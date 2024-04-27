Одна из российских ракет упала в 15 км от границы с Польшей, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 27 апреля одна из российских ракет, атаковавших Украину, упала в 15 км от польской границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.
"Десятки бомб и ракет упали сегодня на Львовщину. Одна из них в 15 км от нашей границы", - отметил польский министр.
В то же время Туск подверг критике бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, ведущего политика оппозиционной партии "Право и справедливость".
"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? Или и то, и другое?" – добавил он.
Массированный обстрел Украины 27 апреля
Отметим, что в ночь на 27 апреля во время воздушной тревоги Львовщина пережила удар крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал".
Враг атаковал 2 объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области. В других областях также попадание в объекты энергоинфраструктуры.
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Чи страх від того , що пуйло нападе натівці ср@ті 🤬
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Дурість ? Чи ідіотизм ?