перемогти злочинців комуністів в результаті до влади прийшли злочинці на чолі з Мао. Ідемо далі США і їх союзники не вирішили питання з КНДР. Бо США і їх союзники пішли на мирний договір замість того щоб знищити цей нелюдський режим. А зараз КНДР передає залишки зброї СРСР Росії яка ними вбиває нас. Невже це все не характерезує США і Британію з не дуже хорошої сторони ???
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27.04.2024 18:36 Ответить
От що ти мелиш? Колипід час голодомору, США допомагало совку то вони (США) не сприймали це геноцидом українців кацапами. Бо для них ми були такі самі росіянці + голод хоч і не в таких маштабах був і не тільки в УРСР а й у кацапів теж. Не забувайте й проте, що тоді інтернету не було. Чи Ви думаєте, що якийсь американьський журналіст міг приїхати в вимераюче село, побачити все на свої очі і написати про це статтю? Тож, якщоуряд може і знав про геноцид то пересічний американець наврядчи. До того ж нагадати Вам, що в США відбувалось з кінця 1929 і до кінця 30х років? Знаєте, недо зради їм тоді було. Тепер про Піденний В'єтнам. Хм. Що Вам сказати. Погугліть скільки США вбухало туди грошей ( з урахуванням інфляціїї амер. долара на сьогодення ), аноловне!!! скільки синів і дочок америки положили там свої голови і втратили здоров'я а натомість у місцевих тотальна корупція, нехотіння більшості воювати за свою країну. І скажіть мені, нахолеравоно їм треба було продовжувати і де тут зрада? Тож не треба писати маячню про зраду, бо Південна Корея хотіла боротися за свою землю і за допомогою США і їх союзників виборола свою незалежність і є передовою і процвітаючою країно (хоч перемир'я офіційно там нема ).
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28.04.2024 08:55 Ответить
А тепер по пунктам, злочинець Рузвельт зробив індустріалізацію в СРСР без США комуністи б ніколи цього не зробили саме США побудували там всі заводи тобто США це робили в країні зла. Ідемо далі США і Британія після Другої світової війни не покарали СРСР за те що ті разом з німцями її розпочали більше того віддали в окупацію всю центральної-східну Європу це нормально? Далі південний В'єтнам все так там було багато проблем і корупції і так далі але таке було і в південній Кореї досить довго тільки одна відданість на території південної Кореї завжди були війська США і вони їх не виводили. Наступне вина США в тій війні що влада не дозволяла армії США заходити на територію північного В'єтнаму і там знищувати противника, влада США дозволяла тільки відбивати напади північного В'єтнаму, а от зайти і взяти під контроль територію північного В'єтнаму і очистити її від комуністів не давали, саме тому війна затягувалась і вина тут тільки в політиках США які не дали своїй армії ввести війська в північній В'єтнам і зачистити його від комуністів
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28.04.2024 11:23 Ответить
Перепрошую, може, не погоджувалися, а погоджували?
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27.04.2024 12:21 Ответить

Величайший я всё сделал как надо, и что теперь я могу остаться главой новроссисии - малроссии?
Нет, ты клоун ещё далеко не всё сделал, впереди обязательно подписанная тобой официальная документальная капитуляция якобы Украины!!! .....
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27.04.2024 09:56 Ответить
..Я слышал что после победы Украины с каждым комментатором, пищущим антиукраинские пророссийские комменты, будут разбираться отдельно, ведь их ип-адреса уже зафиксированы и их владельцы выявлены. А может это неправда..
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27.04.2024 10:09 Ответить
вовочці так хотілось залишитись в мацквє -
подивіться, який він там був безмежно щасливий у травні 2014 року, коли вже йшли бої на Донбасі і сепари захопили Марік...
а потім його обрали президентом України.......

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27.04.2024 14:46 Ответить
1153-й раз повторюю, повторював і БУДУ ПОВТОРЮВАТИ:

руZZкому міру повірити - себе обманути!

