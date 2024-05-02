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Новости
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США в ОБСЕ: КНДР уже отправила России 11 тысяч контейнеров с боеприпасами

КНДР уже відправила Росії 11 тисяч контейнерів із боєприпасами

С конца 2023 года КНДР отправила РФ почти 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков таких ракет. Также активно продвигаются переговоры России с Ираном по поставкам баллистических ракет.

Об этом заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С конца прошлого года КНДР поставила в Россию почти 11 тыс. контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия неоднократно использовала это оружие для ударов по украинской инфраструктуре", - сообщила она.

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По словам американского дипломата, "Пхеньян делает это не бесплатно".

"Мы знаем, что КНДР заинтересована в истребителях, ракетах "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании или материалах для производства баллистических ракет и других передовых технологиях. Понятно, что Россия и КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, участвуя в этих поставках", - заявила Ньюэлл.

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Она также указала на то, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, а также боеприпасы класса "воздух-земля" и артиллерийские снаряды. Эти поставки иранских беспилотников "позволяют России продолжать свою кампанию бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры".

"Соединенные Штаты предупредили, что Россия ведет переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракет малой дальности для использования против Украины и что эти переговоры активно продвигаются", - сообщила представитель миссии США при ОБСЕ.

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Дипломат добавила, что Россия и Иран также развивают свои связи и в других сферах, прежде всего, в нефтегазовой и банковской, и "такое сотрудничество ослабляет наши коллективные усилия, направленные на прекращение войны России против Украины".

Автор: 

КНДР (1189) ОБСЕ (4871) США (26422)


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Топ комментарии
+18
Демократия , с главным принципом - как бы чего не вышло , себя изжила . Как же это , интересно , коллективный Запад хотел выиграть третью мировую за счёт только одной Украины со связанными руками ?
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02.05.2024 22:41
+8
Добре, що порахували
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02.05.2024 22:53
+7
Китайцы очевидно в тесной кооперации работают с кацапами помогая им совершенствовать оружие. А что у нас с Западом?
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02.05.2024 22:58
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Демократия , с главным принципом - как бы чего не вышло , себя изжила . Как же это , интересно , коллективный Запад хотел выиграть третью мировую за счёт только одной Украины со связанными руками ?
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02.05.2024 22:41 Ответить
"Колективный запад", десь ми вже чули таке..
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03.05.2024 01:09 Ответить
Сьогодні випадково побачив на одному з твітерів сюжет з машкою захєровою - так , дійсно це словосполучення звідти . Якось раніше не звертав уваги .
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04.05.2024 11:35 Ответить
Нічого вони не хотіли, по тій причині що і воювати не збиралися. Поки захід клепав автомобілі, смартфони легалізували лгбт і канабіс. Усілякі диктатури клепали зброю. І хто тут більш гнучкий видно по поставкам зброї з КНДР - сьогодні домовилися, завтра йде зброя.
А з європою та США, пів року домовленостей, далі ще пів року обіцянь РОЗПОЧАТИ поставки, а потім все таки поставити процентів тридцять від обіцяного.
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03.05.2024 07:40 Ответить
Постільний режим, привіт дебілам
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02.05.2024 22:44 Ответить
Фільм такий був. Сім старих і одна жінка. Крилата фраза звідти. "А жєнщіни уже пригают"
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02.05.2024 22:51 Ответить
Добре, що порахували
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02.05.2024 22:53 Ответить
треба ще подякувати
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02.05.2024 23:50 Ответить
Передає і не гавкає постійно про це публічно!!!
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02.05.2024 22:58 Ответить
Китайцы очевидно в тесной кооперации работают с кацапами помогая им совершенствовать оружие. А что у нас с Западом?
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02.05.2024 22:58 Ответить
А ви скільки контейнерів?Кімченинія не виступала гарантом безпеки росії,а США виступала...
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02.05.2024 23:31 Ответить
Функція Байдена тільки рахувати контейнери КНДР? Чи можна реально щось зробити корисне?
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02.05.2024 23:33 Ответить
Без Байдена з демократами, і без допомоги європейських країн, українці воювали би зараз в Карпатах, як говорить Ігор Лапін.
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02.05.2024 23:48 Ответить
без сша, які забрали у нас яз, ракети і літаки, цієї війни б не було
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02.05.2024 23:51 Ответить
ЯЗ, ракети, літаки потребують постійного догляду і періодичного оновлення. Ви бачили щоби Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович переймались цими проблемами? Чи для вас ЯЗ це така собі консерва яку можна відкоркувати і використати через мільйон літ? ))
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03.05.2024 00:12 Ответить
це вже 2ге питання із розділу "если бы да кабы".
І це не знімає відповідальності за бл*ські дії сша
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03.05.2024 00:23 Ответить
Ахаха, без забраного ЯЗ, було б ЯЗ пропите прапорами. Весь політикум постсовка не зміг навіть конвенційну першу армію Європи утримати, а вони задвигають про ЯЗ. Кумедно на 73%, трагічно на все інше.
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03.05.2024 01:18 Ответить
Цікаво чому в мордорі "прапори" не пропили ЯЗ ? І алкаш єльцин на відміну від нашого "хитрого" кравчука не відмовився від ЯЗ і США замість санкцій навпаки почали надавати оркам гум.допомогу і підтримувати економіку. У відомого совкового гумориста петросяна навіть була типу гумореска, що американці зобов"язанні надавати допомогу расії бо інакше вона буде голодною і злою, і в неї є багато ракет.
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03.05.2024 09:07 Ответить
Тому що в них нафтового і іншого сировинного бабла курі не клюють, а через це і захід вирішив з них щось пристойне зліпить. Не вийшло. У нас було ще менше шансів, бо бабло у нас було тільки у вигляді наштампованого совєцького металолому.
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04.05.2024 10:17 Ответить
Не Надо быть ни военным ,ни дипломатом чтобы незнать отношения : северной корей и россий . Постояная "засуха " и неимеют что есть ,но балистические ракеты могут запускать ,грузовиков неумеют сделать ,но всякие центрифуги могут сделат и крутить! .... Пришло время надо расчитываться : снарядами ,ракетамии раб силой .
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02.05.2024 23:47 Ответить
А який ВВП Північної Кореі? Усі "друзі" України спромоглися
на меньше, ось тому і відступає українське військо.
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03.05.2024 00:09 Ответить
Питання у не ВВП. Якщо виготовлення одного снаряду 155мм у США коштує вже 7000 доларів, а у Північній Кореї виготовлення 152мм снаряду коштує у 100 раз дешевше - то до біса той ВВП - вирішує не він.
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03.05.2024 00:38 Ответить
в Северной Корее изготовление 152мм снаряда стоит в 100 раз дешевле

