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Новости Война
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Оккупанты сбросили КАБы на автомобиль и дом в Золочеве Харьковской области: 2 человека погибли, 13 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

каб

Сегодня, 30 апреля, войска РФ обстреляли гражданскую машину и дом в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по поселку враг сегодня, в 10:00, нанес удары КАБами.

"В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, находившиеся в машине. Также загорелись еще три машины, которые были недалеко от места попадания. Пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: обстрелы КАБами Харькова и Волчанска, удары по Харьковскому району, эвакуированы 89 детей с семьями

По данным ОВА, все обстоятельства выясняются. Информация обновляется.

Обновлена информация по удару по Золочеву

После Синегубов сообщил, что возросло количество пострадавших из-за вражеского удара по Золочеву, среди них – ребенок.

По уточненным данным ОВА, из-за вражеского обстрела пгт Золочев управляемыми авиабомбами два человека погибли и шесть пострадали, среди них - 11 летний мальчик.

Обновление по состоянию на 20:50

Харьковская городская прокуратура сообщила: "Количество травмированных возросло до тринадцати человек, среди которых: шесть гражданских мужчин, шесть женщин и 11-летний мальчик".

обстріл Золочева
обстріл Золочева
обстріл Золочева

Так, погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба - местные. Они находились в машине в районе попадания вражеского КАБа.

обстріл Золочева
обстріл Золочева
обстріл Золочева

"74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее. 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно", - отмечает Синегубов.

Также, по его словам, пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всем медики оказали необходимую медпомощь.

Кроме того, глава ОВА информирует, что повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.

Данные следствия об ударе по Золочеву

Как сообщили в Офисе генпрокурора, оккупанты ударили из авиации по центру поселка Золочев. По предварительным данным, враг использовали 3 УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

По данным следствия, повреждены административные здания, частные жилые дома. Уничтожено не менее 20 автомобилей.

"Погибли мужчина и его 38-летняя дочь. Они находились в одном автомобиле. Сейчас также известно о пяти раненых (ОВА информирует по 6 пострадавших. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева

Как информировал Цензор.НЕТ, 1 мая во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв, зафиксирован прилет в частный дом.

Автор: 

обстрел (26891) Харьковщина (5577) КАБ (345)


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Топ комментарии
+6
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01.05.2024 21:09
+3
С@ки. Щоб вони всі так лягли.
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01.05.2024 21:58
+1
Кацапи використовують зброю невибіркової дії. Його використання може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

"У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві уламки та уламки ракети. У них є підстави вважати, що рішення про застосування такої зброї було прийнято офіцерами ЗС РФ навмисно, щоб убити якомога більше мирних українців.
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01.05.2024 14:13
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Сьогодні, 1 травня...
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01.05.2024 13:15 Ответить
Кацапи використовують зброю невибіркової дії. Його використання може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

"У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві уламки та уламки ракети. У них є підстави вважати, що рішення про застосування такої зброї було прийнято офіцерами ЗС РФ навмисно, щоб убити якомога більше мирних українців.
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01.05.2024 14:13 Ответить
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01.05.2024 21:09 Ответить
Эта фейк! Пацаны, просто лежат после приёма пиСЧи на лужайке - даже в Уставе прописано после обеда 30 минут без физнагрузок....
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01.05.2024 21:16 Ответить
ATACMS M-39 vlucil po kacapam.Eti ne ocen tocnyje raketi ix dalnost do 165 kilometrov,no v danom sluce tocno urazyli, okolo 1000 golf sarov polucili kacapi.Tam byla zest
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01.05.2024 21:28 Ответить
Kazdi iz golf sarov zryvajetsia i porazajet gde to 15 metrov,eto dlia pexoti oni bolse vsego
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01.05.2024 21:32 Ответить
Mogli i drygije modifikaciji peredat takze M39a1 i drugyje te sto do 300 kilometrov bjut,no etom sluce polne xvatilo i tex.Dzonkoj takze takimi byli,tam po PVO,po tiazoloj texniki tankam oni nepodxodit
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01.05.2024 21:50 Ответить
С@ки. Щоб вони всі так лягли.
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01.05.2024 21:58 Ответить
Чому той блетгород ще не зрівняли із землею?
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01.05.2024 22:14 Ответить
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01.05.2024 22:25 Ответить
321сы... На цій частині суші хоча б пара людеподобних лишилася?
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02.05.2024 00:25 Ответить
 
 