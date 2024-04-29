Судья ликвидированного ОАСК Литвинова пожаловалась на журналиста, нашедшего у нее российское гражданство

Судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и высший Совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева. В своей жалобе Литвинова просит прокуратуру возбудить в отношении журналиста, который ранее нашел у нее российское гражданство, уголовное производство по статье "вмешательство в деятельность судьи".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook журналист-расследователь "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Седлецкой, несмотря на то, что ОАСК ликвидирован, судья Литвинова продолжает получать заработную плату от государства, а также претендует на прохождение переквалификации.

Журналистка отметила, что сейчас ожидается ответ от прокуратуры, возбудит ли она уголовное дело по требованию судьи в отношении журналиста, который разоблачает граждан страны-агрессора среди украинской власти.

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"А что же сделал наш журналист? Он обнаружил, что судья ОАСК Арина Литвинова имеет гражданство России, которое получила уже работая в судебной системе Украины", - написала Седлецкая.

Напомним, ранее журналисты "Схем" нашли у судьи ОАСК Арины Литвиновой гражданство России.