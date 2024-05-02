США внимательно отслеживают военное сотрудничество РФ с Ираном и Северной Кореей. Будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал России, - Пентагон

США пока неизвестны факты непосредственного участия граждан Северной Кореи в войне, но все связи будут отслеживаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

"Мы обеспокоены углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном, подпитывающих РФ на поле боя в Украине, поскольку она продолжает вести незаконную войну и убивать многих невинных украинских гражданских", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном. Однако, например подтверждения фактов непосредственного участия граждан Северной Кореи в войне в Украине нет.

"Но мы точно знаем, что КНДР готова поддержать Россию в ее войне против Украины, и это одна из стран, которая поддерживает Россию вместе с Ираном", - сказала она.

Сингх отметила, что США не только отслеживают ситуацию, но и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Также она отметила, что Вашингтон предоставляет Украине нужное для фронта оружие и вводит санкции против тех, кто помогает России в войне.

Напомним, в марте минобороны Южной Кореи сообщило, что Северная Корея с 2023 года отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.