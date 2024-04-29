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Судья ликвидированного ОАСК Литвинова пожаловалась на журналиста, нашедшего у нее российское гражданство

суддя ліквідованого ОАСК поскаржилася прокуратурі на журналіста

Судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и высший Совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева. В своей жалобе Литвинова просит прокуратуру возбудить в отношении журналиста, который ранее нашел у нее российское гражданство, уголовное производство по статье "вмешательство в деятельность судьи".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook журналист-расследователь "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Седлецкой, несмотря на то, что ОАСК ликвидирован, судья Литвинова продолжает получать заработную плату от государства, а также претендует на прохождение переквалификации.

Журналистка отметила, что сейчас ожидается ответ от прокуратуры, возбудит ли она уголовное дело по требованию судьи в отношении журналиста, который разоблачает граждан страны-агрессора среди украинской власти.

Читайте также: Судья ликвидированного ОАСК Литвинова имеет гражданство РФ и получает ежемесячно 135 тыс. грн зарплаты в ожидании переаттестации, - СМИ. ФОТО

"А что же сделал наш журналист? Он обнаружил, что судья ОАСК Арина Литвинова имеет гражданство России, которое получила уже работая в судебной системе Украины", - написала Седлецкая.

Напомним, ранее журналисты "Схем" нашли у судьи ОАСК Арины Литвиновой гражданство России.

Автор: 

судья (2644) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+51
Прямі наслідки голосування по приколу.
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29.04.2024 17:33
+39
Якийсь театр абсурда.
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29.04.2024 17:31
+38
В ЦЬОМУ СУТЬ ЦІЄЇ ВЛАДИ - винний той хто найшов у них міліард, квартир 100 штук при зарплаті в 30 000 і громадянство РФ і придачу. А от вони не винні. Мразотні істоти
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29.04.2024 17:33
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Якийсь театр абсурда.
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29.04.2024 17:31 Ответить
Прямі наслідки голосування по приколу.
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29.04.2024 17:33 Ответить
Це наслідок не голосування, а генофонду. При кожному президента народ держали за лайно, хоч Петя, хоч Шмаркля. Тільки якщо люди разон будуть давати кізди цим прокурорам, цим суддям і тільки кізди, по закону людей. Є ще вихід- це суд присяжних. Вот збираеми 12-13 громадян і вони вирішують, що з цією падлою зробити, а суддя у цій справі лише статист. Я не думаю що присяжні її оповідають.
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29.04.2024 17:54 Ответить
Не примазуй Пороха до шмарклі.
При Пороху ми жили набагато краще.
А шмаркля все згидила.
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29.04.2024 19:45 Ответить
Аріна Літвінова отримала російське громадянство 22 липня 2002 року.
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29.04.2024 19:00 Ответить
"Сказки бабушки Арины"
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29.04.2024 19:54 Ответить
...особливо зважаючи на зовнішній вигляд цієї "судді". Де вони беруть таких примітивів?

Якесь прокляття над Україною: в суддівській системі важко знайти інтелектуальне обличчя та особу бодай з мінімальним відчуттям смаку.
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29.04.2024 17:36 Ответить
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
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29.04.2024 17:41 Ответить
Може її послом, чи як там "прально" посолка, чи послиня?, в сША, замість тої маланки Маркарової?
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29.04.2024 18:07 Ответить
Маркарова вроді землячка рітки боброєдки
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29.04.2024 18:10 Ответить
З тої ж породи, напевно. Згадаймо більш ранні версії: Анну Герман, Королевська, ... кожний може продовжити список.

А це вже по Дарвіну свіжа порода, ще більш пристосована до українських реалій: Венідіктова, Аріна Літвінова, Безугла з явними ознаками войовничого сказу,.. тиха Маркарова,... кожний теж може продовжити...

Війна, війною, а пристосуванки себе проявляють.

На т.зв. телемарафоні, як на подіумі... міміку "морд ліца", мінєт ротовою порожниною і язиком вдосконалюють...

