Нейтралитет, уменьшить численность ВСУ, исключение Крыма: Обнародованы детали мирного соглашения, которое Украина и РФ могли подписать в 2022 году
Немецкое издание Die Welt обнародовало информацию о мирном соглашении, которое Украина и Россия намеревались подписать в начале полномасштабной войны. Условия были прописаны в проекте договора на 17 страницах. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества вооруженных сил, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории, включая Крым, должны были остаться за Москвой. Россияне хотели заставить Украину сдаться путем переговоров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
Документ, содержащий условия сделки, находится в распоряжении издания.
Так, условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года.
Лишь несколько пунктов остались несогласованными, их должны были обсудить лично российский диктатор Владимир Путин и президент Владимир Зеленский на саммите, но этого так и не произошло.
Россия требовала нейтралитета
Издание отмечает, что сразу после начала войны российская и украинская сторона начали переговоры между собой о прекращении боевых действий. Москва пыталась заставить Киев сдаться путем переговоров.
Одним из главных обязательств Украины, в соответствии с соглашением, должен был бы быть постоянный нейтралитет: никакого членства в военных союзах, прежде всего - НАТО. В то же время прямого запрета на вступление Украины в Евросоюз в документе нет.
Украина должна была согласиться никогда не "получать, не производить и не покупать" ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в страну и не предоставлять доступ к своей военной инфраструктуре, включая аэродромы и морские порты, любой другой стране.
Кроме того, Киев должен был воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах.
Что обещала взамен Россия?
В ответ оккупанты обещали больше не нападать на Украину.
Россия соглашалась, что она сама, США, Великобритания, Франция и Китай могут предоставить Украине комплексные гарантии безопасности. Украина также хотела внести в список этих гарантов Турцию, а Россия - Беларусь.
В статье 5 проекта договора Киев и Москва согласовали механизм, напоминающий положение о помощи НАТО.
Согласно этим гарантиям, в случае "вооруженного нападения на Украину" эти страны должны поддержать Украину в праве на самооборону в течение трех дней в форме совместных действий или отдельных полномочий стран-гарантов. Все государства должны были бы подписать и ратифицировать соглашение.
Таким образом обе стороны разработали механизм, который существенно отличается от Будапештского меморандума 1994 года. На тот момент Россия уже заверила Украину в территориальной целостности. Западные государства обещали Киеву поддержку в случае нападения, но не гарантировали ее.
Однако гарантии безопасности, которые рассматривались весной 2022 года, требовали бы одобрения США, Китая, Великобритании и Франции на втором этапе. Однако первой целью участников переговоров в Стамбуле было создать единство между Киевом и Москвой, чтобы использовать текст как основу для многосторонних переговоров.
Оккупированные территории остаются за Россией
Крым и порт Севастополь должны были быть исключены из гарантий безопасности. Тем самым Киев фактически передавал России контроль над полуостровом.
Что касается Донбасса, то остается непонятным, какая именно часть региона не была бы включена в положение о гарантиях безопасности. Россияне настаивали, чтобы Путин и Зеленский лично определили границы на востоке - этот вариант Украина отвергла.
Со своей стороны, Украина якобы соглашалась уступить те территории, которые Россия уже оккупировала с 2014 года.
Die Welt со ссылкой на двух участников переговоров с украинской стороны пишет, что Россия демонстрировала готовность вывести войска из Украины, но не из Донбасса и Крыма. Путин и Зеленский должны были персонально согласовать детали вывода - участники переговоров ожидали, что это произойдет в апреле 2022 года.
Россия требовала, чтобы в случае нападения все государства-гаранты соглашались активировать механизм помощи. Это дало бы Москве право вето для преодоления защитного механизма. Кроме того, Москва отклонила украинское требование о том, чтобы страны-гаранты могли создать над Украиной бесполетную зону в случае нападения.
Численность украинской армии и уничтожение авиации после войны
Также нерешенным остался вопрос численности украинской армии в будущем. Киев частично ответил на требования России по демилитаризации.
Москва требовала сократить украинскую армию до 85 тысяч солдат - сейчас там служит около миллиона. Украина предложила численность войск в 250 тысяч солдат.
