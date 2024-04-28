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Среди представителей российско-оккупационных войск усиливаются проявления сопротивления и неповиновения командирам, - Центр нацсопротивления

цнс

На оккупированных территориях Донецкой области наблюдается деморализация среди личного состава российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В течение минувшего месяца в рядах РОВ значительно снизились показатели наступательных возможностей из-за больших потерь среди личного состава и техники противника. Особенно критично у врага - в Бахмутском районе около населенного пункта Часов Яр. Такие действия приводят к снижению морально-психологического состояния, в результате чего возникают проявления неповиновения младшего звена по отношению к командирам тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, кроме многочисленных потерь противника, на указанном направлении существует ряд других факторов, которые негативно влияют на оккупационные войска.

"В частности, среди них: низкая подготовка РОВ к наступлению; низкий уровень укомплектованности обученным личным составом и новыми образцами вооружения; отсутствие возможности уйти в отпуск; отсутствие ротаций; безразличное отношение командиров к личному составу; активное и эффективное применение Силами обороны Украины дронов-камикадзе и другого западного вооружения", - добавили в Центре нацсопротивления.

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Автор: 

армия РФ (19035) Центр национального сопротивления (557)


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Топ комментарии
+7
Ну й туфта. Кацапська пропаганда викликає сміх і бадьорий азарт боротьби, а наша залишає якусь призирливу пустоту.
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28.04.2024 22:45
+7
слабенько якось "посилюються"...Очеретино засвідчує...
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28.04.2024 22:46
+5
Розстрілювать уже починають Тільки не "русские" Недавно проскочила інформація про кубинських найманців одного МСП - убили російського командира Бунт в чисто "расейских традициях" - ніякої політики : командир бив морди і крав їх "зарплату"
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29.04.2024 03:33
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Ну й туфта. Кацапська пропаганда викликає сміх і бадьорий азарт боротьби, а наша залишає якусь призирливу пустоту.
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28.04.2024 22:45 Ответить
Справа не у пропаганді а на тих на кого вона розрахована. Бидло буде бадьоро сміятись, а людина із здоровим ґлуздом не поведетьсятна маніпуляції
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29.04.2024 06:46 Ответить
слабенько якось "посилюються"...Очеретино засвідчує...
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28.04.2024 22:46 Ответить
Тут варіант тільки один - ******* у два рази сильніше!
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28.04.2024 22:49 Ответить
Це в марафоні мали б сказати)
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28.04.2024 22:52 Ответить
Марафон як лакмусовий маркер піздєжа. На фоні нажужавшої в мої фуха дічі з неї справдилося в життя 0,73%.
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28.04.2024 22:57 Ответить
Среди представителей российско-оккупационных войск усиливаются проявления сопротивления и неповиновения командирам, - Центр нацсопротивления Источник:
=====
бла-бла-бла. легкая версия марафона. Мы победили, русня, сдавайся!
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28.04.2024 23:20 Ответить
Ну то нехай розстрілюють своїх атцов-командиров й валять кремль розбирати.
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28.04.2024 23:22 Ответить
Розстрілювать уже починають Тільки не "русские" Недавно проскочила інформація про кубинських найманців одного МСП - убили російського командира Бунт в чисто "расейских традициях" - ніякої політики : командир бив морди і крав їх "зарплату"
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29.04.2024 03:33 Ответить
Нехай не зупиняються..чим більше хаосу на раїсі - тим легше нашим хлопцям..от якщо б бабські бунти розвернулись, а їх постріляли..
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29.04.2024 03:56 Ответить
ІПСО у виконанні зеєрмачні.
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29.04.2024 06:09 Ответить
Чергова локшина...
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29.04.2024 06:50 Ответить
Ну все, через два-три тижні русня зробить обвал фронту. (Арестович).
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29.04.2024 07:42 Ответить
 
 