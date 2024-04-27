Нейтралитет, уменьшить численность ВСУ, исключение Крыма: Обнародованы детали мирного соглашения, которое Украина и РФ могли подписать в 2022 году

Немецкое издание Die Welt обнародовало информацию о мирном соглашении, которое Украина и Россия намеревались подписать в начале полномасштабной войны. Условия были прописаны в проекте договора на 17 страницах. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества вооруженных сил, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории, включая Крым, должны были остаться за Москвой. Россияне хотели заставить Украину сдаться путем переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Документ, содержащий условия сделки, находится в распоряжении издания.

Так, условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года.

Лишь несколько пунктов остались несогласованными, их должны были обсудить лично российский диктатор Владимир Путин и президент Владимир Зеленский на саммите, но этого так и не произошло.

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Россия требовала нейтралитета

Издание отмечает, что сразу после начала войны российская и украинская сторона начали переговоры между собой о прекращении боевых действий. Москва пыталась заставить Киев сдаться путем переговоров.

Одним из главных обязательств Украины, в соответствии с соглашением, должен был бы быть постоянный нейтралитет: никакого членства в военных союзах, прежде всего - НАТО. В то же время прямого запрета на вступление Украины в Евросоюз в документе нет.

Украина должна была согласиться никогда не "получать, не производить и не покупать" ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в страну и не предоставлять доступ к своей военной инфраструктуре, включая аэродромы и морские порты, любой другой стране.

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Кроме того, Киев должен был воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах.

Что обещала взамен Россия?

В ответ оккупанты обещали больше не нападать на Украину.

Россия соглашалась, что она сама, США, Великобритания, Франция и Китай могут предоставить Украине комплексные гарантии безопасности. Украина также хотела внести в список этих гарантов Турцию, а Россия - Беларусь.

В статье 5 проекта договора Киев и Москва согласовали механизм, напоминающий положение о помощи НАТО.

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Согласно этим гарантиям, в случае "вооруженного нападения на Украину" эти страны должны поддержать Украину в праве на самооборону в течение трех дней в форме совместных действий или отдельных полномочий стран-гарантов. Все государства должны были бы подписать и ратифицировать соглашение.

Таким образом обе стороны разработали механизм, который существенно отличается от Будапештского меморандума 1994 года. На тот момент Россия уже заверила Украину в территориальной целостности. Западные государства обещали Киеву поддержку в случае нападения, но не гарантировали ее.

Однако гарантии безопасности, которые рассматривались весной 2022 года, требовали бы одобрения США, Китая, Великобритании и Франции на втором этапе. Однако первой целью участников переговоров в Стамбуле было создать единство между Киевом и Москвой, чтобы использовать текст как основу для многосторонних переговоров.

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Оккупированные территории остаются за Россией

Крым и порт Севастополь должны были быть исключены из гарантий безопасности. Тем самым Киев фактически передавал России контроль над полуостровом.

Что касается Донбасса, то остается непонятным, какая именно часть региона не была бы включена в положение о гарантиях безопасности. Россияне настаивали, чтобы Путин и Зеленский лично определили границы на востоке - этот вариант Украина отвергла.

Со своей стороны, Украина якобы соглашалась уступить те территории, которые Россия уже оккупировала с 2014 года.

Die Welt со ссылкой на двух участников переговоров с украинской стороны пишет, что Россия демонстрировала готовность вывести войска из Украины, но не из Донбасса и Крыма. Путин и Зеленский должны были персонально согласовать детали вывода - участники переговоров ожидали, что это произойдет в апреле 2022 года.

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Россия требовала, чтобы в случае нападения все государства-гаранты соглашались активировать механизм помощи. Это дало бы Москве право вето для преодоления защитного механизма. Кроме того, Москва отклонила украинское требование о том, чтобы страны-гаранты могли создать над Украиной бесполетную зону в случае нападения.

Численность украинской армии и уничтожение авиации после войны

Также нерешенным остался вопрос численности украинской армии в будущем. Киев частично ответил на требования России по демилитаризации.

Москва требовала сократить украинскую армию до 85 тысяч солдат - сейчас там служит около миллиона. Украина предложила численность войск в 250 тысяч солдат.

Разошлись мнения и по количеству военной техники. Россия требовала сократить количество танков до 342, а Киев хотел оставить до 800. Украина хотела сократить количество бронетехники до 2400 единиц, а Россия требовала оставить лишь 1029 единиц.

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Стороны также не договорились и об артиллерийских орудиях. Россия хотела оставить Украине 519 - Украина настаивала на 1900. Россияне требовали, чтобы у Украины осталось 96 РСЗО с максимальной дальностью 40 км - украинская сторона хотела иметь 600 единиц с дальностью до 280 км.

Количество украинских минометов, согласно российским планам, должно было быть сокращено до 147 - Украина хотела иметь до 1080. Требованием россиян по противотанковым ракетам было 333 единицы - Украина хотела оставить 2000.

Кроме того, Россия требовала уничтожить украинскую авиацию. Москва требовала оставить 102 истребителя и 35 вертолетов, Киев настаивал на 160 самолетах и 144 вертолетах. По российским представлениям военных кораблей должно быть два, по украинским - восемь.

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По мнению немецких журналистов, проект договора показывает, насколько Украина и Россия были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года. Но после многообещающего саммита в Стамбуле Москва выдвинула следующие требования, на которые Киев не согласился.

Дополнительные требования России в отношении русского языка

Также Россия требовала сделать русский язык вторым государственным в Украине, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Также Киев должен был законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм". Эти требования Украина отвергла.

Со ссылкой на нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, Die Welt пишет, что весной 2022 года к договору был серьезный интерес, но когда Россию отбросили от Киева, она заявила, что хочет сосредоточиться на завоевании востока Украины.

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"Это была лучшая сделка, которую мы могли иметь", - цитируют авторы материала неназванного члена украинской делегации.

Немецкое издание считает, что даже после более двух лет войны эта сделка все еще выглядит выгодной в ретроспективе.

"Украина уже несколько месяцев держит оборону и несет большие потери. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас. Если бы война была закончена примерно через два месяца после ее начала, это спасло бы бесчисленное количество человеческих жизней", - пишет Die Welt.

Почему не состоялась встреча Зеленского и Путина

Издание добавляет, что депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который был в делегации на переговорах, заявил, почему встреча президентов Украины и России не состоялась.

Все якобы из-за тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который во время приезда в Киев 9 апреля 2022 года говорил, что Лондон "ничего не будет подписывать" с Путиным и Украина должна бороться.

Впоследствии британский политик опроверг этот тезис. Однако в материале указывается, что предложение предоставления гарантий безопасности с участием России провалилось на этом этапе.

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