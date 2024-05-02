В Будапеште казах зарезал 48-летнего украинца: полиция открыла уголовное производство

В Венгрии полиция арестовала 44-летнего мужчину. Гражданина Казахстана подозревают в непредумышленном убийстве 48-летнего украинца. Между мужчинами произошел конфликт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило главное управление полиции Будапешта.

Казах заколол ножом

1 мая, около 13:00, правоохранители получили сообщение о драке между двумя мужчинами, один из которых истекал кровью.

По данным полиции, 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес 48-летнему украинцу несколько ножевых ранений. Пострадавший получил настолько тяжелые телесные повреждения, что умер на месте.

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Убийцу задержали

Пресс-служба полиции отмечает, что преступника удалось задержать на месте.

Открыто уголовное производство по подозрению в непредумышленном убийстве.

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Убийство украинцев в Германии

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии убили двух украинцев, в преступлении подозревают россиянина.

Украинцев нашли с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в Мурнау. 36-летний мужчина от тяжелых травм умер на месте, второй пострадавший умер в больнице.

Одним из погибших оказался военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.

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