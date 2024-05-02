Все, кто подал заявки в консульские учреждения до 23 апреля, получат паспорта, - посол Украины в Польше Зварыч

Все заявки, поданные до 23 апреля, в том числе, на получение паспорта, прорабатываются. Паспорта будут выданы. Выдача оформленных паспортов не прекращалась.

Об этом посол Украины в Польше Василий Зварич заявил в интервью изданию Sestry, передает Цензор.НЕТ.

"Все заявки, которые были поданы до 23 апреля в наши консульские учреждения, в том числе - на получение паспорта, обрабатываются, и паспорта будут выданы. Нужно сказать, что выдача оформленных паспортов в консульских учреждениях не прекращалась. Чтобы здесь не было спекуляций вокруг этого", - сказал он.

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Зварич отметил, что нужно различать действия консульских учреждений, которые подчиняются МИД, и действия филиалов ГП "Документ", которое подчинено Государственной миграционной службе.

"Когда показывают очереди недовольных граждан, это не возле консульских учреждений, это в этих филиалах ГП "Документ". У нас, к счастью, никакого ажиотажа не было", - пояснил посол.

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Консульские услуги после 18 мая

"После 18 мая заявки будут приниматься у всех категорий мужчин. Но, очевидно, будут какие-то дополнительные требования, которые заявитель, согласно закону, должен выполнить, чтобы получить соответствующую консульскую услугу", - сказал Зварич.

Он добавил, что закон Украины единый и для граждан, проживающих в стране, и для тех, кто живет за рубежом.

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"Прежде всего здесь речь идет о том, чтобы каждый гражданин Украины, мужчина призывного возраста, имел возможность верифицировать свои данные в реестрах военнообязанных. Сейчас, собственно, создается такой механизм, чтобы каждый гражданин, проживающий за рубежом, имел возможность сделать это онлайн, без необходимости ехать для этого в Украину", - говорит Зварыч.

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" остановило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.