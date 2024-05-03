За сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. 50 атак врага отбили ВСУ на Авдеевском направлении, - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения, украинские военные отражали атаки российских сил на семи направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области; Клещиевка, Дружба, Торецк, Спирное, Воздвиженка, Новоалександровка, Александрополь, Евгеновка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Карловка, Константиновка, Водяное, Времовка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздолевка, Выемка, Спирное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

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Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.