і ВАС всіх прошу робити репости, можливо, якомусь барану в Брюселі або в Будапешті з Донецьком та Луганськом прийде "прозріння"...
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27.04.2024 09:57 Ответить
і з такою неперевиборною гидотою ми сподіваємося на перемогу?
не смішить мені отам...
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27.04.2024 10:01 Ответить
"..Также Россия требовала сделать русский язык вторым государственным в Украине"
после того как расея сделает украинский язык вторым государственным языком в расее..
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27.04.2024 10:02 Ответить
Тоді вже краще вимагати у відповідь, щоб вони зробили в себе другою державною - чеченську або таджицьку. Ото там "порве" усіх правих і не лише їх.... ******* Ерефія, це тліюча порхова бочка, а питання чеченців та таджиків, для них, як детонатор. Рвоне так.....
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27.04.2024 11:13 Ответить
Стрелять перестав, в очі подивився, посередині поки не домовився! Але ще має час і натхнення!
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27.04.2024 10:08 Ответить
Мало того. Всі спроби Єрмака налагодити нові перемовини з Кацапією починаються з вимог московітів стартувати від вже підписаного договору.
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27.04.2024 10:10 Ответить
Розмова з окупантом на окупованій землі мусить тривати не довше автоматної черги! Оті всі вибрики зелених злочинців з переговорами- це замах на державну зраду! У нас прокуратура існує? Чи там під вивіскою маланський бордель бабосіки шерстить?
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27.04.2024 10:16 Ответить
Думаю що зелені зараз пішли іншим шляхом. Тоді в 22гому Україну врятував добровольчий рух, який вони не очікували. Сьогодні то їм зрозуміло і тому вони вирішили воювати саме українцями ( для скорочення чисельності) а не зброєю + підрив впевненості в собі проукраїнського суспільства .
За 2 повних року війни можна було розробити ЯЗ, зробити тисячі Громів, Сапсанів, Нептунів але того не зроблено і не передбачається на майбутнє, (тут брак звичайнісіньких патронів і снарядів!!) тому ВІЛЬНЕ майбутнє України при Єрмака і Зеленському мені здається марним.
То так, такі математичні міркування з того що бачу і знаю.
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27.04.2024 10:22 Ответить
Приклад, бездарності та «некомпетентності», перебування дивних осіб з приблуд95, на посадах в органах державного управління України!
Наслідки цього просто КАТОСТРОФІЧНІ, що підтвердила СМЕРТЬ Українців та руйнація системи обороноздатності Держави!!
Генпрокурори, з 2019 року і по сьогодення, «дивно чомусь», НЕ виконують своїх особистих повноважень за нормами Конституції України!! Стаття 28 ККУ видна, навіть студенту другого курсу!!!
Оманська зрада, під патронатом єрмака-татарова-гетьманцева….

27.‎04.‎2024 793 доба війни

26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.

"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
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27.04.2024 10:26 Ответить
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27.04.2024 10:27 Ответить
Ловлю себе на думці, що після новин особливо цікаво почитати коментарі. Виявляється навколо патріоти, як бубочка, котрі будуть до останньої краплі крові захищати Крим з дивану. З такими не страшно нічого. Звичайно ми вийдемо на кордони 1991 і ще в Ростов зайдемо! Росія розпадеться, а Путін ось-ось здохне і взагалі то не він, то його двійник. Прийде до влади Залужний з ефектними військовими і наведе порядок. Ура таваріщі!
Але ні. Черг у військомат немає. Добре було б для початку просто стабілізувати фронт і збільшити виробництво зброї. Напевно треба вчитись жити в цій війні (і бажано розвиватись у всіх сферах) - це швидко не закінчиться.
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27.04.2024 10:32 Ответить
Допустимо, що Україна пішла б на таку домовленість.
Щоб РФ заважало напасти на Україну знову через пів року? Правильно, нічого.
Навіть якщо припустити, що РФ не напала б знову, то Україна б фактично втратила незалежність, і була з зараз як Білорусь.
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27.04.2024 10:32 Ответить
Для цього путін й зробив шута президентом - мав бути такий собі ссср 2.0 - расія головна і дві безликі колонії Україна й Білорусь
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27.04.2024 10:37 Ответить
Це план мінімум. План максимум + усі інші республіки совка+ країни Балтії.
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27.04.2024 13:49 Ответить
Не нападе параша на країни НАТО і Казахстан під опікою Китаю
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27.04.2024 15:30 Ответить
Це проходили при СССРі після Пакту Молотова-Рвббентропа з країнами Балтії. Тоді все було прописано про ці країни. І потім Московія приїбалась до них , що не таку статтю в газеті написали і не такий уряд поставили, як їм бажалось! І окупували! Але що докажеш Зеленому уйобку?
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27.04.2024 12:14 Ответить
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27.04.2024 15:50 Ответить
Тобто зєльоний шут готувався до капітуляції. А зараз відростив бородку вдягнувся в хакі і все - патріот- палкаводєц, спасітєль України і всього світу. Який же піздєц наробили барани на виборах 2019 року
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27.04.2024 10:34 Ответить
Та який там палкаводєц-патріот, він і зараз ставить палки в колеса і шкодить Армії, де тільки може, тільки на словах "патріот". Гнида воно лицемірна.
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27.04.2024 11:04 Ответить
ZEперевертень з булавою , як «оборотень в погонах», такої ГАНЬБИЩИ , мабуть Світ , не бачив! 73% , це завдяки вам ,вже скоро « дагаваримся паасередине»
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27.04.2024 11:45 Ответить
Так він і зараз готується. ФСБшні кроти у вишиванках успішно знищують Україну зсередини, поки тупе зебільне стадо годують марахвоном "Всьо харашо, прєкрасная маркіза".
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27.04.2024 13:47 Ответить
Тут такой вкид, мол у Украины тогда были более сильные позиции чем сейчас????? Это что, кацапы нам предлагают через эту жёлтую газету, согласиться сейчас на эту *****??? Практически опять же таки капитуляцию с продолжением через время войны. Ой, как был прав Джонсон, что посоветовал послать их тогда *****.
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27.04.2024 10:37 Ответить
Цє не вкид, а чиста правда, зе&ермак , готували :» СОЙТИСЬ ПААСЕРЕДИНЕ» ( накуя , знаючи про ВТОРГНЕННЯ було миттєво розмінувати Чонгар, відводити війська,в критичні дні не виділити гроші для ЗСУ ………… Тільки пришибленний , не бачив підготовки до «присоединения к паРаші «, про, що свідчив Кулініч А беж Ванька Баканов , підручний ЗРАДНИК ЗЕ
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27.04.2024 11:53 Ответить
На Зеленского тогда давил Байден, чтобы подписал договор, а Джонсон всё поломал
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27.04.2024 13:18 Ответить
щось не сходиться: Байден за півроку попереджав про напад рашки, а ЗЄля розмінував Чонгар
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27.04.2024 15:52 Ответить
Байден не попереджав про напад рашки, а погрожував нападом рашки, якщо Київ не виконає мінські вимоги хуьла. Якби Байден попереджав у сенсі "допомогти", то пропонував би Україні зброю для підготовки до нападу.
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27.04.2024 16:22 Ответить
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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27.04.2024 21:40 Ответить
Бубон і планував здатися, але Армія на чолі з Залужним показали фак. А тепер сирник вилизує бубона і виконує кожен його чих, то не відомо, що там перетирають з рашкою по різних кутках, єрмак мотається, як гівно в ополонці, ничкуються з кураторами весь час.
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27.04.2024 11:01 Ответить
Ну і нах*я мені, моїм дітям ,онукам ,такий🤡 президент зрадник... !? Знову совок !?
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27.04.2024 11:06 Ответить
Те, що зєля віддавав Україну цапам, було зрозуміло вже у Лютому-Березні 2022го. Але досі "неначасі". Не вийде у зелених фсбшників "неначасі". Вибори
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27.04.2024 11:08 Ответить
Нікого не зацікавило що то за цифри пропонували кацапи?
танків 342, бронетехніки 1029, рсзв 96 і так далі...
путін схиблений на чорному гуморі та нумерології...
Ось візьмемо танки - 342
342-й день в році - це 8-ме грудня
Саме 8-го грудня 1991 року - відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.
... і так далі
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27.04.2024 11:18 Ответить
Думаю,що пора дати повний список "переговорників" Це ті зрадникі яких Україна повинна знатиі хто їх вибирає чи призначає на посади--такі ж зрадникі.
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27.04.2024 11:29 Ответить
Довго до вас доходить Як це, хто - дерективи на ДОГОВОРНЯК -ЗРАДУ , міг віддати тільки ваш « ZEКЛОП НАЙНОГИДНІШИЙ» всі інші і доті були відомі : міністр УМЕРОВ, АРАХЛАМІДІЯ , Олександр Чалий , Резніков, Абдрістовіча, Падальляк ………
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27.04.2024 11:58 Ответить
До мене "дійшло " коли "мудрий нарід" вибирав собі президента трижди зека,а до вас--тільки зараз. Ну аякщо вже почали писати прізвища---то пишіть всі до кінця.
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27.04.2024 12:07 Ответить
Все герои, патриоты, война до победного конца! А как победить, когда по параше стрелять нельзя, оружия не дадут, финансирование может прекратиться в любой момент, своего ничего нет, экономики нет, еще пару налетов и энергетики нет. Людей готовых умирать за лозунги уже нет! Жить в своих иллюзиях? Рассказывать про бурятов, так скоро бабки и деды будут друг друга пугалками пугать! А когда почтальонша не принесет пенсии или банкомат напишет нет денег? И что мы через два года имеем в сухом остатке?
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27.04.2024 12:04 Ответить
то здаємося? у раші кошти є. На пенсії також.
біда в тому що тупі хохли їх не цікаві і вона їх буде утилізувати. Вас - в першу чергу
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27.04.2024 23:48 Ответить
Ну так это мои проблемы! Вас с вашим разноцветным флагом кацапы не достанут, но вы думаете что выехали, а остывшие будут ваше майно отвоевывать? Вряд ли.
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28.04.2024 13:30 Ответить
"Це була найкраща угода, яку ми могли мати", - цитують автори матеріалу неназваного члена української делегації.

