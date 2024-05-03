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Британия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 3 млрд фунтов, - Кэмерон

кемерон

Каждый год Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов военной помощи. Это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов каждый год столько, сколько потребуется. Мы просто опустошили все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования", - сказал Кэмерон. "Кое-что из этого (оборудования) фактически прибывает в Украину сегодня, пока я здесь", - добавил он.

Также читайте: Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием, - Кэмерон

Эти слова Кэмерона являются самым большим обещанием поддержки Великобритании с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Также дипломат приветствовал принятие Конгрессом США долгожданного пакета помощи на сумму 61 млрд долларов для Украины.

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"Это чрезвычайно важно, и не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине", - сказал он.

Автор: 

Великобритания (4929) Кэмерон Дэвид (247) помощь (7764)


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Топ комментарии
+4
Непогано, спасибі.
Себе теж не забувайте.
Так, війна - справа дуже витратна.
Особливо - на власній території.
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03.05.2024 08:46
+2
Тільки, будь ласка, зброєю. Ніякого кешу
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03.05.2024 08:55
+1
Это подачка, а не помощь, подписант будапетской бумаги (ХАРАНТ) должен платить за неисполнение своих обязательств как минимум в 10 раз больше!!!
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03.05.2024 09:12
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Правила форума Совет форумчан
Непогано, спасибі.
Себе теж не забувайте.
Так, війна - справа дуже витратна.
Особливо - на власній території.
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03.05.2024 08:46 Ответить
Тільки, будь ласка, зброєю. Ніякого кешу
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03.05.2024 08:55 Ответить
пишите в посольство
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03.05.2024 09:04 Ответить
будет чем прибарахлиться
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03.05.2024 09:03 Ответить
Добре що у йермака, тільки, один брат...
погано що у 95кварталі, багато "цінних кадрів"...
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03.05.2024 09:11 Ответить
Это подачка, а не помощь, подписант будапетской бумаги (ХАРАНТ) должен платить за неисполнение своих обязательств как минимум в 10 раз больше!!!
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03.05.2024 09:12 Ответить
Кожен трактує Будапешський меморандум як хоче, то Україні ніхто нічого не винен, бо це просто папірець і аж до того що гаранти-підписанти повинні захищати територіальні цілісність України.
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03.05.2024 09:24 Ответить
Смысл в и оснавная суть его в том, что Украина отказыватся от ЯО в обмен на гаратии своего целостности своих границ, что никто на нее не нападет. Раз это не так, то давно пора уже обогащать Уран-233 из Тория-232 для производста запалов для термоядерных головок, это не сложно, повышенная радиактивность Урана-231 (как побочного продукта реакции) для ядерных боеголовок это не проблема!
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03.05.2024 09:30 Ответить
Раствор, содержащий всего лишь 0,5 кг урана-233, может достичь критичности благодаря присутствию воды. В форме металла минимальная критическая масса примерно равна 6 кг.
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03.05.2024 09:36 Ответить
Ну вперед, збагачуйте.... Тут звичайні окопи з бліндажами не можуть осилити, яка ще ядерна зброя? Теж Федоров запропонує на кухні робити, та йому передавати?
P.S. Читати потрібно, що підписуєте. Ніяких гарантій не давали, одну лише стурбованість. Висловили стурбованість? Висловили, навіть неодноразово, які претензії?
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03.05.2024 10:19 Ответить
Так Великобритания и не напала. Никто из подписантов Будапештского меморандума не напал, кроме россии.
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25.07.2024 00:42 Ответить
Повністю з вами згоден. Таке враження, що про той меморандум найбільше розповідають ті хто його ніколи не читав: п.4 Будапештського меморандуму 1994 року: "Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї". Якщо філологічно трактувати цей меморандум то ключовим в ньому є агресія або погроза агресією з використанням ядерної зброї. Оскільки московити ядерну зброю у війні проти України не використовують то і застосовувати цей меморандум не має юридичних підстав..
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03.05.2024 11:47 Ответить
 
 