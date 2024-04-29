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Угрозы нового наступления из территории Беларуси нет, может быть отвлекающий маневр, - Госпогранслужба

білорусь,гардсервіс

Сейчас на территории Беларуси нет значительных подразделений армии РФ, которые могли быть привлечены для нового наступления. Силы обороны постоянно следят за ситуацией на границе с РФ и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью "Укринформу".

"Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия", - отметил он.

По словам Демченко, РФ постоянно обстреливает приграничные области и регулярно применяет диверсионно-разведывательные группы, чтобы прорвать украинскую границу в Сумской области. Активность российских диверсантов также наблюдается в Черниговской и Харьковской областях.

Также читайте: РФ может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита НАТО в июле, - Atlantic Council

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что сейчас абсолютно нет угрозы повторного наступления войск РФ на Киев. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ готовится к масштабному наступлению летом 2024 года на 4-х направлениях и может попытаться штурмовать Харьков.

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Беларусь (7887) Госпогранслужба (6372) Демченко Андрей (279) наступление (203)


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