Системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня

Доставка вооружения, обещанного в течение последних трех недель Соединенными Штатами, Великобританией и Германией может занять месяцы - боевые машины, катера, сложные пушки, ракетные пусковые установки и системы ПВО очень сложно транспортировать.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

В минувшее воскресенье, когда Россия давила на украинские силы на линии фронта протяженностью 965 км, Украина получила партию противотанковых ракет и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это был первый вклад из военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, которую одобрил президент Байден.

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Вторая партия этого оружия и боеприпасов прибыла в понедельник. А свежая поставка ракет-перехватчиков Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник. Вскоре они будут на украинском фронте, сказал высокопоставленный испанский чиновник.

В течение последней недели на склады НАТО в Европе прибыла куча самолетов, поездов и грузовиков, которые перевозили боеприпасы и меньшие системы вооружений, которые нужно отправить через границы Украины.

"Теперь нам нужно действовать быстро, и мы это делаем", - сказал господин Байден 24 апреля, подписывая законопроект об одобрении помощи.

Он добавил: "Я слежу за тем, чтобы поставки начались немедленно".

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Но Байдену и другим союзникам по НАТО может оказаться трудно безотлагательно доставить помощь в Украину. Доставка вооружения, обещанного Соединенными Штатами, Великобританией и Германией - все они объявили о новой значительной военной поддержке в течение последних трех недель - в достаточном количестве, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя, может занять месяцы, говорят чиновники.

Это вызвало сомнения относительно способности Украины сдерживать российские атаки, которые несколько месяцев держали Киев в невыгодном положении.

В частности, речь идет о боевых машинах, катерах, сложных пушках, ракетных пусковых установках и системах ПВО.

"(Их доставить) гораздо сложнее, они требуют больше времени для транспортировки - отчасти потому, что их размеры часто требуют, чтобы их доставляли морем и тщательно охраняемыми поездами", - сказал американский чиновник.

Он добавил, что поставить в Украину большое вооружение не удастся до начала лета, а то и позже. Причем большая часть помощи будет идти именно из США.

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А вот системы Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня, утверждают источники. Поставка ПВО может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно просила: истребителей F-16.

Напомним, 30 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, передать их Украине.