А у ВР? Особливо, коли "грудямі" ложілісь на т.зв."Закон про мобілізацію"... Там свої "звЬОзди". Особлива порода...
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29.04.2024 18:40 Ответить
послиця
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30.04.2024 08:54 Ответить
95-й Квартал називається.
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29.04.2024 17:47 Ответить
ЗРОБИЛА ЗАЯВУГЕНПРОКУРОРУЗ_ ТИПУ ЗАМАЗАНІ ОБОЄ
Засвітила майбутнього посла до куди? До Оману чи до Дубаю? Офшори МАРОДЕРНІ контролювати.. ВЕНЕДІКТОВА -2?
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29.04.2024 17:48 Ответить
В ЦЬОМУ СУТЬ ЦІЄЇ ВЛАДИ - винний той хто найшов у них міліард, квартир 100 штук при зарплаті в 30 000 і громадянство РФ і придачу. А от вони не винні. Мразотні істоти
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29.04.2024 17:33 Ответить
Вони поробили їм зарплати по 100-200 тисяч шоб не так підозріло виглядало. "Не дякуйте" як то кажуть
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29.04.2024 21:05 Ответить
Яка ж мерзенна курва ця маніпуляторка!

Нам дійсно потрібні такі судді?
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29.04.2024 17:33 Ответить
Це вона так лякає Генпрокурора - відкрито жаліючись ПОРТНОВУ у мацкві!Він же у Єрмака справжній ГЕНПРОКУРОР?
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29.04.2024 17:51 Ответить
Байдєн пачєму ми нє в НАТО ? Какая карупція коли гаворить Байдєн я не розумію…. ?
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29.04.2024 17:33 Ответить
Представники "русского міра" замість того, щоб сидіти у в'язницях, продовжують в Україні качати права!
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29.04.2024 17:34 Ответить
останні 400 років.
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29.04.2024 17:57 Ответить
Коротко повний пі.дєц.
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29.04.2024 17:34 Ответить
Не, ну от як їх потім не перебити вилами й непорозвішувати на отій (ОЙ)баній "арці дружби народаф", а???
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29.04.2024 17:34 Ответить
Тварь акуевшая.
И это не "втручання", а констатация факта.
Кстати, тебя бы за этот факт на нары бы, на общую зону.
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29.04.2024 17:35 Ответить
А хіба у міністра оборони не наявне рос громадянство ?
Але ж ми більше нічого не скажемо, бо в нас і виборів не буде, бо всі наші права обмежили і стає як у північній кореї.
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29.04.2024 17:37 Ответить
так, зелені ***** повідомили ЕС, що виходять з Конвенції по захисту прав людини фактично по всім основним правам людини. І це на багато років, якщо не десятиліття. Це навіть не КНДР, це ще гірше.
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29.04.2024 18:02 Ответить
Диви яка наглюка, борзота в мантії, а за зраду присісти?
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29.04.2024 17:37 Ответить
Ці потвори в балахонах з пенсіями і зарплатами за 150 000 + і хабарями заткнуться тільки тоді, коли їх почнуть банально відстрелювати або вішати.
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29.04.2024 17:41 Ответить
******!!! Каста неприкасаємих.
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29.04.2024 17:43 Ответить
Кацапка охрєнєла.
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29.04.2024 17:44 Ответить
Не подобаеться цій мочалкі, що її викрили? Тоді бігом зібрала свої обісрані труселя і : чемодан, вокзал, росія. Пока не дали для прискорення пенделя-піджопника.
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29.04.2024 17:45 Ответить
В Києві каштанів на всіх кінчених не вистачить,прийдеться вивозити в ліси і вішати на соснах.
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29.04.2024 17:46 Ответить
Не чіпайте каштани! Ліхтарів дойуха. Он Бориспольську трасу прикрасити можна.
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29.04.2024 17:49 Ответить
сосни не годяться, щоб вішати зелених тварюк..
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29.04.2024 18:03 Ответить
Сосни - табу! )))

