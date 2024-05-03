Системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня
Доставка вооружения, обещанного в течение последних трех недель Соединенными Штатами, Великобританией и Германией может занять месяцы - боевые машины, катера, сложные пушки, ракетные пусковые установки и системы ПВО очень сложно транспортировать.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
В минувшее воскресенье, когда Россия давила на украинские силы на линии фронта протяженностью 965 км, Украина получила партию противотанковых ракет и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это был первый вклад из военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, которую одобрил президент Байден.
Вторая партия этого оружия и боеприпасов прибыла в понедельник. А свежая поставка ракет-перехватчиков Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник. Вскоре они будут на украинском фронте, сказал высокопоставленный испанский чиновник.
В течение последней недели на склады НАТО в Европе прибыла куча самолетов, поездов и грузовиков, которые перевозили боеприпасы и меньшие системы вооружений, которые нужно отправить через границы Украины.
"Теперь нам нужно действовать быстро, и мы это делаем", - сказал господин Байден 24 апреля, подписывая законопроект об одобрении помощи.
Он добавил: "Я слежу за тем, чтобы поставки начались немедленно".
Но Байдену и другим союзникам по НАТО может оказаться трудно безотлагательно доставить помощь в Украину. Доставка вооружения, обещанного Соединенными Штатами, Великобританией и Германией - все они объявили о новой значительной военной поддержке в течение последних трех недель - в достаточном количестве, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя, может занять месяцы, говорят чиновники.
Это вызвало сомнения относительно способности Украины сдерживать российские атаки, которые несколько месяцев держали Киев в невыгодном положении.
В частности, речь идет о боевых машинах, катерах, сложных пушках, ракетных пусковых установках и системах ПВО.
"(Их доставить) гораздо сложнее, они требуют больше времени для транспортировки - отчасти потому, что их размеры часто требуют, чтобы их доставляли морем и тщательно охраняемыми поездами", - сказал американский чиновник.
Он добавил, что поставить в Украину большое вооружение не удастся до начала лета, а то и позже. Причем большая часть помощи будет идти именно из США.
А вот системы Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня, утверждают источники. Поставка ПВО может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно просила: истребителей F-16.
Напомним, 30 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, передать их Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та технічні параметри логістики вкачати- час, місце…
пів країни в руїнах, смертей не міряно,
тепер воно готує перемовини з катом на відступі...
чи коли дописати по темі нема чого,
то завжди під боком є зручна "ескалація"
ну їй Бога...
Я б на його місці теж не казав, коли саме ми очікуємо літаки.
- вісь зла спочатку робить, росіяни це застосовують, потім ми дізнаємось про це з новин
- Захід спочатку обіцяє, потім не встигає, потім ще раз не встигає, потім викладає детальний звіт (напевно щоб російська розвідка не парилась), потім проходить ще 1-2 місяця, і ... нарешті перше застосування .