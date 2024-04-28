Среди представителей российско-оккупационных войск усиливаются проявления сопротивления и неповиновения командирам, - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях Донецкой области наблюдается деморализация среди личного состава российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В течение минувшего месяца в рядах РОВ значительно снизились показатели наступательных возможностей из-за больших потерь среди личного состава и техники противника. Особенно критично у врага - в Бахмутском районе около населенного пункта Часов Яр. Такие действия приводят к снижению морально-психологического состояния, в результате чего возникают проявления неповиновения младшего звена по отношению к командирам тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, кроме многочисленных потерь противника, на указанном направлении существует ряд других факторов, которые негативно влияют на оккупационные войска.

"В частности, среди них: низкая подготовка РОВ к наступлению; низкий уровень укомплектованности обученным личным составом и новыми образцами вооружения; отсутствие возможности уйти в отпуск; отсутствие ротаций; безразличное отношение командиров к личному составу; активное и эффективное применение Силами обороны Украины дронов-камикадзе и другого западного вооружения", - добавили в Центре нацсопротивления.

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