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29.04.2024 18:52 Ответить
в києві є трохи мостів.
кращий для цього, південний. як раз, в кончу змиє.
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29.04.2024 18:11 Ответить
мільони людей п'ють воду з Дніпра, не треба туди лайно скидувати. А якщо серьозно, то в Ірані вішають на стрілах будівельних кранів - зручно і без шкоди довкіллю.
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29.04.2024 19:29 Ответить
отакої!
а раки, а соми?
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29.04.2024 19:45 Ответить
Яка ж дибілка ! Що таке діяльність судді , а ну дай визначення для початку
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29.04.2024 17:46 Ответить
Вы тут на ухилянтах прыгаете! Это Державна Зрада! Вперед!
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29.04.2024 17:49 Ответить
Вся жОПа - это кодло предателей.
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29.04.2024 18:13 Ответить
кацапи, як завжди почуваються в Україні, як у себе вдома..., де той закон, що забороняє кацапам обіймати посади на всіх рівнях та гілках влади? депутати, агов, чи не вмерли ви часом...
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29.04.2024 17:49 Ответить
Мені цікаво - а який стосунок до "діяльності судді" має отримання ею громадянства країни-агресора? Вона що - "діяла під прикриттям"?!!!
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29.04.2024 17:57 Ответить
Напевно мають якісь внутрішні інструкції, де вказано,що для діяльності судді в Україні треба мати громадянство рф. Просто пересічні не в курсі про це. Якось так виглядає.
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29.04.2024 18:04 Ответить
будьте впевнені, зміниться влада, всі оті малороси, поновляться на свої посади, через своїх колег суддів.
і отримають багато мільйонні компенсації.
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29.04.2024 18:00 Ответить
Це результат портновського кримінального кодексу: "ми вас зможемо за цим кодексом посадити, ви нас - ні" (с).
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29.04.2024 18:07 Ответить
А зачіска, бл@дь, зачіска... Ну і лахудра - і як таку сволоту у судді пускають (майже по булгакову)
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29.04.2024 18:05 Ответить
ну і чого тили чекають? аааа, котиків ждем
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29.04.2024 18:06 Ответить
".. суддя Літвінова продовжує отримувати заробітну плату від держави.."
яка багата та заможна держава!!!! Слава УкраЫне!!
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29.04.2024 18:09 Ответить
особливо під час війни, коли люди донатять на ЗСУ навіть з 4тис.пенсій!!!!Слава УкраЫне!!!! 😡😡😡😡
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29.04.2024 18:14 Ответить
А присяга судді як - до п....? Зазначено в Конституції - суддя тільки громадянин України. Не читала ?
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29.04.2024 18:14 Ответить
Это мы не проходили, ***. До этого у нас руки не дошли. У нас не прописано двойное гражданство, но у нас не запрещено иметь второе гражданство. Будь у неё 3 паспорта, и вид на жительство в Гватемале, для неньки она будет рідна донька.
Там черт ногу сломает.
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29.04.2024 20:16 Ответить
Всі, хто складає присягу, тільки громадяни України. А всі множинники - гуляти по бульварам.
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29.04.2024 21:44 Ответить
На пальцах.
У нас нет двойного гражданства.
По закону если у тебя 2 паспорта (украинский и турецкий) в пределах нашей страны ты УКРАИНЕЦ.
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29.04.2024 22:07 Ответить
Та хоч паспорт Гібонії. На держслужбі - наявність паспорта іншої держави злочин.
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30.04.2024 09:10 Ответить
В шию гнати її!!
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29.04.2024 18:20 Ответить
Аріна, блд ... Майже Аґафья - звідси все й росте...
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29.04.2024 18:29 Ответить
Аріна Радіонавна, няня Пушкєнда.

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29.04.2024 19:23 Ответить
Зараз почнуть шукати у діях Шабаєва російський слід, судячи із прізвища уже майже знайдено. Суддя і система тріумфально заявлять про ліквідацію чергового шпигуна. Задзеркалля...
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29.04.2024 18:30 Ответить
При зеленском кремлевские агенты вообще берега попутали😡😡😡
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29.04.2024 18:50 Ответить
Це лютий крінж...замість депортувати таку суддю влада почне явно переслідувати журналіста...
Так скоро і яник з азіравим повернуться...
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29.04.2024 19:01 Ответить
Аріна Літвінова отримала російське громадянство 22 липня 2002 року. Це ж при скількох президентах вона себе нормально так почувала?
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29.04.2024 19:02 Ответить
Слава головній реформі Петра Порошенка - судовій(за його ж словами). Їм мало недоторканності, то може пора вже вводить в Державі інститут народних судів з повною кримінальною відповідальнісю, а папєрєдніков під мікроскоп до третього коліна з послідуючою публічною стратою.
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29.04.2024 19:31 Ответить
Абсурд!Громадянка росії судила ім'ям України..
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29.04.2024 20:22 Ответить
Сюр...
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29.04.2024 20:34 Ответить
І це лайно може ще відкривати свою гнилу мордяку на журналіста, який вказав,що вона кацапська гнида.
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29.04.2024 21:11 Ответить
Виплата високої суддівської зарплати - також втручання в діяльність судді.
Хай оскаржить свою майбутню пенсію таінші пільги.
цучка_крашена
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29.04.2024 21:32 Ответить
А ліцензії будуть потрібні?..
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30.04.2024 05:56 Ответить
 
 