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Новости Помощь Украине
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Реалистического плана "Б" в краткосрочной перспективе без помощи США у Украины нет, - Стефанишина

Стефанішина розповіла, чи має Україна план Б

Украина не имеет плана "Б", если США прекратят оказывать военную помощь.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"В краткосрочной перспективе - нет. В долгосрочной - это европейский стержень обороны через формирование соответствующего оборонного рынка", - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос, имеет ли Украина реалистичный план "Б" без помощи США.

Напомним, в январе 2024 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в "план А" относительно военной поддержке западных стран и не имеет альтернативы ("плана Б") в случае ее прекращения.

В апреле Кулеба отказался прогнозировать перспективы принятия нового законопроекта о помощи Украине в Конгрессе США, но подчеркнул, что у Киева есть только "план А" - "принятие самых сильных решений для Украины".

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Автор: 

США (26422) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+10
Не розумію,навіщо подібні речі вивалювати на загал? Кожна тупа ***** вважає за потрібне вилазити та пи₴діти,що попало. Так переможемо чи що?
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02.05.2024 13:34
+8
Єдине ,що можуть зелені недоумки - це ходити з протягнутою рукою по світу . За два з половиною роки не можуть організувати ні оборонних споруд нормально , ні запустити військове виробництво. Про корупцію та некомпетнетність взагалі немає сенсу говорити
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02.05.2024 13:33
+7
Та у нас и плана "А" по сути тоже не было, вернее был при Залужном, а теперь при Сырском действуют на авось как я понимаю
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02.05.2024 13:35
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Містер Фікс з жалем хитає головою...
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02.05.2024 13:30 Ответить
Но зато спрацював план "Б" в 2019 році.
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02.05.2024 13:31 Ответить
млядь,ну де вони беруть таких дебілов і ще ставлять на такі посади,НІЧОГО не роблять і хочуть мати якись результат,краще мовчіть,ледарі
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02.05.2024 14:00 Ответить
Єдине ,що можуть зелені недоумки - це ходити з протягнутою рукою по світу . За два з половиною роки не можуть організувати ні оборонних споруд нормально , ні запустити військове виробництво. Про корупцію та некомпетнетність взагалі немає сенсу говорити
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02.05.2024 13:33 Ответить
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02.05.2024 13:36 Ответить
Бо це шваль підзаборна, набрана за об'явами, а не політики. Біосміття, яке дірвалося до корита, дякуючи імбецилам 73%
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02.05.2024 16:11 Ответить
Не розумію,навіщо подібні речі вивалювати на загал? Кожна тупа ***** вважає за потрібне вилазити та пи₴діти,що попало. Так переможемо чи що?
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02.05.2024 13:34 Ответить
Тупе зебільо
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02.05.2024 13:35 Ответить
Та у нас и плана "А" по сути тоже не было, вернее был при Залужном, а теперь при Сырском действуют на авось как я понимаю
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02.05.2024 13:35 Ответить
та не буде ніякої допомоги. вона як би є а по факту допомога йде до РФ. США та

Штаты ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, связанными с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

Минфин https://tsn.ua/tags/%D1%81%D1%88%D0%B0 США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. Однако после этой даты соответствующие разрешения могут продлиться.
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02.05.2024 13:43 Ответить
Бо ви уйопки ,вже три роки повномасштабної війни продовжуєте закладати в бюджет сотні мільярдів на всяку хню, ще й крадете як свині .
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02.05.2024 13:52 Ответить
Ну оcь, оманний план про здачу - в дii.
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02.05.2024 13:54 Ответить
Не, а если по чесноку. Тех зебилов хрен поймешь. Главзеб трындел и про план "Б" , мол, имеется. А ща , мало того, шо через 10 дней будет сцарь не настоящий, еще и с деменцией.
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02.05.2024 13:56 Ответить
Коли обирають до влади отоє то маємо оце (лайно може продокувати лише лайно)
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02.05.2024 14:02 Ответить
Та ви шо ? Плану Б немає ? А взагалі був якийсь план з початку війни ? Хоч якийсь. Крім плану у Залужного напередодні війни, і про який так хотіли дізнатись депутати слуги дЄрмака. А потім безугла провокувала Залужного викласти план оборони 2023-24 рр. Отримали дупу ?
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02.05.2024 14:22 Ответить
Ну в краткосрочной помощь США до января 2025 обеспечена. Занимайтесь уже оборонкой балбесы )
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02.05.2024 14:41 Ответить
Эталонный пример советской школы планирования. Кстати русские ее во многом если не во всем унаследовали. Есть только план Б и мы будем биться об стену пока не проломим. Но рашка большая, а Україна нет. У нас должна быть эффективная система управления. Но эффективная система управления бутет там где вместо Аримя Вира и Мова, будет что-то больше. Ну и само-собой если и дальше гнобить тех кто не говорит на мове, то вспомните мои слова, мы просто проиграем. Мы или станем как Америка (не Польша) или просто снова будет УССР.
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02.05.2024 15:14 Ответить
Недієздатні імбецили. Імпічмент і на х*й все кубло. Знищили країну, тварюки.
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02.05.2024 16:09 Ответить
Еще одна "корабельная сосна" со своими советами. Ей бы с кулебой объединиться, мощная была бы парочка
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02.05.2024 17:31 Ответить
 
 