Головною метою того договору було знищення української армії, після чого кремляді знайшли б привід для захоплення всієї України. Тож шкодувати нічого, Україна нічого не втратила, відмовившись від ганебного договору. "Якщо обираєш ганьбу замість війни, то обов'язково отримаєш і ганьбу, і війну!"
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27.04.2024 13:17 Ответить
Цікаво .., хтось інший наприклад Порошенко, як би повів в цій ситуації? Після підписки в Мінську ,Дебальцево вивід,тоді коли російські війська були під Києвом,… відказався підписати , не вів переговори?…. Можливо хтось інший …, би не підписав ? Можливо хтось з тих хто в перші дні війни опинився за бугром?Хтось хто реально Укоаінець . Хто це?Напишіть , щоб люди знали . А то плювати , в людину на якій зійшлася доля України і багатьох Українців якось ,не по людськи..
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27.04.2024 13:25 Ответить
Звичайно хочеться , щоб в України був свій супермен, але любого супермена треба суспільству самому проштовхувати , з тих хто в тяжкій ситуації е лідером , на перших сходинах.Ті що були на майдані в перших рядах тих відразу і забули .Порошенка там не було , він в більшості тримався з боку. А навіть ті що були серед них не було лідера , хто б очолив… Тому треба дякувати Богові за тих лідерів які Е і які до сьогодні Україну не здали.
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27.04.2024 13:32 Ответить
Порох на Майдані був; його не було в числі трьох лідерів фракцій: Яценюк (БЮТ), Тягнирбок (свобода), Кличко (Удар).
Так що ти тут вчергове збрехав.
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27.04.2024 14:20 Ответить
Ви не уважно читаєте. Порошенко був , але він старався ходити поза трибуну , не очолювати майдан . Який так ніхто і не очолив .я добре це памʼятаю , тому не треба видавати бажане за правду. Порошенко зупиняв в перші дні майдану штурми , здається Кирчинського хлопців..так він відіграв роль , майдану,но не лідерську..тай Яценюка , Тягнибока і Кличка не можна назвати лідерами бо вони оди за одного ховалися…коли чесно, і потім за Порошенко їх картера була знищена , чи не так
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27.04.2024 14:59 Ответить
Ще був Турчинов …А коли втік Янукович , так взагалі всі перелякалися, не знали що робити . І саме Турчинова вибрали , бо кожний боявся взяти на себе .. Турчинов не погана людина , і можна сказати виявився героєм , що згодився . Але , в тій ситуації , яка виникла лідером мав стати не Пастор а Солдат… І це питання знову до суспільства
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27.04.2024 15:06 Ответить
Дебальцево … Росіяни не скривали , що підуть , хтось сумнівався ? І що вийшло ? Наказ про вихід , не спроможність утримати , переговори…Чи було під Дебальцево росіяни сильніші чим в 2022
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27.04.2024 15:10 Ответить
Брехня та маніпуляції.
Або - хибні висновки та фантазії на основі хибних чи недостатніх та фрагментованих вхідних даних.
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27.04.2024 16:39 Ответить
Для чого писати фрази ? Маете протилежні погляди напишіть. Парад під час першого нападу Росії проходив? Хтось про це сказав , на параді? Чому при наступному в 2022 не відбулося того самого? Я написав Порошенко відігра свою роль в Україні , зараз грає Зеленський , для чого під час війни кидати каміння коли інші не без гріха? Напишіть тих лідерів , чи суспільство що без гріха , нехай він кине камінь .. я постараюсь промовчати , бо любі камені які грають на Росію , підчас водних дій Е гра на ворога , це амбіції свої а не для блага України
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27.04.2024 18:28 Ответить
Ви же для чогось пишете свої "фрази" та розмовляєте самі з собою...?
Ваші "фрази" поверхневі (чув дзвін), або брехливі та маніпуляційні. Тут два варіанти, обирайте якій вам підходить.
В Україні Конституцією не заборонено критикувати владу, мериканець.
Чинну владу критикують вказуючи їй на помилки та сподіваючись на те що вона їх не повторить.
Ті хто критикує попередню владу, ті - "трохи спізнилися".

