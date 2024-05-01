До 6 выросло количество жертв ракетного удара по Одессе 29 апреля
Возросло количество жертв в результате ракетной атаки войск РФ на Одессу, осуществленной вечером 29 апреля.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6.
"К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего", - говорится в сообщении.
Удар войск РФ по Одессе 29 апреля
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, рашисты ударили баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди горожан и гостей города локаций.
Также сообщалось, что по состоянию на утро 30 апреля количество жертв ракетного удара по Одессе возросло до 5.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль