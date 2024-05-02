Сербия не поддержала санкции против РФ за войну с Украиной, - новый премьер Вучевич

Стратегическая цель Сербии - вступление в ЕС, но она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.

Об этом заявил новый премьер-министр Сербии Милош Вучевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Сербии", - сказал Вучевич.

При этом, по его словам, "нельзя игнорировать тот факт, что процесс отягощен новыми политическими критериями". Вучевич считает, что в ЕС ожидают признания Сербией независимости Косово и поддержки санкций против России из-за войны в Украине, что, по мнению премьера, "унизит" Сербию.

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Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций.

"Нет сомнений, что давление будет продолжаться, вероятно, будет усиливаться, но наше обязательство оставаться на тех же позициях - остается", - сказал он.

Несмотря на то, что, по словам Вучевича, Сербия осудила нападение России на Украину и считает территориальную целостность Украины незыблемой, страна "не может и не откажется от дружбы с Россией, народ которой мы считаем братским, как и с украинцами".

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Он подчеркнул, что внешняя политика Белграда будет руководствоваться имеющимися принципами политической независимости и военного нейтралитета.

"Несмотря на противоречивые взгляды многих на Западе, Китай является дружественным государством, партнером и надежным союзником в защите нашей территориальной целостности", - сказал Вучевич.

А, несмотря на разногласия в вопросе Косово, Сербия стремится "строить лучшие отношения" с США.

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