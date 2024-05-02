США в ОБСЕ: КНДР уже отправила России 11 тысяч контейнеров с боеприпасами
С конца 2023 года КНДР отправила РФ почти 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков таких ракет. Также активно продвигаются переговоры России с Ираном по поставкам баллистических ракет.
Об этом заявила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С конца прошлого года КНДР поставила в Россию почти 11 тыс. контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия неоднократно использовала это оружие для ударов по украинской инфраструктуре", - сообщила она.
По словам американского дипломата, "Пхеньян делает это не бесплатно".
"Мы знаем, что КНДР заинтересована в истребителях, ракетах "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании или материалах для производства баллистических ракет и других передовых технологиях. Понятно, что Россия и КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, участвуя в этих поставках", - заявила Ньюэлл.
Она также указала на то, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, а также боеприпасы класса "воздух-земля" и артиллерийские снаряды. Эти поставки иранских беспилотников "позволяют России продолжать свою кампанию бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры".
"Соединенные Штаты предупредили, что Россия ведет переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракет малой дальности для использования против Украины и что эти переговоры активно продвигаются", - сообщила представитель миссии США при ОБСЕ.
Дипломат добавила, что Россия и Иран также развивают свои связи и в других сферах, прежде всего, в нефтегазовой и банковской, и "такое сотрудничество ослабляет наши коллективные усилия, направленные на прекращение войны России против Украины".
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А з європою та США, пів року домовленостей, далі ще пів року обіцянь РОЗПОЧАТИ поставки, а потім все таки поставити процентів тридцять від обіцяного.
І це не знімає відповідальності за бл*ські дії сша
на меньше, ось тому і відступає українське військо.
Это называется ВВП по ППС.
У стран БРИКС он сейчас выше чем у G7.
гитлеровскойпутинской коалиции был выше, чем у стран оси зла и чтобы страны анти гитлеровскойпутинской коалиции серьезно начали воспринимать угрозу от оси зла.
Китай выше США. Третья - Индия (тоже помогающая РФ). РФ и Япония - примерно равны (пятая, четвёртая).
І що? Які наслідки можуть бути за порушення резолюції Ради Беспеки ООН? Ніяких? Ну то чому б їх тоді не порушувати?