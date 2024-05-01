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Китай является главным соперником США, - Остин

Остін назвав Китай головним суперником США

США очень внимательно наблюдают за растущей связью между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном. Это вызывает беспокойство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Комитета вооруженных сил Палаты представителей заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что после потерь, которые понесла Россия в войне против Украины, власти Кремля обратились к Северной Корее, Пекину и Тегерану. Иран продолжает обеспечивать Россию технологиями и фактическими беспилотниками.

"Это повлияло на способность России оправиться от вреда, который ей нанесла Украина", - добавил Остин.

Он также отметил, что Северная Корея "становится более уверенной", поскольку она расширяет свои связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Нам придется наблюдать за этим. Это то, что нам придется быть в курсе и думать на перспективу", - добавил глава Пентагона.

Бюджет на 2025 финансовый год поможет министерству обороны США бороться с несколькими вызовами, в частности с КНР.

"Наш запрос на финансирование в случае утверждения поставит США в положение, в котором мы сможем бороться с главным для нас вызовом - Китаем - уверенно и своевременно", - сказал Остин.

Напомним, США и их союзники ищут новые способы обеспечения соблюдения санкций против Северной Кореи. Вашингтон опасается, что Пхеньян теперь может быть смелее в продвижении своей программы вооружений.

Автор: 

Иран (1773) Китай (2910) КНДР (1189) россия (95361) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+7
Спостерігайте,спостерігайте...доки етнічний китаєць президентом США стане.
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01.05.2024 10:56
+4
Сами своими инвестициями взрастили красного коммунистического Дракона, сами подняли нищих рисоедов до второй экономики мира, сами ******** их сближение с диктаторскими помойками, а теперь репу чешут, как же так получилось, что теперь снова начал образовываться двуполярный мир. Сильно вы расслабились после развала совка. Думали выиграли холодную войну и двуполярный мир уже невозможен, а оно вон как. Нужно было не в Китай вкладываться, а строить фабрики в Украине и в странах восточной Европы. В НАТО нужно было бы сразу Украину брать и не было бы сейчас таких проблем. Сейчас это бы был экономически мощный, демократический блок восточноевропейских стран - надежный союзник США. Вместо этого вы вложились в диктаторский коммунистический Китай, а Украину сделали аграно-сырьевой банановой республикой.
Хавай.те.
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01.05.2024 11:31
+3
це сказав Черчилль. Але капець.... Самі його виростили, цей Китай, так би мовити викохали собі на голову, дякуючи покійному вже Кіссінджеру, мудаку такому, ліваку кінченому.
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01.05.2024 12:27
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Правила форума Совет форумчан
пипець оце ви слоупоки. що ж ви робили останні 20 років?
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01.05.2024 10:49 Ответить
Зв"язок зростає - Китаи зростає - викормили на свою голову
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01.05.2024 10:50 Ответить
А підорашка е теж головним ворогом США!
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01.05.2024 17:19 Ответить
Як казав Черчель після війни :» Ми закололи НЕ ту свиню !»
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01.05.2024 17:21 Ответить
Спостерігайте,спостерігайте...доки етнічний китаєць президентом США стане.
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01.05.2024 10:56 Ответить
вовчик годував маленького бичка, думав користь від нього буде більша, а виріс великий бик і вовчик зрозумів, що у бика міцні роги, а у нього старі розшатані зуби.....
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01.05.2024 11:04 Ответить
Виростили собі на голову.
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01.05.2024 11:07 Ответить
Не лише "спостерігати за цим"! Адекватно та ефективно, а головне ВЧАСНО, дієво реагувати.
Щоб не було пізно.
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01.05.2024 11:09 Ответить
Відгодували. На свою голову.
Як сказав хтось з розумних: "США обов'язково приймуть вірне рішення! Поки не перепробують всі можливі невірні."
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01.05.2024 11:18 Ответить
це сказав Черчилль. Але капець.... Самі його виростили, цей Китай, так би мовити викохали собі на голову, дякуючи покійному вже Кіссінджеру, мудаку такому, ліваку кінченому.
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01.05.2024 12:27 Ответить
Дякую ("Вік живи -- вік учись")
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01.05.2024 12:49 Ответить
Після Пасхи перші F-16 з'являться в Україні, - речник ПС Євлаш
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01.05.2024 11:18 Ответить
То й що ? Євлаш не сказав пАДАЛЯЦЬКУ обіцянку перемогти до .... вечора ? У кацапів згорять від сорому всі Сушки та Міги ? КАБи не полетять ? Крилаті ракети не будуть вибухати у містах України ? Краще б мовчав, і оголошував кількість літакопадів ворога !
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01.05.2024 11:32 Ответить
F-16 быстро сократят кацапские гавнолеты
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01.05.2024 11:49 Ответить
Якщо вони будуть оснащені обладнанням 21 сторіччя, а не з минулого. Бо завжди виникає спокуса. ЗЕкономити на допомозі жебраку. У чому ми переконались з бронетанковою технікою. Абрамси без технологій - це Т-90 й не більше.
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01.05.2024 12:26 Ответить
Они при любом возможном оборудовании не лучше чем Су - 35. И F - 35 не лучше (самолёт в который запихали оборудования на полтора тяжёлых, но заставили инженеров как то сделать его лёгким истребителем).

Сомнительно что хоть что то поменяется.
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01.05.2024 14:57 Ответить
Рівняти модернізовані F16 та кацапськи літаки та зброю не мае сенсу.