Это называется ВВП по ППС.

У стран БРИКС он сейчас выше чем у G7.
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03.05.2024 00:56 Ответить
Ну главное, чтобы он в странах антигитлеровскойпутинской коалиции был выше, чем у стран оси зла и чтобы страны антигитлеровскойпутинской коалиции серьезно начали воспринимать угрозу от оси зла.
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03.05.2024 01:05 Ответить
Он ниже. Первые 5 экономик мира по ППС:
Китай выше США. Третья - Индия (тоже помогающая РФ). РФ и Япония - примерно равны (пятая, четвёртая).
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03.05.2024 01:11 Ответить
Индия и Китай прямо РФ не помогают.
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03.05.2024 03:04 Ответить
вся електроніка і станки з Китаю .це що не пряма допомога ?
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03.05.2024 04:56 Ответить
Які вони дивні, хто з цих чортів буде дотртмуватись санкцій, під час такого замісу)))
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03.05.2024 00:11 Ответить
Цю підорасню хтось може прикандичити?
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03.05.2024 00:17 Ответить
" Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН"

І що? Які наслідки можуть бути за порушення резолюції Ради Беспеки ООН? Ніяких? Ну то чому б їх тоді не порушувати?
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03.05.2024 00:36 Ответить
Валити кор'яйців по самі яйця! А інакше - нині вже ні, бо ж хоч санкцій здавна мають досхочу від світової спільноти, то як у віслюків живучих виробився імунітет. Тож слід завдати цинам більш суттєвої кари. Хоча, на превеликий жаль, вони всі застороги на піну вертіли, адже "мудра" спільнота й досі лише струрбовану пару випускає у бік косолапих північників.
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03.05.2024 03:59 Ответить
 
 