Уничтожены 21 из 34 вражеских ракет, - Воздушные силы
В ночь на 27 апреля 2024 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории нашей страны, используя ракеты разных типов.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
Чем враг бил по Украине
По его словам, всего оккупанты применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф.);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. - рф.)
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. - рф.);
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
"К отражению воздушного нападения противника задействована истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - информирует Олещук.
Что удалось сбить силам ПВО
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Олещук также поблагодарил все подразделения, которые этой ночью отражали ракетную атаку оккупантов.
Как сообщалось, в ночь на 27 апреля враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. По данным ДТЭК, враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье.
Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.
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Отже з ракетами для петріотів у нас все сумно...
а якщо ви пИсяєте тут тексти "по-роботі", то так і скажіть.. ну, не ідіот же ви корисний, врешті-решт ..
До речі, я вже для себе зробив висновок: щойно у когось в коментарі з'являється слово "бот" з різними префіксами (порохо-, зелено-, кремле- і т.д.) це перша ознака величезних проблем у його автора. Яких? Я скажу дуже делікатно: когнітивних.
і, якщо вже делікатно, - прощавайте...
так це не харків, але і не мед також