Моделюючи поведінку Порошенко чи ВР попереднього скликання, варто починати з того що: "а чи взагалі перейшла би війна у таку фазу у яку її перевело ***** 24.02.2022 розуміючи що влада в Україні слабка та нікчемна?". А потім вже розповідати якусь маячню про: "а давайте не будемо чіпати Блазня та "пророка його - єрмака".
Покидьки побігли здаватися.
А Порошенко 24.02.2022 в 10:00 прийшов до Зеленського та запропонував допомогу. Ще він попросив зброю для добровольців, і Зеленський подзвонив Монастирському та наказав ту зброю Порошенку видати (9 тисяч автоматів). Це вже потім знову виліз єрмак та почав лляти лайно у вуха Блазня про те що Порошенко поганий і Залужний - поганий...
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27.04.2024 20:09 Ответить
Я пишу факти , ви їх не спростовуєте , а пишити лозунги .В 2014 р Путін почав війну за Порошенка , чому ти думаєш , що він би злякався Порошенка в 2022 ?>Коли Медведчук без зброї захватив стільки простору в Україні?…….=Якби він це сказав вам письмово , я б можливо повірив, хоча росіяну вірити це лохонутися…
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28.04.2024 02:28 Ответить
Брехливий невігласе, де в мене гасла? Процитуєте хоч одне?
"В 2014 р Путін почав війну за Порошенка" - це тупа брехня, невігласе. 20.02.2014.

Не Порошенком єдиним, хоча це він здебільшого визначав зовнішньо-політичний курс та військову складову. Був ще Турчинов, Верховна Рада, де були й досить притомні нардепи, два прем'єри, міністри та військове командування.

