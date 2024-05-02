В Будапеште казах зарезал 48-летнего украинца: полиция открыла уголовное производство
В Венгрии полиция арестовала 44-летнего мужчину. Гражданина Казахстана подозревают в непредумышленном убийстве 48-летнего украинца. Между мужчинами произошел конфликт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило главное управление полиции Будапешта.
Казах заколол ножом
1 мая, около 13:00, правоохранители получили сообщение о драке между двумя мужчинами, один из которых истекал кровью.
По данным полиции, 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес 48-летнему украинцу несколько ножевых ранений. Пострадавший получил настолько тяжелые телесные повреждения, что умер на месте.
Убийцу задержали
Пресс-служба полиции отмечает, что преступника удалось задержать на месте.
Открыто уголовное производство по подозрению в непредумышленном убийстве.
Убийство украинцев в Германии
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии убили двух украинцев, в преступлении подозревают россиянина.
Украинцев нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау. 36-летний мужчина от тяжелых травм умер на месте, второй пострадавший умер в больнице.
Одним из погибших оказался военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.
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Алкоголь це зло.
Він відповів «ні, хотів налякати».
Ненавмисне…
Важливо ,чи це планувалося заздалегіть.
Виглядає вона так
Для початку запам'ятайте АКСІОМИ - три головні ознаки холодної зброї. Вони нескладні:
1. Ніж не може бути Х.З., якщо довжина його клинка менша за 90 мм (міряється від утику руків'я до кінчику);
2. Ніж не вважається Х.З., якщо його клинок тонший за 2,6 мм (у найтовщому місці);
3. Ніж не є Х.З., якщо у нього немає вираженої гарди або упору, чи підпальцевих виїмок на руків'ї (або їх глибина менша за 5 мм).
Ці аксіоми окреслюють три основні ознаки холодної зброї. Якщо ніж не задовільняє бодай ОДНІЙ із них - підкреслюємо це! - він не буде вважатись холодною зброєю.
Нам з подругою було рокiв 20-22 i це було, коли були
автомати з газировкою та склянками. Ми з нею купили
пляшку "Совецкого шампанского",каюсь, але таке було-вкрали
стакан, пiшли в парк центра мiста i сiли бiля рiчки спiлкуватись,
попивая шампусiк та закусуя яблуками. треба було такому трапитись,
що по рiчцi на моторному човні плили міліціонери і побачили нас. Ну без всяких думок продовжуємо спілкуватися. І ось, поїдаючи яблуко, я озираюсь і бачу міліціонерів. Вони: "А що ви тут робите?" Ми: "Відпочиваємо". І оскільки ми були тверезими, їм довелося ретироваться... Яке чудовий був час-молодiсть, краща подруга була жива, були живi батьки та родичi i все життя було попереду... 😥
ось мачете , наприклад
до Украiни та украiнцiв...
впала пiсля того, коли моя подруга, що виiхала в Нiмеччину з сiм"ею
дочки в 2022 р., розповiла по телефону, що по ТВ розказали глядачам про цiну
на м"ясо по 1000 гр... Я була в шоцi...
Обіцяв взяти справу під особистий контроль?
Бо ж тріумф ЗЕбільної дипломатії виглядає саме так.
Буде як тиждень тому: розігнати новину та попіаритись на власній немочі та некомпетентності.
формулювання повністю ********* толєраста.
Зате кацапи ходять з ножем і виймають його при першій можливості.
То хто тєрпіли