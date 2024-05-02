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Новости Война
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США внимательно отслеживают военное сотрудничество РФ с Ираном и Северной Кореей. Будут реагировать на попытки других стран усилить военно-промышленный потенциал России, - Пентагон

китай,кндр,росія,іран

США пока неизвестны факты непосредственного участия граждан Северной Кореи в войне, но все связи будут отслеживаться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх.

"Мы обеспокоены углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном, подпитывающих РФ на поле боя в Украине, поскольку она продолжает вести незаконную войну и убивать многих невинных украинских гражданских", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон обеспокоен углублением отношений между КНДР, Россией и Ираном. Однако, например подтверждения фактов непосредственного участия граждан Северной Кореи в войне в Украине нет.

"Но мы точно знаем, что КНДР готова поддержать Россию в ее войне против Украины, и это одна из стран, которая поддерживает Россию вместе с Ираном", - сказала она.

Сингх отметила, что США не только отслеживают ситуацию, но и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Также она отметила, что Вашингтон предоставляет Украине нужное для фронта оружие и вводит санкции против тех, кто помогает России в войне.

Напомним, в марте минобороны Южной Кореи сообщило, что Северная Корея с 2023 года отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Автор: 

Пентагон (1447) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+3
Ми (Вашингтон) стурбовані...
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02.05.2024 07:35
+3
Тому що тих санкцій в реальності не було... Іран екпортував нафту під різними програмами .... просто дешевше риночної ціни.... А взамін західні компанії поставляли туди різне обладнання....

Більше того навіть американські та європейські банки кредитували Іран до жовтня 22 року, поки журналісти у зв'язку з можливою поставкою дронів в рашу не нарили інформацію про кредит на 3 млрд... долларів... Мотивували ці кредити тим що прості люди нічого не винні і вони кредитують тільки людей...

Ви маєте зрозуміти що всі поставки дешевих ресурсів в промислову площадку заходу - Азію будуть мати місце завжди тому що це міліарди долларів прибутку для великих компаній і політики будуть дивтись на це крізь пальці поки не почнуть тикати в це носом журналісти ... або Іран не почне зариватись агресивною політикою
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02.05.2024 08:17
+2
Та пох кореицям мороз "санкціі" - путлєр вже притаранив від них 2.5 млн снарядів
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02.05.2024 07:52
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Правила форума Совет форумчан
Західним санкціям проти Ірану скоро виповниться 40 років. Їх дія обмежена, але альтернативи їм немає, кажуть фахівці.
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02.05.2024 07:28 Ответить
Якщо вірити китайському уряду, країна взагалі не імпортує іранську нафту. Жодної бочки. Натомість Китай купує багато малайзійської. Настільки, що, згідно з офіційними даними китайської митниці, Пекін імпортує з Малайзії більш ніж удвічі більше нафти, ніж видобуває насправді.
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02.05.2024 07:33 Ответить
До вторгнення Росії в Україну Іран був державою, проти якої було запроваджено найбільшу кількість різноманітних обмежень у світі. Зараз США та ЄС запровадили понад 5000 різних цільових санкцій проти Російської Федерації - більше, ніж проти Ірану, Венесуели, М'янми та Куби разом узятих.
Однак заковика тут у тому, що лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, є, відповідно до міжнародного права, обов'язковими для всіх країн. І на даний момент є низка великих держав, таких як Індія, Бразилія та Китай, які не дотримуються західних санкцій проти Росії.
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02.05.2024 07:36 Ответить
Тому що тих санкцій в реальності не було... Іран екпортував нафту під різними програмами .... просто дешевше риночної ціни.... А взамін західні компанії поставляли туди різне обладнання....

Більше того навіть американські та європейські банки кредитували Іран до жовтня 22 року, поки журналісти у зв'язку з можливою поставкою дронів в рашу не нарили інформацію про кредит на 3 млрд... долларів... Мотивували ці кредити тим що прості люди нічого не винні і вони кредитують тільки людей...

Ви маєте зрозуміти що всі поставки дешевих ресурсів в промислову площадку заходу - Азію будуть мати місце завжди тому що це міліарди долларів прибутку для великих компаній і політики будуть дивтись на це крізь пальці поки не почнуть тикати в це носом журналісти ... або Іран не почне зариватись агресивною політикою
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02.05.2024 08:17 Ответить
Багато нафти іранські танкери вивозили просто в відкрите море де відбувалася перевалка на інші танкери та з іншими документами походження вантажу. Знаю особисто одного сусіда який працював на такому іранському танкеру декілька років.
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02.05.2024 10:03 Ответить
В перській затоці постійно патрулюють американські військові кораблі... ні один танкер не міг виплисти з Ірану без їх відома та стати на так звану перегрузку в міжнародних водах з виключеним транспордером...

це все моніторилось просто нікому не було потрібно припиняти такий екпорт
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02.05.2024 10:50 Ответить
Практично це могло бути перекрито. А по факту ніхто нічого не перекривав.
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02.05.2024 10:56 Ответить
40 років неефективності санкцій. США ще не зрозуміла, що санкції чорту не перешкода. Його з хати через двері - він у хату у вікно.
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02.05.2024 09:06 Ответить
Ми (Вашингтон) стурбовані...
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02.05.2024 07:35 Ответить
Та пох кореицям мороз "санкціі" - путлєр вже притаранив від них 2.5 млн снарядів
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02.05.2024 07:52 Ответить
Цікаво,що США можуть зробити проти Північної Кореї,якщо вона майже відрізана від світу.
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02.05.2024 08:02 Ответить
Наблюдайтє, завідуйтє.
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02.05.2024 08:11 Ответить
уважно відстежують
пильно дивляться
потужно занепокоюються

типова куколдова поведінка
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02.05.2024 09:00 Ответить
Ізраїлю треба ще раз нагадати Ірану ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР ! Бо буде пізно, якщо бомбу зберуть таки !
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02.05.2024 09:03 Ответить
 
 