Яки ви патерналісти примітивні. Де в мене про те що ***** злякалося би Порошенко? Мова про ракетні програми які були згорнуті блазнем, про запланованих три дивізіони Нептунів, про тисячі ракет до Вільхи, про Грім-2, про 2000 пускових для Стугн, про Богдани, про будівництво з (сумісно з чехами) порохового заводу, від якого відмовилися у 2019 році зелені "миротворчі" ригі, та ще про купу усього - від касок і броників до Байрактарів і танків.

Замість мілітаризації та підготовки до продовження нападів - відведення військ, розмінування та поступки *****. Замість продовження озброєння та розбудови армії - гроші в асфальт (2021 рік - 347 мільярдів).

Це й називається факти, нікчемне брехло.
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28.04.2024 09:55 Ответить
Будь адекватні не маріонеточні політики, в обмін на Крим можна було й в Одкб вступити, не гробити людей в безнадійній війні втрачаючи щодня території
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27.04.2024 13:38 Ответить
Можеш в бонус ще усіх кацапів в дупу поцілувати, а за те вони тебе швидко вбють
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27.04.2024 16:00 Ответить
Нехай кацапи витягнуть з своєї дупи пляшку і потім витягнуть Будапештський меморандум, допишуть там свої хотєлки і запихнуть собі взад. А ми продовжимо робити те, що і робили.
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27.04.2024 13:41 Ответить
з точки зору німців!
бо вони й далі мали б свої потоки та гешефт із рашкою

але цу справу вмішався Борис !!!!
може колись пан Джонсонюк все ж таки зізнається, яке таке "тепле" слово він сказав ЗЄлі, що той здриснув зі "стамбула"
Дякуємо містер Джонсон !
Кожен день дякую містеру Волесу ! (так ЗЄля попросив українців )
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27.04.2024 14:56 Ответить
Короче, ЄрЗе два роки тому були згодні на капітуляцію, залишивши Україну фактично без збройних сил, без союзників здатних протистояти касапам, без окупованих територій Донбасу, Криму Херсонської та Запорізької областей підтвердивши це черговим Будапештським Стамбульским меморандумом договором.
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27.04.2024 14:08 Ответить
Не пройшло..,
бо ще вимагали на зелупу петлю накинути
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27.04.2024 14:44 Ответить
це був би "Версальський мир" для України - суцільна ганьба і наступна поразка
"Це була найкраща угода, яку ми могли мати", - цитують автори матеріалу неназваного члена української делегації.

за державну зраду мають відповісти всі від ЗЄ до його аблізяни !!!
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27.04.2024 14:50 Ответить
По перше:-росіяки ніколи би не відвели своє військо на 2014р.По-друге:-після скорочення ЗСУ вони 100% напали би і окупували вже всю Україну..путлєру вірити-себе не поважати. Борис мав рацію
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27.04.2024 15:20 Ответить
Це старий туалетний папір, навіщо його знову витягувати зі смітника?
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27.04.2024 15:41 Ответить
бо всі причетні до стамбульського договорняка мають понести покарання!
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27.04.2024 15:55 Ответить
Якщо там стоять підписи блазенят це буде базою для кацапів на нових переговорах (якщо звичайно це не будуть переговори про капітуляцію росії).
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27.04.2024 16:44 Ответить
З якого це хеза? Шо було то загуло.
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28.04.2024 02:43 Ответить
"Не можна домовитись з тигром, коли твоя голова вже в його пащі" (с) У. Черчилль
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27.04.2024 15:56 Ответить
73 ст конституції? ... Не... Не чули...
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27.04.2024 17:53 Ответить
Для мене нічого нового. Навіть з того, що розказали на пресконференції подляцькі арахамії, було зрозуміло - зливали країну на фоні, що в ті дні народ і ЗСУ смажили і патрали орду, як в пеклі.
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27.04.2024 23:04 Ответить
Мене тоді найбільше шокував пункт про рашку, як гаранта безпеки.
Ще раз! Окупант - гарант безпеки
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28.04.2024 08:34 Ответить
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