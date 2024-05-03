Какие категории госслужащих подпадают под бронирование: Объяснение Минобороны

Сейчас есть четкий перечень категорий госслужащих, которых будут освобождать от мобилизации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на воинском учете и также могут быть привлечены в Силы обороны. Кстати, теми же запросами на честность и на справедливость можно объяснить то, что с принятием нового закона военные пенсионеры силовых структур - Министерства обороны, Нацполиции и т.д. - также становятся на воинский учет", - сказал он.

Спикер напомнил, что в течение 60 дней все мужчины с 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП.

По его словам, есть четкий перечень категорий госслужащих, которые будут освобождаться от мобилизации.

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"Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широкой общественности - это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и которые, соответственно, являются главами тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованы", - пояснил он, добавив, что исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы.

Также отсрочку от призыва будут иметь представители определенных органов государственного управления - судьи, представители Нацполиции, Нацгвардии и специалисты, привлеченные к киберзащите страны.

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Бронирование от мобилизации

Ранее СМИ сообщали, что Кабмин готовит электронное бронирование от мобилизации в "Дії".

В марте 2024 года сообщалось, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по"экономическому бронированию" от мобилизации.