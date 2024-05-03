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Новости Помощь Украине
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Системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня

Системи ППО Patriot прибудуть до України не раніше кінця червня

Доставка вооружения, обещанного в течение последних трех недель Соединенными Штатами, Великобританией и Германией может занять месяцы - боевые машины, катера, сложные пушки, ракетные пусковые установки и системы ПВО очень сложно транспортировать.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

В минувшее воскресенье, когда Россия давила на украинские силы на линии фронта протяженностью 965 км, Украина получила партию противотанковых ракет и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это был первый вклад из военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, которую одобрил президент Байден.

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Вторая партия этого оружия и боеприпасов прибыла в понедельник. А свежая поставка ракет-перехватчиков Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник. Вскоре они будут на украинском фронте, сказал высокопоставленный испанский чиновник.

В течение последней недели на склады НАТО в Европе прибыла куча самолетов, поездов и грузовиков, которые перевозили боеприпасы и меньшие системы вооружений, которые нужно отправить через границы Украины.

"Теперь нам нужно действовать быстро, и мы это делаем", - сказал господин Байден 24 апреля, подписывая законопроект об одобрении помощи.

Он добавил: "Я слежу за тем, чтобы поставки начались немедленно".

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Но Байдену и другим союзникам по НАТО может оказаться трудно безотлагательно доставить помощь в Украину. Доставка вооружения, обещанного Соединенными Штатами, Великобританией и Германией - все они объявили о новой значительной военной поддержке в течение последних трех недель - в достаточном количестве, чтобы укрепить оборону Украины на поле боя, может занять месяцы, говорят чиновники.

Это вызвало сомнения относительно способности Украины сдерживать российские атаки, которые несколько месяцев держали Киев в невыгодном положении.

В частности, речь идет о боевых машинах, катерах, сложных пушках, ракетных пусковых установках и системах ПВО.

"(Их доставить) гораздо сложнее, они требуют больше времени для транспортировки - отчасти потому, что их размеры часто требуют, чтобы их доставляли морем и тщательно охраняемыми поездами", - сказал американский чиновник.

Он добавил, что поставить в Украину большое вооружение не удастся до начала лета, а то и позже. Причем большая часть помощи будет идти именно из США.

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А вот системы Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня, утверждают источники. Поставка ПВО может совпасть с поставкой еще одной крупной системы вооружения, которую Украина давно просила: истребителей F-16.

Напомним, 30 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, передать их Украине.

Автор: 

помощь (7764) доставка (20) Patriot (263)


