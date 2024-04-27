Уничтожены 21 из 34 вражеских ракет, - Воздушные силы

В ночь на 27 апреля 2024 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории нашей страны, используя ракеты разных типов.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Украине

По его словам, всего оккупанты применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф.);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. - рф.)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. - рф.);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

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"К отражению воздушного нападения противника задействована истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - информирует Олещук.

Что удалось сбить силам ПВО

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

Олещук также поблагодарил все подразделения, которые этой ночью отражали ракетную атаку оккупантов.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. По данным ДТЭК, враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.