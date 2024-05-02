Сербия не поддержала санкции против РФ за войну с Украиной, - новый премьер Вучевич
Стратегическая цель Сербии - вступление в ЕС, но она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.
Об этом заявил новый премьер-министр Сербии Милош Вучевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Сербии", - сказал Вучевич.
При этом, по его словам, "нельзя игнорировать тот факт, что процесс отягощен новыми политическими критериями". Вучевич считает, что в ЕС ожидают признания Сербией независимости Косово и поддержки санкций против России из-за войны в Украине, что, по мнению премьера, "унизит" Сербию.
Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций.
"Нет сомнений, что давление будет продолжаться, вероятно, будет усиливаться, но наше обязательство оставаться на тех же позициях - остается", - сказал он.
Несмотря на то, что, по словам Вучевича, Сербия осудила нападение России на Украину и считает территориальную целостность Украины незыблемой, страна "не может и не откажется от дружбы с Россией, народ которой мы считаем братским, как и с украинцами".
Он подчеркнул, что внешняя политика Белграда будет руководствоваться имеющимися принципами политической независимости и военного нейтралитета.
"Несмотря на противоречивые взгляды многих на Западе, Китай является дружественным государством, партнером и надежным союзником в защите нашей территориальной целостности", - сказал Вучевич.
А, несмотря на разногласия в вопросе Косово, Сербия стремится "строить лучшие отношения" с США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні. Спочатку сядуть, а потім з'їдять. Інакше мабуть не вийде.
------
Дивна "стратегічна мета". Мабуть сенс цієї мети є у тому що Сербія хоче стати ще одним кацапським агентом у ЄС.