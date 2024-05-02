Реалистического плана "Б" в краткосрочной перспективе без помощи США у Украины нет, - Стефанишина

Украина не имеет плана "Б", если США прекратят оказывать военную помощь.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"В краткосрочной перспективе - нет. В долгосрочной - это европейский стержень обороны через формирование соответствующего оборонного рынка", - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос, имеет ли Украина реалистичный план "Б" без помощи США.

Напомним, в январе 2024 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в "план А" относительно военной поддержке западных стран и не имеет альтернативы ("плана Б") в случае ее прекращения.

В апреле Кулеба отказался прогнозировать перспективы принятия нового законопроекта о помощи Украине в Конгрессе США, но подчеркнул, что у Киева есть только "план А" - "принятие самых сильных решений для Украины".

Читайте также: Ленд-лиз может стать предохранителем против политической дестабилизации среди союзников, - Стефанишина