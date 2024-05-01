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На Хмельнитчине работнику судебной охраны, за $20 000 обещавшему "договориться" с ГБР о закрытии дела, сообщено о подозрении

Справа про підкуп працівників ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира одного из подразделений службы судебной охраны в Хмельницкой области. Он за 20 тысяч долларов обещал фигуранту уголовного производства Бюро "помочь" ему закрыть дело.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранитель - фигурант уголовного производства, предлагал деньги при составлении админпротокола за вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 370 УКУ).

Чиновник службы судебной охраны рассказал правоохранителю, что знаком с прокурорами Хмельницкой специализированной прокуратуры и работниками ГБР. Он заверил, что за $20 000 может привлечь свои связи и попытаться договориться о закрытии производства.

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Сотрудник службы судебной охраны подозревается в предложении и обещании оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьих лиц (ч. 2 ст. 369-2 УКУ).

Автор: 

взятка (6151) ГБР (2971) подозрение (482)


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01.05.2024 18:54 Ответить
Знімайте з них бронювання а то хтось в окопі мокне під обстрілами а ці кабани незнають куди бабло пхати! Під дахом мвс зібралися сотні охоронних структур і всі мають бронювання.
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01.05.2024 19:27 Ответить
Нічого не вчить цих посадовців!
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01.05.2024 20:18 Ответить
Ось нехай ДБР і воює, а то шось вони тікі красти і домовлятись можуть. Збіговисько крадіів і паразитів.

Агов, Кулеба? Де там твоя справедливість? Не хочеш іі тут пошукати?
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01.05.2024 21:43 Ответить
 
 