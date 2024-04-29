Конфискация замороженных российских активов позволит финансировать помощь Украине в войне как минимум до конца 2028 года, - Reuters

Украине не хватит помощи от США, чтобы продержаться в войне против РФ, однако конфискация российских активов даст возможность вести войну по крайней мере до 2028 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По данным издания, уже в конце 2025 года Украине понадобится новый пакет помощи, ведь та помощь, которую предоставили США и европейские союзники, иссякнет.

"Многолетний план финансирования, наоборот, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Кроме того, он поднял бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", - пишет издание.

Однако, если российский диктатор Владимир Путин поймет, что Украина может продержаться еще много лет, то он также может изменить расчеты. По словам издания, шансы Украины вернуть большинство территорий обратно малы, однако вполне вероятной будет договоренность о мире с более сильной позиции - или замораживание конфликта, как Северная и Южная Корея.

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"Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он будет вести. Оборонная кампания обойдется дешевле, чем попытка изгнать Россию с больших территорий. Но, учитывая, что Кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится не менее 88 миллиардов евро в год - сумма, которые союзники выделили на 2023 год", - пишет издание.

Можно ли использовать замороженные активы РФ?

Отмечается, что немалую долю денег Украина может получить от замороженных российских активов. Идеи их мобилизации включают конфискацию активов, использование их для поддержки кредита, который западные страны предоставят Украине, или передачу Киеву процентов, которые они приносят.

Так, если западные страны гарантируют выплату процентов по активам в течение десяти лет, они смогут собрать от 30 до 40 миллиардов евро. Однако это, хоть и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку позволит финансировать Украину минимум полгода.

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"Однако получить для Киева 320 миллиардов долларов - это совсем другое дело. Это позволит финансировать войну как минимум до конца 2028 года. Если воюющие стороны прекратят или заморозят конфликт до этого времени, Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, которое, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 486 миллиардов долларов", - добавляет издание.

Напомним, Германия сейчас выступает категорически против конфискации замороженных российских активов и их направления на восстановление и военную поддержку Украины.