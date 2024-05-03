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Новости
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ГБР объявило подозрение экс-генералу СБУ Наумову. У него нашли активы почти на 33 млн грн

Наумова підозрюють в незаконному збагаченні

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

В Бюро перечислили активы, владельцем которых фигурант стал во время пребывания на руководящих должностях в СБУ:

  • автомобиль "Toyota Land Cruiser 200" стоимостью почти 2,3 млн грн, зарегистрированный на отца жены,
  • автомобиль "BMW X6 xDrive40d", стоимостью €116 000 евро, зарегистрированный на жену,
  • почти 593 000 евро и более 120 000 долларов.

Также читайте: Зеленский дал мне карт-бланш во время работы в СБУ и обещал "защиту", - экс-генерал Службы Наумов

Также в его собственности находились 2 изумруда стоимостью более €6500 каждый.

В ГБР не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на то, что речь идет о бывшем генерале СБУ Андрее Наумове.

В Бюро напомнили, что ранее ему уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УКУ).

Читайте также: Бывший генерал СБУ, "кошелек" Баканова Наумов вышел из тюрьмы в Сербии

Также Наумова подозревают в мошенническом завладении более 3,2 млн гривен во время его пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов.

Он объявлен в международный розыск.

Дело Наумова

Напомним, в январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего. Также СМИ рассказывали, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину - а именно 23 февраля - Андрей Наумов выехал за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информацию об агентах ФСБ во главе с Наумовым я публиковал в 2020 году. На меня открыли уголовные дела, - Лерос. ВИДЕО

В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, однако в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

Больше об обстоятельствах ареста Андрея Наумова можно прочитать в материале Цензор.НЕТ  У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід

Автор: 

СБУ (19855) ГБР (2971) Наумов Андрей (58) подозрение (482)


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Топ комментарии
+11
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03.05.2024 12:14
+7
Хто це його на цю посаду поставив?
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03.05.2024 12:23
+6
Зручно працювати з тим, хто не в Україні.
Це є не Баканов, правда?
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03.05.2024 12:25
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03.05.2024 12:14 Ответить
А де Наумова? Ще в ЄСшариться, чи на історічєскую подіну виїхав?
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03.05.2024 12:18 Ответить
та не може цього бути.... складається враження, що при владі виключно злодії, одних вже викрили, а на інших просто ще збирають докази.... при чому іх кількість стрімко збільшується, тому що порядні люди гинуть на фронті...
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03.05.2024 12:21 Ответить
СБУ працюе в посиленому режимі.
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03.05.2024 12:21 Ответить
Хто це його на цю посаду поставив?
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03.05.2024 12:23 Ответить
В СБУ все одинаковы. Вор на воре и вором поганяет. СБУ-это ОПГ, туда не бандитов не берут.
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03.05.2024 12:23 Ответить
Зручно працювати з тим, хто не в Україні.
Це є не Баканов, правда?
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03.05.2024 12:25 Ответить
Залишилося не розкритим питання - хто насправді все ж таки "Охотнік" за версією фсби та сівковича?
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03.05.2024 12:39 Ответить
це якийсь сюрреалізм, там янику не забудьте будь ласка ще одну одну підозру оголосити.. ..
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03.05.2024 12:42 Ответить
Друг Зе.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2020
Про присвоєння військового звання
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №197/2022
Про пониження у військовому званні
Понизити бригадного генерала НАУМОВА Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року
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03.05.2024 12:48 Ответить
а слідак за цю підозру отримає премію
з бюджету???
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03.05.2024 12:51 Ответить
І вкотре віртуальні підозри тим, кому дали втікти. Зате який гучний заголовок.
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03.05.2024 12:51 Ответить
хто міг таке подумати така чєсна влада і ось
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03.05.2024 12:56 Ответить
тільки стріляти
зепокідьків
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03.05.2024 13:19 Ответить
Каков поп, такой и приход. Скажи кто твой друг, и я скажу --- кто ты.
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03.05.2024 15:00 Ответить
Нікому не спадало на думку пошукати активи нинішнього керівництва СБУ, а не колишнього?
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03.05.2024 15:07 Ответить
активи пустити на дрони
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03.05.2024 15:10 Ответить
Саме головне, що діячі котрі допомагали йому обікрасти державу на 3.2 млн. грн. досі працюють і отримали підвищення.
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03.05.2024 15:43 Ответить
Козел отпущения,слили.А долго не трогали.Наверное заставили.
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03.05.2024 17:39 Ответить
))
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03.05.2024 21:21 Ответить
 
 