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Новости Война
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В Германии проведут реформу командования Бундесвером: "Мы должны быть в состоянии вести войну"

Міністр оборони Німеччини Пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ, которым предусмотрена реорганизация командования Бундесвером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Цель указа определена во вступлении к документу: Германия должна стать "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе". Для этого необходимо срочно адаптировать структуру Бундесвера.

До сих пор Бундесвер был ориентирован в основном на небольшие узкоспециализированные зарубежные миссии, например, в Афганистане. Теперь же необходимо полностью сосредоточиться на национальной и союзной обороне. Цель - "обеспечить оптимальное оснащение Бундесвера для чрезвычайных ситуаций, для обороны, для войны".

Писториус подчеркнул срочность вопроса - времени на реорганизацию не так много.

"Если мы хотим быть в состоянии противостоять этой угрозе, то мы должны быть в состоянии вести войну, которую нам навяжут. Способность вести войну означает ничто иное, как способность вести войну так, чтобы ее не пришлось вести", - сказал министр.

Читайте также: Германия модернизирует армию на случай ведения боевых действий, - Писториус

Суть реформы, которая теперь закреплена в указе, заключается в упрощении ранее разрозненной системы командования. В будущем объединенное оперативное командование будет руководить всеми миссиями войск, как внутри страны, так и за рубежом.

Автор: 

Германия (6927) Писториус Борис (199)


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Топ комментарии
+6
Діло швах - на кого вони всі надіялись? - на США? - але амери виростили собі сильного супротивника - Китаи
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30.04.2024 22:21
+5
Жодна доктрина НАТА не прописана під противника, який не рахується с втратами і кладе тисячі за будь-яке село. Краще б нам давали більше озброєння для переробки цієї орди
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30.04.2024 22:41
+1
введуть в радники командування бундесвера цензоровську "валєнтіну безуглу" )) буде тепер не тільки залужному та й всим кому непопадя поради давати, напрямки показувати, переводити (харчі) та кричати на пісторіуса "пачяму не в акопах!" ))
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30.04.2024 22:45
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Діло швах - на кого вони всі надіялись? - на США? - але амери виростили собі сильного супротивника - Китаи
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30.04.2024 22:21 Ответить
Кетай зависит от Запада экономически полностью
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30.04.2024 23:04 Ответить
А весь Світ від Китаю - як сіамські близнюки
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01.05.2024 07:21 Ответить
А в НАТО не потрібно ? реформу ? чи нехай ракєти так і літають через країни НАТО.
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30.04.2024 22:32 Ответить
НАТА - папірець, армії - в країнах
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30.04.2024 22:43 Ответить
Жодна доктрина НАТА не прописана під противника, який не рахується с втратами і кладе тисячі за будь-яке село. Краще б нам давали більше озброєння для переробки цієї орди
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30.04.2024 22:41 Ответить
доктрина НАТО прописана под подавляющее превосходство в воздухе
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30.04.2024 23:06 Ответить
что подразумевает под собой и подавление вначале продиворадиолокационными ракетами, в комплексе самолетами F-22 и F-35 ПВО кацапчиков либо кетайцев
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30.04.2024 23:11 Ответить
Иглами и Стингерами F-35 много не насбиваешь, а с самолетами они сами быстро разберутся со своими АФАР
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30.04.2024 23:14 Ответить
Я так зрозумів - танків нам більше не дадуть.
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30.04.2024 22:43 Ответить
Вот и здорово, давно пора Германии подниматься с колен и наводить порядок в европе и поблизости.
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30.04.2024 22:44 Ответить
введуть в радники командування бундесвера цензоровську "валєнтіну безуглу" )) буде тепер не тільки залужному та й всим кому непопадя поради давати, напрямки показувати, переводити (харчі) та кричати на пісторіуса "пачяму не в акопах!" ))
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30.04.2024 22:45 Ответить
Прокидайтеся, німці!
Та й утніть старої доброї "Венн ді зольдатен дюрхь ді штадт маршірен"!
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30.04.2024 22:57 Ответить
Товстосракі бюргери піднімуть прапор веселки.... глибоко стурбуются і як заспівають...що аж кружки з пивом на столі рухатись почнуть
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30.04.2024 23:59 Ответить
Резнікова з бакановим та тимошенком, можна радниками прилаштувати, аброхамія і листа жалістного, напише до меркель…
Шаповала, поставити на реалізацію надлишкового майна Бундесфера…
Роботи, не початий край…
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30.04.2024 23:46 Ответить
За часів фрау Рібентроп до 25 разів на рік та щорічно керовніки бундесверу пили на брудершафт з олєнєводом та муму на колоквіумах та семінарах. Дайте дорогу іншим воякам.
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01.05.2024 01:31 Ответить
Неймовірна швідкість реакції, аж вітер волосся зриває - добре що Шольц голомозий.
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01.05.2024 01:53 Ответить
Какая там может быть реформа после уничтожения фрау Меркель 20 бригад бундесвера?Там надо создавать армию почти с нуля.
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01.05.2024 06:43 Ответить
 
 