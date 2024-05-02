РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 991 44

Сербия не поддержала санкции против РФ за войну с Украиной, - новый премьер Вучевич

Сербія не підтримає санкції проти Росії

Стратегическая цель Сербии - вступление в ЕС, но она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.

Об этом заявил новый премьер-министр Сербии Милош Вучевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Сербии", - сказал Вучевич.

При этом, по его словам, "нельзя игнорировать тот факт, что процесс отягощен новыми политическими критериями". Вучевич считает, что в ЕС ожидают признания Сербией независимости Косово и поддержки санкций против России из-за войны в Украине, что, по мнению премьера, "унизит" Сербию.

Также читайте: Сербию ждут тяжелые дни, - Вучич

Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций.

"Нет сомнений, что давление будет продолжаться, вероятно, будет усиливаться, но наше обязательство оставаться на тех же позициях - остается", - сказал он.

Несмотря на то, что, по словам Вучевича, Сербия осудила нападение России на Украину и считает территориальную целостность Украины незыблемой, страна "не может и не откажется от дружбы с Россией, народ которой мы считаем братским, как и с украинцами".

Также читайте: РФ использует сербского агента Антича для проникновения в институты ЕС, - западная разведка

Он подчеркнул, что внешняя политика Белграда будет руководствоваться имеющимися принципами политической независимости и военного нейтралитета.

"Несмотря на противоречивые взгляды многих на Западе, Китай является дружественным государством, партнером и надежным союзником в защите нашей территориальной целостности", - сказал Вучевич.

А, несмотря на разногласия в вопросе Косово, Сербия стремится "строить лучшие отношения" с США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакеры взломали почту помощника вице-спикера Госдумы РФ Бабкова: В администрации президента Сербии Вучича работает "российский инсайдер" Матанович, - InformNapalm

Автор: 

