Венгрия может замедлить переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, - экс-посол ЕС Мингарелли

Экс-посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли предположил, что председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля, может замедлить процесс сближения Украины с Европейским Союзом. По его словам, действовать нужно быстро, пока председательство остается за Бельгией.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Мингарелли отметил, что друзья Украины в Брюсселе, и он - в том числе, надеются на проведение в конце июня межправительственной конференции с Киевом, которая станет фактическим началом переговоров о вступлении в ЕС. По мнению политика, это наиболее подходящее и стратегическое время, которое придется на период после выборов в Европарламент и перед началом председательства Венгрии в ЕС.

"Нужно действовать быстро, пока председательство до сих пор остается за Бельгией", - подчеркнул Мингарелли.

Также читайте: У Украины есть историческое окно возможностей, чтобы связать свое будущее с ЕС, - Боррель

"Никому уже не надо объяснять, что позиция Венгрии не будет играть в пользу Украины, поэтому когда Будапешт возглавит Совет ЕС на шесть месяцев, начиная с июля, это может существенно замедлить процессы для Киева", - считает экс-посол.

По его словам, страна во главе Совета ЕС имеет определенные рычаги влияния. Например, именно она запускает межправительственную конференцию. В то же время он напомнил, что в ЕС активно внедряют принцип голосования квалифицированным большинством. Это означает, что для принятия решения больше не понадобится согласие всех, а достаточно будет голосов друзей Украины, которых в ЕС - большинство.

Также читайте: Венгрия будет блокировать помощь ЕС для Украины на 2 млрд евро, - Сийярто

Ранее президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года.