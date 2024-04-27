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Новости
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Враг боится выводить в Черное море свои корабли из-за возможностей украинской ПВО, - ОК "Південь"

Росіцський корабель у Чорному морі

Россияне опасаются выводить в Черное море свои надводные корабли из-за возможностей украинской ПВО

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы они были уверены на 100% в своих способностях, то они, пожалуй, выходили бы чаще. Они вышли недавно несколько раз для того, чтобы проверить насколько это возможно и это было ожидаемое их применение", - отметил спикер.

По словам Плетенчука, враг пытается вернуть "хотя бы какой-то функционал Черноморскому флоту".

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Однако по состоянию на апрель россияне спрятали собственные корабли в Новороссийске и там находятся.

"Что касается непосредственно поражения этих подводных лодок, отмечу, что подводная лодка не живет под водой как "Губка Боб". Она находится в пункте базирования в надводном положении", - добавил представитель ОК "Південь".

Автор: 

корабль (2038) россия (95352) Черное море (1472) Плетенчук Дмитрий (161)


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Топ комментарии
+8
Знову різні плетенчуки плетуть. До чого кораблі і ППО, ППО займається повітряними цілями.
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27.04.2024 11:26
+3
ппо проти кораблів? це нова тактика кацапів чи нетверезий речник ок'а? клоунада на марші, дурний піздьож наше всьо...
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27.04.2024 12:05
+3
Я толком не зрозумів, що саме хотів сказати цей речник.
Правда, телемарафон і «марафонців» цитувати - це себе не поважати!
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27.04.2024 13:31
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Балаклава там достатньо місця в горі щоб сховати декілька човнів і нічого їх не уразить. Хоч росіяни кажуть що там офіційно музей, не думаю що вони відмовилися використовувати радянську базу підводних човнів за її призначенням.
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27.04.2024 11:03 Ответить
Маячня, в той тунель по габаритам влазить тільки дизельний підводний човен часів Другої світової, накшталт Щуки.
Жодний надводний човен більше катера, мабудь, там не пройде.
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27.04.2024 13:15 Ответить
Хай не бояться - море вже тепле.
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27.04.2024 11:19 Ответить
Знову різні плетенчуки плетуть. До чого кораблі і ППО, ППО займається повітряними цілями.
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27.04.2024 11:26 Ответить
А раніше репожери волали, що Новоросійсь не підходить, тільки Севастополь подавай. А як по зубах дали, то і Новоросійськ піде.
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27.04.2024 11:40 Ответить
Це коли ще було що туди ставити.
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27.04.2024 13:19 Ответить
https://istories.media/news/2024/04/18/poyavilis-foto-pamyatnika-pogibshemu-ekipazhu-kreisera-moskva/ 18 апреля Появились фото памятника погибшему экипажу крейсера «Москва» На нем 19 имен, многие моряки - 2000-2003 годов рождения
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27.04.2024 11:41 Ответить
https://t.me/voynareal/88463 "Мама, це не балістика?" - запитання 3-річної дитини під час повітряної тривоги...
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27.04.2024 12:03 Ответить
Щодо вибуху у Кривому Розі - все нормально, - 🔌
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27.04.2024 12:04 Ответить
ппо проти кораблів? це нова тактика кацапів чи нетверезий речник ок'а? клоунада на марші, дурний піздьож наше всьо...
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27.04.2024 12:05 Ответить
Воронеж , шо там пепео ?
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27.04.2024 12:09 Ответить
Зельоні вже звітують скільки Флотів потопили з допомогою ППО?
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27.04.2024 12:09 Ответить
Я толком не зрозумів, що саме хотів сказати цей речник.
Правда, телемарафон і «марафонців» цитувати - це себе не поважати!
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27.04.2024 13:31 Ответить
ВСУ постепенно прихватывает то что находится в Крыму
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27.04.2024 18:17 Ответить
 
 