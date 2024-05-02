РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5194 посетителя онлайн
Новости
7 066 24

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 470 870 человек (+1030 за сутки), 7332 танка, 12 044 артсистемы, 14 096 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 470 870 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 470870 (+1030) человек,
  • танков 7332 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин - 14096 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 12044 (+20) ед,
  • РСЗО - 1053 (+0) ед,
  • средства ППО - 784 (+4) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9561 (+23),
  • крылатые ракеты - 2126 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16224 (+49) ед,
  • специальная техника - 1988 (+8)

Читайте: Силы обороны отразили 100 российских атак за минувшие сутки. На Авдеевском направлении ВСУ остановили 33 российских штурма, - Генштаб

Ліквідація окупантів за 1 травня 2024 року

Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Минув 3721 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 20, броня 49, логістика 49.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 470 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
показать весь комментарий
02.05.2024 08:48
+16
Дураки там не закінчуються,от що найгірше
показать весь комментарий
02.05.2024 08:09
+12
Дайошь к началу осени 800 000 москалiв у скотомогильнику.
показать весь комментарий
02.05.2024 08:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Танки - ***** - в рашки не закінчуються - мабуть все НАТО має менше
показать весь комментарий
02.05.2024 08:07 Ответить
Дураки там не закінчуються,от що найгірше
показать весь комментарий
02.05.2024 08:09 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2024 10:43 Ответить
Так з 1945-го накопичували! Старіші продавали по всьому світу а новішими бази зберігання поповнювали - готувалися до "броска на Ла-Манш"
показать весь комментарий
02.05.2024 08:24 Ответить
там ще з другої світової є техніка
десятки тисяч
і впк у ***** працює по повній
виробники бпла куярать в 3 зміни а наші закриваються бо нема замовлень від МО
показать весь комментарий
02.05.2024 08:36 Ответить
Слухай, тезко! Які десятки тисяч? Десять тисяч було на базах зберігання. І 3330 шт в строю. *****!
показать весь комментарий
02.05.2024 08:57 Ответить
З чого це ви вирішили? З того, що їх продовжують знищувати на фронті? Поцікавтеся осінт-дослідженнями щодо виробництва та відновлення танків з баз зберігання.

Правда в тому, що виробництво нових в них - не більше 250 танків на рік, а бази зберігання вже показали дно - там шкребуть як можуть. Тому і став на фронті танк Т-55 в один ряд з Т-90М. За нинішних темпів забою та "відновлення" - бази зберігання повністю спустошаться десь на початку 25 року.

Наприклад, САУ Гіацинт - ВЖЕ немає фактично на базах зберігання. Тому у війська замість броньованих САУ 152мм пішли причепні гармати М-46 калібром 130мм на іранських снарядах...
показать весь комментарий
02.05.2024 11:44 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
02.05.2024 08:08 Ответить
Чумардоси подвійний ювілей 470 тис з початку війни і 110 тис за цей рік, а вони все не вгамовуються, шоста доба поспіль більше тисячі.
ББМ і авто по кругленькі три тисячі але є нюанс - ББМ з початку року, авто з початку весни
показать весь комментарий
02.05.2024 08:09 Ответить
Держим кулаки за полмиллиона закабздоненных орков уже в мае !!!
показать весь комментарий
02.05.2024 08:11 Ответить
Дайошь к началу осени 800 000 москалiв у скотомогильнику.
показать весь комментарий
02.05.2024 08:26 Ответить
И не поспоришь...
показать весь комментарий
02.05.2024 08:12 Ответить
Але не уточнила, кого судитимуть.
Навряд чи переможців.
У своїх вологих фантазіях на лаві вони бачать зєлю, Залужного, Байдена, Столенберга, Макрона та інших подібних.
показать весь комментарий
02.05.2024 08:43 Ответить
Ага, ага...
Зєлю і Єрьмака - до нагородження "герой раіссі"...
показать весь комментарий
02.05.2024 09:05 Ответить
Ні. За Кієв ще могли медальку дати і дачу десь під Тамбовом, але за вот ето всьо - тільки тюрма.
показать весь комментарий
02.05.2024 09:26 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2024 08:13 Ответить
надо добить до 500к к Дню Конституции
показать весь комментарий
02.05.2024 08:38 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2024 08:54 Ответить
Оце ти хватонув, і що 2-3 неділі червня будемо робить, підемо не перекур?
Цілком реально впоратись до червня, більш реалістично в першій декаді червня, день конституції 28-го.
Але це все припущення з огляду на ситуацію на зараз. Все може змінитись як в сторону збільшення втрат, бо пішло насичення зброєю і додатковими цікавими "смаколиками", так і в сторону зменшення, перестануть перти і стануть в оборону.
показать весь комментарий
02.05.2024 09:29 Ответить
да - шото я не подрассчитал - если не сбавлять темп (не меньше 1к в день) то реально до конца мая будет Юбилей
показать весь комментарий
02.05.2024 09:35 Ответить
За деякими ознаками (звісно, теж дуже спірними), це в них ЗАРАЗ активна ОБОРОНА. Просто аби навіть "стояти на місці", вони вимушені "бігати в атаки". "Три села за 2 тижні" - не наступ і не прорив, це "тактичні зміни". Так, під УПМК 500кг особливо в обороні не посидиш, але і під хаймарсами та 155мм артою теж не оборона, а безперервний розстріл виходять.

Ні, я згоден, якщо вони перестануть бігати в атаки, то втрати в них зменшаться. Але якщо будуть сидіти в обороні - їх будуть як куріпок розстрілювати. Все ж таки в ЗСУ наявні цілі класи значно кращої зброї, ніж в засрашинців. Не в кількостях "не можемо витратити, безперервно пуляючи", але ж є.
показать весь комментарий
02.05.2024 12:05 Ответить
Минув 3721 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 20, броня 49, логістика 49.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 470 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
показать весь комментарий
02.05.2024 08:48 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2024 08:50 Ответить
Личинок у них непереводно, а вот техника опять поперла...
показать весь комментарий
02.05.2024 14:50 Ответить
 
 