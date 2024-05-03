Британия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 3 млрд фунтов, - Кэмерон

Каждый год Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов военной помощи. Это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов каждый год столько, сколько потребуется. Мы просто опустошили все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования", - сказал Кэмерон. "Кое-что из этого (оборудования) фактически прибывает в Украину сегодня, пока я здесь", - добавил он.

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Эти слова Кэмерона являются самым большим обещанием поддержки Великобритании с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Также дипломат приветствовал принятие Конгрессом США долгожданного пакета помощи на сумму 61 млрд долларов для Украины.

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"Это чрезвычайно важно, и не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине", - сказал он.