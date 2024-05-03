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Новости мобилизации
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Какие категории госслужащих подпадают под бронирование: Объяснение Минобороны

військовий,мобілізація,квиток

Сейчас есть четкий перечень категорий госслужащих, которых будут освобождать от мобилизации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на воинском учете и также могут быть привлечены в Силы обороны. Кстати, теми же запросами на честность и на справедливость можно объяснить то, что с принятием нового закона военные пенсионеры силовых структур - Министерства обороны, Нацполиции и т.д. - также становятся на воинский учет", - сказал он.

Спикер напомнил, что в течение 60 дней все мужчины с 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП.

По его словам, есть четкий перечень категорий госслужащих, которые будут освобождаться от мобилизации.

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"Есть четкие правила, они несколько изменились, сейчас будут забронированы госслужащие так называемой категории "А". Чтобы было понятно широкой общественности - это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и которые, соответственно, являются главами тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления. Категория "Б" и категория "В" уже будет бронироваться только на 50%. То есть люди, которые возглавляют определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованы", - пояснил он, добавив, что исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы.

Также отсрочку от призыва будут иметь представители определенных органов государственного управления - судьи, представители Нацполиции, Нацгвардии и специалисты, привлеченные к киберзащите страны.

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Бронирование от мобилизации

Ранее СМИ сообщали, что Кабмин готовит электронное бронирование от мобилизации в "Дії".

В марте 2024 года сообщалось, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по"экономическому бронированию" от мобилизации.

Автор: 

Минобороны (9288) госслужащие (339) бронирование (152) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+14
А 95кагал під бронювання попадають як кловани, чи держслужбовці? Чи вони привілейовані як братки хрінпіду!
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03.05.2024 17:35
+10
Досить вкидувати про мобілізацію. Ніхто як не йшов так і не піде. Заспокойтеся.
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03.05.2024 17:36
+10
Андрійбарісич, навіть, не держслужбовець. Заберіть його? Він спец з розмінування.
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03.05.2024 17:40
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А 95кагал під бронювання попадають як кловани, чи держслужбовці? Чи вони привілейовані як братки хрінпіду!
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03.05.2024 17:35 Ответить
У нас кловани і є держслужбовці
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03.05.2024 17:36 Ответить
взагалі-то, є чітке визначення гарного керівника - це спроможність людини налагодити всі процесси так, що все буде працювати без його втручання!
це означає, що як раз, керівників і треба призивати в першу чергу! бо що цей "керівник" буде робити, коли його робітників всіх заберуть?
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03.05.2024 18:53 Ответить
Досить вкидувати про мобілізацію. Ніхто як не йшов так і не піде. Заспокойтеся.
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03.05.2024 17:36 Ответить
Андрійбарісич, навіть, не держслужбовець. Заберіть його? Він спец з розмінування.
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03.05.2024 17:40 Ответить
Места в батальоне Монако резко подорожали
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03.05.2024 17:44 Ответить
Щось не знайшов в Конституціїї нічого про броювання.
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03.05.2024 17:48 Ответить
навпаки малоб бути...якщо не служив в бойових частинах то і держслужбовцем зась...
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03.05.2024 17:53 Ответить
бродячий цирк, це ж держслужбовці?
точніше, наші держслужбовці, це ж бродячий цирк.
ну от. всі заброньовані.
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03.05.2024 18:01 Ответить
Було б справедливо пропустити через фронт службовців МВД, СБУ, податкової, таможні, т.зв. національну гвардію, воєнкомати, депутатів всіх рівнів і всяких інших дер. службовців в порядку ротації, а їх замінити фронтовиками, особливо, які втратили здоров'я на війні.

Штучний поділ на тих, кого мобілізують і недоторканих тільки послаблює країну.
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03.05.2024 18:18 Ответить
TЦК укомплектовали солдатами с фронта и что? Поддержка ВСУ 90% поддержка ТЦК - 10%. А там даже не ВСУ, там люди бывавшие на нуле и получившие ранения.

Это шиза у народа, тупо шиза. Минимум биполярочка.
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03.05.2024 19:05 Ответить
За цифрами самого МО 46% тцк це ветерани . Інші просто недоторкані.
Тож не треба відбілюватти ТЦК.
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03.05.2024 19:21 Ответить
Національну гвардію сюда не ліпи, там майже всі фронт пройшли, крім верхів
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03.05.2024 19:05 Ответить
всі, та не всі, дехто став враз 'інвалідом' і звільнився, щоб на фронт не потрапити добре що у нас купа 'гуманних' лікарів
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03.05.2024 20:21 Ответить
А когда их всех пропустят, то тогда уже и вы пойдете?
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03.05.2024 22:29 Ответить
То так завжди:
Є чіткі правила! ... А до них ПРІЛАЖЄНІЄ... з довгим перерахуванням призвіщь .
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03.05.2024 18:21 Ответить
...представники Нацполіції...
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А конкретно, кто это?
Разные адвокаты и юристы, секретари и советники тоже - представители полиции, так как представляют интересы полиции.

И еще.
95 квартал - это не гос. служащие. Почему они до сих пор не на фронте?
100% есть коррупционная мутка
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03.05.2024 19:42 Ответить
А все остальные, кто не Квартал, уже на фронте?
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03.05.2024 22:31 Ответить
Кто конкретно? Или тебе лишь бы ляпнуть?
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04.05.2024 01:45 Ответить
Усі хабарники на броні.
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03.05.2024 22:04 Ответить
Не переплутайте, де поставити наголос у слові "броні".
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04.05.2024 09:13 Ответить
 
 