россия (95365) санкции (11257) Сербия (387)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Треба мати широку жопу - шоб сидіти на двох стільцях
показать весь комментарий
02.05.2024 10:52
+15
Хитрожопые. И съесть, и сесть.
показать весь комментарий
02.05.2024 10:52
+10
"Стратегічна мета Сербії - вступ до ЄС, але вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією."
------
Дивна "стратегічна мета". Мабуть сенс цієї мети є у тому що Сербія хоче стати ще одним кацапським агентом у ЄС.
показать весь комментарий
02.05.2024 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хитрожопые. И съесть, и сесть.
показать весь комментарий
02.05.2024 10:52 Ответить
В них вийде. І з'їдять. І сядуть. Причому на одне і теж.
Ні. Спочатку сядуть, а потім з'їдять. Інакше мабуть не вийде.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:06 Ответить
- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.
показать весь комментарий
02.05.2024 12:05 Ответить
© Я́рослав Га́шек
показать весь комментарий
04.05.2024 23:24 Ответить
Треба мати широку жопу - шоб сидіти на двох стільцях
показать весь комментарий
02.05.2024 10:52 Ответить
Та глибоку. Бо то не стільці.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:08 Ответить
Шо каже режисер порно - коли звільняється? - а тепер ібіця як хочете!
показать весь комментарий
02.05.2024 11:13 Ответить
Братушки нам не братушки...Серби це така сама кацапня, згадайте історію...
показать весь комментарий
02.05.2024 10:52 Ответить
Сербія бажає виключно європейських ніштяків без підтримки європейської політики. Ба' навіть з бажанням вставляти російські дрючки в європейські колеса. І, що саме цікаво, європейські куколди приймуть її набагато швидше в свою унію ніж Україну.
показать весь комментарий
02.05.2024 10:53 Ответить
Хтось сумнівався?
показать весь комментарий
02.05.2024 10:55 Ответить
"Стратегічна мета Сербії - вступ до ЄС, але вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією."
------
Дивна "стратегічна мета". Мабуть сенс цієї мети є у тому що Сербія хоче стати ще одним кацапським агентом у ЄС.
показать весь комментарий
02.05.2024 10:56 Ответить
Народ Сербії братній. Дуже смішно.
показать весь комментарий
02.05.2024 10:56 Ответить
Ну то Сербія може йти ***** бо вони ніколи в ЄС не вступлять
показать весь комментарий
02.05.2024 10:56 Ответить
та я би не був такий упевнений. Ти дивись, як хамас підтримують у світі і де хто у ЄС. Якщо би Плестина сьогодні запросилася до ЄС, до 8 травня вона би вже була там.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:35 Ответить
П
показать весь комментарий
02.05.2024 10:57 Ответить
а може все таки в тайожний саюз
показать весь комментарий
02.05.2024 10:58 Ответить
Ото віляє сракою циган
показать весь комментарий
02.05.2024 11:03 Ответить
Бажаючих жерти на халяву всюди вистачає...
показать весь комментарий
02.05.2024 11:05 Ответить
це місце в ЄС занято мадярами !
показать весь комментарий
02.05.2024 11:05 Ответить
Против того, кто не поддерживает санкций нужно вводить санкции, запрет на поставки оружия и продукции двойного назначения, чтобы не перепродавали.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:06 Ответить
Мілош.котий сербський членосос куйла,накуй це на мацкву.... сербія "не може і не відмовиться від дружби з Росією, народ якої ми вважаємо братнім, як і з українцями". "СЕРБСЬКИЙ ДРУГ РАШИСТА ВОРОГА І ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ , Є ВОРОГОМ УКРАЇНЦІВ"
показать весь комментарий
02.05.2024 11:06 Ответить
Пока в ЕС не поменяется принцип принятия решений, когда достаточно 75% стран За, а остальные могут вонять как им нравится, до тех будет импотенция. Англия это быстро поняла и вышла из ЕС. Потому что в семье не без урода
показать весь комментарий
02.05.2024 11:07 Ответить
Вже давно потрібно визнати Косово,та не паритися з цими "балканськими кацапами".
показать весь комментарий
02.05.2024 11:07 Ответить
це х\/й/\ососи...
показать весь комментарий
02.05.2024 11:14 Ответить
їх треба судити, як і бульборусів за співучасть в геноциді українців!
показать весь комментарий
02.05.2024 11:19 Ответить
Серби дуже хочуть в ЄС,але з нациськими замашками не беруть,хочуть смоктати пісюн путіну,але там черга,Орбан відсмокче,Фіцо яйця полиже і сербам залишається тільки стати раком і приймати зі всіх сторін
показать весь комментарий
02.05.2024 11:27 Ответить
і рибку с'єсть і на йух сесть.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:34 Ответить
прийде час - все пригадаємо цим підарам
показать весь комментарий
02.05.2024 11:34 Ответить
***** до братів в болота, ще один геморой Європи.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:35 Ответить
То може ну їх нах.. в ЄС. Вже є мадярщина та колишня мадярщина ( словакія). Може краще не приймати? Бо багато на каву потрібно відправляти.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:38 Ответить
Як мені подобається принциповість сербів. Спочатку віддали свого супер-пупер патріотичного президента Мілошовича на шибеницю, його там стратили, але зараз стукають собі у груди на всю Європу - які вони принципові. Ну чекайте вступу до ЄС(разом з путєним) ніяк не пізніше Понеділка...
показать весь комментарий
02.05.2024 11:39 Ответить
Все логічно РФ потрібно всунути в ЄС побільше щурів з правом вето, які будуть відстоювати її інтереси, якщо ЄС не змінить систему прийняття рішень наприклад більшітю 70% голосів, то він розпадеться.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:40 Ответить
Оцей міф про "братні народи" шириться схоже виключно з московії, щось ніколи не чув, щоб "братніми" народами називали себе західні країни, навіть ті, в яких одна мова. Що означає "братні" - адже буває і навпаки навіть серед рідних братів (Каін і Авель)? Можуть бути країни дружні, добросусідські або ворогуючі, але "братні" - якийсь ідіотизм.
показать весь комментарий
02.05.2024 11:46 Ответить
як на мене, Сербія саме та країна, яку ЄС повинен показово(!) їбати. Так щоб Орбан і Фіцо дупи стиснули! Тим більш їх є за що їбати!
показать весь комментарий
02.05.2024 11:46 Ответить
поки що у ЄС показометр поламаний. Якщо не відремонтують, то сєрбія буде в ЄС раніше ніж Україна.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:53 Ответить
Сербскі п"дари нам не браття
показать весь комментарий
02.05.2024 12:54 Ответить
Брати слов'яни-серби виявилися христопродавцями, зрадили братів- слов'ян українців і продалися московитам (колись улус Золотої орди), які від слова ніколи не були слов'янами.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:22 Ответить
Тоді нема зовсім вам нічого робити в в ЄС, там з лишком вистачить угорських кремлівських холуїв. Дорога вам відкрита прямо до кацапського ТС у трупний союз.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:30 Ответить
сєрбія бистріше буде у ЄС ніж Україна.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:51 Ответить
Надо бути недолугим довбнем, щоб страни з таким хитрожо.им підходом приймати в ЕС. А насправді треба міняти підходи ЕС як до членства так і стосовно спрощенного вихіду стран які не розділяють цінності і заважають іншим. Тобто потрібно відмовитись від принципу одностайністі, та керуватись переважною 3/4 більшістю.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:40 Ответить
Принаймні чесно - воювати страшно. А раптом ..... понос перед боєм ? Краще за "моральні докори совісті" Шольца перед кацапами.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:59 Ответить
А хуху не хуху?
показать весь комментарий
02.05.2024 20:55 Ответить
 
 