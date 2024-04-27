Враг боится выводить в Черное море свои корабли из-за возможностей украинской ПВО, - ОК "Південь"
Россияне опасаются выводить в Черное море свои надводные корабли из-за возможностей украинской ПВО
Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы они были уверены на 100% в своих способностях, то они, пожалуй, выходили бы чаще. Они вышли недавно несколько раз для того, чтобы проверить насколько это возможно и это было ожидаемое их применение", - отметил спикер.
По словам Плетенчука, враг пытается вернуть "хотя бы какой-то функционал Черноморскому флоту".
Однако по состоянию на апрель россияне спрятали собственные корабли в Новороссийске и там находятся.
"Что касается непосредственно поражения этих подводных лодок, отмечу, что подводная лодка не живет под водой как "Губка Боб". Она находится в пункте базирования в надводном положении", - добавил представитель ОК "Південь".
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Жодний надводний човен більше катера, мабудь, там не пройде.
Правда, телемарафон і «марафонців» цитувати - це себе не поважати!