Китай является главным соперником США, - Остин
США очень внимательно наблюдают за растущей связью между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном. Это вызывает беспокойство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Комитета вооруженных сил Палаты представителей заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Он отметил, что после потерь, которые понесла Россия в войне против Украины, власти Кремля обратились к Северной Корее, Пекину и Тегерану. Иран продолжает обеспечивать Россию технологиями и фактическими беспилотниками.
"Это повлияло на способность России оправиться от вреда, который ей нанесла Украина", - добавил Остин.
Он также отметил, что Северная Корея "становится более уверенной", поскольку она расширяет свои связи с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Нам придется наблюдать за этим. Это то, что нам придется быть в курсе и думать на перспективу", - добавил глава Пентагона.
Бюджет на 2025 финансовый год поможет министерству обороны США бороться с несколькими вызовами, в частности с КНР.
"Наш запрос на финансирование в случае утверждения поставит США в положение, в котором мы сможем бороться с главным для нас вызовом - Китаем - уверенно и своевременно", - сказал Остин.
Напомним, США и их союзники ищут новые способы обеспечения соблюдения санкций против Северной Кореи. Вашингтон опасается, что Пхеньян теперь может быть смелее в продвижении своей программы вооружений.
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Щоб не було пізно.
Як сказав хтось з розумних: "США обов'язково приймуть вірне рішення! Поки не перепробують всі можливі невірні."
Сомнительно что хоть что то поменяется.
Бо у москалів це АналоГавнет.
А ещё невидимость убивают подвесные топливные баки (без которых у него очень маленький радиус действия и продолжительность дежурства) и оружие на внешней подвеске (как раз дальние ракеты воздух - воздух, на которые такие надежды).
В Сирии Су - 35 частенько бывали. Там и Су - 57 не раз замечали. Израиль как правило использует свою авиацию не входя в воздушное пространство Сирии. Я не слышал чтоб его самолёты встречались в бою с самолётами РФ.
Позорище. Послал же Бог, союзничков...
На це є багато прикладів- ГДР, Південна Корея, та інші.
Чому, тому що перемагає відкритий ринок з демократичним суспільством.
Діктатура не здатна створити прогресивну єкономіку. Це аксіома.
Хавай.те.
Стали массово использоваться беспилотники. Появилось много нового оружия, вроде КАБов. Экономика перестроилась на войну.
Да даже тупо количественно стала больше.
Міф про @ другу армію» у світі розвіяний назавжди!
Смерть рашістским окупантам!
2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН
3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР
4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО
6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
Нова ******* «ВІСЬ ЗЛА».