Бо у москалів це АналоГавнет.
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01.05.2024 17:30 Ответить
ШО Су-35 - літак- невидимка вже ?А їх бачили у Сирії. Бомбити цивільних - майстри. Як тільки Ізраїль підняв свої Ф-35, то всі зникли, і навіть свої своїх почали збивати. Звісно, цікаво було б, щоб вони таки зустрілись. А не в теоріях.
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01.05.2024 21:24 Ответить
F - 35 без самолётов ДРЛО тоже не невидимка. Ему придётся включать РЛС.
А ещё невидимость убивают подвесные топливные баки (без которых у него очень маленький радиус действия и продолжительность дежурства) и оружие на внешней подвеске (как раз дальние ракеты воздух - воздух, на которые такие надежды).

В Сирии Су - 35 частенько бывали. Там и Су - 57 не раз замечали. Израиль как правило использует свою авиацию не входя в воздушное пространство Сирии. Я не слышал чтоб его самолёты встречались в бою с самолётами РФ.
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01.05.2024 22:08 Ответить
І ніколи не почуєш, бо повітряний бій літаків - це історія. Ізраїль збивав Сушки ? Збивав і кацапи не зрозуміли хто ! Бо це і є результатом роботи РЛС Ф-35. А дальність польоту - це для стратегічної авіації. Головне НЕВИДИМІСТЬ. І це у американця не забереш. А кацапу не добавиш. Бачили Сушки й бачать аж з аеродрому. А ДРЛО хіба погано ? Вони літають й будуть літати вздовж кордону. Треба, то й в Україну залетять. Бо вже буде чим збивати кацапські ракети. Я не фахівець. Не буду переконувати. Мені важливо, щоб Ф-16 були з цими РЛС, які бачать все, коли про них ніхто й не здогадується. Слава Україні !
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02.05.2024 08:57 Ответить
"Кінець Історії" настав з розпадом Совку, так? А далі хоч трава не рости? Відгодували купу монстрів? Ну-ну. Починайте тепер плоди своєї бездіяльності.
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01.05.2024 11:20 Ответить
Вы с оркостаном ничего не можете сделать!. Куда вам с Китаем тягаться.
Позорище. Послал же Бог, союзничков...
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01.05.2024 11:24 Ответить
чайники бракоделы ,они без США ничто
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01.05.2024 11:26 Ответить
Отакої ! 30 років піднімали соціалістичну економічну могутність Китаю всім капіталізмом !!! А тепер раптом прозріли ? ! Комуністична модель суспільства ніколи не змириться з іншою суспільною системою. Це конкуренція на виживання !
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01.05.2024 11:27 Ответить
Ні одна соціалістична Єкономіка у світі не вижила!

На це є багато прикладів- ГДР, Південна Корея, та інші.

Чому, тому що перемагає відкритий ринок з демократичним суспільством.

Діктатура не здатна створити прогресивну єкономіку. Це аксіома.
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01.05.2024 17:35 Ответить
Китай пішов на схрещення тоталітаризму з ринковою економікою. І це спрацювало. Капіталісти побігли отримувати надприбутки. Створили економічну еліту Китаю. Сьогодні вони вже йдуть на конкуренцію з тими ж капіталістами. І все це з дозволу Диктатора, який як ***** хоче бути вічним вождем. До речі, це вже не чистий соціалізм. Це сурогат Леніна й Рокфеллера.
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01.05.2024 21:33 Ответить
Русофобієй попахіваєт.
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01.05.2024 11:30 Ответить
Сами своими инвестициями взрастили красного коммунистического Дракона, сами подняли нищих рисоедов до второй экономики мира, сами ******** их сближение с диктаторскими помойками, а теперь репу чешут, как же так получилось, что теперь снова начал образовываться двуполярный мир. Сильно вы расслабились после развала совка. Думали выиграли холодную войну и двуполярный мир уже невозможен, а оно вон как. Нужно было не в Китай вкладываться, а строить фабрики в Украине и в странах восточной Европы. В НАТО нужно было бы сразу Украину брать и не было бы сейчас таких проблем. Сейчас это бы был экономически мощный, демократический блок восточноевропейских стран - надежный союзник США. Вместо этого вы вложились в диктаторский коммунистический Китай, а Украину сделали аграно-сырьевой банановой республикой.
Хавай.те.
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01.05.2024 11:31 Ответить
Інвестиції не шукають вигідні країни, а вигідні умови. Треба було Україні не олігархів плекати, а створювати умови для інвестицій та свого бізнесу. ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ, а не закон по телефону.
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01.05.2024 21:37 Ответить
Значить не домовились
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01.05.2024 11:56 Ответить
Це стало після того, як ЗСУ утилізували армію РФ ...
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01.05.2024 12:47 Ответить
Армия РФ сейчас сильнее чем была в начале войны. Уже хотя бы потому, что приобрела огромный боевой опыт.

Стали массово использоваться беспилотники. Появилось много нового оружия, вроде КАБов. Экономика перестроилась на войну.

Да даже тупо количественно стала больше.
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01.05.2024 14:51 Ответить
Радянський союз теж був « могутнім». А розвалився « несподівано», тадуже швидко.

Міф про @ другу армію» у світі розвіяний назавжди!

Смерть рашістским окупантам!
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01.05.2024 17:25 Ответить
КАБи давно не нова зброя. Якби Захід не тягнув з ППО та F-16 не було б такої проблеми взагалі. А заборона бити по території окупанта - це взагалі що?
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08.05.2024 22:09 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)

Нова ******* «ВІСЬ ЗЛА».
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01.05.2024 13:15 Ответить
 
 