Разошлись мнения и по количеству военной техники. Россия требовала сократить количество танков до 342, а Киев хотел оставить до 800. Украина хотела сократить количество бронетехники до 2400 единиц, а Россия требовала оставить лишь 1029 единиц.
Стороны также не договорились и об артиллерийских орудиях. Россия хотела оставить Украине 519 - Украина настаивала на 1900. Россияне требовали, чтобы у Украины осталось 96 РСЗО с максимальной дальностью 40 км - украинская сторона хотела иметь 600 единиц с дальностью до 280 км.
Количество украинских минометов, согласно российским планам, должно было быть сокращено до 147 - Украина хотела иметь до 1080. Требованием россиян по противотанковым ракетам было 333 единицы - Украина хотела оставить 2000.
Кроме того, Россия требовала уничтожить украинскую авиацию. Москва требовала оставить 102 истребителя и 35 вертолетов, Киев настаивал на 160 самолетах и 144 вертолетах. По российским представлениям военных кораблей должно быть два, по украинским - восемь.
По мнению немецких журналистов, проект договора показывает, насколько Украина и Россия были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года. Но после многообещающего саммита в Стамбуле Москва выдвинула следующие требования, на которые Киев не согласился.
Дополнительные требования России в отношении русского языка
Также Россия требовала сделать русский язык вторым государственным в Украине, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.
Также Киев должен был законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм". Эти требования Украина отвергла.
Со ссылкой на нескольких дипломатов, участвовавших в переговорах, Die Welt пишет, что весной 2022 года к договору был серьезный интерес, но когда Россию отбросили от Киева, она заявила, что хочет сосредоточиться на завоевании востока Украины.
"Это была лучшая сделка, которую мы могли иметь", - цитируют авторы материала неназванного члена украинской делегации.
Немецкое издание считает, что даже после более двух лет войны эта сделка все еще выглядит выгодной в ретроспективе.
"Украина уже несколько месяцев держит оборону и несет большие потери. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас. Если бы война была закончена примерно через два месяца после ее начала, это спасло бы бесчисленное количество человеческих жизней", - пишет Die Welt.
Почему не состоялась встреча Зеленского и Путина
Издание добавляет, что депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который был в делегации на переговорах, заявил, почему встреча президентов Украины и России не состоялась.
Все якобы из-за тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который во время приезда в Киев 9 апреля 2022 года говорил, что Лондон "ничего не будет подписывать" с Путиным и Украина должна бороться.
Впоследствии британский политик опроверг этот тезис. Однако в материале указывается, что предложение предоставления гарантий безопасности с участием России провалилось на этом этапе.
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Яке нафіг «попереднє узгодження тексту» ???
Що за угода, яка суперечить базовим питанням суверенітету країни (територія, незалежна зовнішня політика, визначення розміру збройних сил на власний розсуд) ???
Це називається юридичним терміном державна зрада. Так, злочин не було доведено до завершення, але наше кримінальне право передбачає кримінальну відповідальність і за замах, і навіть за готування до злочину.
Аналогічні претензії не лише до стамбульських проектів / переговорів, але і до т.з. Мінських угод Порошенко. Там взагалі без парламенту і ратифікації щось було підписано. Мотивували, що то не міжнародний договір, а політичне комюніке. Але яке нафіг політичне, якщо стосується війни і миру, територіального устрою, суверенітету у внутрішніх / зовнішніх справах ??? Мотивувати, що це нібито «військова хитрість», аби час виграти - звучить, як спроба відмазки.
Зараз спільний ворог, тому недоречно влаштовувати внутрішні чвари, але після війни і Перемоги (вірю в неї), я би вважав доречним поставити питання про розслідування ймовірних ознак державної зради в діях обох владних команд - і Порошенко, і Зеленського.
Обидва зробили і багато правильних речей для оборони країни, питань немає, але це не знімає відповідальності за неправильні - за них треба буде поставити питання про персональну відповідальність.
