Одна из российских ракет упала в 15 км от границы с Польшей, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 27 апреля одна из российских ракет, атаковавших Украину, упала в 15 км от польской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Десятки бомб и ракет упали сегодня на Львовщину. Одна из них в 15 км от нашей границы", - отметил польский министр.

В то же время Туск подверг критике бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, ведущего политика оппозиционной партии "Право и справедливость".

"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? Или и то, и другое?" – добавил он.

Массированный обстрел Украины 27 апреля

Отметим, что в ночь на 27 апреля во время воздушной тревоги Львовщина пережила удар крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Враг атаковал 2 объекта критической энергоинфраструктуры во Львовской области. В других областях также попадание в объекты энергоинфраструктуры.

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