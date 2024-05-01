Большинство волонтеров уже не заезжают в Часов Яр на Донетчине: враг бьет по гражданским из артиллерии и FPV-дронов
В Часовом Яру остается 682 человека, отсутствует тепло, электричество, вода. Большинство волонтеров уже не заезжают, потому что основной риск для них составляет артиллерия и работа FPV- дронов, которые работают по гражданским.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.
"На данный момент город контролируется. Это украинский город и оккупантам здесь не место. Люди в городе сейчас просто существуют назвать это условиями сложно, потому что отсутствует тепло, электричество, вода.
В город большинство волонтеров уже не заезжают и это показатель. Основной риск - артиллерия и работа FPV- дронов, которые работают по гражданским", - говорится в сообщении.
Чаус отметил, что в городе 682 человека остается.
"К сожалению за последние 3-4 дня эвакуации не было. Не было желающих, чтобы уехать. Основной нарратив, который люди несут - это то, что это их дом и их Родина, и они не хотят уходить со своей земли. Детей нет в городе, основная масса людей 60+ около 70%", - сообщил Чаус.
Он добавил, что нет в городе ни одного уцелевшего многоэтажного дома. Большинство из них получили критические повреждения, а в частном секторе как минимум отсутствуют окна. Прилеты частые и очень много.
"Уже около месяца у нас пик обстрелов, на спад пока не пошел, хотя этого очень хотелось бы. Максимальное количество обстрелов ежедневно идет. В городе не бывает тихо", - добавил начальник Часовоярской городской военной администрации.
Напомним, военные из ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Куди їм їхати? Ми виїхали і zeлена влада відібрала в нас виплати, без яких неможливо зняти житло - 2/3 знайомих вимушено повертаються на ТОТ, поки zeлені витрачають десятки мільйонів на асфальт та квіточки((
Ну і є ще один момент який не дозволяє нам успішно там щось зробити. Точніше не дозволяє навіть почати щось робити. Це те що там вінегрет з підрозділів. З визначними межами зон відповідальності. Які в обороні. Для перерізання кишки та знищення ворога потрібно оперативне командування над силами двох-трьох бригад. Боєздатних. Командування яке змогло би спланувати і реалізувати. Нажаль цього в нас вже немає.
А вінегрет був ще до Сирського.