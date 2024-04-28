Отношения с ЕС основываются на национальных интересах Армении, но это не исключает хороших отношений с Россией, – посол Балаян
В Армении заявляют, что изменения во внешней политике страны, в результате которых она наладила более тесные отношения с Европейским Союзом, не представляют угрозы для Москвы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян.
Как отметил посол, географическое расположение Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что "только фантасмагорические люди думают, что Армения совершит самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе".
"Отношения между Арменией и ЕС основываются на национальных интересах Армении. Сейчас наши национальные интересы требуют, чтобы мы имели образцовые отношения с ЕС и всеми его странами-членами", - сказал он.
В то же время посол добавил, что "это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией, и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам".
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что армяне действительно имеют европейские стремления, и процитировал слова премьер-министра, сказанные им во время выступления в Европейском парламенте: "Армения готова приблизиться к ЕС настолько, насколько ЕС считает это возможным и готов приблизиться к Армении".
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Ще один геморой євросоюзу не потрібен.
Правда, судья Конституционного Суда Украины Князев - редкая продажная бл......
Министр Смольский
Татаров ,Ермак и Зеленский
Но это же свои *** .....и
Украинские ....
і це не дивно, досі росія для вірменії була гарантом існування на кавказі
це по мужськи!!!
теж не біда....
вони можуть сидіти на членах ЄС та РФ смоктати китайцям і піддрочувати сша. одночасно
Недарма ж кажуть: коли народився вірменин, єврей заплакав!
Я ж не помилився з назвою, яку росіяне дали армянам?
Хочете дружити з Роісєй - забудьте про ЄС.