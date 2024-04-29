Конфискация замороженных российских активов позволит финансировать помощь Украине в войне как минимум до конца 2028 года, - Reuters
Украине не хватит помощи от США, чтобы продержаться в войне против РФ, однако конфискация российских активов даст возможность вести войну по крайней мере до 2028 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По данным издания, уже в конце 2025 года Украине понадобится новый пакет помощи, ведь та помощь, которую предоставили США и европейские союзники, иссякнет.
"Многолетний план финансирования, наоборот, имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Кроме того, он поднял бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства", - пишет издание.
Однако, если российский диктатор Владимир Путин поймет, что Украина может продержаться еще много лет, то он также может изменить расчеты. По словам издания, шансы Украины вернуть большинство территорий обратно малы, однако вполне вероятной будет договоренность о мире с более сильной позиции - или замораживание конфликта, как Северная и Южная Корея.
"Сколько Киеву понадобится в будущем, зависит от того, какую войну он будет вести. Оборонная кампания обойдется дешевле, чем попытка изгнать Россию с больших территорий. Но, учитывая, что Кремль наращивает свои военные расходы, Украине в будущем, вероятно, понадобится не менее 88 миллиардов евро в год - сумма, которые союзники выделили на 2023 год", - пишет издание.
Можно ли использовать замороженные активы РФ?
Отмечается, что немалую долю денег Украина может получить от замороженных российских активов. Идеи их мобилизации включают конфискацию активов, использование их для поддержки кредита, который западные страны предоставят Украине, или передачу Киеву процентов, которые они приносят.
Так, если западные страны гарантируют выплату процентов по активам в течение десяти лет, они смогут собрать от 30 до 40 миллиардов евро. Однако это, хоть и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку позволит финансировать Украину минимум полгода.
"Однако получить для Киева 320 миллиардов долларов - это совсем другое дело. Это позволит финансировать войну как минимум до конца 2028 года. Если воюющие стороны прекратят или заморозят конфликт до этого времени, Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, которое, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 486 миллиардов долларов", - добавляет издание.
Напомним, Германия сейчас выступает категорически против конфискации замороженных российских активов и их направления на восстановление и военную поддержку Украины.
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сша та ЄС добавлять ще, до конфіскованих грошей своїх стількиж, тай можна воювати до 2035го
а чом би ні???
до останнього українця
Як би не Рамштайн, у кращому випадку було б по Дніпру з півночі до моря. І то навряд чи.
Своїми силами протримались 6 місяців.
То які претензії ?
Останні контракти по USAI заключили в квітні 2023
Станом на 15 січня 2024 - залишок USAI 6.6млрд
Чому на Рамштайні повідомили тільки зараз, що заключать контракти на 6млрд?
Що заважало зробити це впродовж року?
Ти херовий агітатор.
А от чи хтось знає, що у Конгресі США зараз перебуває законопроект сенатора Корніна (того самого Корніна, який є автором першого закону про лендліз), згідно з яким Україна має отримати Лендліз-2 до 2026 року?
Чому ніхто про це не пише?
Після підписання "Ленд-лізу" Зеленському швидко пояснили, що це більше символ. І не слід акцентувати на ньому увагу. США не готові до реалізації "Ленд-лізу" проти РФ. І з того часу нічого не змінилося. Точніше змінилося на гірший бік, т.к. загострилася внутрішньополітична боротьба США. З високою ймовірністю переможе Трамп. А Трамп - він точно не про "ленд-ліз". Він про "закінчити війну" ... шляхом капітуляції України. Який уже тут "ленд-ліз 2"? ...
А хто пояснив?
А хто пояснив Байдену - що це символ?
Якщо символ, навіщо було скорочувати термін дії, та прибирати звітність президента?
Коли в 2023 від республіканців була поправка подовжити лендліз на 2024 рік
Чому пояснювали, що це не символ, а що він не потрібен, тому що президент має PDA
А через пару тижнів, пояснювали що PDA не "комфортно" використовувати
Про Трампа нічого не зрозуміло - поки чутки, та слова.
Частина республіканської партії - приймає закони для України, на відміну від демократичної партії.
Факт, що адміністрація хотіла "закінчити війну" до 1 жовтня 2023
тому скоротили лендліз до 1 жовтня 2023
USAI контракти після квітня 2023 перестали заключати (маючи залишок 6.6млрд)
маючи PDA 4.2млрд, не використовували, замість послатись на закон, вигадали, що його не "комфортно" використовувати
газета Більд - опубліковала весною 2023, що існує таємна домовленність, Німеччини та США - скоротити допомогу
Якщо ви не розумієте коротко, то розжую: "ленд-ліз" - це символ підтримки України (і не більше). Саме тому республіканці пропонували пролонгувати ленд-ліз, як символ того, що підтримка України продовжуватиметься. Адміністрація Байдена палець об палець не вдарила, щоб реально запустити ленд-ліз, республікани палець об палець не вдарили, щоб реально запустити ленд-ліз. Якщо ви не розумієте різниці між "запустити ленд-ліз" та "запропонувати його пролонгувати", то про що з вами далі розмовляти?
В республіканців не така вже велика перевага, тільки в Палаті, та ще й розкол всередині партії.
Тому та частина котра підтримує України, намагається знайти формулювання котре має більше шансів пройти та стати законом
"Якщо ви не розумієте різниці між "запустити ленд-ліз" та "запропонувати його пролонгувати"
що потрібно робити, щоб запустити ленд-ліх?
Умовний "Рейган" у Білому домі. Наскільки я розумію, таких на обрії США не спостерігається. Т.к. "Рейган" народжений холодною війною із СРСР. А агресії РФ проти України передували десятиліття розрядки, роззброєння та вигідної торгівлі з РФ. Як кажуть, із цукру відбивну не зробиш.
Хоча республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
Але все це відбувається дуже повільно і неоднозначно (Угорщина, Словаччина тощо), на тлі повністю деградувавшего ВПК Західу, і порожніх складів озброєння. І виділяти трильйони $ на швидке відновлення всього цього Захід не поспішає. А навіщо? Не на них же напали.
Який там, нахер, "ленд ліз"...
Ви так впевнено про це говорите ніби самі при цьому були присутні.
США не готові до реалізації "Ленд-лізу" проти РФ
Поправка: не США, а адміністрація байдена. саліван та бернс, якщо точніше. А байден просто озвучує їхню позицію, бо сам страждає на когнітивні розлади.
А Трамп - він точно не про "ленд-ліз".
США поки що демократія. І трамп однооосібно нічого не зможе вирішити.
Є сумніви,
президент відмовився виконувати закон про лендліз,
навіть пункт "розробити процедури доставки" - котрий був без умов, щодо виконання
Про https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 деменцію
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"
проте одних виправдовують, інших намагаються судити за подібні справи
невже так працює демократія?....
Отже поки що працює.
А тиснуть так, саме республіканці на адміністрацію - більше року
Джонсон якось зміг за 2 місяці домовитись зо всіма, та внести ці зміни до закону,
після того як Сенат закінчив правити "збірний" законопроект 13 лютого 2024 (це до речі, хто скільки
блокувавправив законопроект)
Дійсно шансів поки мало
Проте інші законопроекті від республіканців вже стали законом.
Наприклад "мир через силу у 21 столітті" - ніхто не розказує
Хоча він має цілий розділ, котрий стосується України, слово Україні 99 раз в тексті
Іноді на заході, згадують його як закон про тік-ток, хоча слова тік-ток в назві закона нема, а в тексті зустрічається тільки 1 раз
Цікаво, як це СБ рахував ??
Усі ці "подачі Заходу" (як грошима так і озброєнням) лише продовжує кровопролиття, не даючи надію на перемогу.
побачимо як виконає адміністрація
Програма USAI, там 18млрд + нових 13млрд - вони якраз багаторічні
6 батарей NASAMS, коли 24 серпня 2022 виділили 3млрд, то поставка планується під кінець 2025 року
"на відсутності "багаторічного плану фінансування""
якщо буде багаторічне фінансування, так в росії також є фінансування
проте зброю за гроші не продають, захистити інфраструктуру також нічим
виходить, що виснаження наступить в чомусь іншому, навіть за наявності грошей
І ви маєте рацію, справа не тільки в наявності/відсутності грошей. Але навіть якби грошей було багато, ми не можемо ними розпоряджатися на свій розсуд - нам цього не дозволяють з багатьох причин. І на першому місці цих причин стоїть тотальна корупція всього та вся.
Не буде репарацій. Всі гроші РФ підуть на війну. Відновлення буде за кредитні гроші із такими відсотками що ми будем нищі ще років 400...якщо виживем