В Германии проведут реформу командования Бундесвером: "Мы должны быть в состоянии вести войну"

Министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ, которым предусмотрена реорганизация командования Бундесвером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Цель указа определена во вступлении к документу: Германия должна стать "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе". Для этого необходимо срочно адаптировать структуру Бундесвера.

До сих пор Бундесвер был ориентирован в основном на небольшие узкоспециализированные зарубежные миссии, например, в Афганистане. Теперь же необходимо полностью сосредоточиться на национальной и союзной обороне. Цель - "обеспечить оптимальное оснащение Бундесвера для чрезвычайных ситуаций, для обороны, для войны".

Писториус подчеркнул срочность вопроса - времени на реорганизацию не так много.

"Если мы хотим быть в состоянии противостоять этой угрозе, то мы должны быть в состоянии вести войну, которую нам навяжут. Способность вести войну означает ничто иное, как способность вести войну так, чтобы ее не пришлось вести", - сказал министр.

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Суть реформы, которая теперь закреплена в указе, заключается в упрощении ранее разрозненной системы командования. В будущем объединенное оперативное командование будет руководить всеми миссиями войск, как внутри страны, так и за рубежом.