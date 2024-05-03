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Новости Помощь Украине
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Военная помощь, защита энергетики и победа "в битве за будущее": Бринк рассказала о целях пакета помощи Украине от США

Брінк розповіла про мету пакета допомоги Україні від США

Пакет поддержки от Соединенных Штатов на 61 млрд долларов имеет целью помочь победить Украине в войне против России, реформировать государство и приблизить его к ЕС и НАТО, а также он пойдет на работу с подотчетностью американской помощи.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк на встрече заместителя администратора USAID Изобель Коулман со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бринк отметила, что, во-первых, это помощь для того, чтобы Украина победила в войне против России, и отметила, что сразу после подписания закона президент США Джо Байден одобрил пакеты военной помощи и финансирование контрактов на производство оружия на будущее.

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"В дополнение к военному аспекту, аспекту безопасности для победы в войне, мы осознаем, что сохранение вашей экономики также является чрезвычайно важным. Поэтому часть дополнительного пакета пойдет на поддержку усилий, чтобы продолжать помогать вам защищать вашу энергетическую инфраструктуру", - объявила посол США.

Вторая цель, по словам Бринк, заключается в том, чтобы помочь победить "в битве за будущее", то есть США будут поддерживать усилия Украины по интеграции в Европейский Союз и НАТО и по превращению в более сильную и процветающую демократию. Поэтому американская помощь будет поддерживать реформаторские усилия в этом направлении.

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"Третья часть - это подотчетность. Это важная составляющая моей работы и нашего посольства. Также люди в Вашингтоне и в нашей системе должны контролировать для этого 61 миллиард помощи... Конгресс часто спрашивает меня об этом, каждый раз, когда я посещаю Капитолий", - рассказала Бринк.

Американский дипломат объяснила, что каждый элемент военной помощи имеет различные виды контроля: "Мы совместно с вашим правительством имеем очень строгие протоколы относительно того, куда может попасть это оружие, и как отслеживать его перемещение". По словам Бринк, Вашингтон тесно сотрудничает в этом направлении с Министерством обороны Украины и другими органами безопасности.

Ранее стало известно, что системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня.

Автор: 

помощь (7764) Бринк Бриджит (181)


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https://www.radiosvoboda.org/a/ne-dopuskayemo-i-ne-zaokhochuyemo-brink-pro-udary-amerykanskoyu-zbroyeyu-po-rosiyskiy-terytoriyi/32932559.html кореспондентка Радіо Свобода чуть інакше інтрепретувала слова послиці і передає : "Сполучені Штати мають на меті допомогти Україні захистити себе, але не уможливлюють і не підтримують удари своєю зброєю по території Росії. Про це заявила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк"
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03.05.2024 23:06 Ответить
Потрібно і навіть цікаво завжди знайти оригінал новини якщо мова йде про закордонні справи.
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03.05.2024 23:15 Ответить
Після піврічного американського"перекуру" із допомогою Україні,котрий привів до того,що Україна має зараз(втрата територій,багатотисячні жертви українського народу понищена інфраструктураі т.д .американська негативна політика щодо надання Україні членства в НАТО.згідно їхніх домовленостей з куйлом ) навіть в оригіналі новин американці не одноразово лицемірно обіцяли одне і не робили того.що обіцяли.Результат перед світом і цей результат знищена Україна і сотні тисяч жертв,та розпорошені по цілому світі українці...
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03.05.2024 23:38 Ответить
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03.05.2024 23:14 Ответить
61 мільярд доларів? Вона нічого не сплутала?
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03.05.2024 23:14 Ответить
В ОПі вже складають схематози.
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03.05.2024 23:15 Ответить
Відповідно до Закону про допомогу Україні Адміністрація Байдена забовьязана у продовж 45 днів розробити та оприлюднити Концепцію/Ціль перемоги України.

Що буде означати Перемога? Мирні перемовини?

Чи
вихід агресора на кардону 1991 року? Поразка РФ? Репарації на відновлення України?
( і це не 350 заморожених міліардів $, а тріліони $ …).
Покаяння, як це було у Німеччині?

Чекаемо на відповідь.
А не на коментарі посла.
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03.05.2024 23:44 Ответить
Зараз ми бачимо « здорову конкуренцію» між США, та Францією

Хто більше допомогае Україні?
хто е Лідер вільного світу у цій війні?
Сша чи Европа?
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04.05.2024 11:04 Ответить
 
 