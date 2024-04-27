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Новости Война
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Одна из российских ракет упала в 15 км от границы с Польшей, - Туск

туск,дональд

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 27 апреля одна из российских ракет, атаковавших Украину, упала в 15 км от польской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Десятки бомб и ракет упали сегодня на Львовщину. Одна из них в 15 км от нашей границы", - отметил польский министр.

В то же время Туск подверг критике бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, ведущего политика оппозиционной партии "Право и справедливость".

"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? Или и то, и другое?" – добавил он.

Массированный обстрел Украины 27 апреля

Отметим, что в ночь на 27 апреля во время воздушной тревоги Львовщина пережила удар крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Враг атаковал 2 объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области. В других областях также попадание в объекты энергоинфраструктуры.

Читайте также: ОК "Південь" о ночной ракетной атаке: Оккупанты в третий раз за полгода применили подводные ракетоносители

Автор: 

Польша (8395) ракеты (3549) Туск (732)


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Топ комментарии
+13
Викличте ще раз нарасєйського посла щоб він знову пуй поклав і не з'явився.
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27.04.2024 13:58
+12
А могли б і збити через кордон, сцикуни.
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27.04.2024 13:57
+12
НАТА ****...
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27.04.2024 13:59
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Туск давай ЯО , бо без цього, будете зеленським тазом з локшиною та лопатами ... як ми, відмахуватися ...
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27.04.2024 13:56 Ответить
Ще одні "защітнікі"? Нам "защітніков узького міра" вистачає.
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27.04.2024 14:06 Ответить
Уточнюй те ваші джерела. Стосовно планів Польщі на Львівщину джерело інформації: прес-алкаше захарова і пєсков.
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27.04.2024 14:18 Ответить
Ти шо бот ? Чи тобі нема коли згадати шо є совість ?
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27.04.2024 14:19 Ответить
Вони ракету збити бояться, - будуть за Львівщину битися. Без боїв не вийде
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27.04.2024 14:26 Ответить
А не сказав, з якої сторони 15 км: в Україні, чи в Польщі?
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27.04.2024 14:07 Ответить
А могли б і збити через кордон, сцикуни.
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27.04.2024 13:57 Ответить
Сцикуни ті хто терпить мокшаньску зе-владу, поляки тут ні до чого.
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27.04.2024 14:00 Ответить
Це якось відноситься до теми? Що тобі зебалабол?
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27.04.2024 15:13 Ответить
Так весь світ терпить, в тому числі поляки та парашики.
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27.04.2024 17:02 Ответить
Вибирав його хто? Хто має право його змінити? В якій країні воно порушило закони? В якій країні воно наставило на ключові пости фсбшників? Хто страждає від нього? Так до чого тут полякі та весь світ?
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27.04.2024 18:05 Ответить
Дегустатор лайна вибирав, трохи з сортом помилився.
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27.04.2024 19:37 Ответить
Викличте ще раз нарасєйського посла щоб він знову пуй поклав і не з'явився.
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27.04.2024 13:58 Ответить
НАТА ****...
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27.04.2024 13:59 Ответить
Щоби нєбила есалації
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27.04.2024 14:01 Ответить
Це щось типу "двоє бились, а я теж герой, бо недалеко від них стояв"))
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27.04.2024 14:00 Ответить
Звісно Туск не впустив нагоду пригадати політичних опонентів. А що конкретно Туск робить щоб Україна збивала більше ракет і менше їх летіло до кордону з Польщею? Це набагато складніше ніж блокувати кордони за допомогою своїх фермерів
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27.04.2024 14:01 Ответить
Це фермери не пропустили ракету, там було українське зерно!!!
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27.04.2024 14:14 Ответить
и что мы очень озабочены подумаешь очередная проверка нато на слабо и очередной раз проглотили
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27.04.2024 14:02 Ответить
А збити рашинську ракету слабо ?

Чи страх від того , що пуйло нападе натівці ср@ті 🤬
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27.04.2024 14:03 Ответить
Поляки видохнули,пронесло.
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27.04.2024 14:03 Ответить
Але ж турки тоді рашистського літака збили і нічого, а тут... справа не в ескалації, мені здається, а в тому, що в НАТО засідають говоруни
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27.04.2024 14:04 Ответить
Деб ви були, як би ні ті говоруни?
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27.04.2024 14:09 Ответить
а сколько турєцкіх паідорофф пагібло под гусєніцамі мацковскіх трахторов?! ужас
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27.04.2024 14:15 Ответить
До речі рольники можуть польске ппо почати блокувати
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27.04.2024 14:25 Ответить
Нужно больше обеспокоенностей! Ще Потужнише!!
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27.04.2024 14:09 Ответить
Коли вже у вас впаде!!!
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27.04.2024 14:11 Ответить
15000 мєтров - ета пачті шіссот тищ дюймов - нєчєво валнавацца
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27.04.2024 14:12 Ответить
Украина взорвала НПЗ под Краснодаром. США не против: Продолжайте!- шикарні видео

https://www.youtube.com/watch?v=_M3znIYksyE
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27.04.2024 14:30 Ответить
Польща має "Петріот", але позичити не хоче.
Дурість ? Чи ідіотизм ?
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27.04.2024 14:46 Ответить
Це дурна ідея
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27.04.2024 15:06 Ответить
польська влада вже перетворилися у своїх щоденних заявах на галімих клоунів-посміховиськ. Навіть не хочеться висер туска про 15км коментувати.
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27.04.2024 14:57 Ответить
Туск - відомий брехун і німецька маріонетка. І крім того, що німецька, ще й московська - коли москалі вбили польського президента, Туск в Смоленську так цілувався з Путіним, що ледь з ним не перетрахнулся.
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27.04.2024 14:59 Ответить
випускай фермерів, хай проти ракет побунтують
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27.04.2024 15:01 Ответить
в наступний раз, коли ракета упаде в 15 км НА територію Польщі, ми все одно її не побачимо, сказав Туск, наші довборольнікі нам важливіші
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27.04.2024 15:06 Ответить
Туск як всі поляки лицеміри ще ті. Поляку вірити, себе не поважати!
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27.04.2024 15:08 Ответить
Фермери б її заблокували
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27.04.2024 15:56 Ответить
За 15 км від території польщі це куйня ,в порівняні з тим,що рашистські ракети ,можуть використовувати повітряний простір Польщі , щоб нанести удар по Львівщині...
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27.04.2024 16:16 Ответить
Пощастило
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27.04.2024 17:46 Ответить
 
 