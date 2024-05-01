Китай является главным соперником США, - Остин

США очень внимательно наблюдают за растущей связью между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном. Это вызывает беспокойство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Комитета вооруженных сил Палаты представителей заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Он отметил, что после потерь, которые понесла Россия в войне против Украины, власти Кремля обратились к Северной Корее, Пекину и Тегерану. Иран продолжает обеспечивать Россию технологиями и фактическими беспилотниками.

"Это повлияло на способность России оправиться от вреда, который ей нанесла Украина", - добавил Остин.

Он также отметил, что Северная Корея "становится более уверенной", поскольку она расширяет свои связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Нам придется наблюдать за этим. Это то, что нам придется быть в курсе и думать на перспективу", - добавил глава Пентагона.

Бюджет на 2025 финансовый год поможет министерству обороны США бороться с несколькими вызовами, в частности с КНР.

"Наш запрос на финансирование в случае утверждения поставит США в положение, в котором мы сможем бороться с главным для нас вызовом - Китаем - уверенно и своевременно", - сказал Остин.

Напомним, США и их союзники ищут новые способы обеспечения соблюдения санкций против Северной Кореи. Вашингтон опасается, что Пхеньян теперь может быть смелее в продвижении своей программы вооружений.