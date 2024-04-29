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Конфискация замороженных российских активов позволит финансировать помощь Украине в войне как минимум до конца 2028 года, - Reuters

зсу

Украине не хватит помощи от США, чтобы продержаться в войне против РФ, однако конфискация российских активов даст возможность вести войну по крайней мере до 2028 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По данным издания, уже в конце 2025 года Украине понадобится новый пакет помощи, ведь та помощь, которую предоставили США и европейские союзники, иссякнет.

"Многолетний план финансирования, наоборот, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Кроме того, он поднял бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", - пишет издание.

Однако, если российский диктатор Владимир Путин поймет, что Украина может продержаться еще много лет, то он также может изменить расчеты. По словам издания, шансы Украины вернуть большинство территорий обратно малы, однако вполне вероятной будет договоренность о мире с более сильной позиции - или замораживание конфликта, как Северная и Южная Корея.

Также читайте: В случае победы Путин сделает с Украиной то же, что и Гитлер с Чехословакией, - Сикорский

"Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он будет вести. Оборонная кампания обойдется дешевле, чем попытка изгнать Россию с больших территорий. Но, учитывая, что Кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится не менее 88 миллиардов евро в год - сумма, которые союзники выделили на 2023 год", - пишет издание.

Можно ли использовать замороженные активы РФ?

Отмечается, что немалую долю денег Украина может получить от замороженных российских активов. Идеи их мобилизации включают конфискацию активов, использование их для поддержки кредита, который западные страны предоставят Украине, или передачу Киеву процентов, которые они приносят.

Так, если западные страны гарантируют выплату процентов по активам в течение десяти лет, они смогут собрать от 30 до 40 миллиардов евро. Однако это, хоть и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку позволит финансировать Украину минимум полгода.

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"Однако получить для Киева 320 миллиардов долларов - это совсем другое дело. Это позволит финансировать войну как минимум до конца 2028 года. Если воюющие стороны прекратят или заморозят конфликт до этого времени, Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, которое, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 486 миллиардов долларов", - добавляет издание.

Напомним, Германия сейчас выступает категорически против конфискации замороженных российских активов и их направления на восстановление и военную поддержку Украины.

Автор: 

помощь (7758) россия (95361) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+10
яка гарна перспектива, аж якесь полегшення...
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29.04.2024 10:09
+8
Цей "рейтерс" зовсім **********?
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29.04.2024 10:07
+5
Смердючі маніпулятори. Не "фінансувати війну", а фінансувати здатність захищатись від неспровокованого нападу агресора.
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29.04.2024 10:10
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Цей "рейтерс" зовсім **********?
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29.04.2024 10:07 Ответить
а чому???
сша та ЄС добавлять ще, до конфіскованих грошей своїх стількиж, тай можна воювати до 2035го
а чом би ні???
до останнього українця
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29.04.2024 11:22 Ответить
яка гарна перспектива, аж якесь полегшення...
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29.04.2024 10:09 Ответить
Смердючі маніпулятори. Не "фінансувати війну", а фінансувати здатність захищатись від неспровокованого нападу агресора.
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29.04.2024 10:10 Ответить
Вот такие у нас друзья. Впечатление такое, что целую страну втёмную используют.
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29.04.2024 10:11 Ответить
РФ у них не питала нападати чи ні, тому Рамштайну треба дякувати.
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29.04.2024 10:49 Ответить
Это как ехать, увидеть сбитого человека на дороге, не останавливаясь, из окна выкинуть ему аптечку и поехать дальше. Помог? Ну, вроде помог...
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29.04.2024 11:01 Ответить
Приклад явно невдалий.

Як би не Рамштайн, у кращому випадку було б по Дніпру з півночі до моря. І то навряд чи.

Своїми силами протримались 6 місяців.
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29.04.2024 11:13 Ответить
Вдалий. Бо допомогу дають лише на те, щоб ледве-ледве триматись у тому cтановищi, в якому знаходимось.
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29.04.2024 11:42 Ответить
Бо вони у засос з нашими "братами" ... ну не всі ... але тим не менш. Історія 300-річна спільна у кого з "руССкімі" була ?? Кордон 1,5 тис. км з РФ у кого ?

То які претензії ?
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29.04.2024 11:48 Ответить
Это констатация. а не претензии.
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29.04.2024 11:49 Ответить
Можете пояснити
Останні контракти по USAI заключили в квітні 2023
Станом на 15 січня 2024 - залишок USAI 6.6млрд

Чому на Рамштайні повідомили тільки зараз, що заключать контракти на 6млрд?
Що заважало зробити це впродовж року?
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29.04.2024 11:46 Ответить
Русскій, краще помовч...
Ти херовий агітатор.
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29.04.2024 20:58 Ответить
Убогая, ты поняла, что прочитала и что написала?
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29.04.2024 21:19 Ответить
Це все балачки.

А от чи хтось знає, що у Конгресі США зараз перебуває законопроект сенатора Корніна (того самого Корніна, який є автором першого закону про лендліз), згідно з яким Україна має отримати Лендліз-2 до 2026 року?

Чому ніхто про це не пише?
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29.04.2024 10:21 Ответить
Тому що байден - хороший, а республіканці і Трамп особисто повинні бути поганими.
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29.04.2024 10:38 Ответить
Тому що шансів бути прийнятим у цього законопроекту - нуль. З таким самим успіхом можна поговорити про "колонізацію Марса".
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29.04.2024 10:48 Ответить
Перший же ж прийняли. І якби його запустив байден, то він би і зараз працював. До речі, саме демократи обмежили термін його дії. Хрча він був безстроковим...
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29.04.2024 10:54 Ответить
Ну так "Будапештський меморандум" також підписали. Сказати - і зробити, підписати та виконати… це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
Після підписання "Ленд-лізу" Зеленському швидко пояснили, що це більше символ. І не слід акцентувати на ньому увагу. США не готові до реалізації "Ленд-лізу" проти РФ. І з того часу нічого не змінилося. Точніше змінилося на гірший бік, т.к. загострилася внутрішньополітична боротьба США. З високою ймовірністю переможе Трамп. А Трамп - він точно не про "ленд-ліз". Він про "закінчити війну" ... шляхом капітуляції України. Який уже тут "ленд-ліз 2"? ...
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29.04.2024 11:08 Ответить
"Після підписання "Ленд-лізу" Зеленському швидко пояснили, що це більше символ"
А хто пояснив?

А хто пояснив Байдену - що це символ?
Якщо символ, навіщо було скорочувати термін дії, та прибирати звітність президента?

Коли в 2023 від республіканців була поправка подовжити лендліз на 2024 рік
Чому пояснювали, що це не символ, а що він не потрібен, тому що президент має PDA
А через пару тижнів, пояснювали що PDA не "комфортно" використовувати

Про Трампа нічого не зрозуміло - поки чутки, та слова.
Частина республіканської партії - приймає закони для України, на відміну від демократичної партії.

Факт, що адміністрація хотіла "закінчити війну" до 1 жовтня 2023
тому скоротили лендліз до 1 жовтня 2023
USAI контракти після квітня 2023 перестали заключати (маючи залишок 6.6млрд)
маючи PDA 4.2млрд, не використовували, замість послатись на закон, вигадали, що його не "комфортно" використовувати
газета Більд - опубліковала весною 2023, що існує таємна домовленність, Німеччини та США - скоротити допомогу
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29.04.2024 11:36 Ответить
Навіщо всі ці ваші запитання "хто..."? Я про причинно-наслідкові зв'язки, а не про шпигунські інсайди. "Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка, це, мабуть, і є качка". А ви: "Хто сказав що це качка?"
Якщо ви не розумієте коротко, то розжую: "ленд-ліз" - це символ підтримки України (і не більше). Саме тому республіканці пропонували пролонгувати ленд-ліз, як символ того, що підтримка України продовжуватиметься. Адміністрація Байдена палець об палець не вдарила, щоб реально запустити ленд-ліз, республікани палець об палець не вдарили, щоб реально запустити ленд-ліз. Якщо ви не розумієте різниці між "запустити ленд-ліз" та "запропонувати його пролонгувати", то про що з вами далі розмовляти?
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29.04.2024 12:16 Ответить
Якшо "ленд-ліз - це символ підтримки України" - то в чому проблема була просто подовжити дію символа. Замість цього почали брехати, що достатньо PDA - та Чак Шумер не поставив на голосування в Сенаті

В республіканців не така вже велика перевага, тільки в Палаті, та ще й розкол всередині партії.
Тому та частина котра підтримує України, намагається знайти формулювання котре має більше шансів пройти та стати законом

"Якщо ви не розумієте різниці між "запустити ленд-ліз" та "запропонувати його пролонгувати"
що потрібно робити, щоб запустити ленд-ліх?
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29.04.2024 12:26 Ответить
Що потрібно, щоб запустити ленд-ліз?
Умовний "Рейган" у Білому домі. Наскільки я розумію, таких на обрії США не спостерігається. Т.к. "Рейган" народжений холодною війною із СРСР. А агресії РФ проти України передували десятиліття розрядки, роззброєння та вигідної торгівлі з РФ. Як кажуть, із цукру відбивну не зробиш.
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29.04.2024 15:23 Ответить
Що є то є....

Хоча республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
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29.04.2024 16:21 Ответить
На третій рік війни у світу поступово розплющуються очі на те, хто такий "Путін" і "РФ", а заодно Китай, Іран і Півн. Корея. І "вісь зла" - вже не журналістська ідіома.
Але все це відбувається дуже повільно і неоднозначно (Угорщина, Словаччина тощо), на тлі повністю деградувавшего ВПК Західу, і порожніх складів озброєння. І виділяти трильйони $ на швидке відновлення всього цього Захід не поспішає. А навіщо? Не на них же напали.
Який там, нахер, "ленд ліз"...
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29.04.2024 16:36 Ответить
Після підписання "Ленд-лізу" Зеленському швидко пояснили, що це більше символ. І не слід акцентувати на ньому увагу.

Ви так впевнено про це говорите ніби самі при цьому були присутні.

США не готові до реалізації "Ленд-лізу" проти РФ

Поправка: не США, а адміністрація байдена. саліван та бернс, якщо точніше. А байден просто озвучує їхню позицію, бо сам страждає на когнітивні розлади.

А Трамп - він точно не про "ленд-ліз".

США поки що демократія. І трамп однооосібно нічого не зможе вирішити.
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29.04.2024 11:50 Ответить
"США поки що демократія"

Є сумніви,
президент відмовився виконувати закон про лендліз,
навіть пункт "розробити процедури доставки" - котрий був без умов, щодо виконання

Про https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 деменцію
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"

проте одних виправдовують, інших намагаються судити за подібні справи

невже так працює демократія?....
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29.04.2024 12:16 Ответить
Але ж республіканська більшість у конгресі таки дотиснула байдена і змусила надати нам атакамси? Навіть прописали у це у законі, щоб вже не зміг потім викрутитися.

Отже поки що працює.
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29.04.2024 13:39 Ответить
Більшість в Палаті представників, хоча вони мають розкол...
А тиснуть так, саме республіканці на адміністрацію - більше року

Джонсон якось зміг за 2 місяці домовитись зо всіма, та внести ці зміни до закону,
після того як Сенат закінчив правити "збірний" законопроект 13 лютого 2024 (це до речі, хто скільки блокував правив законопроект)
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29.04.2024 13:49 Ответить
Ну так у республіканців ж більшість - хай виносять на голосування. У чому проблема?
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29.04.2024 10:50 Ответить
Так і закон про виділення пакету допомоги на 60 мільярдів писали республіканці. І проголосували за нього. Отже і у цього є шанси бути прийнятими.
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29.04.2024 10:53 Ответить
Закон поки готується
Дійсно шансів поки мало

Проте інші законопроекті від республіканців вже стали законом.

Наприклад "мир через силу у 21 столітті" - ніхто не розказує
Хоча він має цілий розділ, котрий стосується України, слово Україні 99 раз в тексті
Іноді на заході, згадують його як закон про тік-ток, хоча слова тік-ток в назві закона нема, а в тексті зустрічається тільки 1 раз
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29.04.2024 11:41 Ответить
"До 2028 го року..але шанси повернути території малі ...заморожений конфлікт ...Північна і Південна Корея..". Коротше як завжди нашкрябали шо попало.
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29.04.2024 10:33 Ответить
Україні не вистачить допомоги від США, щоб протриматися у війні проти РФ, якусь "ройтерсову - журнашлюху, або ройтерсчленососа куйла" було куйлом куплено за "стакан віскар'я"для написання цієї куйні...
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29.04.2024 10:35 Ответить
Reuters не внушает доверие! Очередное ИПСО москвы ....!
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29.04.2024 10:37 Ответить
відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів"

Цікаво, як це СБ рахував ??
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29.04.2024 10:46 Ответить
Рейтерс абсолютно правильно наголошує на відсутності "багаторічного плану фінансування". Саме відсутність такого плану дає путлеру підставу вважати, що у війні на виснаження, він виграє.
Усі ці "подачі Заходу" (як грошима так і озброєнням) лише продовжує кровопролиття, не даючи надію на перемогу.
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29.04.2024 10:58 Ответить
Джонсон вніс пункт, розробити секретний багаторічнй план перемоги України
побачимо як виконає адміністрація

Програма USAI, там 18млрд + нових 13млрд - вони якраз багаторічні
6 батарей NASAMS, коли 24 серпня 2022 виділили 3млрд, то поставка планується під кінець 2025 року

"на відсутності "багаторічного плану фінансування""
якщо буде багаторічне фінансування, так в росії також є фінансування
проте зброю за гроші не продають, захистити інфраструктуру також нічим

виходить, що виснаження наступить в чомусь іншому, навіть за наявності грошей
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29.04.2024 12:33 Ответить
Виснаження НЕ наступить, виснаження ВЖЕ наступило.
І ви маєте рацію, справа не тільки в наявності/відсутності грошей. Але навіть якби грошей було багато, ми не можемо ними розпоряджатися на свій розсуд - нам цього не дозволяють з багатьох причин. І на першому місці цих причин стоїть тотальна корупція всього та вся.
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29.04.2024 15:03 Ответить
Пора уезжать и искать работу. Эти не закончат воровать, а те не остановятся.
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29.04.2024 10:59 Ответить
Сначала на учет тцк станут депутаты их дети, меры городов и другие чиновники, которые получают максимальную прибыль от этой страны. а то миллион евро в казино в Монако за одну ночь просадить норм, а в окоп Микола бесплатно шуруй, это нужно родине. вы тоже можете присоединиться к Миколе.
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29.04.2024 11:26 Ответить
діти депутатів стануть? оце так анекдот.
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29.04.2024 16:35 Ответить
хоч би якийсь референдум чи опитування в ДІї провели з приводу кордонів 1991 року.
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29.04.2024 12:12 Ответить
А де ті наївні що говорили про репарації?

Не буде репарацій. Всі гроші РФ підуть на війну. Відновлення буде за кредитні гроші із такими відсотками що ми будем нищі ще років 400...якщо виживем
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29.04.2024 12:44 Ответить
При такій,чи навіть трохи меншій,інтенсивності бойових дій,що буде з Україною?Тут все зруйноване буде.А скільки жертв буде?
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29.04.2024 16:12 Ответить
 
 