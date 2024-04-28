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Отношения с ЕС основываются на национальных интересах Армении, но это не исключает хороших отношений с Россией, – посол Балаян

флаг,армения

В Армении заявляют, что изменения во внешней политике страны, в результате которых она наладила более тесные отношения с Европейским Союзом, не представляют угрозы для Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян.

Как отметил посол, географическое расположение Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что "только фантасмагорические люди думают, что Армения совершит самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе".

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"Отношения между Арменией и ЕС основываются на национальных интересах Армении. Сейчас наши национальные интересы требуют, чтобы мы имели образцовые отношения с ЕС и всеми его странами-членами", - сказал он.

В то же время посол добавил, что "это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией, и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам".

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Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что армяне действительно имеют европейские стремления, и процитировал слова премьер-министра, сказанные им во время выступления в Европейском парламенте: "Армения готова приблизиться к ЕС настолько, насколько ЕС считает это возможным и готов приблизиться к Армении".

Автор: 

Армения (829) россия (95352) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+15
Там вже є угорщина.
Ще один геморой євросоюзу не потрібен.
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28.04.2024 21:07
+11
Торгівля суверенітетом по вірменські…. у цих візьму а там дам за потреби….
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28.04.2024 21:13
+6
однією сракою на два стільці....
це по мужськи!!!
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28.04.2024 21:18
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Правила форума Совет форумчан
Там вже є угорщина.
Ще один геморой євросоюзу не потрібен.
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28.04.2024 21:07 Ответить
ще грузини
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28.04.2024 23:26 Ответить
Торгівля суверенітетом по вірменські…. у цих візьму а там дам за потреби….
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28.04.2024 21:13 Ответить
Для армян совесть и приверженность принципам измеряются в количестве бабла.
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28.04.2024 22:25 Ответить
А украинцы - СИМВОЛ ЧЕСТНОСТИ !!!!
Правда, судья Конституционного Суда Украины Князев - редкая продажная бл......
Министр Смольский
Татаров ,Ермак и Зеленский
Но это же свои *** .....и
Украинские ....
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28.04.2024 22:51 Ответить
Де Ви в цьому списку бачите українців?
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28.04.2024 22:58 Ответить
А Ви завжди видаєте бажане за дійсне? До чого тут расизм?
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29.04.2024 01:03 Ответить
Галино! Ви будете "шоковані" - сіонізм в міжнародних відносинах взагалі вважається однією з форм фашизму! Зокрема за деякими його ознаками! Під цей "копил" підходить будь-яка ксенофобська течія радикального націоналізму
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29.04.2024 03:17 Ответить
Резолюция 3379 Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой дискриминации» была принята https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1975 года на XXX сессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи ООН . Она ставила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль в ряд с государствами, практикующими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4 апартеид , такими как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Южная Африка и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Родезия , и постановляла, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC сионизм - это форма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F расизма и расовой дискриминации . Аналогичные резолюции были приняты различными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D специализированными учреждениями ООН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3379#cite_note-ev-1 [1] .
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29.04.2024 14:46 Ответить
Поки резолюція не скасована - вона існує!
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29.04.2024 15:12 Ответить
А що саме означає - "как вы"?! Якщо я почну думать по-іншому - та резолюція щезне? Вона буде визнана "неіснуючою" чи "неістотною"? Я лише констатував факт існування такого висновку в документах ООН - а не заявив про своє ставлення до нього
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29.04.2024 17:53 Ответить
Я "сказав те що сказав" І не більше Мене мого ставлення до євреїв Ізраїлю та до цієї резолюції ніхто не питав І я його не висловлював Це все одно щоб я сказав про дощ який іде за вікном - "Надворі іде дощ!" І все Тобто - тільки констатація наявності падіння води з неба А як я до цього ставлюсь - у обговорення не виносилося
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29.04.2024 20:03 Ответить
Я лейбли за національністю не вішаю. Тому і питаю, хто Вам сказав, що вищі прізвища - українці. Якщо в них є укр паспорт і Ви це ототожнюєте із самовизначенням- дарма
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29.04.2024 04:39 Ответить
А, хіба що (уйлу і (уйлятам. Але ж то не люди
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29.04.2024 04:41 Ответить
тут, навіть не в чаті, а сама тема про армян по національності і їх добрі стосунки з рускими по національності попри всі негаразди...
і це не дивно, досі росія для вірменії була гарантом існування на кавказі
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29.04.2024 07:22 Ответить
однією сракою на два стільці....
це по мужськи!!!
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28.04.2024 21:18 Ответить
- а стільці розсуваються, розсуваються...
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28.04.2024 21:19 Ответить
Колись бачив у військовому госпіталі чоловіка Був "ширший ніж довший" Проходив медкомісію Списували по здоров"ю Знайомий лікар сказав, що то начфін військової частини (старший прапорщик) Невдало сів між двох стільців Ніжка підламалася і йому двома "сидушками" яйця роздавило
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29.04.2024 03:26 Ответить
так не буває. особливо в нинішній час. викидайте кацапські військові бази з Вірменії.
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28.04.2024 21:18 Ответить
а для хитросраких, навіть якщо впасти з стільців на ...уй
теж не біда....
вони можуть сидіти на членах ЄС та РФ смоктати китайцям і піддрочувати сша. одночасно
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28.04.2024 21:29 Ответить
Мгм...
Недарма ж кажуть: коли народився вірменин, єврей заплакав!
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28.04.2024 21:33 Ответить
я таки не понял что он имеет ввиду...типа сосать мы будем у ЕС, а очко подставим кацапам?
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28.04.2024 21:35 Ответить
Мразі хитрожопі .
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28.04.2024 21:38 Ответить
Я думаю, що Туреччина не закінчила свою справу в Першій світовій війні.
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28.04.2024 21:50 Ответить
Надо сразу сказать, что армянские хлопцы всегда были спецами на стульях двух посидеть. Получается это у них. Пусть пробуют. Только пусть на стулья садятся. А то вдруг глядь---а то табуретки.
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28.04.2024 22:05 Ответить
Арошлюшки. та й годi.
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28.04.2024 22:10 Ответить
Ще один гнилий орбан? Потім будуть разом накладать всілякі вети? Послать за рускім кораблем слідом.
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28.04.2024 22:14 Ответить
Грузія та Вірменія ніяк не наважаться порвати з рашкою...навіть попри ті приниження та знущання які кацаби їм принесли...влада цих країн ще вірить кацабам...
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28.04.2024 22:21 Ответить
І не тільки влада.
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28.04.2024 22:37 Ответить
Вона не "вірить" Вона "вигідно продається"
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29.04.2024 03:27 Ответить
Хитрож..., так нічому не навчилися, соснательний рефлекс перемагає...
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28.04.2024 22:27 Ответить
Давай досвіданья, ара!!! Чи хач?

Я ж не помилився з назвою, яку росіяне дали армянам?

Хочете дружити з Роісєй - забудьте про ЄС.
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28.04.2024 23:54 Ответить
В Писании от Сергея сказано: ********* не пошлёшь - в ЕС не придешь.
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29.04.2024 06:00 Ответить
 
 