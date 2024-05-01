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Большинство волонтеров уже не заезжают в Часов Яр на Донетчине: враг бьет по гражданским из артиллерии и FPV-дронов

яр,часів

В Часовом Яру остается 682 человека, отсутствует тепло, электричество, вода. Большинство волонтеров уже не заезжают, потому что основной риск для них составляет артиллерия и работа FPV- дронов, которые работают по гражданским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

"На данный момент город контролируется. Это украинский город и оккупантам здесь не место. Люди в городе сейчас просто существуют назвать это условиями сложно, потому что отсутствует тепло, электричество, вода.

В город большинство волонтеров уже не заезжают и это показатель. Основной риск - артиллерия и работа FPV- дронов, которые работают по гражданским", - говорится в сообщении.

Чаус отметил, что в городе 682 человека остается.

"К сожалению за последние 3-4 дня эвакуации не было. Не было желающих, чтобы уехать. Основной нарратив, который люди несут - это то, что это их дом и их Родина, и они не хотят уходить со своей земли. Детей нет в городе, основная масса людей 60+ около 70%", - сообщил Чаус.

Также читайте: Российских войск в Часовом Яру нет, враг продолжает штурмовать город, - ОСГВ "Хортица"

Он добавил, что нет в городе ни одного уцелевшего многоэтажного дома. Большинство из них получили критические повреждения, а в частном секторе как минимум отсутствуют окна. Прилеты частые и очень много.

"Уже около месяца у нас пик обстрелов, на спад пока не пошел, хотя этого очень хотелось бы. Максимальное количество обстрелов ежедневно идет. В городе не бывает тихо", - добавил начальник Часовоярской городской военной администрации.

Напомним, военные из ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Враг пытается взять город "в тиски".

Автор: 

обстрел (26891) Донецкая область (9505) Часов Яр (313)


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Топ комментарии
+7
Видно зеленський Часів Яр взяв під особистий контроль.
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01.05.2024 09:43
+5
Це в основному люди похилого віку, які державі нафіг не потрібні, їм просто вже байдуже і не обов'язково "ждуни". Бо "ждунів" багато і в вишиванках
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01.05.2024 09:47
+3
"Ета іх савєцкая родіна"- основний наратив які несуть ждуни в місті.
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01.05.2024 09:42
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"Ета іх савєцкая родіна"- основний наратив які несуть ждуни в місті.
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01.05.2024 09:42 Ответить
Це в основному люди похилого віку, які державі нафіг не потрібні, їм просто вже байдуже і не обов'язково "ждуни". Бо "ждунів" багато і в вишиванках
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01.05.2024 09:47 Ответить
Не мели дурниць!
Куди їм їхати? Ми виїхали і zeлена влада відібрала в нас виплати, без яких неможливо зняти житло - 2/3 знайомих вимушено повертаються на ТОТ, поки zeлені витрачають десятки мільйонів на асфальт та квіточки((
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01.05.2024 09:49 Ответить
Вони там навряд чи знають про наслідки,за які ти пишеш. Їм пропонують виїхати тому що можуть загинути. Не хочуть.
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01.05.2024 09:59 Ответить
Видно зеленський Часів Яр взяв під особистий контроль.
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01.05.2024 09:43 Ответить
А я от не пам'ятаю чи приїзджав він в ЧЯ?
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01.05.2024 09:56 Ответить
Там його депутати перевіряли скільки бетону залили у "фортіфікації" ? Вважай що був і порахував на калькуляторі.
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01.05.2024 10:14 Ответить
Мене турбує одна думка. У 2023 році наші штурмові бригади дерлись у лоб ворогу під Кліщіївкою та Роботиним. НА ФОРТИФІКАЦІЇ "лінії суровікіна". І прогризали. 2024 рік кацапи створюють кліщі раз по раз навколо міст , які планують захопити. Там, куди вони вклинились, що одразу бетон заливають ? Чому не відрізати ці виступи ? Не маю право критикувати. Просте звичайне запитання. Знаю, що у Другу світову прориви були самими небезпечними для наступаючих. Завжди намагались швиденько підтягувати фланги. А тут клешня висить ... і висить кілька діб. Така тоненька! Так і хочеться зламати.
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01.05.2024 10:16 Ответить
Зараз не друга світова. І в кацапів є перевага. В кабах. Наші опорними розбиваються. Мінні поля розміновуються. Сіра зона втрачається. Її відбити в принципі можна. Але втримати буде неможливо.
Ну і є ще один момент який не дозволяє нам успішно там щось зробити. Точніше не дозволяє навіть почати щось робити. Це те що там вінегрет з підрозділів. З визначними межами зон відповідальності. Які в обороні. Для перерізання кишки та знищення ворога потрібно оперативне командування над силами двох-трьох бригад. Боєздатних. Командування яке змогло би спланувати і реалізувати. Нажаль цього в нас вже немає.
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01.05.2024 10:54 Ответить
Якщо вінегрет, то Сирський має піти. Не маю право на критику генералів у час війни, але знаю одне НЕ МОЖЕШ, то не шкодь війську, не треба розкидатись людськими життями заради своїх амбіцій. Щодо КАБів то НЕ ЗГОДЕН. Ви забули досвід В.о.в. - перед атакою вогневий шквал. Цього зараз немає. А це вам не один КАБ. Дививсь відео кацапа, як він заходить в чергове село. Ніяких фортифікацій. Ворог теж як і наші ховається по підвалам. ТОБТО, ми знаходимось у рівному становищі.
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01.05.2024 11:07 Ответить
Який ***** один каб? Ними спочатку ціле направлено розбивається все що треба. Потім штурм. Подивіться відео як кацапи на черепахах в Красногорівку в'їхали, в тг Донбас Оперативний на днях було. Там по них навіть фпв не прилетіла. Бо позиції вибиті вже були.
А вінегрет був ще до Сирського.
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01.05.2024 12:31 Ответить
Я не бачив й не чув про артпідготовку КАБами перед штурмом. Написав один, бо кілька КАБів - це ніщо перед артпідготовкою перед атакою або бомбардуванням з Хейнкелів радянських позицій на якійсь там висоті 177.0 Розумію, що КАБ - це погано. Але ніколи не порівнюю масованість та масштабність В.о.в. Кацапи не спроможні порівнятись з гітлерівцями.
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01.05.2024 12:40 Ответить
Старенька 98 років пішки прийшла з Очеретяного. Подалі від кацапів. Під обстрілами. Жоден волонтер не загинув. Мешканці Часового Яру хочуть смерті волонтерів ? А волонтерам немає чого робити для ЗСУ ? Пляшка води для воїна більше ніж хліб та сіль для "ждуна".
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01.05.2024 10:44 Ответить
 
 