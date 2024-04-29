Сообщено о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских "Калибров" Абдрахманову, - СБУ
Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова - гендиректора российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор", который способствует агрессивной войне против Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства РФ и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр".
По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Для этого он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок страны-агрессора. В дальнейшем рашисты массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями врага были объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в частности жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.
Ранее в ГУР сообщили, что агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и располагает не менее 260 единиц. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года.
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