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Новости Война
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Уничтожены 21 из 34 вражеских ракет, - Воздушные силы

ракета

В ночь на 27 апреля 2024 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории нашей страны, используя ракеты разных типов.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

Чем враг бил по Украине

По его словам, всего оккупанты применили 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф.);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. - рф.)
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. - рф.);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Также читайте: Над Днепропетровщиной уничтожено 13 ракет, повреждены энергообъекты. ФОТОрепортаж

"К отражению воздушного нападения противника задействована истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - информирует Олещук.

Что удалось сбить силам ПВО

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Олещук также поблагодарил все подразделения, которые этой ночью отражали ракетную атаку оккупантов.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. По данным ДТЭК, враг атаковал 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.

Автор: 

ПВО (2705) ракеты (3549) Воздушные силы (2245)


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Топ комментарии
+9
На тих напрямках, їх просто немає
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27.04.2024 09:06
+8
До речі, хтось звернув увагу? Вони ВПЕРШЕ за тривалий час використали калібри.
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27.04.2024 09:05
+4
А в Києві та області немає об'єктів енергетичної інфраструктури, чи що? Хто ГЕС буде прикривати чи декілька працюючих ТЕС? Я вже мовчу про залізничну інфрастуктуру.
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27.04.2024 09:17
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Правила форума Совет форумчан
короче 7 крылаток пропустили,ну учитываю что летели на западные регионы,еще норм резалт,смотря на процентные соотношения по шахедам)хлопчики там явно на расслабоне
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27.04.2024 08:57 Ответить
Виходить 61%
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27.04.2024 09:01 Ответить
І ЖОДНОЇ балістики не збили.

Отже з ракетами для петріотів у нас все сумно...
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27.04.2024 09:03 Ответить
На тих напрямках, їх просто немає
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27.04.2024 09:06 Ответить
Петриоты все под Киевом. Достаточно его облететь - и бей на выбор.
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27.04.2024 09:07 Ответить
Навіть не під Києвом, а практично в Києві. Трипільска ГЕС приблизно 45-50 км. від Києва знаходиться. Що з нею сталось - всім відомо.
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27.04.2024 11:32 Ответить
Або всі петріоти під Києвом.
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27.04.2024 09:08 Ответить
От мені цікаво: а що важливіше - ОП чи об'єкти енергетичної інфраструктури?
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27.04.2024 09:10 Ответить
А в Києві та області немає об'єктів енергетичної інфраструктури, чи що? Хто ГЕС буде прикривати чи декілька працюючих ТЕС? Я вже мовчу про залізничну інфрастуктуру.
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27.04.2024 09:17 Ответить
Таких як Трипільска ТЕС чи Бурштинська ТЕС? Ні, немає. До речі, перша вже знищена. А щодо залізниці... Звідки нам зброя надходить? З західного напрямку. Там все й треба насампередприкривати.
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27.04.2024 09:27 Ответить
у Києві, окрім зрадників та мародерів в ОПі, приблизно 2-3млн киян та гостей міста, купа посольств, працюючих підприємств і також та сама енергоструктура, транспорт та мости.. і багато ще чого..
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27.04.2024 09:29 Ответить
Ботам-провокаторам цього не доведеш. Зрадная зрада вона така...
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27.04.2024 09:37 Ответить
Те жсаме можна сказати і про Дніпро, і про Харків, і про Суми, і про Львів, і про Івано-Франківськ. Там теж живуть люди, і там теж працюють підприємства. Просто їм не пощастило і у їхніх міст немає статусу столичних.
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27.04.2024 09:41 Ответить
...масштабно))) думати (якщо це взагалі можливо для декого) треба було, коли на Вироку-2019 "прикольні" вболівальники-глядачі обирали клоуна-асфальтоукладника та його квартальне шапіто.., а не тепер оце "рвати на сраці волосся" - "ми жИ нє етага хатєлі"
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27.04.2024 09:48 Ответить
Чому Ви радієтє? Тому, що в Києві все тихо, а у всіх інших містах люди у бомбосховищах по кілька раазів на день сидять? І що їи прилітає по-справжньоиу, а не так як у Києві, бо там майже все збивають на підльоті? І лише інколи уламки падають на будинки?
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27.04.2024 09:52 Ответить
..по-перше нині ситуації в Україні радіють лише дебіли та бариги Зєлєнскага (для яких "вАйна - матЬ рАдна"), до цих категорій маю честь не належати, по друге мій будинок у Київі вжЕ частково зруйнований кацапами, а моя "тарасова хата" у іншому регіоні (тьху-тьху) ціла цілісінька, люди там війну бачать лише на кількамільярдному ********* телегівнофоні і дехто й досі не прозрів щодо своєї Тупості-2019 і її наслідків..
а якщо ви пИсяєте тут тексти "по-роботі", то так і скажіть.. ну, не ідіот же ви корисний, врешті-решт ..
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27.04.2024 10:12 Ответить
І коли вам його пошкодили? Десь на початку війни, так? Зараз же ж такого вже немає? І де ж Ви, бідолашний, зараз живете? Може поміняєтесь з людьми з Харкова, наприклад?

До речі, я вже для себе зробив висновок: щойно у когось в коментарі з'являється слово "бот" з різними префіксами (порохо-, зелено-, кремле- і т.д.) це перша ознака величезних проблем у його автора. Яких? Я скажу дуже делікатно: когнітивних.
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27.04.2024 10:19 Ответить
..робити висновки - то не ваш коньОк
і, якщо вже делікатно, - прощавайте...
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27.04.2024 10:23 Ответить
good riddance...
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27.04.2024 10:25 Ответить
ви тупий? подивіться на нещодавні обстріли Києва і наслідки.
так це не харків, але і не мед також
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27.04.2024 23:41 Ответить
У нього в методичці про це не написано
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28.04.2024 21:41 Ответить
До речі, хтось звернув увагу? Вони ВПЕРШЕ за тривалий час використали калібри.
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27.04.2024 09:05 Ответить
Зараз підри використовують калібри виключно для швидкого ураження найціннішої української техніки: петріоти, хаймарси, iris-t, буревій, с-300, рлс і тд. В українському тилу літає безпілотник і наводить калібри по координатам по яким швидко луплять.
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27.04.2024 10:23 Ответить
А точнее 21 из 28, с300 и кинжалы сбивать только Киевское ПВО может...
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27.04.2024 09:38 Ответить
С300 в Харкові цієї ночі не завдали критичної шкоди.
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27.04.2024 09:55 Ответить
13 упали в раше
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27.04.2024 10:21 Ответить
де пруф?
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27.04.2024 23:44 Ответить
 
 