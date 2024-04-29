Судья ликвидированного ОАСК Литвинова пожаловалась на журналиста, нашедшего у нее российское гражданство
Судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и высший Совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева. В своей жалобе Литвинова просит прокуратуру возбудить в отношении журналиста, который ранее нашел у нее российское гражданство, уголовное производство по статье "вмешательство в деятельность судьи".
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook журналист-расследователь "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Седлецкой, несмотря на то, что ОАСК ликвидирован, судья Литвинова продолжает получать заработную плату от государства, а также претендует на прохождение переквалификации.
Журналистка отметила, что сейчас ожидается ответ от прокуратуры, возбудит ли она уголовное дело по требованию судьи в отношении журналиста, который разоблачает граждан страны-агрессора среди украинской власти.
"А что же сделал наш журналист? Он обнаружил, что судья ОАСК Арина Литвинова имеет гражданство России, которое получила уже работая в судебной системе Украины", - написала Седлецкая.
Напомним, ранее журналисты "Схем" нашли у судьи ОАСК Арины Литвиновой гражданство России.
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При Пороху ми жили набагато краще.
А шмаркля все згидила.
Якесь прокляття над Україною: в суддівській системі важко знайти інтелектуальне обличчя та особу бодай з мінімальним відчуттям смаку.
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
А це вже по Дарвіну свіжа порода, ще більш пристосована до українських реалій: Венідіктова, Аріна Літвінова, Безугла з явними ознаками войовничого сказу,.. тиха Маркарова,... кожний теж може продовжити...
Війна, війною, а пристосуванки себе проявляють.
На т.зв. телемарафоні, як на подіумі... міміку "морд ліца", мінєт ротовою порожниною і язиком вдосконалюють...
А у ВР? Особливо, коли "грудямі" ложілісь на т.зв."Закон про мобілізацію"... Там свої "звЬОзди". Особлива порода...
Засвітила майбутнього посла до куди? До Оману чи до Дубаю? Офшори МАРОДЕРНІ контролювати.. ВЕНЕДІКТОВА -2?
Нам дійсно потрібні такі судді?
И это не "втручання", а констатация факта.
Кстати, тебя бы за этот факт на нары бы, на общую зону.
Але ж ми більше нічого не скажемо, бо в нас і виборів не буде, бо всі наші права обмежили і стає як у північній кореї.
кращий для цього, південний. як раз, в кончу змиє.
а раки, а соми?
і отримають багато мільйонні компенсації.
яка багата та заможна держава!!!! Слава УкраЫне!!
Там черт ногу сломает.
У нас нет двойного гражданства.
По закону если у тебя 2 паспорта (украинский и турецкий) в пределах нашей страны ты УКРАИНЕЦ.
Так скоро і яник з азіравим повернуться...
Хай оскаржить свою майбутню пенсію таінші пільги.
цучка_крашена