Оккупанты сбросили КАБы на автомобиль и дом в Золочеве Харьковской области: 2 человека погибли, 13 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 апреля, войска РФ обстреляли гражданскую машину и дом в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по поселку враг сегодня, в 10:00, нанес удары КАБами.

"В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, находившиеся в машине. Также загорелись еще три машины, которые были недалеко от места попадания. Пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет", - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, все обстоятельства выясняются. Информация обновляется.

Обновлена информация по удару по Золочеву

После Синегубов сообщил, что возросло количество пострадавших из-за вражеского удара по Золочеву, среди них – ребенок.

По уточненным данным ОВА, из-за вражеского обстрела пгт Золочев управляемыми авиабомбами два человека погибли и шесть пострадали, среди них - 11 летний мальчик.

Обновление по состоянию на 20:50

Харьковская городская прокуратура сообщила: "Количество травмированных возросло до тринадцати человек, среди которых: шесть гражданских мужчин, шесть женщин и 11-летний мальчик".







Так, погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба - местные. Они находились в машине в районе попадания вражеского КАБа.







"74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее. 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно", - отмечает Синегубов.

Также, по его словам, пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всем медики оказали необходимую медпомощь.

Кроме того, глава ОВА информирует, что повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.

Данные следствия об ударе по Золочеву

Как сообщили в Офисе генпрокурора, оккупанты ударили из авиации по центру поселка Золочев. По предварительным данным, враг использовали 3 УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

По данным следствия, повреждены административные здания, частные жилые дома. Уничтожено не менее 20 автомобилей.

"Погибли мужчина и его 38-летняя дочь. Они находились в одном автомобиле. Сейчас также известно о пяти раненых (ОВА информирует по 6 пострадавших. - Ред.)", - говорится в сообщении.













Как информировал Цензор.НЕТ, 1 мая во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв, зафиксирован прилет в частный дом.