ГБР объявило подозрение экс-генералу СБУ Наумову. У него нашли активы почти на 33 млн грн

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

В Бюро перечислили активы, владельцем которых фигурант стал во время пребывания на руководящих должностях в СБУ:

автомобиль "Toyota Land Cruiser 200" стоимостью почти 2,3 млн грн, зарегистрированный на отца жены,

автомобиль "BMW X6 xDrive40d", стоимостью €116 000 евро, зарегистрированный на жену,

почти 593 000 евро и более 120 000 долларов.

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Также в его собственности находились 2 изумруда стоимостью более €6500 каждый.

В ГБР не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на то, что речь идет о бывшем генерале СБУ Андрее Наумове.

В Бюро напомнили, что ранее ему уже сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УКУ).

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Также Наумова подозревают в мошенническом завладении более 3,2 млн гривен во время его пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов.

Он объявлен в международный розыск.

Дело Наумова

Напомним, в январе 2024 года бывший генерал, экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего. Также СМИ рассказывали, что накануне полномасштабного вторжения России в Украину - а именно 23 февраля - Андрей Наумов выехал за границу.

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В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

С лета 2019 по лето 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала, однако в начале полномасштабного вторжения лишил его, назвав экс-чиновника СБУ "предателем".

Наумов выехал из Украины накануне вторжения России, а летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированной наличностью - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Там против него открыли дело и отправили в следственный изолятор.

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