Орбан о Венгрии в ЕС: "Мама, не того коня я хотел"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сегодня Евросоюз - совсем не тот, к которому присоединилась Венгрия в 2004 году.
Об этом он сказал в своих комментариях к 20-летию вступления Венгрии в ЕС венгерскому государственному радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Глава венгерского правительства отметил, что сам агитировал за вступление в ЕС в 2004 году и все еще верит, что лучше быть в Евросоюзе, чем за его пределами. Но, по словам Орбана, ЕС был не таким, как сегодня, когда Венгрия стала его членом.
Орбану не нравятся мигранты и ЛГБТ
"Я имею в виду, что в то время не было никакого разговора о том, что миллионы мигрантов будут допущены в ЕС, а те, кто их не хочет, как мы, венгры, будут вынуждены принять их", - сказал Орбан.
"Речь не шла и о том, что если кто-то скажет, что семья состоит из мужчины, женщины и ребенка, то над ним будут смеяться в европейских либеральных СМИ. Или если страна напишет в конституции, что мать - женщина, а отец - мужчина, как в Венгрии, то она столкнется с местью. Не так когда-то выглядела Европа!" - возмутился венгерский премьер-министр.
Он добавил, что Венгрия стала членом ЕС, потому что Европа означала мир и процветание, а "сейчас мы в экономическом кризисе", а "европейские лидеры втянут континент в войну вместо мира".
"Первое, что стоит сказать, оценивая последние двадцать лет, это: господа, это не то, о чем мы договорились. Мама, не того коня я хотел", - сказал Орбан, употребив древнюю поговорку, которую в основном употребляют жители в сельских районах Венгрии.
Что Орбан сказал о войне России против Украины
Он обратился к российско-украинской войне как к причине экономических трудностей Венгрии. "Это является причиной того, что производство было ниже, а инфляция выше", - сказал Орбан, добавив, что "экономика Венгрии удвоилась бы, если бы не было войны".
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буде страшнмй крик у угрів..
і повернення в Південне Зауралля.
але цього разу не через Україну, бо отгрєбут !
Не така коняка.
орбану потрібно втікати з ЄС...
але ж гроші... кляті гроші ЄС...
звісно..
Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волгою й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Уралом через південні українські степи.
Якщо хтось не знав. Більшість стали нормальними людьми, але лишились і такі генетичні виродки... За великим рахунком, для Європи ті ж самі цигани, але котрі прийшли з інших територій та спромоглись створити державу. Переселення народів було, є і буде, але деяких виродків час від часу просто потрібно бити по тупій жирній пиці, як цього ************ виродка! Щоб просто тварюка знала своє місце. Це я більше не про походження, а про те, що гени тупої худоби таки можуть проявитись і через покоління.
Нравится - не нравится, - соси пока не понравится, а когда понравится - не останавливайся!
Как могла удвоится экономика, если бы не было войны? Так бывает только если хотели вдвое больше халявы - а она возьми да и накройся. То есть, товарищ публично расписался в том, что его страна сидит у Евросоюза на шее и болтает ножками, а он ещё сверху поплёвывает. Но, видимо, лохтлрату нравится - это ж не логикой думать.
А что до "уже не торт" - венгры когда-то были самыми сильными математиками в мире - Эрдёш, фон Нойман, все дела. И до чего одно только образование докатили?