Хвала Богу хоч зараз є формалізована у вигляді Указу Президента заборона ведення переговорів з режимом путіна. Але чому до того домовлялися з ворогом ? Плюючи на Конституцію …
Думаю, що не узгодили персональну зустріч Зеленського і Путіна для узгодження лінії отдаванія земель Вовчик забздел сексуальної наруги від охорони Путіна мабуть і вирішив тікати. А тут бац - росіян відбили від Київа. Значіть пожівьом, забагатієм у своїй сторонці і назбираєи більше у валізи для повернення у Землю Обетованну. Та й не дуже хотілося відмовлятися від італійських і англійських хатиночок... Стрьомно було, але осмілився ще повоювати українськими дурачками зі зброєю...
Скоріше за все Коломойський дав команду з Буковелі "Стоять до конца!", бо йому тікати нікуди, а кацапи йому припомнять його оферту 2014 року - 10 тисяч зелених за полоненого кацапа.
Хоча - це теж витвір затьмареного розуму старого пенсіонера. Але за мою версію говорить те, що я ще не курив травку - зранку тільки віскі!
інвалідів і багатосімейників і от вона і є 5 колонна!
вони ж самі себе оприлюднили - мусора і кловани!
як можна цього не бачити?
Україна також хотіла внести до списку цих гарантів Туреччину, а Росія - Білорусь.
Далі все просто,Росія за пару місяців-півроку краще готується до "Київ за 3 дні", оголошує, що в Буковелі роблять ядерну зброю, а Бл*дорусь блокує питання допомоги Україні. В все. На Заході формально мають змогу не надати допомогу, адже "вето", на яке погодилась фактично Україна.
Це не мирний договір - це план легкого захоплення країни. І українська мирна делегація, це погодила! Не Червінський має зараз сидіти за гратами, зовсім не Червінський....
По перше, будьте реалістом і орієнтуйтесь, в першу чергу на ********** та на майбутнє.
По друге, не всі розуміють, але в кожної нормальної країни є власні інтереси. І все. Якщо вони співпадають з інтересами інших, то це чудово - приклад НАТО та ЄС., якщо ні..... то "джентльмен хазяїн свого слова - захотів дав, захотів забрав". І потрібно працювати над тим, щоб інтереси Заходу завжди співпадали з українськими. В ********* світі це в основному економічні інтереси. Поки на Заході будуть зацікавлені в українському ринку, в інвестиціях і т.п., вони будуть захищати і Україну. Але якщо влада України буде гнобити іноземних інвесторів, їх будуть "кидати" і т.п., то результат буде закономірний.
По третє, є і політично-військові інтереси Заходу. В Україні вони демонструють світові (КНР в першу чергу), що готові зупинити диктатури. Зрадити - значить показати що злякались і програли. Цього вони точно робити не збираються.
Тому дійсно не потрібно їх ідеалізувати, але і вважати, що там тільки і мріють зрадити Україну, теж не варто.
Величайший я всё сделал как надо, и что теперь я могу остаться главой новроссисии - малроссии?
Нет, ты клоун ещё далеко не всё сделал, впереди обязательно подписанная тобой официальная документальная капитуляция якобы Украины!!! .....
подивіться, який він там був безмежно щасливий у травні 2014 року, коли вже йшли бої на Донбасі і сепари захопили Марік...
а потім його обрали президентом України.......
руZZкому міру повірити - себе обманути!
і ВАС всіх прошу робити репости, можливо, якомусь барану в Брюселі або в Будапешті з Донецьком та Луганськом прийде "прозріння"...
не смішить мені отам...
после того как расея сделает украинский язык вторым государственным языком в расее..
За 2 повних року війни можна було розробити ЯЗ, зробити тисячі Громів, Сапсанів, Нептунів але того не зроблено і не передбачається на майбутнє, (тут брак звичайнісіньких патронів і снарядів!!) тому ВІЛЬНЕ майбутнє України при Єрмака і Зеленському мені здається марним.
То так, такі математичні міркування з того що бачу і знаю.
Наслідки цього просто КАТОСТРОФІЧНІ, що підтвердила СМЕРТЬ Українців та руйнація системи обороноздатності Держави!!
Генпрокурори, з 2019 року і по сьогодення, «дивно чомусь», НЕ виконують своїх особистих повноважень за нормами Конституції України!! Стаття 28 ККУ видна, навіть студенту другого курсу!!!
Оманська зрада, під патронатом єрмака-татарова-гетьманцева….
27.04.2024 793 доба війни
26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Але ні. Черг у військомат немає. Добре було б для початку просто стабілізувати фронт і збільшити виробництво зброї. Напевно треба вчитись жити в цій війні (і бажано розвиватись у всіх сферах) - це швидко не закінчиться.
Щоб РФ заважало напасти на Україну знову через пів року? Правильно, нічого.
Навіть якщо припустити, що РФ не напала б знову, то Україна б фактично втратила незалежність, і була з зараз як Білорусь.
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
танків 342, бронетехніки 1029, рсзв 96 і так далі...
путін схиблений на чорному гуморі та нумерології...
Ось візьмемо танки - 342
342-й день в році - це 8-ме грудня
Саме 8-го грудня 1991 року - відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.
... і так далі
біда в тому що тупі хохли їх не цікаві і вона їх буде утилізувати. Вас - в першу чергу
Головною метою того договору було знищення української армії, після чого кремляді знайшли б привід для захоплення всієї України. Тож шкодувати нічого, Україна нічого не втратила, відмовившись від ганебного договору. "Якщо обираєш ганьбу замість війни, то обов'язково отримаєш і ганьбу, і війну!"
Так що ти тут вчергове збрехав.
Або - хибні висновки та фантазії на основі хибних чи недостатніх та фрагментованих вхідних даних.
Ваші "фрази" поверхневі (чув дзвін), або брехливі та маніпуляційні. Тут два варіанти, обирайте якій вам підходить.
В Україні Конституцією не заборонено критикувати владу, мериканець.
Чинну владу критикують вказуючи їй на помилки та сподіваючись на те що вона їх не повторить.
Ті хто критикує попередню владу, ті - "трохи спізнилися".
Моделюючи поведінку Порошенко чи ВР попереднього скликання, варто починати з того що: "а чи взагалі перейшла би війна у таку фазу у яку її перевело ***** 24.02.2022 розуміючи що влада в Україні слабка та нікчемна?". А потім вже розповідати якусь маячню про: "а давайте не будемо чіпати Блазня та "пророка його - єрмака".
Покидьки побігли здаватися.
А Порошенко 24.02.2022 в 10:00 прийшов до Зеленського та запропонував допомогу. Ще він попросив зброю для добровольців, і Зеленський подзвонив Монастирському та наказав ту зброю Порошенку видати (9 тисяч автоматів). Це вже потім знову виліз єрмак та почав лляти лайно у вуха Блазня про те що Порошенко поганий і Залужний - поганий...
"В 2014 р Путін почав війну за Порошенка" - це тупа брехня, невігласе. 20.02.2014.
Не Порошенком єдиним, хоча це він здебільшого визначав зовнішньо-політичний курс та військову складову. Був ще Турчинов, Верховна Рада, де були й досить притомні нардепи, два прем'єри, міністри та військове командування.
Яки ви патерналісти примітивні. Де в мене про те що ***** злякалося би Порошенко? Мова про ракетні програми які були згорнуті блазнем, про запланованих три дивізіони Нептунів, про тисячі ракет до Вільхи, про Грім-2, про 2000 пускових для Стугн, про Богдани, про будівництво з (сумісно з чехами) порохового заводу, від якого відмовилися у 2019 році зелені "миротворчі" ригі, та ще про купу усього - від касок і броників до Байрактарів і танків.
Замість мілітаризації та підготовки до продовження нападів - відведення військ, розмінування та поступки *****. Замість продовження озброєння та розбудови армії - гроші в асфальт (2021 рік - 347 мільярдів).
Це й називається факти, нікчемне брехло.
бо вони й далі мали б свої потоки та гешефт із рашкою
але цу справу вмішався Борис !!!!
може колись пан Джонсонюк все ж таки зізнається, яке таке "тепле" слово він сказав ЗЄлі, що той здриснув зі "стамбула"
Дякуємо містер Джонсон !
Кожен день дякую містеру Волесу ! (так ЗЄля попросив українців )
БудапештськимСтамбульским меморандумомдоговором.
бо ще вимагали на зелупу петлю накинути
"Це була найкраща угода, яку ми могли мати", - цитують автори матеріалу неназваного члена української делегації.
за державну зраду мають відповісти всі від ЗЄ до його аблізяни !!!
Ще раз! Окупант - гарант безпеки