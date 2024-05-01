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ФСБ РФ допросило первого заместителя министра обороны Шойгу Цаликова по делу о коррупции в министерстве, - британская разведка

руслан,цаліков

По делу о коррупции в министерстве обороны РФ был допрошен первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Отмечается, расследование в отношении заместителя министра обороны России Сергея Шойгу, Тимура Иванова, вероятно, задело более высокопоставленного - первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

Последнего называют покровителем Иванова. И он фактически является третьим лицом в иерархии Министерства обороны РФ, после министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова.

"Как и Иванов, Цаликов имеет давние связи с министром обороны Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в офис губернатора Московской области, а затем в 2012 году - в Минобороны", - отметили в разведке.

При этом британские аналитики предполагают, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова.

Напомним, в конце апреля заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Что еще известно о Цаликове?

Цаликов является доверенным лицом и близким другом Сергея Шойгу. Он работает с ним почти 30 лет. Начинали работать еще в министерстве чрезвычайных ситуаций: пока Шойгу руководил министерством, Цаликов был его заместителем.

В бытность Шойгу в кресле губернатора Московской области, Цаликов также занимал должность его заместителя. А потом "мигрировал" вслед за Шойгу и в минобороны.

Как и Шойгу, в армии Цаликов не служил, что не помешало ему получить генеральские погоны. Он курирует "Юнармию" и бессмысленные "патриотические" объекты, стоящие бюджету РФ огромных денег. Но главная его работа - личный пиар Шойгу. Он "договаривается" с российскими СМИ о том, чтобы они не писали о министре обороны РФ ничего плохого. "Героическим образом" Шойгу также обязан Цаликову.

А генерал Игорь Конашенков, который ежедневно рассказывает о "победах" "второй армии мира" в Украине, - его непосредственный подчиненный.

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Автор: 

Великобритания (4922) Шойгу Сергей (712) внешняя разведка (373) Минобороны рф (924)


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Бєрія?
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01.05.2024 13:13 Ответить
Почём сейчас на свинособакии оленьи рога и копыта от шлангу?
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01.05.2024 13:24 Ответить
після того, як під час допиту був посажений на пляшку, він змінив фамілію на нецаліков ))
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01.05.2024 13:25 Ответить
Там ще є Садовенко, нач секретаріату. Уроженець Житомира, біля Шойгу більше 30 років. Це через його бувшу і почалося це цунамі. Рамси попутали. Жєнщін х....... плющать в Європі, а тимурівки гарцюють по Європах і шлють всім привіт.
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01.05.2024 13:32 Ответить
Опыт перенимают, как больше украсть. И наши тоже у них учатся.
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01.05.2024 13:33 Ответить
Ой!А казали що на расіі не боряться з корупцією(навалний).Ти диви як ще борються.І не просто з чінушею,а з самим протеже мін.оборони.З полосканієм в рос.змі.Теж,як і в нас з початком повномаштабної війни.І теж до 24.02 ніхто не помічав ні колоборантів,ні агентів,ні хабарників.Стабільність!
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01.05.2024 13:37 Ответить
Найманці з Непалу тікають від російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства - величезні втрати під час "м'ясних штурмів" та жорстоке ставлення командирів.
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01.05.2024 14:08 Ответить
Який жах! А в Україні того не ма є.
Бо всі корупціонери виїхали за кордон!
Ось вона корумпована Росія! В нас то все не так. У нас все по справедливості!
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01.05.2024 22:20 Ответить
 
 