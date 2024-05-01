Оккупанты сбросили КАБы на автомобиль и дом в Золочеве Харьковской области: 2 человека погибли, 13 ранены (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 апреля, войска РФ обстреляли гражданскую машину и дом в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по поселку враг сегодня, в 10:00, нанес удары КАБами.
"В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, находившиеся в машине. Также загорелись еще три машины, которые были недалеко от места попадания. Пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, все обстоятельства выясняются. Информация обновляется.
Обновлена информация по удару по Золочеву
После Синегубов сообщил, что возросло количество пострадавших из-за вражеского удара по Золочеву, среди них – ребенок.
По уточненным данным ОВА, из-за вражеского обстрела пгт Золочев управляемыми авиабомбами два человека погибли и шесть пострадали, среди них - 11 летний мальчик.
Обновление по состоянию на 20:50
Харьковская городская прокуратура сообщила: "Количество травмированных возросло до тринадцати человек, среди которых: шесть гражданских мужчин, шесть женщин и 11-летний мальчик".
Так, погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба - местные. Они находились в машине в районе попадания вражеского КАБа.
"74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами. Их состояние оценивается как среднее. 35-летнему раненому мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно", - отмечает Синегубов.
Также, по его словам, пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всем медики оказали необходимую медпомощь.
Кроме того, глава ОВА информирует, что повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.
Данные следствия об ударе по Золочеву
Как сообщили в Офисе генпрокурора, оккупанты ударили из авиации по центру поселка Золочев. По предварительным данным, враг использовали 3 УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
По данным следствия, повреждены административные здания, частные жилые дома. Уничтожено не менее 20 автомобилей.
"Погибли мужчина и его 38-летняя дочь. Они находились в одном автомобиле. Сейчас также известно о пяти раненых (ОВА информирует по 6 пострадавших. - Ред.)", - говорится в сообщении.
Как информировал Цензор.НЕТ, 1 мая во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв, зафиксирован прилет в частный дом.
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"У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві уламки та уламки ракети. У них є підстави вважати, що рішення про застосування такої зброї було прийнято офіцерами ЗС РФ навмисно, щоб убити якомога більше мирних українців.