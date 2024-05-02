США внимательно отслеживают военное сотрудничество РФ с Ираном и Северной Кореей. Будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал России, - Пентагон
США пока неизвестны факты непосредственного участия граждан Северной Кореи в войне, но все связи будут отслеживаться.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.
"Мы обеспокоены углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном, подпитывающих РФ на поле боя в Украине, поскольку она продолжает вести незаконную войну и убивать многих невинных украинских гражданских", - сказала она.
По ее словам, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном. Однако, например подтверждения фактов непосредственного участия граждан Северной Кореи в войне в Украине нет.
"Но мы точно знаем, что КНДР готова поддержать Россию в ее войне против Украины, и это одна из стран, которая поддерживает Россию вместе с Ираном", - сказала она.
Сингх отметила, что США не только отслеживают ситуацию, но и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Также она отметила, что Вашингтон предоставляет Украине нужное для фронта оружие и вводит санкции против тех, кто помогает России в войне.
Напомним, в марте минобороны Южной Кореи сообщило, что Северная Корея с 2023 года отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.
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Однак заковика тут у тому, що лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, є, відповідно до міжнародного права, обов'язковими для всіх країн. І на даний момент є низка великих держав, таких як Індія, Бразилія та Китай, які не дотримуються західних санкцій проти Росії.
Більше того навіть американські та європейські банки кредитували Іран до жовтня 22 року, поки журналісти у зв'язку з можливою поставкою дронів в рашу не нарили інформацію про кредит на 3 млрд... долларів... Мотивували ці кредити тим що прості люди нічого не винні і вони кредитують тільки людей...
Ви маєте зрозуміти що всі поставки дешевих ресурсів в промислову площадку заходу - Азію будуть мати місце завжди тому що це міліарди долларів прибутку для великих компаній і політики будуть дивтись на це крізь пальці поки не почнуть тикати в це носом журналісти ... або Іран не почне зариватись агресивною політикою
це все моніторилось просто нікому не було потрібно припиняти такий екпорт
пильно дивляться
потужно занепокоюються
типова куколдова поведінка