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Топ комментарии
+12
Десь ми вже це чули. Про танки, літаки та тауруси.
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03.05.2024 19:46
+11
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03.05.2024 20:22
+10
Доставка озброєння, обіцяного протягом останніх трьох тижнів Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною може зайняти місяці - бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО дуже складно трранспортувати. ПОПРОСИЛИ Б ПІВНІЧНО- КОРЕЙСЬКОГО НЕДОПАЛКА.ВІН БИ ВСЕ ПЕРЕТЯГНУВ В уКРАЇНУ ЗА ПАРУ ТИЖНІВ...
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03.05.2024 19:49
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Правила форума Совет форумчан
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03.05.2024 19:45 Ответить
Десь ми вже це чули. Про танки, літаки та тауруси.
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03.05.2024 19:46 Ответить
Гарна новина,кацапи візьмуть до уваги !
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03.05.2024 19:56 Ответить
Бо наші дебіли пишуть, начебто навмисно., щоб до цього часу закидали ракетами..
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03.05.2024 20:58 Ответить
Ще требо було маршрути вказати для кацапів.
Та технічні параметри логістики вкачати- час, місце…
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03.05.2024 22:37 Ответить
До червня 2025 року , дякуєєєєєєєємо ! **** , підори !!!
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03.05.2024 19:46 Ответить
Маю надію, що це брехня для росіян.
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03.05.2024 19:46 Ответить
З 1980-х років всі війни стали медійним шоу для дурнів, яке прості необтяжені розумом люди дивляться з пивом на дивані, викрикуючі гасла за свою команду. Прямо як плебеї у Давньому Римі.
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03.05.2024 20:13 Ответить
До цього було по іншому?
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03.05.2024 20:21 Ответить
Я про війну США у Перській затоці, яка стала першою війною показаною по телебаченню.
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03.05.2024 20:22 Ответить
Не раніше кінця,яким поводять по всій морді бубачкі.
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03.05.2024 19:48 Ответить
Не бубочки, а твоїй в першу чергу.
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03.05.2024 19:51 Ответить
Мерзота -не тявкай.
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03.05.2024 21:31 Ответить
адресу знаєш.
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03.05.2024 21:35 Ответить
Доставка озброєння, обіцяного протягом останніх трьох тижнів Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною може зайняти місяці - бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО дуже складно трранспортувати. ПОПРОСИЛИ Б ПІВНІЧНО- КОРЕЙСЬКОГО НЕДОПАЛКА.ВІН БИ ВСЕ ПЕРЕТЯГНУВ В уКРАЇНУ ЗА ПАРУ ТИЖНІВ...
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03.05.2024 19:49 Ответить
Зате у ворога є купа часу.. А там і саміт-можна сказати, що ні про шо. Бо кацапи Вже вчора глузували з цього..
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03.05.2024 21:00 Ответить
А поки будемо грати в футбол без м'яча!
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03.05.2024 19:50 Ответить
А хтось АбЄШШал КієФ за трі дня взять.
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03.05.2024 19:57 Ответить
Чи зупинитись десь посередині.
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03.05.2024 20:23 Ответить
.....якщо так - то ....гондуRаси ви грьобані , а не партнери ....
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03.05.2024 19:52 Ответить
а вони це і так знають, але дуркували і будуть дуркувати
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03.05.2024 21:01 Ответить
Тому й Мрію зелені покидькі перед початком залишили в Україні..
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03.05.2024 19:56 Ответить
Так це тільки зараз починає доходити...
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03.05.2024 19:58 Ответить
як би тільки літак - перекашляли б, новий збудували.
пів країни в руїнах, смертей не міряно,
тепер воно готує перемовини з катом на відступі...
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03.05.2024 20:02 Ответить
от цікаво, вам самим щє не остогидло про "ескалацію"?
чи коли дописати по темі нема чого,
то завжди під боком є зручна "ескалація"
ну їй Бога...
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03.05.2024 21:34 Ответить
Деза.
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03.05.2024 20:04 Ответить
Припущення журналістів скоріше, але одне іншому не заважає.
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03.05.2024 20:09 Ответить
На доставку може знадобитися більше часу - пише газета. Читайте уважно.
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03.05.2024 20:08 Ответить
U.S. Approved More Weapons for Ukraine. Now It's a Race Against Time.
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03.05.2024 20:14 Ответить
https://tsn.ua/ru/ato/posle-pashi-v-vs-otvetili-kogda-pervye-f-16-poyavyatsya-v-ukraine-2569209.html Первые F-16 появятся в Украине после Пасхи - ТСН
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03.05.2024 20:09 Ответить
вместе с Патриотами
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03.05.2024 20:13 Ответить
Не сприймайте цю заяву серьозно, адже "Після Пасхи" може бути і в травні, і в серпні, і в грудні!

Я б на його місці теж не казав, коли саме ми очікуємо літаки.
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03.05.2024 20:41 Ответить
ДО - вже точно не буде.
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03.05.2024 21:38 Ответить
це якась система:

- вісь зла спочатку робить, росіяни це застосовують, потім ми дізнаємось про це з новин

- Захід спочатку обіцяє, потім не встигає, потім ще раз не встигає, потім викладає детальний звіт (напевно щоб російська розвідка не парилась), потім проходить ще 1-2 місяця, і ... нарешті перше застосування .
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03.05.2024 20:14 Ответить
от немцев Патриот уже в Украине
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03.05.2024 20:15 Ответить
в статье давят на обучение дополнительных экипажей Патриотов
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03.05.2024 20:20 Ответить
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03.05.2024 20:22 Ответить
..Эту картинку, видимо, разместил расейский пропагандист, это его почерк.. )
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03.05.2024 20:33 Ответить
Тут їх більше, ніж до біса.
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03.05.2024 21:40 Ответить
Ага, а кому нужна такая информация? Врагам - это точно..
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03.05.2024 20:31 Ответить
Йохарний бабай - в мене така підозра, що в NYT працюють завербовані агенти, які таким чином - через публікації - передають ФСБ дані про точні строки постачання Україні військової техніки... щоби русня знала куди і коли треба запускати ракети.
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03.05.2024 20:38 Ответить
вони і так здогадуються, а знають ще більше.,ніж нам здається
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03.05.2024 21:04 Ответить
Дерьмак смiеться в сторонке
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03.05.2024 21:05 Ответить
два місяці на розмолот інфраструктури
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03.05.2024 22:33 Ответить
В ручную докатить можно к 20 мая с ЕС! Тварье.
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03.05.2024 22:41 Ответить
А это разве не секретная информация?
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03.05.2024 22:47 Ответить
Виявляється, що для патріотів будуть готувати фахівців - тобто #уєграй янєлоховіч гугнявив «дайтеще патріотів» а додаткових фахівців, на вже присутніх системах, хоча би для ротації обслуги, готувати не додумався…
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04.05.2024 10:04 Ответить
 
 