Военная помощь, защита энергетики и победа "в битве за будущее": Бринк рассказала о целях пакета помощи Украине от США

Пакет поддержки от Соединенных Штатов на 61 млрд долларов имеет целью помочь победить Украине в войне против России, реформировать государство и приблизить его к ЕС и НАТО, а также он пойдет на работу с подотчетностью американской помощи.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк на встрече заместителя администратора USAID Изобель Коулман со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бринк отметила, что, во-первых, это помощь для того, чтобы Украина победила в войне против России, и отметила, что сразу после подписания закона президент США Джо Байден одобрил пакеты военной помощи и финансирование контрактов на производство оружия на будущее.

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"В дополнение к военному аспекту, аспекту безопасности для победы в войне, мы осознаем, что сохранение вашей экономики также является чрезвычайно важным. Поэтому часть дополнительного пакета пойдет на поддержку усилий, чтобы продолжать помогать вам защищать вашу энергетическую инфраструктуру", - объявила посол США.

Вторая цель, по словам Бринк, заключается в том, чтобы помочь победить "в битве за будущее", то есть США будут поддерживать усилия Украины по интеграции в Европейский Союз и НАТО и по превращению в более сильную и процветающую демократию. Поэтому американская помощь будет поддерживать реформаторские усилия в этом направлении.

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"Третья часть - это подотчетность. Это важная составляющая моей работы и нашего посольства. Также люди в Вашингтоне и в нашей системе должны контролировать для этого 61 миллиард помощи... Конгресс часто спрашивает меня об этом, каждый раз, когда я посещаю Капитолий", - рассказала Бринк.

Американский дипломат объяснила, что каждый элемент военной помощи имеет различные виды контроля: "Мы совместно с вашим правительством имеем очень строгие протоколы относительно того, куда может попасть это оружие, и как отслеживать его перемещение". По словам Бринк, Вашингтон тесно сотрудничает в этом направлении с Министерством обороны Украины и другими органами безопасности.

Ранее стало известно, что системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня.