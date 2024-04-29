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Новости
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Сообщено о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских "Калибров" Абдрахманову, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова - гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор", который способствует агрессивной войне против Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства РФ и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр".

абдрахманов,фарід

По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Для этого он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок страны-агрессора. В дальнейшем рашисты массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями врага были объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в частности жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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Ранее в ГУР сообщили, что агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и располагает не менее 260 единиц. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года.

Автор: 

крылатые ракеты (878) СБУ (19853) подозрение (482)


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Топ комментарии
+4
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29.04.2024 16:26
+2
фарід хабібуловіч. Типовий рускій.
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29.04.2024 16:23
+2
У нас в країні повно підорафовських агентів, чиновництво краде несамовито, а браві абвгдейки оголошують (повна дурня) підозри комусь там десь, ну не дебіли...!
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29.04.2024 16:24
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Йому ця підорза до дупи...
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29.04.2024 16:23 Ответить
фарід хабібуловіч. Типовий рускій.
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29.04.2024 16:23 Ответить
"повідомили" через цензор?
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29.04.2024 16:24 Ответить
У нас в країні повно підорафовських агентів, чиновництво краде несамовито, а браві абвгдейки оголошують (повна дурня) підозри комусь там десь, ну не дебіли...!
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29.04.2024 16:24 Ответить
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29.04.2024 16:26 Ответить
А цьому абдурахману оголосили підозру теж?
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29.04.2024 16:35 Ответить
Ці підозри потрібні, щоб нічого не робити.
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29.04.2024 16:26 Ответить
Чурка якась, хваміліне не скрепная.
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29.04.2024 16:34 Ответить
підозра, від сбу, це, як мінімум, відстрелений череп!
всі інше, для любителів, "95 кварталу".
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29.04.2024 16:34 Ответить
І він тепер припинить випуск калібрів?
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29.04.2024 16:39 Ответить
"СБУ повідомила про раптову, передчасну смерть виробника російських "Калібрів" Абдрахманова.... "
- усе решта - буря в стаканЄ, для зеленого лохтората
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29.04.2024 16:41 Ответить
Такі повідомлення варті чогось лише коли вони доведені безпілотником по місцю проживання.
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29.04.2024 16:55 Ответить
Самім не смішно?
Всі ці заочні підозри та вироки - імітація роботи.
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29.04.2024 16:59 Ответить
Манкурт Абдрахманов допомогає рашистам - окупантам його землі, вбивати й захоплювати іньші народи. Як іронічно.....
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29.04.2024 17:00 Ответить
Українська влада разом з президентом та вся суддівська влада є владою проти України. Це все, що вони роблять це емітація. Своїх зрадників , злодіїв, корупціонерів вони не судять які є в країні, але чужим виносять вироки.
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29.04.2024 17:52 Ответить
Атентат. І всім його виплодкам.
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29.04.2024 19:38 Ответить
 
 