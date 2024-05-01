Большинство волонтеров уже не заезжают в Часов Яр на Донетчине: враг бьет по гражданским из артиллерии и FPV-дронов

В Часовом Яру остается 682 человека, отсутствует тепло, электричество, вода. Большинство волонтеров уже не заезжают, потому что основной риск для них составляет артиллерия и работа FPV- дронов, которые работают по гражданским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

"На данный момент город контролируется. Это украинский город и оккупантам здесь не место. Люди в городе сейчас просто существуют назвать это условиями сложно, потому что отсутствует тепло, электричество, вода.

В город большинство волонтеров уже не заезжают и это показатель. Основной риск - артиллерия и работа FPV- дронов, которые работают по гражданским", - говорится в сообщении.

Чаус отметил, что в городе 682 человека остается.

"К сожалению за последние 3-4 дня эвакуации не было. Не было желающих, чтобы уехать. Основной нарратив, который люди несут - это то, что это их дом и их Родина, и они не хотят уходить со своей земли. Детей нет в городе, основная масса людей 60+ около 70%", - сообщил Чаус.

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Он добавил, что нет в городе ни одного уцелевшего многоэтажного дома. Большинство из них получили критические повреждения, а в частном секторе как минимум отсутствуют окна. Прилеты частые и очень много.

"Уже около месяца у нас пик обстрелов, на спад пока не пошел, хотя этого очень хотелось бы. Максимальное количество обстрелов ежедневно идет. В городе не бывает тихо", - добавил начальник Часовоярской городской военной администрации.

Напомним, военные из ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски".